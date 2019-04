Flash Deportes SER de las 10:00 (10/04/2019)

Voz 1161

00:51

el United llega mermado bajas de valía el ex y Sánchez Ander Herrera y casi seguro arbitral desde las nueve el colegiado italiano Rocky a la misma hora en Amsterdam el otro enfrentamiento de cuartos Ajax Juve en el Johan Cruyff arena confirmó Allegri que estará Cristiano Ronaldo en el once ya recuperados y son baja los lesionados Cáceres y Kjelling y en los holandeses no estarán banda Imaz Áurea arbitrará el colegiado español Del Cerro Grande ayer primeras dos entregas en las eliminatorias de cuartos Tottenham uno Manchester City cero en su nuevo estadio gol de son y lesión de Harry Kane tras un pisotón del podría perderse lo que resta de temporada y falló un penalti a Agüero en el otro partido Liverpool dos Oporto cero goles de Keita discrimina no pudo celebrar Casillas con victoria su partido ciento setenta y seis en Champions el portero apela al partido de vuelta