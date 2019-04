Manu Carreño: "En el Barça saben que los jugadores no quieren a Griezmann"

Voz 1375

00:00

ha dicho Echarri resaca la entrevista con la que hemos abierto el larguero que él como asesor deportivo del presidente azulgrana no pita haría pero tampoco ficharía a Griezmann y ha dado razones extradeportivas también deportivas que pisará un poco la zona con Messi que la afición ha dejado claro que no lo quiere algo a lo que añado yo otra información la plantilla del Barça tampoco quiere a Griezmann y esto lo saben en el club en el club saben información damos en el larguero hasta ahora que en la plantilla en el vestuario no quieren a Griezmann porque entienden que su tren ya pasó ya saben que ni la afición ni los jugadores hay que pasar página hay que pasar página