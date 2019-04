Voz 0772 00:00 me dice Javier Sierra ahora a micrófono cerrado no pides que aplaudan dio por supuesto lo iba a hacer ahora mismo precisamente porque quería que el público el numeroso público que asiste con nosotros aquí en San Juan de la Peña recibiera con un fortísimo aplauso a los dos primeros invitados de este Cronovisor Jesús Callejo y Javier Sierra muy bien pues la verdad es que a mí me apetecía mucho hacer este Cronovisor Poor a retomar que nuestro compañero Javier verdad Jesús sea atentar hace adentrará también de nuevo en el en el mundo de de de la historia más mágica que ya iniciamos hace casi dos temporadas con él no pero que ese premio Planeta ese fuego invisible eh bueno pues hizo arder un poco no también no los inicios de de su Cronovisor pero que dejó un legado pues yo creo que apasionante no Jesús

Voz 1 01:00 ahora sólo espero por los centros desde luego

Voz 2 01:03 es un momento histórico no que estamos aquí los dos claros náuticas en este Cronovisor tan especial en este lugar tan mágico tan sagrado uno de esos epicentros uno de esos sacras que tenemos en la Península Ibérica Ivano pues con este público todo hace que sea en un momento muy especial y aquí habría que decir incluso rememorando un poco la escena medieval que hemos estado antes es voto a bríos Nacho Ares a que este lugar me has traído

Voz 0772 01:31 un lugar espectacular con un público lo he comentado antes al al principio contamos con la presencia de el presidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán que luego compartirá con nosotros e minutos de de Historia Javier Sierra imagino que un Cronovisor también especial no

Voz 0903 01:47 especial porque no estamos solos eh ya ha escuchado el oyente que estamos muy bien acompañados con la calidez de del espíritu que alimenta a los aragoneses y sobre todo porque estamos en un lugar donde ir radio desde donde sí radio toda la historia que conocemos de Aragón es el lugar de panteón real aquí están enterrados muchos de los reyes de Aragón aquí es donde según la leyenda se protegió el Santo Cáliz el Santo Grial hasta que en mil trescientos noventa y nueve Martín primero el humano lo reclama para sí deja en la primera constancia histórica escrita escrita que menciona el Santo Grial en todas partes es decir es la primera mención en un documento que es el pergamino ciento XXXVI de la Corona de Aragón desde luego estamos en un lugar desde donde se otean los Pirineos ver los Pirineos desde aquí están bien tener esa sensación de ascensión que es probablemente lo que buscaban los ermitas que se requirieron aquí durante siglos

Voz 0772 02:46 hoy tenemos un Cronovisor especial no va a durar solo treinta minutos madurar casi cuarenta y cinco Un poco más del del tiempo habitual por los dos invitados de excepción que tenemos en nuestro invitado habitual Jesús Callejo y en esta ocasión eh Javier Sierra también Jesús tenemos ya delante el teclado como siempre vamos a iniciar ese viaje en el tiempo cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión

Voz 0903 03:08 a fecha

Voz 1 03:09 la emblemática como te puedes imaginar Nacho Ares esta fecha el veintidós de marzo

Voz 3 03:21 futuro

Voz 4 03:27 sí

Voz 5 03:30 adelante Javier Sierra y Jesús Callejo les están esperando junto al Cronovisor

Voz 6 03:38 la cuestión es que el Chrome de acción y tú también

Voz 7 03:46 eh

Voz 8 03:53 Jesús aquí hace mucho frío estamos en el mes de marzo San Juan de la Peña San que bueno

Voz 0772 04:00 dimitiera que festividad aquí estamos asistiendo porque esto es absolutamente novedoso estamos asiste

Voz 1 04:05 viento a una misa solemne pero no una misa cualquiera estamos en la hora sexta en el mediodía

Voz 2 04:12 por lo tanto esas doce horas que marca la liturgia canónica hora solar

Voz 1 04:19 evidentemente hay en este monasterio en el viejo te mete en este monasterio bajo donde se está produciendo un momento histórico trascendente que luego va a tener repercusión para el resto de los reinos cristianos como es estamos viendo a Sancho Ramírez

Voz 2 04:36 II Rey de la Corona de Aragón estamos viendo a las

Voz 1 04:39 Ayna estamos viendo al cardenal hubo Cándido que es el legado del Papa Alejandro II y es muy importante esta referencia y por supuesto estamos al obispo Don Sancho el primer obispo de Jaca que es el que está oficiando la ceremonia porque es tan especial Nacho y Javier porque este es el momento el punto cero dos ante la liturgia se hace con el rito romano hasta este momento en todas las iglesias cristianas se estaba celebrando el rito o la liturgia que era la la hispánica la mozárabe o la visigoda no distintos nombres reúne es verdad que eso tiene que ver desde el siglo VI cuando el Reino Visigodo se establece como capital en Toledo y ahí se extienda a todos Lorbek pero el Papa que están Roma Alejandro II sí tiene otra intención no de unificar determinados ritos ceremonias cánticos para que no haya un cierto desmadre sabía producido ya un cisma en fin no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo dentro del orden Cristiano quería purificar no bueno pues mira tu portantes Sancho Ramírez unos años antes tres años antes en el sesenta y ocho Se fue a Roma para demostrar fehacientemente su vasallaje al papado porque porque eso le iba a dar beneficios para esta incipiente Corona de Aragón para multitud de elementos que es lo que le pide el Papa cambio bueno pues una serie de normas ese cuarto

Voz 0903 06:05 los que se establezca de una vez por todas

Voz 1 06:08 la Santísima Trinidad de ahí lo de los crispaciones Trinitarios que tiene mucho que ver además con ese famoso que Small de Jaca también que se cambie el rito entonces él sabe esa chorrada rabieta que esto va a producir un cierto escándalo pero por algún sitio hay que empezar para que no sabemos una idea el lo que cambia es un poco la estructura de lo que es una misa solemne no una misa solemne general suele tener tres partes que es la liturgia de la palabra como así se denomina que está compuesta pues como os podéis imaginar de oraciones estaría la liturgia eucarística estaría lo que es el reto de la comunión entonces van cambiando determinados aspectos que no vamos a entrar en detalle pero una de las cosas más importantes que se establece además de la orden donde tiene que ir el credo lo tiene que el Padrenuestro es que los cánticos litúrgicos son diferentes ya no son monólogos como ocurría con las misas mozárabes sino que se van esta durar ya el canto gregoriano canto gregoriano asociado al mundo medieval pero aquí es un poco el epicentro donde esto empieza a ocurrir como te puedes imaginar cómo os podéis imaginar esto crea ciertas reticencias en el resto de los Reyes sobretodo en Toledo todavía sigue manteniendo de una forma férrea el mito el rito mozárabe pero aquí junto a estos importante que no lo señalado pero evidentemente tenemos un invitado de excepción que es el Santo Cáliz estamos hablando del año mil setenta y uno ha pasado de Jaca no estaba la catedral porque la catedral como ya sabes

Voz 0772 07:37 los arrestos Irene mil setenta y siete pero sí estaba

Voz 1 07:40 a la iglesia de San Pedro el Viejo It ese Grial ese Santo Cáliz pasa de Jaca llega aquí sí evidentemente a la ceremonia que está oficiado en el obispo Don Sancho cuál es el cáliz que va a utilizarse para la consagración ni más ni menos que el cáliz que ellos consideran que es el auténtico de la Última Cena y el que está avalado por la tradición no todavía por los documentos porque como bien decía Javier hay que esperar hasta mil ciento noventa y nueve para encontrar ese documento pero aquí ya es donde se está dando en la como la autenticidad de que ese cáliz a través de una serie de peripecias a través de distintos enclaves oscenses ha llegado ni más ni menos que al lugar donde con el tiempo faltaba unos pocos años se convirtiera en la capital del reino de Aragón saque todo está fraguando en este año para que se empiece a bueno pues a funcionar lo que es la nueva liturgia la nueva religiosidad el nuevo concepto cristiano que una vez más como tantas y tantas cosas surge en este reino

Voz 0772 08:41 no lo he comentado pero la sala donde estamos tiene también verdad Javier su aspecto increíblemente mágico estamos sobre una cristalera eh levantada erigida sobre el antiguo monasterio del siglo XVII con unas figuras de unos Frailes que tenemos a unos metros por debajo de de de vuestros pies que lo convierte todo en un escenario absolutamente único no

Voz 0903 09:03 es el fabuloso centro de interpretación de San Juan de la Peña que se construyó hace unos años en el Monasterio Nuevo en lo que se conoce como el Monasterio Nuevo aquí durante las excavaciones emergieron digamos que todas las celdas la estructura original del cenobio ir que se ha hecho algo verdaderamente sorprendente se ha construido un edificio nuevo que respeta en su basamento esa esa cata arqueológica se puede pasear por encima de unas réplicas de los Frailes en sus distintas actividades podemos conocer simplemente mirando hacia el suelo lo que había mirando hacia el frente tenemos una serie de Tote de vitrinas que no se explican pues lo que convirtió en tan importante este lugar y entre ellos desde luego está el Grial que mencionaba Jesús Callejo está también este asunto de el rito mozárabe no del paso en rito mozárabe al rito romano que fue verdadera la mente trascendental de hecho esa expedición de Sancho Ramírez a ver al Papa a Roma en mil sesenta y ocho eso daría para una auténtica serie de televisión de la NASA en fin de las de tipo Juego de Tronos

Voz 0772 10:14 de las cazas tú también sí también también de las no

Voz 0903 10:17 las que escribo yo porque de alguna manera es un viaje épico tienen que reunirse con el Papa para que el Papa legitime el nuevo reino de Aragón nos da a los símbolos nos da la capacidad a esta tierra de auto gobernar nos los los para en fin lo que es la esencia de lo que a partir de entonces sería Aragón es verdad que es a partir de entonces cuando empieza a surgir con fuerza a la leyenda vamos a pedir ha sido la historia de que el cáliz está aquí es una historia que empieza a contarse en esa época que se retrotrae a atrás en el tiempo cuando en el siglo IV Se supone que el Cáliz llegó aquí cuando otro de los Papas fundacionales de la iglesia Sixto II San Sixto envía el cáliz a través de su diácono de Lorenzo Éste a su vez a través de un legionario romano a los padres de San Lorenzo que vivían en la antigua Huesca

Voz 0772 11:11 si te parece si os parece Javier y Jesús vamos a recuperar de nuestro archivo un fragmento muy pequeño de apenas un minuto eh de una de las crono ficciones que tuvimos la temporada pasada de nuestra compañera Carmen Socías en donde se recrea yo creo de una manera extraordinaria como fue ese momento no de la consagración idea el nacimiento de de lo que en definitiva sería una de las reliquias más buscadas más perseguidas por la humanidad vamos a escucharlo

Voz 9 11:37 hermanos cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que pacífica porque os digo que no la comedia más hasta que se cumplan el Reino de tenderos tomando el pan se dirigió de nuevo a sus apóstoles Tomaz y comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en mi memoria démosle gracias al Señor y bendice esta bomba de todos de ella porque esto es mi sangre de nuevo pack que será derramada por vosotros y por todos los hombres para la remisión de los pecados yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto en la vi hasta que el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el Reino de mi padre ACC esto en conmemoración mía

Voz 0772 12:39 escuchábamos como digo en esta crono ficción en esta dramatización Javier Jesús un momento importante en la historia del del cristianismo que lo que hace es generar un objeto físico un cáliz un vaso que es su paso su historia su tradición su leyenda en muchas ocasiones en el noventa y nueve coma nueve por ciento de las de las ocasiones ha hecho que bueno pues ese genere no lo que explica este un poco en en tu novela Javier el fuego invisible esa búsqueda interna y externa no de de lo que en definitiva todos denominamos quería bueno

Voz 0903 13:17 no se acerca a los textos de los evangelistas en su descripción de la Última Cena que es esta recreación que hemos escuchado o incluso a una descripción un poco más pormenorizada aunque no demasiado que es la que hace San Pablo en su primera Carta a los Corintios de ese momento lo interesante es observar el matiz de del empleo de los términos que que que usan estos cronistas no ellos dicen en todos los casos que Jesús tomo un cáliz o un vaso con él consagró el vino no dice tomó el Cádiz o el vaso o no dice tomó un Grial o el Grial habla de un objeto común por lo tanto son uno de los muchos vasos que debía haber sobre la mesa de los doce apóstoles en aquella en aquella cena nadie se fijará esto es lo curioso en la materialidad del objeto hasta llegado el tiempo en el que en fin eh se funda el Reino de Aragón y y se crea toda esta esta nueva etapa de la historia porque yo creo que ahí la clave está en las cruzadas los cruzados son los primeros que hacen este enorme viaje a Tierra Santa para reconquistar los santos lugares ir de alguna manera esos ejércitos multinacionales europeos que triunfan en un primer momento conquistando de Jerusalén deben traerse de vuelta a sus lugares de origen algo que demuestre que han estado allí que la epopeya merecido la pena empiezan a traerse reliquias es cuando empiezan las reliquias a tomar carta de naturaleza

Voz 0772 14:50 algo que justifica un poco esa enorme aventura de años

Voz 0903 14:53 de años efectivamente y es ahí cuando empieza a hablarse de la Santa sangre primero primeros habla de la Santa sangre y de hecho en Flandes que es donde se generará más este mito es donde también se encargará la redacción de en fin la primera Troba que hablará del Grial que es el cuento del Grial de creciente Trois fue fue Felipe de Flandes el señor de esos territorios el que el encarga ese texto después de haberse traído de Tierra Santa un pedazo de tela que todavía hoy se venera en Brujas que se conoce como La santa sangre y a partir de ahí surgirá también el contenedor el Grial el gran cáliz no pero de donde sale la historia del Mundial

Voz 0772 15:34 perdóname Javier hay dos interpretaciones de lo que era el el vaso el cáliz uno el que fue utilizado en la cena yo otro ese receptáculo que sirvió para recoger la sangre que José de Arimatea era

Voz 0903 15:45 bueno hay hay hasta hasta tres si me apuras no el el Grial como Basso entendido como Basso el el Grial como receptáculo de la sangre pero también la patena e una especie de cuenco de plato más grande que es que también daría pie muchas leyendo

Voz 1 16:02 sobre este asunto pues una cuarta como como linajes como sangre real más tardía es hasta esa surge más tarde de las distintas evocaciones que tiene el Grial incluida la de la búsqueda

Voz 0903 16:14 fijaos si nos damos un paseo ahora por el claustro de San Juan de la Peña por el Claustro Viejo de San Juan de la Peña nos fijamos en los capiteles del maestro de San Juan de la Peña hay una representación de la Última Cena en esa representación no está el cáliz vaso lo que está es la patena está un plato con un pescado encima ir a un un Judas que estaba como intentando robarle en pescado a Jesús que es una de la de los signos de identificación del traidor no hay dos signos y uno es el hecho de que no tenga aureola de no tenga lo de santidad el otro es el saquito de las monedas que es el pago a Judas por su traición y así se lo representa en toda la iconografía cristiana pero hay otro elemento que es que viene del Evangelio de Juan y que después aparecerá en otros textos apócrifos que no identifica al traidor como aquel que meta la mano en el plato de Jesús aquí esa fuente identificación que es el Evangelio de Juan está representado perfectamente en el capitel de San Juan de la Peña luego originalmente probablemente para aquellos monjes Grial era el plato no el vaso

Voz 0772 17:27 Jesús ayer cuando veníamos en entre en aquí a a San Juan de la Peña comentábamos eso no el Mueve tu teoría tu hipótesis tu tu tu idea de que claro en en la mesa había trece personas qué tendría que ver trece vasos no no solamente había trece pasos ahí es que había decenas de miles de familias ese día en Jerusalen cenando así que tendría que haber en realidad de decenas de miles de de de vasos de ese tipo en en en un entorno geográfico muy pequeño no sí

Voz 1 17:58 es interesante eso porque claro siempre de sobre el Santo Cáliz de aquel que supuestamente es el que utiliza Cristo no en su última cena pero te apetece Coto comía allí todo el mundo tenía su vaso se llamara ahí tenía que haber trece trece vasos que sí que coinciden un poco los usted es que no podía ser de cristal de madera que la piedra era el elemento que más común dentro de una casa rica la de José de Arimatea con el que se podía brindar y con el que se podía hacer esos comensales de alto rango lo interesante de todo esto es que Duato empieza las disputas de los distintos Grial es que Peter aparece porque hay como dos etapas una es con Santa a partir del siglo IV cuando empieza a dar poco prestancia a las reliquias hasta el momento nadie se preocupaba por las reliquias de Cristo esto ni de la Virgen y de los apóstoles y luego ya con las cruzadas a partir del siglo XII siglo XIII que vuelve a tener otro tratamiento porque se dieron cuenta de la parte crematísticos que tenían las las reliquias es decir que ya ermita santuario o catedral que tuviera una reliquia hay mucho más si pertenecía a Cristo mucho mejor para las peregrinaciones mejor óvulos para mantener ese santuario y entonces en ese momento cuando surge esas polémicas de Sir de Leor cuál te Valencia imaginaros que al final los dos fueran auténticos haciendo una especie no de introspección teórica de que los dos por auténticos que uno perteneciera a uno de los miembros que estaba allí vamos a a Cristo y el otro perteneciera a otro de los mismos que fuera a Pedro entonces de forma humorística te comentaba cuando veníamos podía ser el de Judas lo interesante es que el te juntas porque sería el Grial maldito porqué es decir que muchas veces nos paramos en disquisiciones de la tradición de la leyenda donde hay tipos de documentos pero Cano estamos hablando de que lo más seguro que todos sean auténticos por todo sean falsos entonces cuando nos empeñamos en uno de ellos será por unas razones también lógicas porque eran un símbolo también era porque generaba una serie de beneficios y cuando digo que era un símbolo fijaros que cuando se habla de Santo Grial Se menciona como la Copa del poder es decir hay dos elementos relacionados con Cristo que se relacionan con el destino y con el poder una es la lata de elogios el otro es el Santo Grial luego habría otras dos reliquias también muy importantes muy asociadas al mundo judeocristianos que sería la Mesa de Salomón por una parte y por otra el Arca de la Alianza pero yendo directamente a lo que es la pasión y muerte de Cristo tanto al alza como el Grial tenían una importancia capital porque los dos estuvieron en contacto con la sangre la sangre es el fluido verificado es el fluido lo poco que justifica la salvación la resurrección carreras que justifica la inmortalidad dentro de esa simbología y esa liturgia Cristián

Voz 0903 20:40 hay un episodio Jesús ahora que ha a la lanza que lo convierte para la época de las cruzadas en la gran reliquia ponen por encima o por delante del Grial del que todavía no se estaba hablando no que es eh cuando llegan los cruzados a Antioquia en el año mil noventa y ocho conoces la la historia del sueño de Pedro el Ermitaño que es uno de los locos de Dios que acompañaban a los a las huestes armadas e Iván monjes iban peregrinos iba a todo tipo de gente en las Cruzadas Nyman sólo soldados no estando en Antioquia Pedro el Ermitaño tiene ese sueño ese vislumbre esa visión en la que eh algo le dice que en una de las iglesias de la ciudad debajo del altar van a encontrar un objeto que va a unificar a las tropas y les va a dar la victoria no las tropas hay que entender que en aquella época era muy pero genes venían de muchos reinos distintos hablaban lenguas distintas era muy difícil coordinar las no eran precisamente muy disciplinada y luego se necesitaba algo que con pactara a aquellas huestes para el ataque final en mil noventa y nueve e contra Jerusalén que ocurrió que nadie hizo caso al principio a Pedro el Ermitaño hasta que bueno de pesado que se puso acudieron a la iglesia en cuestión movieron el altar desenterrar de allí una lanza romana se interpretó como la lanza de Ogino es la de aquel centurión que dice la tradición que atravesó el costado de Cristo y que por lo tanto en un objeto mágico de poder que había tocado la sangre del Salvador y a partir de ahí solamente mostrando la lanza todo el mundo y identificó el símbolo hablara el idioma que hablaran porque los símbolos tienen ese poder son universales igual que el Grial todo el mundo se puso a las órdenes de la cabeza de los cruzados hasta la toma de Jerusalén es decir la reliquia en el hallazgo de las reliquias determinó el curso de la historia

Voz 0772 22:30 si os parece Javier Jesús Coronado TAS vamos a escuchar un corte que tenemos de Jorge Manuel Rodríguez presidente del Centro de sindonología española afincado en Valencia también expertos en la historia y en la leyenda el mito de el Santo Grial que se conservan en la catedral estamos hablando de de esa reliquia él en este corte apenas un minuto no es lo describe físicamente muy bien cuál es su forma igual es un poco su trascendencia

Voz 10 22:56 de momento tenemos una copa que es para que se hagan una idea pues como un tazón sin nasa que corresponde exactamente a lo que sería un un Grial es decir una copa para el vino del tiempo de los primeros años del cristianismo vamos a ver en el Museo Británico de Londres por ejemplo en las en la zona de los de la Roma precisamente hay dos copas son prácticamente idénticas de material parecido color parecido tal y estos están datados entre el año uno a cincuenta después de Cristo bien pero sabemos segundas ultimísima investigaciones que se han hecho por ejemplo por el catedrático de diseño en la Universidad Politécnica de Valencia que el relicario que es el resto es un relicario que se podría adaptar entre el siglo XI una inscripción que tiene el siglo XII osea que dijéramos que lo que tenemos es una copa decirlo uno marzo menos un relicario hecho el siglo XI XII como muy tarde

Voz 0772 23:58 una reliquia un objeto que quizá yo estoy convencido de que quién le ha dado la sacralidad hemos sido nosotros es un objeto desde luego del del siglo I pero que no hay evidencias de históricas que que demuestren que sea precisamente de no solamente de del del entorno de de Jerusalén sino también de de pues de la de la cena no que pudo darse ahí en el

Voz 0903 24:18 la última hacer fíjate hacías mención eh Jorge Rodríguez ordenar a un catedrático de Diseño de la Universidad de Valencia yo he tenido la ocasión de conversar con él se llama Gabriel son gel y este hombre y ha dedicado los últimos años a estudiar un pequeño detalle de apenas quince milímetros en el en el grial de Valencia que es la base del objeto hay una inscripción la inscripción en cúbico que fue traducida en los años sesenta por Antonio Beltrán como el resplandeciente o lo que resplandece cosa que era muy interesante porque el objeto en sí que está hecho de calza idónea si tú le colocas una vela dentro una candela irradia luces semi transparentes una piedra tipo alabastro que permite esa irradiación de la luz es como una lámpara actúa como una lámpara pero lo interesante son gel es que se ha dado cuenta de que la inscripción no es Q5 normal es lo que se llaman Kun Fico Cuadrado que significa cúbico Cuadrado pues que puede leerse lo mismo de izquierda derecha que de derecha izquierda de arriba abajo de abajo arriba leyéndolo de esas características en esas características este hombre ha llegado a una serie de conclusiones muy curiosas no que se puede leer tanto en hebreo como en árabe leyéndolo en el sentido de la escritura árabe Se le Jesús es Dios según él y según la lectura hebrea también está inscripción que admite Poli lecturas se vuelve a leer otra vez Jesús es Dios llega también a otra conclusión muy curiosa y es que dice que fue un judío converso

Voz 1 25:54 sí

Voz 0903 25:55 el entorno del año mil setenta y uno es decir estamos hablando de la época de fundación de San Juan de la Peña ETS se llama Pedro Alfonso de Huesca el que pudo haber hecho este asunto ese judío converso fue médico de Alfonso el batallador cuando era niño fue una de en fin de los miembros de la Corte de confianza se puso el nombre converso de Pedro Alfonso les llamábamos se Moisés por Pedro I Ipod Alfonso I no en fin es una una historia una hipótesis muy interesante sobre la inscripción pero no hay que perder de cuenta de de vista algún pequeño pero importantísimo detalle la inscripción está sobre la base del cáliz que estuvo en San Juan de la Peña esa base SL añadió no forma parte del cáliz original no es la misma veta su material parecido Shell añadió en algún momento probablemente aquí en San Juan de la Peña el lo revistió engarzado como una gran joya como la gran joya que es en la actualidad pero no pertenece al cáliz original no al al cuenco origina

Voz 1 26:57 no porque habían pasado varios siglos evidentemente pero yo quiero lo que ratifica eso es que ya entonces ese siglo XI ya se consideraba que era un objeto sagrado no es que aparezcan esas dos inscripciones una diciendo pues eso que Jesús es llave y el otro que Jesús esa lacra aparecería esos dos nombres no tanto en hebreo como en escritura pública lo que está diciendo es la sacralidad pero aun así tiene poco de Crónica Así de leyendas recuerdo que a principios de siglo XIV Jaime II El Rey ya empieza a tener dudas también te si será o no será el auténtico criar hasta el punto de que escribe una carta al sultán de Jerusalen para decirle tengo entendido que la auténtica reliquia la tienen ustedes a ver si me mandan el criar y la Vera Cruz auténtica cosa que no sólo bandas por lo menos el Grial porque ya no hay constancia de que seguirán estuviera en Jerusalén pero es curioso que de alguna manera cuando tú tienes un trial en este caso la Copa de la última cenan para ratificar que es la auténtica no lo puedes poner lo que en la parte alta en la la Caledonia Navas es lo que es la piedra pero si lo pones en el otra parte del viral que es la base no que eso es muy interesante y cómo lo ratificará con un gasto de magia sabes que el acto de magia es primero lo piensas luego lo ver balizas luego lo escribes entonces todo eso es lo que hace que al final lo que decía Nacho un simple objeto se convierta en algo más se convierta en una con copias el cuerpo en el en el cuerno de la abundancia se convierta en ese lugar donde sitúen y sobre todo Si bebes la sangre de Cristo que en el fondo es la metáfora de la liturgia cristiana te conviertes en inmortal entonces todo eso que estamos hablando del mundo cristiano procede ya de culto pagano con distintas variantes para ratificarlo hay que escribirlo eso sin darse cuenta la gente es un acto de Macías

Voz 0772 28:50 es curioso porque el estamos hablando del del Grial del Santo Grial que hoy se conserva en Valencia precisamente del lugar en donde comienza su historia conocida en San Juan de la Peña en en Huesca se ha convertido con el paso de los años en una historia pues muy recurrente no esa búsqueda esas investigaciones hemos mencionado diferentes y estudiosos y quizá en el último mes la persona que ha cubierto titulares no por eh porque supuestamente dice que ha demostrado de una manera científica a casi al cien por cien noventa y nueve coma nueve decían la la autenticidad del del Grial

Voz 11 29:30 si su presencia en esa mesa

Voz 0772 29:33 la en la última cena de de Pascua de Jesús es Panamá fe que presenta una tesis doctoral hace poco más de un mes una una una puesta en escena no me atrevería decir una apuesta en público vamos a escucharla porque a mí me llama mucho la atención algunos de los comentarios que hace luego si os parece lo lo comentamos

Voz 12 29:52 no se pueden hacer afirmaciones de este tipo de forma alegre porque entonces pierdes todo el cientifismo lo que yo que es lo que sí que podemos afirmar es que la Copa por sí mismo podría estar perfectamente ubicada en esa mesa no hay nada en esta Copa que diga lo contrario no es una copa posterior no es una copa que salió de un saqueo no no no es una copa que la tradición siempre ha mantenido su verdad eh bueno nosotros simplemente decimos que efectivamente es una copa hebrea del siglo II antes de Cristo que cumple con todas las características más próximas a lo que pudo pasar esa cena que nosotros mantenemos que es una cena judía

Voz 0772 30:30 va a hacer referencia Ana más fea hace referencia a un a una expresión que yo creo que desde el punto de vista científico no no tiene no tiene cabida no yo al principio en la introducción decía que la historia es una ciencia en la que dos más dos son cinco no ya haya hecho alusiones a unidad extra la tradición la leyenda para justificar un poco su trabajo que a mí me parece pues va Dante arriesgado oí muy osado no para intentar justificar científicamente un un dato histórico

Voz 0903 30:59 bueno es que en el tema del Grial eh la historia empieza a como hemos dicho antes eh ya pasados más de mil años de los hechos y que nos narran los Evangelios es muy difícil situar ese objeto concreto por no decir imposible la Mesa de la Última Cena y luego hay otro otro en detalle ella habla de Copa hebrea yo creo que no que es es Copa romana es lo que dijo en su momento catedrático Beltrán cuando cuando la examinó

Voz 0772 31:26 Beltrán fue el primer es decir que nadie podía negar no que esa copa copado por su estética y apología pudiera haber estado pudiera haber Eslava en primer pues nada no

Voz 0903 31:36 claro pero también es cierto que la península Ibérica formaba parte del Imperio romano es decir que que aquí también había copas de esa naturaleza y por lo tanto muy difíciles de discernir no no tenían código de barras no no pertenecían a una época en la que todo podía rastrear SEO tratarse no la trazabilidad del objeto en este caso por desgracia es es verdaderamente imposible sí ya preguntas incluso a personajes que han estudiado Noya al Grial sino la historia bíblica como Antonio Piñero catedrático de Filología lamentaría no en en la Universidad Complutense durante muchos años y hablas con él a profundizar en profundidad sobre el tema de la Última Cena te dirá que la descripción de la Última Cena que aparece que es la que la que bebemos todos un poco en en esa carta de San Pablo a los Corintios es una descripción visionaria no es algo histórico no está haciendo una crónica sino que está teniendo una visión por lo tanto no no se desarrollarían los hechos exactamente como nos lo dicen los evangelistas y estaría tomado de una tradición muchísimo más endeble todo esto nos pone en aprietos realmente no a la hora de trabajar con este tema

Voz 1 32:49 la de esto es que claro no hablamos ya de de historia basada en documentos sino que estamos hablando de tradición y eso tiene su peligro aparte la tradición en las leyendas sabemos perfectamente que es la base en la que luego se teje pues muchos acontecimientos históricos pero claro en ese momento Carmen nos tenemos que remitir vamos a ese siglo XI que yo creo que es clave no con el que hemos empezado el Cronovisor hay un dato muy significativo que yo creo que añade punto más de la legitimidad vamos a poner a este santo calen en la liturgia romana como tienen que ahora mismo se custodian la Catedral de Valencia Sans como empieza con la liturgia cuando el obispo don Sancho levantan Cali no para oficiar la última parte de esa liturgia basada en esas tres esas tres zonas bueno pues lo levanta diciendo este Cali el glorioso Cali de la Última Cena este al acto este no el Cali no habla de una forma genérica saque para ellos en esa creencia posiblemente también para legitimar un nuevo reto que iba a levantar ampollas que era de un nuevo reino un nuevo reino además muchas cosas importantes empiezan a ocurrir a partir de ese momento del setenta y uno setenta y siete porque Jaca empieza a ser uno de los puntos centrales camino de Santiago ese camino jacobeo que no pasaba originalmente por Jaca si empieza a pasar por qué porque se convierte primero por una cátedra que legitima poco también el lugar también porque hay todo una reforma Clooney hacerse no oí por eso Sancho Ramiro Ramírez de lo que hace es que a estos monjes les da no esté monasterio precisamente para que lo vuelvan a levantar porque tuvo una etapa Al Qaeda y entonces claro tenía que buscar algo esa pieza ese símbolo ese objeto de poder y lo encontrar

Voz 0903 34:41 bueno decía Juan García Atienza que eligen el gran cronista de La España mágica de las tradiciones el gran recuperador de leyendas que la catedral de Jaca fue construida como una especie de estuche de lujo claro para el Grial no que fue lo que le dio de alguna manera esa legitimidad eso es curioso porque en la catedral de Jaca encuentra ese capitel que nosotros vimos anoche paseando por la el pórtico sur no que hoy finalmente estuvo en el claustro ese capitel en el que se ve al Papa Sixto II entregando a Lorenzo a su diácono un paquete no sabemos lo que contiene el paquete pero según la tradición ese paquete contiene el Grial y algunas reliquias de los de la primera iglesia porque sea dos se produjo en el en el siglo IV no es curioso también que en la iglesia de San Lorenzo cada ese diácono for impura en Roma yo estuve en ella hace hace unas semanas pueda verse todavía en parte de sus frescos antiguos una escena en la que Sixto está entregándole el Grial ya no es un paquete que es du quedó destruido porque en el mil no

Voz 1 35:50 tres eso pensaba yo había leído P habían destruido es decir sí pero hay hay una pintura en la que en la que se adivina todavía no

Voz 0903 35:57 cuando un un objeto una copa a su diácono no es decir que en esa iglesia romana senos cuenta también esa misma tradición que después tendrá reflejo caramba en San Juan de la Peña que era en términos medievales estamos hablando del siglo XI el fin del mundo todo lo que estaba más allá de los Pirineos era el fin del mundo la cristiandad llegaba sólida hasta digamos los condados franceses pero pasados los Pirineos esto estaba lleno de infieles y había unos pocos resistentes que eran los reinos de aquella época los incipientes reinos de Navarra de Aragón de León que aguantaban como podían la espada frente a Fina muchos siglos de ocupación musulmana que necesitaban un elemento de aliento igual que los cruzados en el mil noventa ocho al encontrar la lanza del unos ser reunificar on combatieron y conquistar Jerusalén se necesitaba algo así en en la Península Ibérica yo creo que sea algo fue el Grial fue la creencia

Voz 1 36:59 la duda

Voz 0772 37:00 el grial que ahora escuchándote Javier eh a has mencionado a Antonio Piñero Él siempre ha sido muy crítico con todas las reliquias porque decía que el la comunidad judía que que él formó a la postre luego sería la comunidad cristiana Jesús que Jesús hornos

Voz 1 37:17 Jesús tiene de hecho de oro como hablabas de Piñero Antonio

Voz 0772 37:22 no decía que el la idea que ellos tenían era la de que el mundo se iba a acabar ah pero al próximo día practicamente y que eso de estar guardando cosa guardando souvenirs guardando recuerdos no entra en absoluto en la dinámica de de pensamiento de de esta gente no si os parece vamos a seguir avanzando un poco en en la historia de la de la tradición vamos a escuchar otro corte de de Ana Mapfre esta investigadora que presentó sus trabajos alrededor del del Grial de Valencia donde supuestamente justificaba que el casi el cien por cien que era el Quirinal utilizado en la última hace

Voz 12 37:59 la suerte que tenemos de este cálices que tiene una tradición ininterrumpida y esto que he dicho antes paró el Edipo lo paró litigio es algo que en la tradición cristiana nos llega hasta nuestros días esto que que se hacen misa todos los días provienen una tradición ininterrumpida entonces esa tradición ininterrumpida siempre la tenido esta copa con lo cual los estudiosos de León en este caso por ejemplo carecía en un poco de esa tradición les eran poco más difícil esa documentación nosotros teníamos que recurrir a los lugares donde había estado San Juan de la Peña Roma y que la piedra hablara en este caso lo digo con cariño la Copa

Voz 0772 38:35 insisto en que me parece muy osado muy arriesgado que una investigadora en utilice la tradición para justificar en un argumento un argumento científico porque no da absolutamente ningún dato nuevo que se sirve de la tradición una vez más yo cuando dice lo de paró le di Popolo Parallel di di Dio me merece ya absolutamente rocambolesco

Voz 0903 38:57 ya de la la tradición dice que fue hacia el doscientos cincuenta y ocho de nuestra era cuando eh ese Century ese bueno legionario al que San Lorenzo le entrega el Grial para que lo envíe a sus padres en un viaje secreto y arriesgado a a hosca no a la antigua Huesca Loreto y eso es ha consignado en la tradición gracias a una carta que se supone que se conserva en la que se informaba a los padres del valor de la reliquia que transportaba el mensajero no claro esa carta no se ha conservado obviamente no ha conservado existe un registro en la catedral de Huesca que menciona la carta la menciona pero claro un registro medieval luego no hay referente eh documental alguno ojalá se hubiera encontrado porque sería en fin la la el gran hallazgo no pero no

Voz 0772 39:47 en referencia al verdadero Grial sí

Voz 0903 39:49 sí casi ahora no deja de ser curioso que todos los lugares donde los importantes donde se guardó esta esta reliquia fueron consagrados a San Pedro sería como el primer guardián del del Grial no la catedral de Jaca eso en la catedral dedicada a San Pedro ya hay otros muchos de los lugares donde estuvo esta reliquia dedicados con muy cercanos al culto a San Pedro lo cual es otro símbolo yo creo que no hay que entenderlo sólo como pista sino como símbolo sí pero pero hay una excepción

Voz 1 40:21 que es la Adrián San Adrián

Voz 0903 40:23 esa

Voz 1 40:24 que se lo dedica por lo menos la primera cosa raciones al legionario a ese legionario que es el que trae no el Santo Cáliz por orden del diácono que había que librar a quedar unas cuantas horas debiera igual que le pasó a Sixto II entonces es muy llamativo porque además es el lugar también otro de esos enclaves mágicos que tenemos en la península Neue toda esta zona de Aragón tiene un significado eh cuatro cinco fines una especie de referente también de las crecidas que había de Del Río y también por pues como una especie de barómetro pero con una iglesia como tal cosa tiene unas implicaciones curiosísima si hacemos un recorrido por todos los lugares donde estuvo el Grial nos estamos dando cuenta que estamos hablando de un una especie de recorrido

Voz 0903 41:07 si derrota ciático es acuérdate que

Voz 1 41:10 que una del simbolismo que tiene el Grial en la búsqueda sobre todo el ciclo Grial y que a partir ya del siglo XII del fondo el Grial ya deja de ser un objeto da igual que sea realmente el Cáliz de la Última Cena lo que se busca precisamente es una justificación a esa búsqueda interna no la búsqueda de del ser humano con lo cual ya tiene caracteres más místicos pero en los lugares donde se empieza a custodiar aguardar aunque sea por poco tiempo como es en Yebra de basa es en distintos lugares dedicados a San Pedro todos ellos conforman una geografía sagrada que tiene que ver en cada lugar si empezamos a rastrear por la tradición tiene que ver con algún elemento clave de esa búsqueda entonces si alguien tirara de ver lo que no se ha hecho todavía hay ya te lo propongo como para una futura novela Javier en nos daremos cuenta de que conformaría no sé si un Pentágono mágico donde cada punto ya te digo está marcando una de las funciones que caracteriza al Santo Grial

Voz 0903 42:08 bueno esto hubiera hecho saltar de su silla seguramente a un personaje real que está bien también que lo recordemos en este Cronovisor desde San Juan de la Peña que fue el deán de la Catedral de Jaca Dámaso San corriendo a principios del siglo XX el padre San Gorrín un estudioso en fin muy detallista de la historia del Grial se dio cuenta de que del Grial empezó a hablarse en la tradición literaria y esto es algo que hoy ya se admite universalmente es decir no es en un documento histórico siguen novelas donde se empieza a hablar del Grial a partir de mil ciento ochenta concretamente trova pero la el esquema narrativo que hablaba de un Rey en un castillo herido en un costado el famoso Rey Pescador custodio del Grial que luego llamarán otros novelistas Portas encajaba a la perfección con los que vamos a decir estereotipos de los reyes de Aragón y de los de los años de los que estamos hablando no el identifica Dámaso San Gorrín a Portas con sus Rex que es como firmaba Alfonso I el batallador en sus en sus monedas identifica los lugares mencionados en la tradición Grial Ica francesa hay británica con lugares del Reino de Aragón in tiene todo el sentido en aquella época la tradición viajaba de poca o ido eh no no eran crónicas en las que el que lo recibía tenía la obsesión como la tenemos nosotros del dato de la precisión eso no importaban importaban los nombres no importaban los lugares propios no importaba lo que importaba era la historia el mensaje si viene al decía la fe todavía más no luego es muy probable que la historia del Grial efectivamente naciera aquí debajo de esta peña donde estamos en San Juan de la Peña de ahí se irradiaba al resto del planeta

Voz 0772 44:01 Soria fascinante una historia que como decía antes es el Altman poco del ser humano a la hora de construir su propio pasado la razón de ser no de muchas inquietudes de muchas preguntas que se hace con el paso de los siglos y que justifica esa esa búsqueda que en algún momento todos hemos sentido no ya se sea creyente o no estas historias a mí me parecen fascinantes yo no creo que el Grial sea el de Valencia mucha gente que me escucha a pesar abono como esta es de León Jesús también es de León dio pues estará defendiendo en de San Isidoro Margarita Torres nuestra buena amiga sabe que ETA ya ella también lo lo reconoce tampoco creemos que sea el el

Voz 0903 44:40 pero es que la clave no es creer o no creer yo creo que la clave es saber no tenemos que aspirar a saber