Un repaso a la historia de San Juan de la Peña

Voz 0772 01:34 el actor Toño el hotelería Nos ayuda una vez más a adentrarnos en la historia sobrecogedora subyugado ahora de lugar donde nos encontramos San Juan de la Peña en Huesca el espacio como decía antes en donde nace el Reino de Aragón y dónde nace una tradición increíble vinculada a la historia del cristianismo en Lugo Mar merecía la pena por el sobrecogido siento como comentaba ahora que bueno que te debe no al a la hora de recorrer ese claustro clavado literalmente clavado en la en la roca de la de la montaña un monumento del siglo XI monumento románico extraordinario como sucede con todos los monumentos medievales pues con muchas añadidos posteriores no ya en época gótica renacentista etcétera y que nos ayuda a comprender un poco el legado de nuestros ancestros de dónde venimos en ocasiones responder algunas de las respuestas que que se pueden plantear a la hora de visitar estos lugares mágicos porque desde luego que San Juan de la Peña es como tal un lugar absolutamente mágico José Luis Solano bienvenido a Ser Historia

Voz 0772 02:45 José Luis alarme decía ahora estoy un poco nervioso me señalaba el cuaderno con las notas que tengo aquí como diciendo me vas a preguntar todo esto digo tranquilo que va a ser una conversación de de amigos José Luis Solano ha sido durante treinta y cinco años el guardián de San Juan de la Peña yo creo que José Luis lo tiene que como el bautismo no imprimir carácter no lo voy a acercar un poquito el micrófono

Voz 7 03:09 sí soy como una novela de Javier de Javier Sierra en practicamente seguí el último guardada de de San Juan

Voz 0772 03:16 no y ese trabajo que consiste que hablamos de Guarda nos imaginamos el el guardas no con con la llave chicas abriendo puertas

Voz 7 03:23 pues aparte de abrir y cerrar puertas que también hay unas cuantas hay unas cuantas y unas cuentas consiste en enseñar el muro exterior a toda la gente que que ha pasado pues no por él pues es novecientos autobuses en un año a veces y el estar al tanto sobre todo del monasterio de mantenimiento que hacer incidencias sobre cómo estar en cada momento

Voz 0772 03:53 usted esa como decía antes se ha jubilado recientemente pero imagino que será muy difícil desligarse de un lugar tan mágico tan especial donde usted ha estado viviendo prácticamente durante treinta y cinco años

Voz 7 04:05 es tan difícil como te muchas veces en Jaca no me llaman José Luis que me llevaban en San Juan de la Peña

Voz 0772 04:11 prueba de ello es que está compartiendo con nosotros no estos minutos de de de radio es un lugar fascinante no

Voz 7 04:18 es un lugar mágico yo decía es que es un sitio como en románico yo pienso que es un sitio mágico de siempre que es un tendría un culto anterior al cristianismo sino a las historias el culto es empezar Renault Scenic el monasterio románico al principio y luego ya ya románico

Voz 0772 04:41 escuchábamos en el corte que con el que avanzábamos esta charla con contigo José Luis es una de las partes no de la de la leyenda de cómo sean voto en una caza encuentra un enterramiento en muchas tradiciones no están vinculadas a tiene elementos comunes común denominador de muchas de estas leyendas que que hacen que la aparición de una luz la aparición de una virgen oculta en una roca en este caso los restos de un eremita no de no de un hombre santo conviertan confiera a ese espacio esa sacralidad que lo OSE ha ido dilatando en el tiempo durante durante siglos

Voz 7 05:20 sí pero es lo que comentábamos antes el cristianismo lo que hace que existía en Izar ese sitio de culto muy anteayer que hay se seguramente hay una dación a la Peña agua la naturaleza si los primeros han económicas que sin duda os habrían eh pues intentan tapar ese culto contando todas estas leyendas que él también

Voz 0772 05:45 imagino que la vida aquí debería de ser dura usted ha pasado XXXV inviernos en este lugar Trinity sin recibirlos y qué temperatura se pueden alcanzar aquí

Voz 7 05:54 de ser el primer año en dieciocho Obrador se agarra Arrate e a las siete de la tarde y cuando no salíamos de casa dieciocho grados bajo cero a mí eso me parece fría y sin lograr allí estaría también temperaturas parecidas

Voz 0772 06:11 pero yo creo que tanto tanto no no no ha llegado el ex por culo

Voz 7 06:16 mujeres deciden construir este año nuevo que está en un sitio mucho más soleado en y distinto

Voz 0772 06:24 completamente de alguna forma quizá cuando se levanta ese monasterio que es donde nos encontramos en el en el siglo XVII creo que es el el nuevo mil seiscientos eh se pierde un poco no la magia porque el el el la concentración de esa sacralidad está realmente abajo no es en ese peñasco en esa en esa roca en el paisaje es muy similar

Voz 7 06:46 ya pero yo supongo que los monjes ética que aparte de ser más prácticos en el día a día pero siempre sus sino en el Monasterio Viejo cuando hablamos de San Juan de la Peña que no hablamos de una señora no siempre nos referimos algunas de mi hija Nos referimos a esa peña ese claustro esa iglesia para comunicar ya las tumbas reales

Voz 0772 07:09 tumbas que quizá es la el luego hablaremos con más detalle no sobre sobre ello pero siempre se ha comentado no que De la Peña es la cuna de la Corona de Aragón el lugar junto con otras otros panteones reales donde enterrado los los reyes de Aragón más importantes

Voz 7 07:27 sí sin lugar a dudas en Ramiro I ya se quiso enterrar allí en San Pedro I E es el sitio donde ya Sancho el Mayor quería hacer el como uno de alguna un ascensor más importantes

Voz 0772 07:42 imagino también que la que esa tradición esa magia esa tergiversación en ocasiones de la Historia que cuando en vez de quizá ver el aspecto mágico ya se ve la objeto el el aspecto más delirante usted sabrá cruzado con todo tipo de personas en este en este emplazamiento

Voz 7 08:00 sí sin sin ideas e me llegan encontrar hasta la gente que una vez un matrimonio me dinero diciendo que el monasterio de San Juan de la mañana era suyo y que qué hacíamos allí lo único que se me ocurrió decirle que que tenía un gasto excesivo e lo cogió a su marido le dijo aquí tampoco salen caso

Voz 0772 09:21 escuchábamos un fragmento de SA película clásica del año mil novecientos ochenta y nueve Indiana Jones y la Última Cruzada a José Luis Solano usted como decía antes ha estado XXXV años como custodio no voy a decir del Grial del espacio donde estuvo el Grial películas como la de Indiana Jones la tradición Templaria en los años ochenta y noventa ha habido infinidad de literatura de libros que han ensalzado quizá exageradamente también hay que decirlo así no muchas de las virtudes de de San Juan de la Peña usted ha tenido que convivir con con todo ello imagino que aquí sabrá presentado gente de todo pelaje

Voz 7 09:56 sí sí era el otro estábamos hablando antes pero bueno la gente sea sombra enseguida del mundo exterior ir esas leyendas y así quieren muchas veces en un segundo plano contemplando armas qué sentarte en el claustro donde San Juan de la Peña un atardecer del mes de agosto es como recortar la leyenda esa de San viril de un estaré muy cercano en el aire y que el hermano de éste

Voz 0772 10:30 no yo he tenido la suerte hace unas horas de poder lo comentaba al principio no de poder visitar San Juan de la Peña por primera vez ha salido un poco del del grupo para poder disfrutarlo en en solitario y ese paseo quedado por el por el claustro no lo cambio por nada no es cierto que muchas veces pierdes quizá el el contacto directo de la experiencia porque estás grabando estás haciendo fotografías pero muchas veces me gusta dejar la cámara en el bolso y disfrutar no de de de de la magia en definitiva no de estos lugares no porque los los capiteles el el propio diseño de los Arcos diluyéndose dentro de la de la roca es salvo prácticamente único único en el románico y único en la historia del arte

Voz 7 11:14 yo confío también en que el día de mañana en se pueden hacer excavaciones no sabemos entrar de todo lo que lo que todavía no tiene ocultó San Juan de la Peña porque afortunadamente no no lo conocemos casi nadie en el monasterio en sí era muchísimo más grande de lo que vemos hoy en día alta hospedería hospitales la realidades e receptor yo éxito Ariel no salga sala capitular aunque en determinadas mientras la capilla de San vitoriana hizo sala capitular ir todo eso se encuentra debajo de la carretera debajo de la carretera o la vegetación ese la comida ir en un mil novecientos noventa Paco más o menos eh a nivel de carretera desaparición una trompa de dos metros treinta Se bajó cuatro metros y medio y todavía no se ha encontrado el suelo de su habitación lo que significa que si hay una trompa tiene carácter estampas más bueno tiene que haber o debería haber tiene que haber un sistema de escaleras y puede y que debajo de la iglesia románica tengamos algún otro tipo de prostitución

Voz 0772 12:23 desde luego que De de la Peña no deja indiferente a nadie mucho menos a los arqueólogos ni a los que nos acercamos por primera vez a conocer sus secretos José Luis Solano ha estado a gusto

