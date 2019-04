Pablo Casado: "¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI?"

Voz 1

00:00

pero quién ha dicho que el SMI estamos en África y News de la semana ya ya que no es falsa ya las mujeres embarazadas los inmigrantes se clichés de la izquierda yo no he dicho eso revisan las declaraciones yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al Gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos lo que debería haber hecho Sánchez y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI porque lo hemos subido el año pasado un cuatro por ciento de la anterior un ocho por ciento porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida ochocientos cincuenta euros para el año dos mil veinte pero yo no he dicho lo que voy a hacer para empezar porque necesito escuchar a sindicatos ya patronal