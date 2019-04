La cara que nos da el espejo

Voz 1179

00:00

buenas tardes José Antonio en el Centro de Investigaciones Sociológicas trabajan muchos profesionales de la estadística sociólogos gente responsable y con criterio como los periodistas y los políticos que nada más conocer el resultado de aquellos trabajos del CIS se lanza a la yugular de los que investigan para saber qué están pensando los españoles a ellos no les gusta está bien que no nos guste la cara que no al espejo pero acusar al espejo de lo que dice es como señalar la luna con el dedo para quitarla del firmamento