Fundación de Versalles

Voz 1626

00:19

no conocen Versalles aunque sea en fotos ya habrán visto lo qué es aquello un impresionante escenario con muchos dorado muchos espejos sin mucha fuerte citas allí vivía uno a cuerpo de Rey tres mil le aplaudía el actor principal fue Luis XIV el Rey Sol que el veintidós de mayo de mil seiscientos setenta y uno otorgó carta de Fundación a la ciudad de Versalles pero que era aquel lugar antes de convertirse en lo que es porqués instaló allí toda la maquinaria del Estado a quién se le ocurrió pues al propio Luis XIV que aunque por fuera apareciera un repollo no tenía un pelo de tonto Versalles sólo era un paraje de caza con una casita en la que quedarse a dormir cuando ya sea hacia muy tarde para volver a París Luis XIV no prestó mayor atención al lugar hasta que un día fue invitado a una fiesta en casa de uno de sus ministros cuando llegó Se pasmo porque el Palacio de su subordinado quitaba el hipo jardines estanques mármoles espejo proxecto esto Un funcionario viviendo más ostentosamente que yo el Rey por eso decidió hacerse su propio palacio de recreo Versalles parecía un buen sitio el bosque donde papal Luis XIII tuvo su pabellón de caza llegaron los pues Jackie O ya que vamos a ampliar el pabellón de caza hacemos un jardín cito Hypo ya que hacemos un jardín ponemos un estanque con Apolo emergiendo de las aguas y una casita para que jueguen Antoñito allí me pones un patio de mármol haya un salón de espejos así creció Versalles pero aquella villa de lujo a las afueras de París cumplía otro objetivo controlar a la nobleza francesa porque Luis XIV tuvo unos nobles muy broncas pero supo cómo meter en cintura tanto aristócrata intrigante y ocioso llevándose los a vivir con él los reunión Versalles les dio diversión y buena vida juergas a diario comilonas bailes a cambio ellos tenían como única labor hacer la pelota al Rey Sol para mantener sus privilegios y conseguir alguno más así fue como Versalles acabó convertida en la ciudad símbolo del poder más absoluto desde el otro lado de las verjas los campesinos analfabetos los ciudadanos fritos a impuestos Los miserables debilitados por las hambrunas asistían al brillante espectáculo Versalles no hubo ni un aplauso