y por si el obispo de Alcalá no nos está oyendo que alguien le avise que esto le va a encantar hace treinta años el veintiuno de mayo de mil novecientos setenta y nueve se conoció la sentencia de el hombre que acribilló a balazos a Harvey Milk concejal homosexual del Ayuntamiento de San Francisco lo asesinó otro concejal muy católico dicho por le muy machote esos le veía que se pasaba la vida de mitin en mitin clamando contra los desviados sociales con la música de rock y como fondo la sentencia por asesinar al concejal mil y al alcalde de San Francisco porque también asesinó al alcalde fue durísima siete años de cárcel se consideró como atenuante que la depresión del acusado se vio agravada por exceso de comida basura y azúcares cómo se queda

Harvey Milk fue el primer homosexual en alcanzar un cargo político en Estados Unidos diciendo soy homosexual algún problema pues sí muchos hasta de sus colegas a quienes no les gustó que mil saltara por su cuenta la política en aquellos años setenta las organizaciones gays de San Francisco preferían moverse discretamente dentro de los partidos liberales Harvey mil era un político con labia muy currante utilizaba las mismas energías en la lucha contra la discriminación sexual como en defender que en tal calle de la ciudad hubiera que poner una señal de stop luchó contra campañas de grupos cristianos que hicieron oír en toda América el lema Salvat a nuestros hijos argumentando que como los homosexuales no se pueden reproducir reclutan hace falta tener la mente Sofía aunque resultó que sí que tenía razón que había que salvarlos pero no de los gays en dos mil dieciocho se hicieron públicos en San Francisco los nombres de doscientos sesenta y cinco curas pederastas Harry mil también frenó una ley californiana que pretendía impedir a los homosexuales dedicarse a la enseñanza hizo tanto en tan poco tiempo que sabía que se estaba jugando el pescuezo en noviembre del setenta y ocho Un concejal de extrema derecha acribilló al alcalde y Amit pero los psiquiatras dijeron en el juicio que se pobre asesino tenía sus facultades mermadas por culpa de tanta comida basura el exceso de azúcar poco después se conoció una grabación que había dejado Harbin Si una bala entra en mi cerebro dejad que es avala rompa las puertas de todos los armarios seguro que el obispo de Alcalá conocían muchos profetas pero para profeta gay igual el concejal Harbin