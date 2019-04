Flash Deportes SER de las 14:30 horas (10/04/2019)

hornada de Champions ya de cuartos de final con el partido del Barça en la tarde de este miércoles desde las nueve juegan los de Ernesto Valverde en Old Trafford visitan al Manchester United en este partido de ida en el que si va a estar por ejemplo y es la novedad de vele aunque los azulgranas no van a arriesgar ni mucho menos con él

Voz 2

00:20

no es la misma situación que el partido de Lyon no es la vuelta del partido es la ida teniendo en cuenta que en el anterior partido bueno forzamos y seleccionó me voy a correr un riesgo excesivo para que eso pueda volver a suceder