"En las redacciones un poeta está visto como un ser muy sospechoso"

Voz 1341 00:00 E imagina que el tiempo sólo desbloquean unas pocas palabras unos seres exactos unas horas muy lisas una playa quizá donde daño hace imaginar la vida como no lo es ahora no quiero decir como algo perfecto sin un resplandor cierto abril de muy lejos un tributo al azar sino otro destino que el confín fugitivo de un eco sin rostro después cualquier cosa con qué precisión la edad hilvanando el spin qué extraña la urgencia de ir en pie hasta la ola celebrar lentamente que aniquile mi huella mi escritura de hombre ni certezas de surco ser la alta misión de lo que nunca concluye como no cierra el mar su recado en abril pero no es estar quieto la razón de la meta sin querer más pequeños una conquista más clara ver la vida llegar de noche en un cuerpo ajeno pronunciar su silencio abrazar suenan Brad desear su vacío de liderar sin camino sin mapa sin fuego hasta el tiempo sintió del país que no adiós

Voz 1430 01:14 acabamos de escuchar los versos premiados entre otros con el Premio Loewe o el ojo crítico nuestro invitado de hoy ha publicado alrededor de ocho poemarios y se dedica a tiempo completo al periodismo esto nos nos fascina Antonio Rubio buenas noches buenas noches Macarena que que la belleza Hay el trabajo de redacción a veces

Voz 1 01:37 y de la mano yo creo que si el periodismo y ahora más que nunca que no hay gente que de alguna forma los quiere dilapidar lo quiere manchar el primo más que nunca es uno de los oficios más maravillosos que hay no sólo porque lo dijera Alberca mi el maestro Gabo sino porque el día a día te lo demuestro

Voz 1430 01:57 sonido Lucas buenas noches Macarena sistemas gracias por venir periodista cultural lo habrán leído los oyentes lo reconocerán por alguna página de especialmente en el mundo en el poema El a que acabamos de escuchar pertenece al poemario

Voz 2 02:13 eh los desengaños no está exenta los desengaños se oye un titular ya encontramos

Voz 1430 02:19 poesía

Voz 2 02:20 sí en en títulos encuentra poesía claro incluso los más áridos incluso los más ásperos

Voz 3 02:24 siempre hay un punto en el que algo palpita e incluso en una declaración cuando entrecomilla

Voz 2 02:29 has a a un a un entrevistado siempre ahí a lo mejor lo puede haber un

Voz 3 02:36 pulso de sino de poesía por lo menos de lo poético que es lo que nos vincula a todos es decir hay que hay a quien no le gusta la poesía pero sí tiene un instinto para lo poético en su actitud en su forma de hablar en su forma de mirar el mundo en su forma de entender las cosas tres en su forma de estar en la vida tres no es tanto que haya poesía en todo lo que vemos sino que pueda haber un gesto poético en tantas cosas que hacemos

Voz 1430 02:57 de sensibilidad quizá acompañado de sentido común no se tiene que ir acompañado de eso el periodismo se enseña en las facultades se aprende en la calle donde se enseña la poesía

Voz 3 03:10 guau la poesía es enseña primero mirando leyendo y probablemente de una manera muy poco académica muy atrabiliario es decir hay una condición muy apache en la forma de que de de de un chaval el leyendo poemas no a los trece catorce años algunos críos que ese a jóvenes que se aventuran en la poesía lo hacen a tientas muy atenta de manera muy desordenada yo creo que eso es lo mejor que toda la la poesía esa proteína despeinada que que tiene para algunos chicos IU no se aprende ningún sitio es decir de la bibliografía pero nadie te pueden enseñar a escribir poesía te enseñan los metros pero metros no valen para nada generalmente para romperlos

Voz 2 03:43 qué se aprende quizás leyendo que es lo que hoy no se hace

Voz 3 03:47 principalmente leyendo claro es decir uno hace accede a un poeta sí es curioso las los poemas son como los como los hilos no estas de Twitter recibe uno te va llevando a otro no te va llevando a otro todo se hace a través de un sedimento de un sedimento de un sedimento uno empieza leyendo a Lorca en el colegio probablemente salta a Neruda por una afinidad que puede encontrar en tener Lorca porque algún amigo el algún profesor alguna amiga el padre la madre quién sea te dice otro referente es decir todo es siempre una especie de de estado de alerta para saber un crío cuando les gusta la poesía yo era un niño al que le gustaba mucho la poesía todo lo que me dijesen que escribe que era poesía hay iba a Bush

Voz 2 04:22 Carlo lo encontraba no recuerdo que cuando estabas en el mundo de Twitter tenías un hasta que se llamaba ningún día sin poesía sí sí sí

Voz 3 04:31 en un día sin poesía sí sí sí sí

Voz 2 04:34 la verdad es que cada día nos aportaba un elemento nuevo daba un poco de aire te fuistes

Voz 3 04:41 sí mí me fui detrás de Twitter día sin poesía es un lema que tenía Juan Ramón Jiménez que yo me aplico yo todos los días leo poemas todos da igual que sea uno dos tres cinco o un libro entero pero todos los días al al levantarme al acostarme leo siempre unos cuantos poemas como otros toman

Voz 2 04:57 la Tonino como otros tomaron un buen vino como otros humanos bueno y también me lo todas las leyes en voz al tanto

Voz 3 05:03 es Si estoy sola en casa así que me gusta además leerlos en voz alta porque el ten en cuenta que la poesía el origen de la poesía es la oralidad entonces cuando uno lee un poema en voz alta hay un hay un retumbar del poema en una especie de de temblor que tiene la voz al leerlo que yo creo que que impulsa mucho el sentido el poema en alguna en algunas casas

Voz 2 05:23 en esta pregunta en el siglo XXI se lo lee en papel o lo lee la UE

Voz 3 05:27 Leo en lo que me pongan incluso en la puerta de de los baños de un bar en donde me pongan yo leo generalmente lo leo en el móvil también es decir voy buscando por ejemplo concreto hoy estaba leyendo un poema de Vilariño cuando venía ahora en el metro porque no sé por qué me ha dado por ahí digo idea entonces yo creo en el metro

Voz 2 05:43 poeta uruguaya huella amiga de algún otro poeta de Juan Carlos Onetti a una gran historia de amor torcida sí sí

Voz 1430 05:52 Antonio a principios del siglo XX los periódicos publicaban poemas que hemos perdido cuando han dejado de hacerlo de hecho el periodismo cultural atiende suficientemente a la poesía porque parece que los jóvenes ahora se reconoce muchísimo en la poesía

Voz 3 06:06 sí es verdad que hay una corriente ahora mismo muy estimulante para muchos jóvenes Si tú ahí ver recitales en bares de Madrid donde están haciendo jam sessions de poesía hay tal están llenos los periódicos en el siglo XX atendía mucho mejor la poesía el poeta estaba considerado un intelectual era alguien que tenía voz y voto en

Voz 4 06:23 en la opinión de del día a día

Voz 3 06:26 de Antonio Machado Juan Ramón Jiménez el primer la primera el primer registro sonoro de Estados Unidos por ejemplo en mil ochocientos noventa Whitman leyendo el poema América que son treinta y ocho segundos fabuloso no claro que nosotros imaginamos es el primer registro sonoro tú imagínate que hubiésemos oído cómo se como recitaba el Rosa Rosa o sea es muy hubiéramos alucinado bueno pues pues si los pues la poesía hoy pues tiene más prestigio que atención ir los periódicos devastó que pierde en los periódicos no atendiendo a la poesía pues pierden un punto de atracción pues pierden un punto de sex appeal pierden un punto un caladero de lectores hay muchos lectores que les gustaría

Voz 2 07:01 leer poemas Machado escribió no el sol clado escribió en La Vanguardia y hay otro gran periodista que me vais a permitir recuperar que fue el propio Luis de Oteiza que también como director de la libertad utilizó en la poesía como un elemento de recurso para cantar y elogiar determinadas cuestiones como el tema de la vuelta de los vencidos

Voz 3 07:23 bueno y Bécquer Becker toda su obra la publicó en periódicos y revistas conocemos la pueblo a la poesía de Bécquer en Bembibre en volumen a partir de eso

Voz 2 07:30 muerte pero todo lo que hizo Becker fue en revistas

Voz 3 07:33 periódicos hay un ensayo de pequeño detalle

Voz 2 07:35 importante en el tema que acaba de hablar de Bécquer

Voz 5 07:39 tu amor

Voz 2 07:41 vivía al lado de la acera en la calle de los libreros te lo digo como uno de los amores

Voz 6 07:49 en un momento de creencia de que parece ser un momento de duda en cuanto a cómo calificar

Voz 7 07:55 es decir uno de esos amores en una de las Cadena SER porque esta es la sede central pero es que quien para toda España hay muchas redacciones encontraríamos

Voz 3 08:03 vecinas de Bécquer Antonio Lucas Paulino

Voz 1430 08:06 has tu primer trabajo en el año noventa y seis tenían apenas veintiún años como ha cambiado el mercado editorial como ha cambiado la poesía

Voz 3 08:15 la poesía no no ha cambiado tanto lo que ha cambiado es la forma de de dispensar la la forma de bueno pues de manejar el ámbito de difusión de la poesía ahora hay muchas más editoriales y cuando yo con veintiún años publique antes del mundo que así se titulaba este libro hay muchas más pequeñitas pero digamos que está democratizado muchísimo y con redes sociales y con la y con con Internet se ha democratizado extraordinariamente yo creo que ahora hay un momento fantásticos ahora tienes que huir de la poesía porque la poesía está en cualquier lado a ya que no quiere leer poesía es porque

Voz 2 08:46 oye de ella pero los editores podemos decir que un libro de poesía para que sea mínimamente rentable es un difícil

Voz 3 08:54 bueno la rentabilidad de la poesía la poesía no da de comer a veces ni para merendar pero es verdad que un libro de poemas más o menos sí vende trescientos cuatrocientos ejemplares que es muy poquito comparado con la narrativa incluso con el ensayo la historia justifica una tirada eh no hay que hacerla tanto caso a los a los editores llorones que hay demasiados

Voz 2 09:13 no simplemente queremos que salgan las cuentas

Voz 7 09:17 el poeta es siempre el que lloraba no también contemporáneo

Voz 8 09:24 hemos revocado la cosa

Voz 1430 09:26 Antonio en qué ocasiones el la poesía ha inspirado tu periodismo imagino que siempre pero hay alguna ocasión muy clara dónde hayas encontrado la respuesta o ese o ese pulso en algo poético

Voz 3 09:40 para el periódico bueno tú sabes que en lo he dicho muchas veces pero es cierto es que en los periódicos en las redacciones un poeta es un ser muy sospechoso es decir cuando tú vas a la máquina del café Si uno por la mañana compañeros hacer que te dice poeta nunca lo tomes como un elogio un poeta me redacciones alguien que siempre viene a pero en cualquier caso a mí sí me ha servido sirvió por ejemplo haciendo reportajes yo todos los veranos alguna sería reportajes viajando con con José España y el extranjero y el último que dice el verano pasado eh fue encerrarnos en el Monasterio de Silos y vivir durante una semana como un monje de silos con mis pequeños votos de silencio silencio parcial sin móvil sin nada atendiendo pues yo soy un hombre ateo pero atendiendo a todas las liturgias de del día que empieza muy pronto a las seis menos cuarto de la mañana hasta las diez de la noche yo iba a todas las oraciones por verlo no hila poesía ahí tenía aunque late extraordinario es decir hay entendía yo entendí mucho mejor a San Juan a Santa Teresa Fray Luis a todos los místicos españoles los entendí muy bien en ese recogimiento del monasterio y ahí sí me sirvió la poesía además de que muchos estos míos yo que soy un una saltador de poemas de otros voy metiendo y triunfando versos y todo eso me gusta mucho divierte

Voz 2 10:45 es más fácil escribir un periódico más fácil escribir poesía o como se escribe en un periódico como se escribe puedes

Voz 3 10:54 bueno los dos yo creo de las dos formas y de las tomas en serio la las dos aventuras son complejas muy complejas como se escribe poesía mira el periódico tiene una una dirección muy concreta tienes escribir de algo concreto para algo concreto otra cosa es que tú Alinha es con una cierta emoción con una cierta calentura el texto del periódico que a mi me gusta mucho defiendo mucho el periodismo literario siempre que se mantenga y luego el poema es como como otra aventura el poema tiene mucho que ver con cuando llega el poema con la gripe con los estados gerenciales

Voz 8 11:21 te duele la rodilla otro día te duele la espalda otro día te duele el brazo y de repente ostras algo ese algo se avecina pero sí

Voz 1430 11:28 en formas distintas describió manito Antonio Lucas periodista poeta muchísimas gracias tomamos