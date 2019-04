Natalia Tena: "Es más inquietante cómo acabará el Brexit que saber el final de Juego de Tronos"

Voz 1995 00:00 Natalia Tena muy buenos días buenos días conoces bien las dos realidades si tengo que hacerte una pregunta para iniciar esa entrevista a ti que te resulta más emocionante más imprevisible la temporada la octava temporada de Juego de Tronos hasta unos días o

Voz 1 00:18 el Brexit

Voz 2 00:22 qué es más inquietante porque yo además tiempo cagada porque yo tengo sólo un pasaporte español se me tenía que sacar uno inglés muy Rami es desde Londres sí pero nací ahí pero sobre todo transporte españoles de niña

Voz 1995 00:40 latina es una actriz por un estatus muy similar al de Gibraltar es muy tánica y al mismo tiempo español hasta la médula notaría participado entonces era sacas audiovisuales más importantes en lo que va de sí

Voz 3 00:54 Harry Potter

Voz 1995 00:56 pues durante la única persona que estaba en esas dos sagas que iban a sobrevivir al tiempo van a perdurar en el tiempo y además Natalia logrado desarrollar en paralelo una interesantísima carrera en el cine independiente con títulos como diez mil kilómetros con el que ganó un Aguinaga de plata y estuvo nominada

Voz 1 01:14 Goya boliviana que tengo no tenemos que ocultar

Voz 4 01:19 el ente el Dow

Voz 1995 01:23 enhorabuena por ese trabajo fatalidades y es muy difícil además mantenerse en las sagas más asombrosas en lo que llevamos de siglo ese tipo mantener una diva carrera en el cine independiente

Voz 5 01:35 junto a ese es el plan no siempre podrá hacer cosas independientes sea yo no sé es que

Voz 2 01:42 yo me encanta trabajar con Carlos Marqués Marcet que es el Guido diez mil también hicimos tierra firme junto con Londres con

Voz 1995 01:50 barco era tuyo si interiores de uno

Voz 2 01:52 Mi Gambia muy buena también que bien el barco mi vecina ir en el barco el exterior era mi barco y lo hicimos también con una de mis mejores amigas una chapa que la Constitución haciendo juega otro

Voz 1995 02:02 lo que vino avales todo se cerramos un círculo no al programa para hablarnos de esa película no sabíamos que era tu barco y tú conociste a una Chaplin haciendo juguetona

Voz 2 02:09 si llega como era como amor platónico a primera vista yo Levy además tenía como un que lleva o algo de cebra parecía una cebra exótica y mira Morais de esta tiene que ser mejor amigo

Voz 1995 02:22 la ONU es muy conocida pero para que no la conozca es la auténtica única protagonista de la bola roja que pasen Juego de Tronos y quién lo voy a contar pero ya es la protagonista lo que ocurre votasen el Brexit

Voz 2 02:36 yo no pude porque soy española me dijeron que no podía

Voz 1995 02:40 Preston hacia mí sí pero yo quiero

Voz 2 02:42 vas estaba haciendo un giro y era como yo pensaba además yo pensaba como todos que iba a pasar tras esa como luego me desperté además el día que que paso íbamos camino a España a tocar en Madrid esa noche yo era como no me lo pedir disculpas

Voz 1995 03:05 el escenario pedirle disculpas bueno Natalia a parte de salir de Harry Potter J tiene una banda y luego luego vamos a escuchar en banda tiene barco pero no te falta nada mantienes porque tu padre es vasco si tú naciste Inglaterra tu madres de Nacho es verdad que está en Badajoz tienes algún vínculo con los pueblos respectivos padres

Voz 2 03:25 bueno yo creo Nacho es mucho porque yo iba a ir de niña todos los veranos entonces para mí muy especial y tengo muchas memorias de de de niña pero también adolescente ahí es cuando empecé veces en el pueblo

Voz 1995 03:41 tras la rebelde del pueblo siga y además yo venía

Voz 2 03:43 con todo los guiris era como era al circo

Voz 1995 03:46 cuando cuando ven ahí en el pueblo has vuelto después de Harry Potter resuelto al pueblo

Voz 5 03:51 sí sí sí sí fui fui

Voz 2 03:53 a una celebración del hoy algo así que si así es un premio que me dieron ahí

Voz 1 03:58 sí premios extremeños de hoy en el dos mil tres si si me conozco hay pase por nuestros claro porque estaba cerca hay que dicen de Extremadura

Voz 1995 04:08 ahí va la de Juego de Tronos son muy salado tensas si no te dicen invitan a una caña y hablamos y charlamos vale enseguida vamos a hablar de muchas cosas vamos a hablar de una exhibición de Harry Potter que es maravillosa el trece de abril que empieza trece de abril en Valencia a la que les vamos a invitar ahí es maravilloso y muchas cosas en las que a largo empieza el sábado y la madrugada empieza en Juegos de tronos tu personaje murió en que temporada en el seis Milán

Voz 1 04:38 es una pena además porque volví otra

Voz 2 04:42 B después de tres temporadas sin estar yo

Voz 1 04:44 pensaba que no sé qué iba a pasar algo

Voz 2 04:47 y me dijeron que eso tenía dos semanas de trabajo yo he trabajado con Joan yo de esto no

Voz 1995 04:52 fue el único personaje esto habla muy bien de Natalia que el creador de la serie George RR Martin al ver a Natalie dijo tengo que ese personaje no puede hay que ampliarlo que hay que llevar más veces y lo hizo bueno unos segunda secuestrando con Natalia insisto Natalia es parte viva del siglo XX porque he estado en dos de los fenómenos audiovisuales tú en algún momento porque tu piezas de trabajar encuentro antes de que se convirtiera en el fenómeno que soy tu en aquel momento en algún momento lista que aquello iba a ser un fenómeno mundial

Voz 1 05:22 una serie rara

Voz 2 05:25 creo que cuando empecé empecé a también a los libros y ahí es cuando me di cuenta que esto era una saga increíble ahí empecé ya cuando termine el primen las la primera temporada creo que ya había leído tres los libros y era como esto va a ser estuvo a ser algo mejor el libro La Ser encima pero para mí los libros siempre son mejores

Voz 1 05:43 siempre es difícil pero es muy difícil

Voz 2 05:46 pero con lo que han hecho es una maravillosa obviamente

Voz 1995 05:48 la que empieza te hacemos la pausa ya está diciendo ahora la pausa pero tú te acuerdas yo lo digo porque empieza el sábado tú te acuerdas de quién está vivo quién quién está muerto

Voz 2 06:01 sí bueno es que bueno la la la reinado Ramón dragones todavía está esquí además todavía no contemos vamos a hacer una pausa

Voz 1 06:15 y seguimos hablando con con Toni Garrido

Voz 6 06:23 cada día

Voz 1995 06:25 vamos a ver Natalia Tena tiene sangre vasca hay extremeña con esa combinación comprenderán ustedes que estaba predestinada genéticamente a conquistar el mundo ha participado en dos de las tres de los productos de visuales con más éxito repercusión número de seguidores del siglo XXI fue Downs en cuatro de las películas de gacelas vivimos con los niños hace poco Harry Potter te hacen una foto o sea les va a gustar que hoy está bueno fue en Alphonse en la que no se olvide en cuatro de las películas de la saga de Harry Potter y la salvaje Ocean dieciséis episodios dejó Petronas ser que los está

Voz 1 07:08 sí me encadenaron y me pusieron una espada en el cuarto

Voz 1995 07:11 esa es que es el doblada sí sí la los también la hemos visto en pleitos independientes como diez mil kilómetros amar y pronto la veremos junto recen Te quiero invertir con ese título todo todo el mundo se ha visto representaba ese título de inmediatamente desde quiero imbécil la Thalía tiene muy buenos días debe ser raro para ti porque hace ocho años insisto estrena una espectacular exhibición sobre Harry Potter que se presenta mañana en Valencia hace ocho años que terminase de rodar la última de las películas de Harry Potter pero de repente acaban de estrenar en la en todas las plataformas todas las películas de Harry Potter con lo cual la popularidad ha subido otra vez idealmente hacia hacia mucho tiempo en vez de la gente te parará por la calle

Voz 2 07:55 no esto se bueno además que estoy aquí nueva fue del hotel ABC hay algunas personas es cómo va a otro es tu todavía si es es algo que es una historia que la gente quiere ir otra otra vez

Voz 1995 08:06 iré es consciente que eso va a ser siempre así ese que los próximos años te pongo el ejemplo de Jamil no de de Star Wars que hace cuarenta años ha vuelto a las películas vas a permanecer va a haber un rincón del corazón de los fans de Harry Potter que serán los fans de Harry Potter y fans que todavía no han nacido llegarán dentro de treinta cuarenta años irán a ninfa Yunis unificadora aquí en todo el mundo eres consciente de esos

Voz 2 08:35 no lo dice haber dado pero por eso sí es muy fuerte

Voz 1995 08:39 pues no lo pienses mejor es difícil a veces en tu profesión tiene que ser muy difícil porque tienes que estar a la altura de lo que espera la de cara vas a hacer siempre ídolo para para mucha gente y eso viviendo en tu barco en Londres tiene que ser complicado

Voz 2 08:54 la verdad es que no lo pienso yo pienso simplemente el próximo trabajo hoy la gente que amo a mi al rededor entonces resto como que no

Voz 1995 09:05 la exhibición tú te coge este algo del rodaje Harry Potter

Voz 2 09:09 intenté todo el mundo quiere robar su varita mágica pero es que es que era imposible lo tenían muy controlado y hay un cuarto no sé cómo decirlo en español duerme flujo admite el cuarto donde hay todo un acordeón te pero casi no veo San hasta lo lleva el Trailer dije no no no lo que hago yo aquí voy no pero

Voz 1995 09:33 vale es que ya toca en su banda luego escucharemos a la exhibición sobre el universo Harry Potter que estuve en Madrid en el año dos mil diecisiete tuvo cuatrocientos sesenta mil visitantes en cuatro meses y a partir de la semana que viene podrá esta semana decía tú has visto las escenarios reales tú has estado Howard

Voz 2 09:52 qué tal es la exhibición pues yo la Nueva York dos mil once quiero decir doce bueno ir aún es que es maravilloso y además todo lo han puesto todo precioso es una edición yo me lo pasé en grande aunque yo ya lo he vivido era para mí maravilloso

Voz 1995 10:11 y los fans KAS difícil catalogar lo expresó mejor esas dejó de Tronos Soros de Harry Potter ya

Voz 2 10:18 a eso mejor con los demás no sé si cuando voy a convenciones así no se son como son gente que demente les gusta mucho el sexo y la muerte cierta persona

Voz 1 10:30 en esto último sexo y más sexo que la muerte es pero no porque eso

Voz 1995 10:34 me gusta mucho la reducción que acabas de hacer de la seriedad que va a Juego de Tronos sexo sexo

Voz 1 10:40 me gusta leer poco como la vida misma está bien la campaña electoral

Voz 1995 10:47 sí es sexo son son los dos poderes que mueven el el mundo y Nathalie y hablamos esa de esta doble vida donde tú sigues aceptando papeles los que te gusta es decir te permites además yo creo que ya está decidir qué es lo que quieres hacer tu carrera te quién imbécil va a ser tu tu nueva apuesta tal

Voz 2 11:06 sí me lo pase tan bien la hora maña es es una David y además es la primera de todas mujer que tenido desde ellos sí está actuando desde desde los dieciséis años siempre han sido hombres blancos y mayores por primera vez este año en Los Ángeles auge con con un hombre mejoró por primera vez que es como joder imbécil una mujer es como ya lo que esté cambiando las cosas quien es maravilloso ya había hecho un un corto con él para Estrella Damm hace unos años antes ya le conocimiento es eso era lo hace todo más fácil la producción bueno Brutal Media minoría pero las tres media tengo un para mí un sitio maravilloso en el corazón para ellos

Voz 1995 11:49 veraneos busca en la hemeroteca nos gusta mucho buscar atrás porque es una buena forma de medir los tiempos y yo estoy seguro de que habrá mucha gente ahora que no esté oyendo que está soñando con desarrollar una carrera interpretativa que le permite trabajar en proyectos como los que estamos hablando no vivimos y lo tengo muy claro sin anterior es el mejor ejemplo para hacerlo porque vamos a escuchar que decía Natalia hace doce años que eres muy joven pero entonces era además nada quién después de grabar vamos a ser la primera entrevista que hace Natalia después de rodar desde entonces los oídos que si no no tiene gracia vamos a escuchar lo que decía después de grabar la primera película de Harry Potter hace más de doce

Voz 7 12:30 vale yo no sabía nada de Harry Potter no había leído el libro ni las películas no tienen idea entre al cuarto ir eh yo sólo sabía que esta bruja se me cambiaba el pelo entonces yo entré me tropecé sobre una silla ella es muy torpe sobre una silla me senté empezó a contar las director que que yo cuando era joven adolescente me cambias un montón siempre pelo

Voz 1995 12:59 si hay que recomendará a los aspirantes a a un papel que no tenga ni idea del papel que no haya leído nada que se tropiezan con el mobiliario y que hablen sobre peluquería

Voz 2 13:11 eso a veces me tuve suerte pero es que yo en ese en ese temporadas haciendo mucho teatro para mí Mimi representa me dijo tienes que te de Ipswich que está muy lejos eso me aterra tienes crece de hace una prueba a una prueba tengo tengo tengo un un show esta noches esto esto va a ser caótico antes para mí como que mi mente no estaba en eso era como vale hago la prueba y me voy a ir resulta que no sé por qué ese director vio algo en mí y me dijo vuelve otra vez a nota muy bien Illes libro empecé era como ya adicta entonces la próxima vez entre comillas

Voz 1995 13:47 pues venga con la perspectiva del tiempo ahora es muy interesante escuchar lo que querías para ti entonces como próximo papel

Voz 7 13:53 me encantaría hace una parte súper callada quita una mujer cursada que éste siempre está con las uñas tiene un perro que está todos los propios a oye yo que sea algo totalmente ha puesto a mi me encanta porque yo siempre eso la salvaje o La loca o la jamaicana o yo qué sé siempre siempre la chica salvaje me gustaría la la reprimida

Voz 5 14:15 una mujer tranquila yo estaba estudiando entonces un papel de mujer tranquila si llegó si diez mil vale sí o sí más han sido puede empezar este año que ha hecho

Voz 1995 14:30 Natalia que fíjate cómo Bach que he hecho yo que era donde trabajaba yo ya no me sorprende que esa es la pregunta claro cuando cuando Tomás te de verdad cotidiana de que quería ser actriz en qué momento en la tele hizo quiero ser actriz

Voz 2 14:46 es que con mi primer comen Príncipe era obra de teatro con Suazo no no no no mi era profesional ya había hecho para ocho y saliera como esto de actuales me ha ocurrido esta Ashton tiempo esperando no no lo entendía muy bien el medio pero cuando ya empecé con teatro es que ya me enamoré avale entiendo lo voy entendiendo

Voz 1995 15:12 iba a saber la nueva temporada de Juego de Tronos otra

Voz 2 15:15 además creo que el primer capítulo voy a per y el lunes porque tengo que hacer un un una peritación entonces

Voz 1995 15:25 entre los actores tenéis un un grupo de guasa dejó voz me pregunta externo

Voz 2 15:31 bueno con una obviamente sí pero con una amiga siete

Voz 1995 15:35 no sabes nada de final sea

Voz 5 15:38 el pelo pero hay mucho humor egos gente que pregunta esto ha habido que sí bueno pero no no sé yo precios

Voz 1 15:47 a ver lo que pasa

Voz 8 15:52 no me pasa nada menos Don Juan

Voz 1995 15:56 a ir durante los rodajes hubo porque claro yo entre los vivos y los muertos es muy dificil yo creo que mucha gente ya no recuerda que ha visto la serie que fan no recuerda muy bien quiénes está muerto pero cuando mataron personaje en el rodaje hay fiesta y celebración hay un tipo de ritual

Voz 1 16:10 al

Voz 2 16:14 memoria no había mucha gente cuando yo estaba ahí esta temporada con con Joan pero iban yo oí y al fin salimos a cenar me decía un adiós no pero pero seguramente sí seguramente habrá que ya está aquí tanto tiempo y hay tantos personajes que mueren

Voz 1995 16:29 ya total a uno más en algunos barrios como les decíamos Natalia tiene una banda les cantante y acordeonista ponérselo de robar el el acordeón de Harry Potter del grupo Molotov Duke Vox

Voz 1 16:49 tienes tiempo para para la banda este año no

Voz 2 16:54 es hacer mi festivales ni gira porque pues por eso porque también primero mi batería está haciendo su luna de miel con su mujer está de viaje se fue en enero de me dijo bueno igual ver con tres meses a tres años es como vale en vista por la India en ahora mismo

Voz 1 17:12 entonces yo no quiero yo quiero ser el batería pero irme de decir volveré en tres meses a que sí

Voz 2 17:24 pero ya hemos tenido otros batería Si a mí ya ya por escapábamos Éste es el que ya quiero y no quiero entrenar a otro

Voz 1995 17:33 Ito acordeón cuando donde aprendí a tocar el acordeón

Voz 2 17:35 eh haciendo una obra de teatro que si amaba no es el personaje en vez de te en a los once años en vez de tener empezar la regla les salen alas vive en un plazo del burdel perdón Murder ídem a nada a la directora dejó Tolmo tiene que coger un instrumento y dato cabal el el piano pero bien la unidad lo mismo que con una amor inmediatamente ese entonces sino es que opinan sobre eso

Voz 1995 18:04 los vecinos bueno pues como puede

Voz 1 18:07 ver mi barco

Voz 1995 18:10 marco hostil vecino te molestes venga hasta luego

Voz 2 18:13 ahí también hay hay una manera lo que ese primero porque los barcos también se pues bueno uno al lado de otro no necesitó es el primero que ha llegado ese párking marca la pauta pero yo estoy yo estoy si usted fuera siempre toco me llegó la estocada acordeón que horas no estás en casa

Voz 1995 18:30 muy bien hecho con el violín ya pero nosotros que vamos el otro es porque el barco lo puedes aparcar en doble fila claro hay alguien tiene que

Voz 2 18:37 no siempre por porque él es bastante ancho pero los pero que la hay varios

Voz 1995 18:42 la verdad es que no sabe sabe que elegir para hablar contigo no sé si es Harry Potter por lo que sale por Juego de tronos por las pelis independiente porque vive sino un barco porque tienes una banda donde toca ese la cordial sin muchas temas

Voz 1 18:55 hay mucho madres de extrema Leo leo mucho pues no no dejes de hacerlo bueno por una parte exhibir

Voz 1995 19:02 es de Harry Potter en Valencia se presenta mañana

Voz 1 19:05 es que ella ha estado en los decorados originales

Voz 1995 19:10 Nos dice que está fenomenal así que a ir

Voz 1 19:12 cuatrocientos objetos

Voz 2 19:14 de las pelis esta mi vestuario también barita mágica Marisela pues esto

Voz 1995 19:18 a ver si no porque no es no des ideas tan Thalía después el sábado se estrena la última de Juego de Tronos en breve podremos ver la película de Natalia con

Voz 1 19:29 quiere imbécil y además me encanta el pelo que tenía tenía pelo rosa me lo pasé muy bien imbécil no en inglés pero no es lo mismo sueca bien imbécil es español ya en los mejores frases con ganas Natalio placer conocerte muchísimo toda la suerte del mundo gracias permítame placer