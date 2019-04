Los otros candidatos de la campaña electoral

Voz 1995 00:00 en los militantes son ustedes militantes algún militante es curioso porque Diccionari da un amplio sentido cada palabra militante pero para el común español la palabra militante sólo se asocia a la política mañana por la noche con la tradicional pegada de carteles algo ya testimonial en estos tiempos de Twitter Facebook seguirán pegando carteles en cualquier caso mañana comienza esa campaña electoral detrás de lo que hemos dado en llamar la fiesta de la democracia súper fiesta Party de la democracia hay un ejército de verdaderos currantes conocidos como militantes ustedes no los verán pero sin ellos en imposible que los partidos pudieran desplegar toda su estructura o que los candidatos pudieran celebrar todos los mítines y encuentros que tienen por delante

Voz 1 00:41 que no es lo mismo quién abre escuela tímpano diremos que ball

Voz 2 00:44 ver a conquistar su comió obligación es trabajar

Voz 1 00:47 con todos menos con bajadas menos estelada iban a centros en España viva

Voz 1995 00:54 encima bueno pues detrás de esas voces que hablan muy fuerte que evitan están ellos Picasso es que esta mañana vamos a hablar con con ese ejército de base con los llamados militantes de base los que no sale en las fotos no van en las listas ni esperan más compensa que la de ayudar y colaborar en una idea en la que cree en lo hemos de convicciones y de una certeza la política sirve Segur pese a todo es ir sino para cambiar las cosas iban sirve para vivir en una sociedad mejor tenemos a tres militantes y les hemos pedido que nos digan a qué formaciones pertenecen hasta el final porque nos interesa situarse en ellos no sus partidos psique María Ángeles Soler que está en Sevilla María Ángeles muy buenos días

Voz 3 01:37 hola buenos días clarísimo de saludarte muy bueno

Voz 1995 01:41 vamos a saludar también a Vicente Cervera que está eh que vive en San Antonio de Benagéber en Valencia verdad Vicente si hacías bonos de Ashton y muy buenos días y ha será Álvarez que es de Cádiz Sara muy buenos días

Voz 4 01:53 hola buenos días será estuvimos el otro ya nosotros en qué

Voz 1995 01:55 a vernos

Voz 4 01:57 no no Vecchio y qué fallo

Voz 5 02:00 bueno no por favor no me diga

Voz 1995 02:03 es el partido

Voz 5 02:04 simplemente yo voy a hacer una pregunta decide cuál de

Voz 1995 02:07 vosotros

Voz 5 02:08 yo me digáis partidos de sigla sin nada cual hemos estos cree que va a ganar las elecciones ninguna que las vamos a ganar nosotros sí María Ángeles la mano a ganar no Sandra

Voz 4 02:23 yo creo que el partido que va más escaños acabas el partido socialista

Voz 1995 02:31 menos mal que he dicho la verdad tú has dicho que que bien pero no no eso quiere decir eso que decir que sea el tuyo verdad no valen vosotros estáis porque tenéis todos los meses que pagar unas cuotas expresa al día de las cuotas sí

Voz 5 02:47 sí yo también vale María Ángeles pone la voz digo eh por la voz

Voz 1995 02:52 Trilla hace algún tiempo que es joven cuánto tiempo lleva siendo militante

Voz 3 02:56 voy a unos treinta y tantos años

Voz 1995 02:58 treinta y tantos años viendo caso Vicente pues llevaré

Voz 1564 03:02 aproximadamente unos ocho días

Voz 1995 03:05 años Isar

Voz 4 03:07 yo desde dos mil catorce

Voz 1995 03:09 Sara llevas poquito y que sean desde la poca experiencia de Sara y la mucha experiencia María Ángeles tú cómo valoras estos años ahora

Voz 4 03:19 muy positiva yo creo que la militancia te enriquece mucho a pecho

Voz 5 03:25 tuviera personal María Ángeles

Voz 3 03:28 pues sí la verdad enriquece también valora valora más lo que lo que has tenido lo que tienen en la política en general va obteniendo una opinión un espíritu crítico con tantos año claro eso es normal pero bien yo pienso que es muy positivo y yo siempre lo he recomendado amiga eso que milite en pero no solamente en partidos políticos sindicatos también asociativo solidario porque siempre eso va a enriquecer a la persona

Voz 1995 04:01 mañana empieza la campaña que qué vais a hacer Vicente a partir de mañana cuál es tu trabajo

Voz 1564 04:08 a partir de mañana bueno nosotros estamos trabajando desde ya hace bastantes semanas porque el trabajo del militante y el trabajo del militante que no tienen ningún tipo de remuneración que está por voluntad que está por amor al partido y y llevamos muchísimo tiempo trabajando preparando listas electorales preparando interventores y apoderados preparando la cartelería el merchandising preparando el marketing para los pueblecitos que lo necesitan que todo sigue igual y a partir de mañana se intensifica más todavía

Voz 1995 04:46 porque a partir de mañana rusa a pesar de que ya en estos tiempos de la cosa un poco distinta vosotros a pegar carteles si antes se pegan Sara donde se pega los carteles yo creo que voy a días dónde está ese pegando carteles

Voz 4 05:01 la Junta Electoral te te da en la Junta Electoral te da euros espacio donde se pueden pegar a tus ciudad o a a partir ahí ya también échale un poquito imagina yo lo veo

Voz 1995 05:16 sin poner los carteles con cinta adhesiva no ya sé que te multen porque hay que madre la mucho lo primeros claro buenos días John Cale he María Ángeles usted sí usted lleva la cuenta de cuántos carteles puede usted haber pegado en su vida

Voz 3 05:30 pues la verdad es que no muchísimo pero bien es verdad que ahora se pegan ya poquísimo sea que en los sitios que concede la Junta Electoral como ha dicho lo compañera hay alguna cosa más hoy ha cambiado muchísimo la dinámica de la campaña electoral es muchísimo los medios de comunicación hacen una labor importantísima de difusión pero bueno pues todavía pegamos al bono pero sobretodo utilizamos otros medio otros medio

Voz 6 05:56 on apto como reparto en fin otro otra forma de de trabajar la campaña

Voz 1995 06:03 me gusta mucho porque María Ángeles ha dicho como ha dicho la compañía no son del mismo partido pero los militantes os considera ex compañero da igual del partido que sea que mientras tenga una idea defienda ya son compañeros eso es así Vicente

Voz 1564 06:16 sí porque al final el militante sea del partido que sea y lo que hace es por amor al partido por Custo de su partido hoy con su recompensa finales obtener buenos resultados el el día de las elecciones vosotros conocéis

Voz 1995 06:33 porque esta pregunta tiene mía conocéis bien bien los programas de vuestros partidos

Voz 5 06:38 sí claro a los leemos de de arriba abajo María Ángeles

Voz 3 06:44 sí también claro si ya hace bastantes días que lo hemos tenido en la mano y lo hemos podido releer digamos

Voz 4 06:52 Sarah Sarah también verdad sí la verdad que Alcer programas participativo no sólo es que me lo sepa sino que colaboramos en ello durante bastante tiempo

Voz 5 07:06 vamos a hacer ahora un alto en el camino hacia la vuelta vamos a mencionar ideas

Voz 1995 07:12 me parecen esas programas nosotros indefinidos todavía hasta el final lo vamos a hacer porque en el fondo insisto no es tanto hoy lo importante el partido como la persona pero os vamos a contar ideas que aparecen esos programas de vosotros me tienes que decir si reconocemos esa idea

Voz 5 07:26 Isidre conocéis que es de vuestro partido

Voz 1995 07:34 campaña la campaña en la campaña en la campaña de la campaña en la que le queda esta gente los próximos meses pero creo que estamos dando con militantes militantes gente que defiende sus ideas y lo hace poniendo su trabajo ahora se echándole esfuerzo hablamos con María Ángeles que está en Sevilla con Vicente que está en Palencia y con Sara escucha desde Cádiz muy buenos días a los tres de no tenía una pregunta interesante

Voz 9 08:01 bueno estuvimos aquí esto me ojo eh no quiero comparar en absoluto con los Testigos de Jehová pero alguno de vosotros ha logrado convertir en cara a cara hablando de política un votante de un partido al otro ideología al partido pregunta a cualquiera que que que que ha triunfado en ese sí

Voz 5 08:22 yo pienso que no

Voz 1564 08:26 las personas que tienen las convicciones y las ideas claras y son de un partido hasta el fin

Voz 10 08:33 al no no van cambiando de

Voz 1564 08:35 el partido a otro Iván saltando Sara tú que eres además con

Voz 5 08:38 con militares

Voz 4 08:40 todo partido no cambia a otro partido pero si yo creo que sobre todo en campaña iba a mí personalmente más basado ente que tenía pensado campan a un partido y que tú con tu idea y con tu programa por delante si lo convence para que votara el tuyo

Voz 1995 08:57 el trabajo yendo en efectivo cuántas horas echáis Vicente cuántas horas dedicas

Voz 1564 09:02 al día semana al para estas últimas semanas estamos trabajando prácticamente diez doce horas al día

Voz 5 09:10 pero tú no tienes otro trabajo

Voz 1564 09:13 eso no

Voz 4 09:16 yo de media normal sin campaña electoral yo creo que una cinco horas bajo menos de diez día sí

Voz 3 09:25 sí yo también tengo no todo el día pero sí según los día porque pertenezco a un comité de campaña según lo hacía pues hay días más fuerte menos fuerte pero sí bastantes horas también

Voz 1995 09:38 pero ahora que estamos en campaña íbamos a estar en campaña hasta mayo cuantas esas le vas a dedicar María Ángeles

Voz 3 09:43 bueno no quiero ni pensarlo ya de llegar a casa pero bastante bastante a lo mejor por la mañana

Voz 6 09:50 Ana cuatro hora tres Zamora luego bueno por la tarde luego un acto

Voz 3 09:55 oí llegar a casa tarde en fin día otro día otro día

Voz 1995 09:59 pero María crees tú que tienes muchas Prince esto esto es compatible con un trabajo con una vida nada familia Medina

Voz 3 10:04 la verdad que no la verdad es que la yo ya no estoy laboralmente trabajando pero no es compatible no normalmente la militancia para estos casos así pues el propio Comité Electoral tira ya de P militante

Voz 6 10:23 bueno pues están ya jubilado tienen o trabajan por la tarde vienen por la mañana o al contrario

Voz 3 10:29 en fin se va coordinando de forma que bueno

Voz 5 10:32 que salga adelante todo el trabajo previsto María Ángeles nunca te han propuesto cargo del partido uno bueno

Voz 3 10:39 la verdad que no no me lo han propuesto ni yo tampoco he tenido ningún interés en la verdad jamás jamás he tenido interés en ningún cargo digamos institucional yo político digamos orgánico sí que lo he tenido pequeño dentro de mi distrito de distrito municipal

Voz 1995 10:59 siempre dentro del partido como siempre dentro del pan

Voz 3 11:01 metido hoy bueno a congresos de delegada en fin que nada nada más que es hoy pero que no hacía falta tampoco porque yo no he tenido jamás interés en otra cosa

Voz 1995 11:13 Vicente tú en tu caso que tienes treinta hay tantos tener te gustaría llegar a ser un político y vivir de ella a ver

Voz 1564 11:21 no es la finalidad absoluta yo creo que no debemos de vivir de la política sino de nosotros de nuestro trabajo de nuestra formación isla política debería ser un mero hobby un una mera afición a la que él le tenemos que dedicar mucho tiempo a la que se debe dedicar mucho tiempo pero no debe de ser nuestra el medio de vida

Voz 5 11:43 Sara tú que eres muy joven

Voz 4 11:46 para nada de pago para mí es una cosa más que pertenece a medida que no podría a lo mejor estar sin ella si la militancia no concibo ahora mismo en vividas en la militancia pero solamente como eso como con militancia no no quiero un cargo público en índice que era un cargo dentro del partido a la interna

Voz 1995 12:11 vale pues vamos a hacer la prueba de fuego veréis vamos a contarles algunas ideas que aparecen en programas políticos voy a leer los algunas de las propuestas que están en los programas electorales y me decís si es de vuestra formación

Voz 5 12:25 fue la primera vale estáis haciendo María Ángeles Sara Vicente yo son militantes con lo cual conocen bien las tripas su partido

Voz 1995 12:36 España participará en misiones militares de combate contra la amenaza yihadista aquí reconoce esta propuesta como suya

Voz 11 12:45 no será Vicente

Voz 3 12:49 podría no lo sé no podría podría pero

Voz 6 12:51 luego no con ese veraz no lo entiendo así más bien creo la participación en tela de la ONU

Voz 1995 12:58 estás de Vox María Ángeles aquí hemos hecho trampa porque hemos puesto una de Vox

Voz 3 13:01 él no me parecía

Voz 12 13:03 pero ha habido ahí no

Voz 3 13:06 que me refiero a que digamos que España participa en actos bélicos pero siempre con el respaldo de la ONU se sea que por eso

Voz 1995 13:15 incidente también

Voz 10 13:18 lo que tenemos

Voz 1995 13:21 un deber para defender los intereses muy con la siguiente nueva ley de seguridad para eliminar la ley mordaza Vicente no la reconoce Sara ha dicho que sí

Voz 4 13:33 la nueva ley de seguridad para eliminar la ley mordaza

Voz 1995 13:38 no podría ser Inma sí sí muy bien María Inés es del Partido Socialista María Ángeles que es el partido esos milite en el partido socialista vuelve a la siguiente promoveremos la Fiesta Nacional del doce de octubre el conjunto de la sociedad española impulsará hemos actividades en torno a ella en todos los centros escolares españoles podría

Voz 13 13:58 a ser no no la reconozco lo podría ser Vicente se se sí

Voz 5 14:06 sí que Vicente de milita en el Partido Popular

Voz 1995 14:11 rebajar de los dieciocho a los dieciséis años la edad mínima para poder tener las elecciones así como modificar el sistema de reparto de escaños en el Congreso de la ley don

Voz 11 14:21 no la reconozco

Voz 13 14:24 podrías podías bajar de los dieciocho lo dieciséis Sara reconoce María Ángeles no pisará si esta es una propuesta de de

Voz 1995 14:37 hemos insisto hemos llamado a tres militantes esta mañana porque es importante primero reconocer el trabajo de mucha gente que cree en la política que quiere servir una causa que quieren se vieron a causa y en eso no me gusta mucho Vicente Vegas dicho en eso somos todos compañeros tienen la idea de Defence sea la que sea querer en algo trabajar por ello tienes el cobre en eso estáis juntos los tres probablemente todo el resto del arco parlamentario blogs ciudadanos todo resto de partidos PACMA todos aquellos están seguro muy cerca de vosotros en ese día de querer en la política y trabajar en la base sí que muchísimas gracias a los tres tenéis mucha tarea porque la campaña va a ser

Voz 14 15:14 larga muy larga acaba

Voz 1995 15:17 España lo pacto después de la campaña

Voz 5 15:19 tapados

Voz 1995 15:20 madre mía no van a ver a ver por casa pelo Ánimo María Angeles Soler militante del PSOE Sara Alvarez militante de Podemos Vicente Cervera militante el PP muchísimas gracias muchísimas gracias Toni podrían guardar esas ya vamos aplicar estos minutos un tema interesante en su día hablamos con Alba Carreres porque si mentó algo muy interesante se apuntó a Tinder

Voz 5 15:45 haciéndose pasar todo lo bueno si bien nos lo cuenta ella

Voz 1995 15:51 ahí van en su día lo que hiciste fue apuntar Tea Tinder tratando de ligar con independentistas siendo miembro de ciudadanas verdad

Voz 8 15:59 bueno básicamente lo que hice era que con frases de Inés Arrimadas intenté ligar con chicos en esta red para conocer a

Voz 1995 16:08 chicos independentistas si exacta con frases sólo de anciano

Voz 8 16:14 el caso es que esta vez lo que he hecho es similar yo es que como se acercan las selecciones lo que he hecho es que intentar crear me varios perfiles políticos para saber cuál es con el que se liga más en Tinder

Voz 5 16:28 y es que me parece un día tan brillante

Voz 1995 16:32 a ver está la cocina está la cocina de José Félix Tezanos que ha estado aquí a seis minutos Tezanos Carreres otra cocina sea ese dado bien Alba sí la verdad es que

Voz 8 16:46 sí yo trabajo Weise España y esto es un artículo que es bebáis internacional es decir el mérito no es mío el deán Inés Arrimadas si era mío a nivel de creatividad pero este es un artículo que se hace en todo el mundo y aquí en España pues lo hemos querido aplicar ahora que vienen las selección

Voz 1995 17:03 vale pues Se Alba se ha hecho pasar por militante ciudadanas PP PSOE Podemos Vox Alba es una pregunta a la que tengo miedo que perfil de partidos se liga más entiendes

Voz 8 17:16 pues mira resulta que con el de Ciudadanos pero también hemos visto es que representa que si eficazmente el look de Inés Arrimadas pues ese look que más triunfa entre los chicos ya sean o no sean independentistas o de derechas o de izquierdas es decir es el look la estética de camisa blanca labios rojos un poco maquillaba pero tampoco mucho y eso este look esta predisposición por así decirlo la que más triunfa

Voz 1995 17:44 vale y siendo del PSOE como como sea la cosa

Voz 8 17:48 pues mira la verdad es que no tuve demasiado escraches a decirnos d'Huez demasiada gente que que quisiera estar conmigo la verdad es que la fotografía con la que me presentaba era una fotografía en la que yo iba con un pañuelo de estos típicos un poco hippy con unas gafas de estas de

Voz 5 18:06 tan enorme pero no muy hippie Brahma muy

Voz 8 18:08 Sitti no no no iba sencilla pero informal labios rojos eso también en el caso de el Partido Socialista mi perfil era el de una profesora educadora infantil me presentaba pues con frases como pues mira soy obrera me presentaba con sí con distintas frases con las que se podrían asociar al Partido Socialista

Voz 1995 18:34 vale de Tinder es una no sé no sé si sirve para medir intereses Si opciones pero

Voz 5 18:42 cuando te presentas como

Voz 1995 18:45 militante del PP por quién te haces pasar

Voz 8 18:48 pues me hice pasar por un afán no sé si si conocéis las típicas frases así felices de de estas de que nos inspiran que nos pasan muchas veces por Whats App no las Abuelas las madres las tías con frases súper Happy es con por una persona con pendientes de perlas con el típico échale Quito pelo planchado la típica niña viendo un poco pija

Voz 1995 19:14 que Ike gente se acerca entonces

Voz 8 19:16 acercan precisamente chicos que coinciden con con esta predisposición predisposición con esta iniciativa con estas ganas de tener pues una chica que les sirva la comida el desayuno no sé cómo decirlo como porque en el caso de Vox es muy distinto que ahora también se lo explicaré el típico de perfil de macho alfa que me encuentro detrás

Voz 1995 19:35 te vamos a Vox entonces cuando te haces pasar por una mujer militante en Vox quién dices que eres pues digo

Voz 8 19:43 que soy una fan de la de la caza a una persona que quiere encontrar su príncipe azul una persona que está dispuesta a servir a un nombre y a casarse ya esperarle toda la vida y por lo tanto les digo a las personas que no quieran eso que por favor que no me escriban entonces lo que encuentro detrás es un tío dispuesto a esperar hasta el matrimonio machos cien por cien Alfas diciendo que harán la mili que lo darían todo por España hay realmente un perfil bastante interesante y bastante peculiar de personas que yo no sabía que esta gente también esta Tinder

Voz 1995 20:20 al final todo todo es política Tinder también es es politica entonces las convicciones ser sirven son útiles a la hora de meterse en una plataforma porque tenemos ya ya que la gente va a lo que va a Alba más allá de colores la gente va a lo que va pero tú con este experimento es que bueno más allá de lo que va Ojo cuidado que las convicciones políticas también sirven

Voz 8 20:43 de hecho en la introducción del artículo habló un poco de que si de algo de miedo está estos días es que haciendo este experimento social es que a la gente le pues un tener una relación sexual con alguien les siguió el rollo a cualquier conversación de mierda que pueda surgir osea que le tira la caña todo el mundo si le gusta la foto mira les da igual

Voz 1995 21:04 no sé si es bueno o malo las tres

Voz 8 21:07 yo voy a ir esto algo a veces me hojalata muy blanco negro quién League Liga más en tu opinión una base de esto los derechos de izquierdas a vernos Ken ligue más en este sentido este experimento social que he hecho un poco metiéndose en el Perfil si es verdad que la centro derecha por así decirlo es el prototipo de mujer como porque también es verdad que en ciudadanos me hacía pasar por una CEO de una startup es decir un perfil concreto de mujer tirará para delante un prototipo de mujer pues que tenemos todos por culpa también de de el ocho los machismo el sexismo pues todo es un cliché en la cabeza de cómo es este tipo de personas

Voz 1995 21:48 o sea que aquí contra Le ligar la gente es capaz de hacerse de Vox de Podemos de lo que haga falta ese es el experimento de Alba Carreres periodista de de Weiss como siempre muchísimas gracias Alba

Voz 8 22:01 gracias a vosotros