Los caminos de la felicidad

Voz 0313

00:40

yo creo que buscamos si se puede resumir así la felicidad pero claro luego surge la siguiente pregunta y eso exactamente es la felicidad es una suma de momentos es un concepto abstracto un estado de ánimo una utopía un arte algo que llevamos en los genes que se puede entrenar o no existe un país ya lo saben que es que es Bután que en lugar de medir su Producto Interior Bruto mide la felicidad de sus habitantes incluso la uno por ahí hace un tiempo de un de un ránking de la felicidad donde por cierto España no aparece demasiado bien situada pero bueno hoy afrontaremos el tema desde una mirada muy particular que es la de la ciencia y más concretamente la de un bioquímico que lleva un montón de años investigando la enfermedad y el envejecimiento y que por cierto importante dispone de un documento valioso como un tesoro un ejemplar de Cien años de soledad firmado por el propio García Márquez donde cambió la última palabra para desearle cien años no de soledad Sina de felicidad enseguida les saludaremos pero aprovecho la referencia temporal para decirles también simplemente recordarles que en la SER no llevamos tantos años de liderazgo no no son cien años son sólo veintiséis consecutivos y esto lo ha refrendado hoy con sus datos el EGM que es el Estudio General de Medios donde otras cadenas han obtenido también un muy buen resultado lo que nos lleva a confirmar que en España se hace buena radio que la competencia es fuerte y además muy sana enhorabuena a todos y a todas muchísimas gracias a ustedes a vosotros a los oyentes no volverse loco con las victorias ni con las que no lo son tanto es también un buen camino para ser más bienvenidos a la venta