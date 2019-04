"Este agujero negro se traga unos 10 soles al año"

Voz 0313 00:00 le habíamos anunciado que vamos a hablar de la primera fotografía no sé si es exactamente así Javier la primera fotografía de un agujero negro es el agujero negro no se puede ver cómo se puede fotografía

Voz 0882 00:10 se ha fotografiado la sombra del agujero negro de hecho es lo que estamos viendo es exactamente la sombra gravitatorias lo que sea fotografiado exactamente es pero

Voz 1 00:20 es como muere una yo esto aportamos un anillo de fuego

Voz 0882 00:24 antes es el punto de no retorno a partir de ahí traga absolutamente todo pero en ese punto todavía deja escapar radiación que es la que han captado estos ocho enormes radiotelescopios porque fíjate

Voz 1 00:35 para captar este tipo de Royal a la pequeña bien citaba un telescopio el tamaño de la Tierra

Voz 0882 00:40 esto es imposible pero sí la idea es Si tú unes ocho radiotelescopios muy potentes situados en puntos estratégicos de la tierra los conectan en los sincroniza con relojes atómicos para que consigan la misma pues pueden actuar casi como si tuvieran el tamaño de de la mismísima tierra no han trabajado durante diez años doscientos científicos de un montón de países prácticamente toda la comunidad internacional en las grandes potencias entre ellos por suerte también españoles IS eso como decías la fotografía pues se ve un enorme anillo de fuego con una gran zona de sombra en el interior en el centro de de ese anillo se puede ver en la web de la Cadena SER y vale la pena bueno José Luis Gómez es uno de los investigadores que ha participado en este proyecto histórico trabaja el Instituto de Astrofísica de cara de Andalucía los decía esto tras obtener esta imagen histórica esto nacido un efecto de ningún tipo de observación sino

Voz 2 01:37 es realmente la imagen de m ochenta y siete convirtiendo a los agujeros negros de un concepto matemático que hace cien años Einstein Isaac Bashir idearon en sus mentes en algo tangible real algo que podemos observar y analizar con observaciones astronómicas en el futuro

Voz 0882 01:56 lobbies era exagerada pero para que nos entienda todo el mundo es como si lo hemos conseguido la primera fotografía real de un fantasma reacios no estas ya ya ya es que siguen por ahí reconstrucciones y fábulas no algo que hipotéticamente alguien puede suponer que exista pero que nunca se encontró una prueba pues en este momento tenemos ya una prueba tan gente real de cómo es realmente un agujero negro

Voz 0313 02:15 ya hemos conseguido la fotografía de un agujero negro cualquiera o uno seleccionado existe un mapa de agujeros negros sabemos más o menos donde están cuántos hay

Voz 0882 02:23 hombre hemos ido a por uno de los más grandes porque hay de muchos tamaños hemos ido a uno de los más grandes que se llama m ochenta y siete me decía un compañero en la relación que habrá que cambiarle el nombre a partir de ahora está situado en el centro de la galaxia vecina Burgoa tiene una masa de seis mil quinientos millones de veces mayor a la de nuestro Sol está a cincuenta y cinco millones de años luz de la Tierra y para qué sirve todo esto pues mira eso le ha preguntado Antxon Alberdi que también trabaja el Instituto de Astrofísica de Andalucía que nos decía para qué sirve todo esto pues este es el Nos decía el primer fotograma de la próxima película del espacio

Voz 3 02:59 que no es solamente la primera imagen de un agujero negro sino también el primer fotograma de una gran película que está por rodar porque el LHC va a seguir observando este y otros agujeros negros poco a poco vamos a ir comprendiendo un poquito mejor cómo se comporta la materia en estas regiones tan cercanas a las fronteras del espacio y el tiempo las fronteras de el universo mismo

Voz 0313 03:21 con el entusiasmo de los científicos se nota en el tono de voz

Voz 0882 03:24 sí porque además es de los dos genes es un proyecto internacional fíjate radiotelescopios que están en Estados Unidos en Chile en la Antártida aquí en España en Sierra Nevada en Japón en China y una rueda de prensa Carles que yo nunca había visto nada igual ni siquiera los tiempos de los buenos tiempos de la NASA una rueda de prensa simultánea en seis grandes capitales del mundo Bruselas Washington

Voz 1081 03:45 hay Pay Shanghai Tokio Japón si en Santiago de Chile a la misma hora

Voz 0882 03:51 un montón de científicos yo creo que cuando los seres humanos nos ponemos en plan Star Trek somos capaces de no pelearnos no discutir no matarnos unos a otros explorar la gran frontera que nos queda que es el espacio yo propongo nombrar a este primer agujero negro con

Voz 1081 04:07 las siglas sería pan hemos fotografiado el pan no el primer agujero negro en español en en vez de m ochenta y siete que queda un poquito frío no te además lo ves si te quedas como pocas semanas

Voz 0258 04:19 qué lección de política esto no sí señor sí señor lo acaba de decir Javier sí se pero es que además Xavier estableciendo les pregunta pero cuál es el agujero negro y él dice hemos sido claro claro porque claro hemos ido a por el ochenta y siete porque esto es la humanidad está detrás de esto eso eso si eso es así

Voz 4 04:36 Javier Armentia buenas tardes qué tal muy buenas tardes

Voz 0313 04:39 Javier Armentia en la conocen todos los oyentes de La Ventana de la Cadena Ser en generales astrofísico astrofísicos director del Planetario de de Pamplona hoy teníamos que hablar contigo para que nos acaben Nos ahí desata a cerrar el círculo de consignar la importancia de de este avance nos puedes contar por cierto nos podrías explicar a todos nosotros a los oyentes a los que estamos aquí a ver si lo entendemos que es exactamente un agujero negro en un campo gravitatorio enorme que esto lo traga todo hay que vacía pero qué es exactamente para que podamos entenderlo

Voz 0225 05:09 bueno es una región del espacio increíblemente sólo Tona No de forma inconmensurable podríamos decir es capaz de tragarse todo lo que tenga cerca a este este agujero negro que se han sacado

Voz 4 05:20 esta imagen se tragaba unos unos diez soles al año para que os hagáis idea no sido aumentando de materia que a nosotros nos engulle

Voz 0225 05:30 tiramos demasiado cerca sin duda esto es lo que le pasa a todo lo que está cerca y gracias a eso podemos ver porque la materia que está cerca de ese gran agujero negro se va cayendo y caerá finalmente eh desaparecerá pero mientras tanto se calienta emite luz no y esa luz que es es de formada por por la cercanía de ese enorme pozo gravitatorio pues es lo que lo que se puede llegar a ver no a un agujero negro sigue siendo un eh antes antes no comentabais no es una especie de vestida de la imaginación creada por las teorías de la física de Albert Einstein hace algo más de un siglo y que y que en esencia es bueno imaginaros que tenéis algo en la mano y lo lanza hispana arriba no la gravedad en la tierra lo que hace es esas llaves es ese bolígrafo que tenías lo devuelve a la tierra por la fuerza de la gravedad no si lanzamos una una bala muy rápida podríamos ponerla en órbita podríamos escapar es lo que sale con los cohetes no en el caso de un agujero negro por muy rápido que lanzamos cualquier cosa incluso aunque fueran la velocidad de la luz volvería a caer no y ese es el concepto intuitivo que hay cien le pareció una especie de anomalía tonta de las matemáticas pero que su así el le dijo no no esto es esto real tiene que haber estos objetos y aunque habíamos tenido evidencias indirectas con las ondas gravitacionales en el año dos mil dieciséis encontramos la prueba de que de que se podían chocar un agujero negro contra otro lo cierto es que esta es la primera vez por eso yo creo que la importancia de esta noticia en qué vemos esa imagen ojo una imagen que ha costado muchísimo tiempo eh pensemos que esto se observó durante durante varios días en el mes de abril de dos mil diecisiete fueron varios espetaba bits de información que seguido procesando hasta hoy que han podido tener en esa imagen que no

Voz 4 07:13 sale enseñaba no pero pero por seguir con

Voz 0313 07:15 con las preguntas así muy muy básicas

Voz 5 07:18 muy de de de curiosidad

Voz 0313 07:20 sí sí sí siete un agujero negro tú vas a otro universo a otra dimensión sea la tierra no existiría en otro universo o explotaría no sé

Voz 0225 07:30 bueno esto es este entras aquí en uno de los grandes podríamos decir debates científicos que tendrán lugar a lo largo de este siglo que vienen tenido lugar ya desde hace años y que desde luego a los aficionados al género de la ciencia ficción es la base no es decir uno piensan fíjate en la imagen que hemos visto hoy de la ochenta y siete no recuerda en cierto modo sea Gargantua del interés estelar de de de de Nolan no por qué porque además es uno de los grandes teóricos de los agujeros negros que fue que Skype Sharon fue quién imaginó ese ese agujero negro que aparece en la en la película lo donde se sumerge máximas con así

Voz 0313 08:05 ahí está la musiquita de fondo

Voz 0225 08:09 pues lo que pasa es que la física no es no es como las pelis de Hollywood pero me gustaría que fuera todo pillo no entonces no sabemos lo que sí sabemos es que cabría la posibilidad de que ese agujero negro no fuera una rotura del todo del espacio de tiempo y que nos permitirán salir al otro sitio eso que se llaman los agujeros de gusano no ha pero no sabemos de su existencia todavía son entidades en este caso sí teóricas y lo que sí sabemos es que al a efectos prácticos cualquier astronauta que si cayera encima un agujero negro

Voz 0849 08:36 sufriría un efecto de la gravedad que es lo que se suele llamar la espaguetis acción del astronauta que es mortal es decir los pies se acercan mucho más rápido hacia el agujero negro que la cabeza y acaba uno estirado de chicos aquí los humanos llevamos bastante mal oye Javier

Voz 6 08:53 Einstein resiste después de todo esto es todas esas teorías intuitiva es en su momento de la distorsión espacio tiempo la relatividad todavía resiste

Voz 0849 09:04 pues hoy este este año celebramos precisamente el primer siglo de la primera gran prueba que se realizó a Einstein no me fuese eclipse solar que del año mil novecientos diecinueve se observó permitió comprobar la curvatura de la luz que es fundamental para para para observar estos agujeros negros no desde entonces la teoría de Einstein Si hay dos sometiendo a todas las pruebas posibles ha superado todas con con matrícula de honor sin embargo yo estoy seguro que mañana todavía en los medios de los periódicos dirán Einstein tenía razón no como como si alguien lo dudara no

Voz 0313 09:38 muy bien Javier Armentia que es algo Robert

Voz 7 09:41 no no no mi duda es si es insaciable y no para de tragarse todo lo que tiene alrededor no sé a qué velocidad lo hace porque siempre tendrá algo alrededor y en algún momento llegaremos allí no bueno precisamente

Voz 0225 09:52 se ha crecido hasta ese agujero negro súper masivo como el título de la canción de mios ha crecido tanto es porque a lo largo de su historia se ha ido comiendo debate varias galaxias de hecho que tenía por ahí cerca osea que que realmente es un es un dragón

Voz 0849 10:09 y de hecho una Pelli se llamaba Gargantua ese agujero negro porque la idea es un poco ese ese gigante tragaron de Rabelais no pero pero bueno la verdad es que podrían acabar con la materia alrededor pero como las galaxias tienen muchísimas estrellas en mucho así polvo pues parece que siguen teniendo comida durante muchísimo tiempo