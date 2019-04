La especie 'intraterrestre' que habita en el centro de la tierra

Voz 1 00:00 Nuestra patria es una marca

Voz 2 00:06 de gente viva yo no veo rojos y azules los españoles del blanco y entonces estriba el vino eso es el más cálido y así que más Mottaki la inmensa mayoría de jóvenes españoles donde el Partido Popular ya uno los tu problema no soy yo tu problema

Voz 3 00:24 lo hará

Voz 5 00:43 nosotros por ejemplo a pesar de nuestra mierdas internas hemos sido capaces de establecer mecanismos regulatorios mierda la verdad

Voz 6 00:55 pierdas anda el juego Toni Martínez Especialistas secundó

Voz 7 00:58 varios Saras Alcarràs Nerea Aróstegui hola Marta del Vado Sheila buenas ya está ya podemos empezar

Voz 8 01:10 no no hemos a vamos a comer

Voz 6 01:13 con una noticia del mundo real

Voz 0230 01:15 que no tiene exactamente nada que ver con esta frase es muy de José María Aznar no tiene exactamente nada que ver

Voz 8 01:23 no tiene exactamente nada que ver con el universo de los declaraciones políticas exactamente nada la Policía Foral de Navarra pide tarjetas de telepeaje

Voz 0230 01:38 no es no es una petición para ahorrar dinero sino porque puede darse el caso de que estén de servicio persiguiendo a un malo ICD una situación embarazosa y es que el malo disponga de telepeaje hice le abra la barrera de la autopista y el policía quede poniendo el dinero recogiendo el tique el malo no es deportivo pues escapa Javier Laquidain Pamplona buenas tardes muy buenas hola Javier hola

Voz 0888 02:04 el sindicato al que denuncia esta situación y el que exige al Gobierno de Navarra que se dote a todos los vehículos de Policía Foral de ese dispositivo de telepeaje ya que consideran que es una herramienta importante para poder ofrecer un servicio de calidad a la ciudadanía al menos a la de bien el portavoz del sindicato Juan Carlos laboreo pone un ejemplo

Voz 9 02:23 el vehículo de Policía Foral que es el primero que normalmente llega a cualquier tipo de accidente desconoce la gravedad del mismo no cuando fueron a introducir la tarjeta la tarjeta le ponía no detectada tuvieron que volver volverla a introducir otra vez hasta que al finalmente se abrió la barrera no tiene ningún sentido Siglo XXI

Voz 0888 02:39 y esto se produjo para atender una salida de vía pero imaginaros como por ejemplo decía Toni una persecución a un posible sospechoso en el agua decía foral se quedó atascado en el peaje los cacos tengan Via T

Voz 10 02:52 no no es Moreras tiene monedas no detectado dice no detectados vuelva a intentarlo

Voz 8 02:59 muchas gracias Javier abrazando a veces

Voz 0230 03:03 a veces una tarjeta de telepeaje a veces con muy poco se consigue una gran tranquilidad por ejemplo algo muy tranquilizador de lo que habéis estado hablando en La Ventana hace un momento científicos astrofísicos han presentado hoy la primera imagen de un agujero negro y la imagen que muestra un círculo negro es yo era un agujero negro eso tranquiliza así si te presentas

Voz 11 03:24 un agujero negro en forma de cuadrado Blanco habría creado

Voz 0230 03:27 desconcierto con muy pocos somos muy felices fijaros en como el juez Marchena hoy en sólo tres segundos ha parado el juicio del proceso una pausa es el Leo Messi de los juicios en tres segundos Ike complicidad en el tono de voz al final

Voz 12 03:45 esa manera de decir sin decir ya sé que lo estoy deseando ladrones esa complicidad que está en la sutil manera de decir al final de la frase

Voz 5 03:56 cursos cero y estuvo en tu receso y seguimos ahí y media

Voz 13 04:02 a que nos viene bien a todo cuanto os vamos a hacer

Voz 0230 04:08 pues ahora pues ahora se nos va a hacer una rima será Socas

Voz 14 04:14 ah

Voz 1 04:16 bueno hoy

Voz 14 04:22 paga

Voz 15 04:26 eh yo lo hago todo bien ya sean tan Moncada en la ser ser Francino Belagua porque en tres sets se Raspeig

Voz 1 04:36 pero cuando me baila tuerto Air France y nos metió destruir día bailando tú

Voz 15 04:48 que ir al juicio del seis por cada vez un proceso que vemos que cada ser humano una deber es seguirla para ser siempre fiel fiel por eso ahora damos paso a otras secciones porque tenemos especial dentro todas las posiciones se que parecería soltaron oraciones dentro de este ritmo para mí son unos simplón eh

Voz 4 05:23 venga más duro

Voz 6 05:25 me va directamente a las twiterías

Voz 17 05:30 luego Bilbao dos bueno el problema broma que tiene la xenofobia esclarecerse en los puede ir un pelín de las manos el Twitter fotón

Voz 18 05:37 qué tal tu amigo al colombiano pues lado un ictus claro Cobas inmigrante legal de todo esto

Voz 19 05:46 vamos ahora se levantó de verdad vamos con yo yo misma Irene que se define de una manera

Voz 17 05:51 digamos positiva he llegado a una edad en la que me

Voz 18 05:53 da lo mismo ocho que ochenta los envidiosos les llaman Press bici

Voz 17 05:58 ojo porque el cáncer los tuiteo un drama social ninguneado por los medios

Voz 18 06:03 poco se habla del dilema de los que se compran un Audi último modelo por un lado como conductor de Audi usar el intermitente va contra sus principios por otro lado tienes que todo el mundo sepa que tienes intermitentes LED secuencial de esos claro

Voz 17 06:16 yerno treinta y siete mil tuitean sobre lo que les gusta comer al a la gente que le gusta comer pueblo

Voz 18 06:22 pido de que es tu bocadillo pues es un Pío Nono destruyó el crujiente de camarones con flor de Violeta un Chaney de fruta ya atún el tuyo de chorizo cielo cambio sí señor

Voz 17 06:33 Boca el postre acabamos con la campeona y una realidad cotidiana

Voz 18 06:37 qué difícil es comerse un yogur de cristal en silencio fin

Voz 20 06:42 Villa

Voz 21 06:43 la verdad no me gustan esos me encantan

Voz 0230 07:35 oye pero si no me ha parecido que decías que Dios te gusta comer el yogur de cristal

Voz 6 07:38 no no no que es que los únicos que me son

Voz 0230 07:41 de cristal a porque hacen ruido todas forma tampoco del ruido pues tienen palos cada cual hoy hasta ahora fíjate hasta ahora era normal que los partidos perjudicados en las encuestas criticaran al CIS también últimamente había críticas profesionales de otros sociólogos o analistas de encuestas pero hoy ha sucedido algo inesperado el presidente del CIS duda del sondeo decía

Voz 8 08:09 esto es más es más inhabitual José Félix Tezanos esta mañana en Hoy por hoy el PP no Kyra tanto no acabo de ver claro que el PP haya caído tanto el Partido Popular no bajará tanto yo otra cosa yo también tengo la impresión de que vos puede sacar más de lo que dice dice el presidente decís que decís no da ni una porque si el PP no baja tanto

Voz 1 08:32 tiene voto oculto

Voz 10 08:40 se espera un horizonte de

Voz 8 08:43 grandeza hombre

Voz 10 08:45 difícil saber

Voz 0230 08:47 cuando los están informando cuando nos están intoxicado o nos están diciendo

Voz 10 08:52 dado que bien este acuerdo con Juanjo tú dices yo voy a votar a este cuidado

Voz 0230 08:58 esto también lo deberían hacer los encuestadores cuando preguntan de qué color viste usted a qué partido piensa votar pues yo a tal seguro

Voz 8 09:11 yo creo que me voy a sacarla aquí escuchamos a a Pedro Sánchez alertando en realidad está leer tanto no vamos a ponernos quisquilloso pero dice quiero libertad e del verbo alertar yo leer todos

Voz 23 09:27 el Hertha yo quiero alertar sobre todo para la ciudadanía que hay un riesgo real de que la derecha esos tres siglas sumen

Voz 13 09:37 es una mayoría parlamentaria para hacer en España lo que están haciendo en Andalucía he cuidado con esto eh

Voz 0230 09:42 de hecho hoy sus tres siglas pueden sumar por si acaso lo queda claro Pedro Sánchez lo repite cada cinco minutos

Voz 23 09:47 las urnas no se llenan de datos e las urnas se llenan de votos sino queremos involución movilización y confiar en el único partido que puede son

Voz 0230 09:55 armas que es tres derechas podría instalarse un servicio de megafonía en pueblos y ciudades

Voz 8 10:02 peligro de tres derecho a atención

Voz 16 10:09 peligro de Tre

Voz 8 10:12 es verdad que en la medida en la megafonía

Voz 0230 10:15 vecino

Voz 8 10:16 encontraríamos alarma por hidra de siete cabezas pagando esa hidra bueno esta alarma no se sabe si alerta de la hidra o alerta de Pablo Casado las tres derechas contra la hidra de siete cabezas es un título de película bueno e las tres derechas contra la hidra de siete cabezas bueno Carlos Boyero pues no Leiria además dados llegó la solución para la solución para todo esto sería hacer elecciones

Voz 0230 10:51 a dos vueltas la primera vuelta para ver un poco cómo está el tema tú votas

Voz 8 10:57 y luego según lo que se vea ya así que más me pues me reafirmo o voto a otro

Voz 0230 11:04 claro que si no está seguro de si todo se van a reafirmar a votar a otro quizá tres vueltas y así estaban podríamos hasta hasta llegar al agujero negro otra cosa aquí Pablo Casado hace una frase en la que parece que está reivindicando que el Gobierno del PP espiaba mejor que nadie y era más corrupto que ninguno del Partido Socialista

Voz 8 11:24 por espionaje sobre corrupción ninguna lección desde luego este partido que preside oiga

Voz 1 11:30 bueno

Voz 8 11:33 a la hora de ponerse Benin dos no nos puede dar lecciones de espionaje

Voz 0230 11:38 mire corrupción Pablo Casado habla tanto que incluso se lleva la contraria asimismo por la mañana ha anunciado en Onda Cero que bajará el salario mínimo a ochocientos cincuenta por cincuenta euros Pedro Sánchez tiene otro estilo otro estilo de mítines un estilo más narrativo aquí por ejemplo no

Voz 24 11:57 qué pasa en Cataluña

Voz 23 11:59 o lo que pasa en España o lo que pasa en otras partes de Europa

Voz 8 12:04 nos es ajeno a las sociedades

Voz 23 12:06 XXI

Voz 8 12:07 pues esto es una verdad como un templo sij sabe lo que pasa en España en Cataluña y en Europa no es ajeno a lo que pasa en el siglo XXI debido algo que teorizó muy bien Albert Einstein

Voz 0230 12:17 sí

Voz 8 12:18 y es que el tiempo es relativo pero no tanto debido a que estamos en el siglo XXI lo que pasa en España Cataluña Europa no es ajeno

Voz 0230 12:26 qué pasa en el siglo XXI hace muy bien Pedro Sánchez en subrayarlo que a veces tienen estos arranques de mitin en disertación el arrancar un punto como de cuento de Caperucita eh había una vez una niña

Voz 10 12:38 no vas directamente al lobo hay gente que no pues ves más de mitin polvorín eh

Voz 8 12:43 había una vez un lobo que se quiso comen una niña a su abuela pero vinieron unos leñadores están volando en el aeropuerto el cuento de Caperucita es así

Voz 0230 12:52 no quisiéramos hacer spoiler pero el cuento de Caperucita Si vas a la esencias un lobo trama un plan para comerse una niña ya su abuela bien unos leñadores le dan una su manta palos

Voz 10 13:02 a ver un mundo que aún no

Voz 0230 13:05 pero la narración del cuento exige comenzar por la vida de la niña había una vez una niña tenía una Caperucita Roja dato pues los distrae de la esencia vamos al turrón y esto es un poco el estilo de mitin de Pedro Sánchez empieza en un punto hace un mes exactamente un mes también una miércoles Marta del Vado recordarás Marta del Vado te acuerdas las pusimos este inicio de mitin de Pedro Sánchez lo vas a escuchar que era tan

Voz 8 13:30 bien una digresión sobre lo que ha cambiado el mundo en treinta y cinco mil años hace más de treinta y cinco mil años había seres humanos viviendo en estas cuevas El Mundo ha cambiado radicalmente eh una cosa que es una verdad Savic y te acuerdas Marta de que esto era para aunque aún sigue habiendo personas que echen de menos las cavernas esto es empezar en un punto lejano hace treinta y cinco mil años para acabar él la derecha papá esto es lo que estábamos en lo que el siglo XXI que no es ajeno a lo que pasa en Cataluña no España Europa del siglo XXI lógicas bien también te donde acaba el hacer

Voz 0230 14:09 el hecho tapa

Voz 8 14:10 el empieza ahí en el mundo mundo no habla pero de que estamos hablado

Voz 25 14:14 en realidad de lo que estamos hablando es de que si queremos sociedades integradoras y queremos sociedades inclusiva o queremos sociedades excluyen al diferente al que piensa distinto no

Voz 0230 14:26 no lo vamos acercando al momento derecha y lo que es el turrón del mitin en este caso derecha para pan independentistas para tan tan va

Voz 24 14:34 todo es decirle al independentismo que quieren una Cataluña para ellos solos mientras que nosotros defendemos una Catalunya para todos y para todas donde quepamos todos y todas como debe

Voz 26 14:42 dile a la derecha que ellos quieren una España para ellos solos mientras nosotros defendemos una España para todos y para todos

Voz 8 14:48 se espera turrón hombre la derecha quiere una España para ellos oye qué pasa ahí toda la Policía Foral de Navarra no estamos las la sirena más iremos la derecha quiere una

Voz 0230 14:58 España para ellos solos y los independentistas quieren una Catalunya para ellos solos eh el PSOE quiere España y Cataluña para todos pues es lo que va a ser modelo para decir esto hace disertaciones que a veces empiezan en Altamira otras veces tratan sobre el siglo XXI dar un mitin no es tan fácil dar un mitin cada día es muy difícil vamos a escuchar a Julio Esteban del Partido Aragonés Regionalista de insertando sobre un árbol y Teruel

Voz 27 15:20 Teruel necesita alarma necesitamos una ciudad un árboles es un elemento esencial fundamental vital pero también entendemos que necesita la ciudad necesita la ciudad necesita pues que esa ciudad

Voz 10 15:42 con el árbol pues una funciones determinadas pues no es que es un ejercicio difícil he te dicen hace una redacción sobre Teruel voz El árbol necesita Teruel Pablo Casado en cambio Balthus Ron directos el mitin kamikaze Carlos

Voz 4 15:58 llegan a los con Pablo Casado sucede que va tanto

Voz 0230 16:04 turrón a la fuente que al final se rompe aquí les vamos a escuchar decir que Bildu ha matado a ochocientos pero

Voz 23 16:09 yo no vuelve a Santana

Voz 16 16:12 porque eso usted

Voz 0230 16:15 sí han matado ochocientas personas nos entiende que sean legales habla tanto Pablo Casado que acabará haciéndose un nudo hoy de Pablo Iglesias pues ya hemos hablado de su mitin de nota única es el mitin de única un hotel se pone arriba del todo aguanta aguanta aguanta la nota dice su frase sobre las cloacas del Estado

Voz 28 16:32 cuando decimos al gobierno esto no está limpio se lo toman como un ataque sino pretendemos atacarles estamos dispuestos a trabajar con el Partido Socialista para limpiar las instituciones de basura

Voz 0230 16:45 pues vamos a ver la diferencia de tono voz de tono de voz de la nota de la voz de Pablo Iglesias cuando habla ya por teléfono más relajado

Voz 29 16:52 que el Gobierno del Partido Socialista no lo han hecho todo lo que podía o todo lo que debería hacer para que tengamos unas instituciones que funcionan de manera absolutamente limpia

Voz 0230 17:01 claro bueno nos podemos fijar en la nota que da o el tono pero claro Iglesias está denunciando la guerra sucia contra su partido orquestada desde el Ministerio del Interior por una decisión política así lo dice Pedro Sánchez esa moción de censura

Voz 23 17:16 la decisión política que tenía la anterior administración de espiar esa decisión política se acabó porque este gobierno un gobierno comprometido por la regeneración democrática y por la limpieza en el ejercicio de la actividad pública

Voz 0230 17:29 la anterior administración tenía la decisión política de espiar o no paso desapercibido lo decimos tan frescos luego la gente se vuelve tumba no se fía de nadie lo quiere comprobar todo le dan un chaleco antibalas y piensa seguro se dispara como un cañón nos lo cuenta Nerea Aróstegui

Voz 30 17:47 dos hombres de Arkansas han sido detenidos acusados de asalto agravado después de que se dispararán el uno al otro por turnos para probar un chaleco antibalas

Voz 1 17:56 los arrestados de cincuenta

Voz 1510 18:00 no sí Christopher Hicks de treinta y seis dos veces

Voz 30 18:03 dinos que un domingo por la noche estaban tomando unas cervezas y uno Le pide al otro probar el chaleco antibalas con un rifle del calibre veintidós que tenía luego intercambiar alarma volvieron a disparar en este cambio uno de los amigos disparó seis veces cinco en el pecho y uno es la estaba en la así que tuvieron que acudir al hospital por las heridas causadas de esta manera fueron detenidos porque tenían que explicar lo sucedido

Voz 1 18:25 te gusta el vermut americano Elías Elías y luego

Voz 6 18:36 terminar lloré pistolas saber si Especialistas secundarios

Voz 17 18:43 yo también vengo con una noticia internacional bastante terrible de Ons escapa del zoo de Berlín entre en una escuela es devorado por un grupo de niños vamos a conocer los pormenores de este pavoroso incidente con Carmen Viñas corresponsal en Berlín Carmen qué tal

Voz 31 19:01 no al menos da la nota

Voz 19 19:04 no está Carmen que sea tengo que a

Voz 31 19:07 The átomo vendrá llamar Tarrés

Voz 19 19:09 que no sea nada nada a tu hijo tú eres perdona Cecilio Vadillo

Voz 31 19:15 cuando ya no estaba de suplente el corresponsal de la Ser

Voz 19 19:18 pero lo que puedes no tiene alguna cosa el tema del León escapado de Berlín no o no

Voz 31 19:22 debe la la la ciudadano estaba tan conmocionada es el sushi de Hitler que también era persona por cierto

Voz 19 19:30 lo humano sí que sí que sí

Voz 31 19:34 era una espectacular ejemplar de macho de diez años de y ayer a once hora local de Alemania pues se se fugó de Suárez recluso poniendo en su lugar un muñeco tapado con una manta simulando que dormía eso es el pistón los cuidadores nunca te cerca de resulta que hay una especie de atempera más pero para más mayores Colette como Le una escuela la hice metió en León

Voz 19 19:59 me parezco a los chavales empezaron a Corretja chillar

Voz 31 20:02 pero bueno por lo visto un grupo de niños ese balazos sobre León allí mismo la devoraron laborable entero vale la fotos que he visto son brutal era una salvajada son niños tan loco sino que es la peor generación de alemanes de la historia

Voz 19 20:14 con esa celebración que hay nivelazo e una cosa pero sabéis en León pero al fin y al cabo los niños sólo obedecían a su instinto

Voz 8 20:21 el animal nada no no no

Voz 31 20:23 niño de ahora no pueden estar más de una hora sin correr no venga el incidente tuvo lugar antes de la

Voz 1 20:28 eh

Voz 31 20:30 tal es un experto lo niños son muy territoriales

Voz 19 20:34 sí sí sí son muy territorial

Voz 31 20:39 que hay que está amenazando por su espacio si quiere que tenían pues fueron para él ya he dicho no tuvo ninguna oportunidad quedó maderas telas hilos

Voz 19 20:48 los niños que como están cuatro ingresar

Voz 31 20:51 Pacho eh porque es que alguno a tomar postre

Voz 19 20:54 es decir que Gordos también oye si sabe que va a ser de ellos después de este incidente

Voz 31 21:01 el protocolo era el protocolo habitual en estos casos es que se han sacrificado pero bueno numerosas asociaciones infantil ETA así como el Papa Francisco han pedido que se respete la vía

Voz 19 21:10 sí claro lo entiendo porque al final son los niños

Voz 31 21:15 de esta manera no va a haber algún tipo de sanción el director del zoo de Berlín el señor Gunther Bryce que a veces anuncia medidas lo escuchamos

Voz 19 21:26 es un corte vale

Voz 32 21:28 luego él en este en lancha van bajando precedió a la traduces

Voz 31 21:35 así claro claro a ver si vale vale porque era el principio

Voz 32 21:41 Mine Eldin Blanchard

Voz 1 21:44 como una pregunta tonta sabes alemán

Voz 19 21:59 depende de tu madre de pensar eso no sabes

Voz 31 22:02 no hay nada qué dices tío buena proporción no se lo digas a nadie ni a Carme no se liga Carmen

Voz 19 22:09 pero si eres corresponsal en Alemania de la Cadena SER

Voz 31 22:12 la gente cuidado ya no ya bueno

Voz 19 22:15 suplente pero que no sabes alemán cabrón desatado

Voz 31 22:18 tope que estoy aprende mucho de verdad juró que si mese ya dominar en la lengua de Shakespeare de Shakespeare además a Goethe no

Voz 19 22:26 que te sigo este Cecilio tío ponte las pilas gracias es

Voz 33 22:36 en La Ventana con Carles Francino

Voz 6 22:51 Batán veintidós minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias seguimos en La Ventana en Todo por la radio esta Saras ocas hispanas ocas tiene una manía muy bonita por cierto muy poemas

Voz 33 23:02 hoy os traigo Retrato de Antonio Machado

Voz 34 23:07 yo yo yo

Voz 15 23:13 estancias son recuerdos de un patio de sencillos huerto claro donde madura el limonero mi juventud veinte años en tierras de Castilla y algunos casos que recortar no quiero un seductor mañana un Brando Mines sido o no soy muy torpe aliño indumentario más recibida Flecha que más signo Cupido llamé cuanto ya puedan tener de hospitalario hayan en mis venas gotas de sangre jacobina pero mi versó brotan sereno nombra al uso que sabe su doctrina soy en el buen sentido de la palabra bueno adoro la hermosura la moderna estética corté las viejas rosas del Huerto de Ramsar vámonos aceites de la actual cosmética soy una de esas del nuevo orinar desdeñó las romanzas de los tenores huecos el coro de los brillos que cantan a la luna distinguir me paro las voces de los ecos y escucho solamente

Voz 35 24:06 entre las voces si clásico Román

Voz 15 24:09 Tico no se dejar quisiera universo como deja el capitán su espada famosa por la mano viril que la hablan diera no por el docto oficio del forjador preciada conversó con el hombre que siempre va conmigo quien habla solo espera hablar a Dios un día Visor y lo que os plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía y al cabo nada debo de Beit me cuanto escrito a mi trabajo acudo con mi dinero pago el traje que cubre la mansión que habito el pan que me alimenta y el lecho donde ya hago cuando llegue el día del último viaje al parir de la nave que nunca de tornar me encontraréis a bordo ligero de equipaje casi desnudo como los hijos de la mar

Voz 37 25:02 eh

Voz 31 25:08 no

Voz 1 25:16 todo tuyo

Voz 0159 25:17 no hay fans aquí también de modo de campaña electoral Toni Martínez Donald Trump también va directamente al Turrón Kike Turrón al turno ya llenas de sus gran ayer trasteo vídeo Pablo Laso ayer te te un vídeo para las elecciones de dos mil veinte que parecía más un tráiler de una película que un vídeo de campaña

Voz 1510 25:41 y así sobre esta música empiezan a salir imágenes de Obama de Hillary Clinton de cómicos que la han criticado con un mensaje que dice primero te ignoran luego se ríen de TIM luego te llaman racista termina con imágenes de sus logros datos ante el crecimiento económico sus mítines de campaña con miles de personas las reuniones con Kim Jong Un Bolsonaro acaba con su logo de campaña tran dos mil veinte el caso es que el vídeo ha durado menos de veinticuatro horas en la red por una denuncia de Warner que les acusa de haber usado sin autorización esta banda sonora del Caballero Oscuro

Voz 38 26:21 no

Voz 1 26:23 de Batman han tenido que retirar

Voz 1510 26:29 queda Donald Trump no está nada satisfecho con su política migratoria ya sabéis que es el centro de sus promesas electorales su obsesión en política nacional pero estamos en su tercer año de mandato no les salen los planes a día de hoy no ha podido construir el muro en número de familias de inmigrantes sin papeles que llega a este país ha aumentado en los últimos meses la justicia ha paralizado varias de sus medidas anti inmigrantes la última la de enviar a México a los solicitantes de asilo para que esperen allí a que se resuelvan sus casos en los tribunales estadounidenses igual que el juez que prohibió la separación de las familias

Voz 23 27:04 de Obama

Voz 1510 27:11 ahora dice Trump que fue Barack Obama al que empezó esto de separar a los niños migrantes de sus padres dice que él

Voz 23 27:18 ambos Hansen Obama

Voz 1510 27:22 que él ha sido el que ha acabado con la separación de las familias según datos oficiales unos dos mil quinientos menores fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera sólo el año pasado doscientos veinte de ellos todavía no se han podido reunir

Voz 40 27:35 la gente demanda

Voz 1510 27:39 si escuchamos a Taylor Swift que ha donado más de cien mil dólares a un grupo LGTB BI de Tennessee el tema de la diversidad sexual y de la igualdad de derechos ha llegado a la política estadounidense de la mano de este hombre

Voz 23 27:54 yo

Voz 1510 27:59 se llama it Guti ex alcalde de South Bend Indiana tiene treinta y siete años es veterano de la guerra de Afganistán y es el primer candidato demócrata a la presidencia que es abiertamente gay está casado será uno de los dieciocho demócratas que van a pelear por la candidatura presidencial no es uno de los más conocidos pero está destacando porque está cuando su propia agenda y criticando a colectivos que entre los grupos de poder son intocables como los evangélicos

Voz 23 28:28 sorprende Blood from Somebody

Voz 1510 28:33 boutique jets habla de la hipocresía de quienes predican sobre la ética y la moral y a la vez apoyan a la presidencia una persona a Donald Trump que ha defraudado como empresario que ha desviado fondos de su campaña para acallar actrices porno que margina y criminaliza al diferente al extranjero sin un candidato que seguro que va a dar mucho que hablar y la ciudad de Nueva York ha declarado la emergencia sanitaria por el brote de sarampión una enfermedad que se había erradicado hace décadas en este país pero que ha vuelto a surgir en ciertas comunidades judío ortodoxas de Brooklyn en el barrio de Williams Bourg dónde está el foco del brote lleva varios años circulando un manual de seguridad para las vacunas que si el obispo fuera en realidad un librito informativo de unas cuarenta páginas tiene una ilustración de una niña sentada en una consulta de un médico el problema está cuando lo abres Illes lo que pone claro cosas como que las vacunas contienen células de fetos humanos abortados

Voz 33 29:30 ADN de rata de cerdo cerebro de conejo sangre de vaca

Voz 1510 29:36 qué especies entre otras cosas si si si todo esto lo pone literalmente aseguran que además provocan autismo y Alzheimer este manual lo ha hecho un grupo de ultraortodoxos que dicen que todos estos componentes están prohibidos para los judíos a consecuencia de la desinformación promovida por manuales como éste hay padres que no están vacunado a sus hijos y el resultado bueno pues es que tenemos el peor brote de esta enfermedad desde hace treinta años en Nueva York hay casi trescientas personas contagiadas desde octubre la mayoría son menores sin vacunar y como medida para contenerlo

Voz 23 30:08 no me des

Voz 1510 30:13 el alcalde de Nueva York Bill de Blasio ha ordenado que se cumplan las normas de vacunación exige a quienes no estén vacunados que lo hagan durante los próximos dos días y si se niegan serán multados hay que decir que la gran mayoría de rabinos recomienda a todo el mundo que se vacune tal y como recomiendan las autoridades de la ciudad y la Organización Mundial de la Salud

Voz 41 30:36 Un sur tu marido

Voz 8 30:40 el golpe

Voz 41 30:42 a mí

Voz 19 30:45 que eran día hoy para este consultorio sí si es que no que no vacuna no

Voz 8 30:51 a mí me pongo

Voz 19 30:53 sí también todo lo que no no

Voz 17 30:58 pues me recordaba esto obra de mis amigos los extraterrestres yo lo considero amigos aunque se oculten viven entre nosotros está entre nosotros y me gustaría pues que tengan un poquito de voz aquí en la radio así que si eres extraterrestre llamaron loco

Voz 8 31:10 ya tenemos al teléfono claman

Voz 17 31:12 poco ya hay un extraterrestre hola

Voz 19 31:15 buenas tardes amigo esto terrestre te digo amigo porque considero amigo incluso personas tú tú tú no tu nombre ignífugos Farrar esta verdad ignífugo

Voz 31 31:27 exactamente no soy terrestre pero tampoco extraterrestre porque soy extraterrestre el entre el núcleo entrarle tendrá que del melocotón de el de lo que sería Gemma

Voz 19 31:42 el juguete del huevo Kinder de sí sí sí el núcleo Lugo conocimos me deja esto luego ignífugos pues sabía que el núcleo terrestre estaba habitado si Puertollano que estaba algo vacío

Voz 31 31:55 hace Chaos uno ciento cincuenta mil individuos pero viviendo muchísimo más piensa que hay un montón de alemanes que ven aquí después de la jubilación buen tiempo ahí Mallorca se ponen como un tomate imagínate sí tan están Tigre bengala amarillos y negros aquí estoy que esto rojo rojo todos los oye a qué temperatura estoy más de seis mil grados centígrados

Voz 19 32:28 oye bien dice la comunicación es muy buena oyes algunas condiciones de ida muy muy muy extremas no pero te acabas acostumbrando

Voz 31 32:36 bueno prefiero su ventaja sua yo pongo atender ahora la ropa seca la tierra punto cero cuatro

Voz 19 32:48 muchas no lo tiene se que está quemado la tierra

Voz 31 32:52 Santa Pola tener otra te mira que Tomasín litro así siete siete litros Jerez a ir porque los de atún

Voz 19 33:08 se te ve feliz ahí abajo eh oye algunas desventajas a más de seis mil grados centígrados llegó un poquito autocrítica deberíamos

Voz 31 33:15 quizá quizá bueno las cigarras compaginarlo local que se vuelven aquí más ruido ensordecedor mira voy a abrir la ventana para que escuchen hola buenas tardes buscar nos equivocamos

Voz 4 33:30 nosotros

Voz 19 33:33 no lo tienes a tu ventana

Voz 42 33:40 mis sensaciones

Voz 43 33:42 eso es todos residentes Gaza

Voz 31 33:45 a toda la noche

Voz 43 33:48 entonces lo justo para Cortés la Ferrer creados

Voz 44 33:50 el servicio no pues sin hijos más gracia

Voz 19 33:56 queda usar tenemos otro llamado no sé si esto que si está terrestre hola buenas tardes

Voz 31 34:02 lo vital del inicio del cosmos

Voz 19 34:09 de qué planeta Good morning

Voz 31 34:12 no estamos hora vosotros estaba escuchando la radio instamos también un tema de lesión bueno hay un referéndum Akin

Voz 19 34:18 entonces Ruth Nordin el referéndum y que se plantea ningún Morning

Voz 31 34:23 a la vez lo tengo la pregunta que ha llegado ya el tema referéndum es la fruta es quieres que nuestro planeta Good Morning se un planeta con gravedad cero en forma de república sea católico agnóstico sin estado país de Mas humor no vaya pregunta

Voz 19 34:37 así sigue sigue la pregunta

Voz 31 34:40 es una a la otra tienes o quieres que nuestro planeta Good Morning siga siendo un planeta con gravedad en forma de monarquía parlamentaria sin comunidades autónomas feminista conservador no fumador

Voz 19 34:49 muy querido mucho lío y ayer lo quieres decir o no cuál es que quemen el planeta viendo las cenizas es digo tengo muchísimas gracias

Voz 31 34:59 ah porque otros aquí

Voz 19 35:01 estoy aquí a decir pues muchas gracias que qué bonito

Voz 17 35:04 plantear comunicación con otras otras culturas

Voz 33 35:07 teníamos nosotros tenemos un montón de punta a punta nato

Voz 1 35:12 no yo

Voz 6 35:23 llega el tiempo de las voces cruzadas en Todo por la radio con Sheila Blanco te quepa lo vamos que palos

Voz 35 35:28 bueno pues vamos de hablando de tiempo precisamente porque aunque aquí está haciendo un frío considerable ambiente en Madrid bueno pues ya tenemos frío que llevamos llamamos free

Voz 4 35:36 adiós a siete ocho grados almas

Voz 35 35:43 la tierra esos mucho frío de claro no en el centro de la Tierra mucho mejor yo prefiero el calor bueno pues ya están empezando a pesar de esto ya sean las bueno pues eso para mí frío sea nunca las giras de verano de los artistas como es el caso de Manolo García que ya ha arrancado sugiere hace unos días que grande Ike pasará próximamente por Madrid Barcelona y Valencia bueno vamos con un hit de Manolo Pájaros de barro hombre pero cantado por martirio íbamos a lograr un efecto muy bonito porque Manolo García lo que tiene su ingirió al cantar que es así

Voz 45 36:14 a a la playa desierta

Voz 1 36:19 esta primera parte del trabajo vale

Voz 35 36:27 es lo va a cantar martirio que lo que vamos a lograr con la voz de Martirio es ralentizar lo voy a hacer nada nada por ya le da como más cuerpo no viene va a dar como más carácter y la vida las letras venga vamos a ver cómo suena esto

Voz 46 36:44 sí es Ci U

Voz 4 36:46 eh

Voz 1 36:49 Diez

Voz 4 36:54 uy Reche Heath tú no

Voz 47 37:03 ni una parada Inaem vean más nada

Voz 46 37:10 quién cuela su un Brody

Voz 19 37:13 litro

Voz 48 37:14 Ador y yo digo

Voz 10 37:17 sí

Voz 47 37:18 el eres tú

Voz 8 37:25 si tú

Voz 49 37:28 yo a obras obscenidad qué le voy a tiempo yo

Voz 16 37:40 en pleno

Voz 35 37:46 se cumplen treinta años del disco de Mecano descanso dominical y un puñado de bandas indies han versionado todas las canciones del disco de la primera a la última haciéndose todo hay que decirlo un voces cruzadas descaradamente sí es así bueno para gustos los colores camino si si aquí nos están copiando la idea mal pero en honor a Ana Torroja pues vamos a cruzar subo Cecilia va a cantar Ana Torroja esa voz un poco así con aire muy aguda y con ese con ese es un poco densa

Voz 1 38:16 con una canción de Héroes del Silencio por seguir arriesgando en el eso de las Cruces

Voz 35 38:22 venga así canta Ana Torroja Entre dos tierras

Voz 1490 38:34 cualquier fue nazi que Il abrir tanto hola sí ya Mc Kee

Voz 1 39:24 bueno escucharme

Voz 35 39:30 vamos a terminar con una buena noticia para los fans de los Beatles porque ha aparecido un vídeo inédito de la banda británica cuando participó en el programa yanqui Top of the Pops así que como cualquier bonito usado hace mucho pues sesenta a los sesenta mucho sí como cualquier excusa es buena para cantar un tema de los Beatles pues vamos a cruzar a los Fab Four con una cantante de categoría con Ella Fitzgerald quiso inconfundible Katy y cantando pues eso tan veloz con un poquito de Lacy vamos a ver cómo sonaría

Voz 50 40:05 la bien

Voz 1490 40:13 yo ya sabes

Voz 1 40:27 Annie

Voz 1490 40:30 el Ana te quedas tú a tú a tú a Juba Tete Tete Tete

Voz 1 40:43 más bueno pues podemos escasear toda la canción ya

Voz 6 41:01 Jean ya ya ya yo yo yo creo que para cerrar todo por la radio Sara Socas no yo creo todas

Voz 33 41:08 tampoco tu tu tu venga no vas tú solo a lo más cosas lo que queráis

Voz 8 41:16 sí claro

Voz 1 41:18 Navas cruzados

Voz 51 41:26 yo