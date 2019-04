Los Panteones Reales de Aragón

Voz 1260 00:00 a partir de la fundación de todos los jugadores europeos Sillero el mapa político de la Europa en este sentido el inicio de los reyes de Aragón pudieran disponer de una plataforma excepcional para ciento treinta y siete crearla fuera de Aragón que a su vez se convirtió en uno de los agentes políticos fundamentales en la dinámica escuchamos a Carlos Galiana catedrático de Historia Medieval de la Universidad

Voz 0772 00:48 de de Zaragoza hablando un poco de de la historia del emplazamiento donde nos encontramos eh quiero recordar que estamos en San Juan de la Peña el corazón de el del espacio geográfico en donde nació el el Reino de Aragón que haya por el comienzo es el primer tercio del del siglo X I del siglo XI que es en definitiva pues una parte muy importante no de lo que es nuestra propia Oria a mi derecha tengo la suerte de compartir en esta ocasión mesa micrófonos su agenda que todo el mundo opina con su agenda con sus notas pensando que voy a preguntar cosas extrañas insólitas tranquilos que no no voy a pillar absolutamente a nadie Cueto como digo como Mari Sancho mil Home ella ha sido comisaria de la exposición panteones reales rey de Aragón que hemos podido disfrutar hasta hace muy poquitas semanas en esta región e Marisa yo bienvenida a Ser Historia muchas veces María Sancho escuchábamos ahora un corte del del catedrático el que tenía San Juan de la Peña para convertirse en esa cuna del Reino de Aragón

Voz 3 01:54 bueno San Juan de la Peña como decía antes José Luis es ha tenido que ser lugar mágico emblemático desde el principio de los tiempos casi no y bueno pues fue un lugar que que lo antes de los reyes de Aragón ya tenía otros enterramientos bueno que lo habían sido elegidos pues por otra probablemente pues por Conde sopor personas relacionadas con el linaje de Pamplona y bueno pues es que es un lugar tan feas sin ante que bueno pues el tener aquí una comunidad benedictina que que iba a rezar Portillo por tu linaje constantemente iba a mantener tu memoria Ia

Voz 4 02:35 ensalzar la por encima del resto de los linajes nobles e era bueno pues un elemento que estuvo pues vinculado al Reino de Aragón desde el principio en lugar muy muy cercano también en Jaca que fue la primera capital de Rota

Voz 0772 02:51 el calado hay que contextualizar la desde el punto de vista histórico en plena Reconquista la presencia musulmana en gran parte de de de esta región y quizá pues sea cual se convirtió junto con Kaka que como decíamos era la la primera capital del reino de Aragón en

Voz 5 03:08 en el abanderado no de de ese nuevo reto

Voz 0772 03:10 los nuevos espacios que iban a ir ha reconquistado

Voz 3 03:13 efectivamente ha ido desde luego pues fueron bueno fue aquí donde eligieron ser enterrados desde desde el primer monarca desde Ramiro I

Voz 4 03:22 un su hijo Sancho Ramírez y también Pedro I El Conquistador de Huesca ellos estuvieran aquí enterrados con con su familia

Voz 3 03:31 mujeres con su hijo a los infantes Sancho Ramírez pidió que fueran enterrados que es enterrar aquí también sus nobles y este mismo monarca que hacía referencia a que y estaban enterrados sus antepasados no sea que él tenía una conciencia dinástica de de lugar emblemático para su linaje

Voz 0772 03:52 Mari Sánchez acabas de mencionar los Ramiro I no fue el unificador en el siglo XI en mil treinta y cinco el unifica esos condados no imagino que él todo Rey tiene la iniciativa no de de conquistar de avanzar pero él era consciente de lo que iba devenir en un futuro de ese Reino Aragón tan poderoso que se convertiría en la historia de

Voz 3 04:14 aquí yo creo Ramiro I no pero es una percepción lo que sí me me parece que que tenía como más es más visión fue fue Sancho Ramírez Sancho Ramírez es el que consolida la la la la personalidad de Aragón lo europeízan a su reino con bueno como lo habéis comentado antes Javier y Jesús visitando al Papa haciéndose vasallos suyo buscando su protección y bueno pues incluso cuando él en los avances que hace desde conquistadores no el del Territorio

Voz 4 04:48 islámico que tiene frente a su objetivo va haciendo avanzadilla es muy arriesgadas en el Castellar hemos Lora e incluso bueno pues son muy cercando ya Zaragoza enseñante Aragón fundamental por sea van avanzando hacia Huesca pero incluso hacia Zaragoza osea

Voz 3 05:08 es alguien que creo que deja marcadas las pautas de todo por donde tiene que ir

Voz 4 05:13 dance conquistador de de su reino todavía tan joven

Voz 6 05:17 la historiografía había llegado a unos límites en cuanto a su estudio documental ir la antropología tiene algo que aportar a los estudios históricos el reto fue precisamente el confirmar dónde estaba cada uno los reyes si la ciencia actualmente nos permite confirmar la edad y la antigüedad de los mismos nos permite el saber sus características físicas que no aparecen recogidas en los Cartoon Larios me iguales

Voz 7 05:52 lo que nosotros hacemos en primer lugar es recuperar los restos claro esto pasa por una excavación arqueológica que tiene una serie de características especiales por tratarse de restos humanos a partir de ahí yo creo que la clave es que los huesos Nos hablan los huesos nos dicen cosas nosotros podemos Aussa es un cráneo y a partir de ahí determinar si era un hombre una mujer a partir de sus dientes podemos orientar nos acerca de la edad que tenía a partir de sus huesos largos podemos saber si desarrollaban trabajos duros o menos duros por lo tanto la clave es que el hueso nos de toda la información posible los hable

Voz 1260 06:31 escuchábamos ahora el doctor José Ignacio Lorenzo

Voz 0772 06:35 ya la arqueóloga Hay antropóloga e Belén Gimeno Martínez no lo comentado antes al igual que el corte anterior pertenecen a un documental del Gobierno de de Aragón que hizo sobre la la historia de este reino hablando un poco de la importancia del estudio de los restos humanos a la hora de de de conocer la historia no desde el punto de vista forense Mari Sancho mejor tú ha sido comisaria de esta exposición panteones reales Reyes de eh de Aragón e quizá muchas ocasiones vemos los sarcófagos el el estilo artístico de de ellos muestras pues una estética absolutamente hermosísima y en las últimas décadas tiene no voy dice que más importancia no pero quizá desde el punto de vista humano yo poder acercarse no al al al al propio monarca no intenta reconstruir su rostro saber de cuánto medía qué edad tenía todo eso son datos muy interesantes para el historiador y también para el el simple visitante no de este tipo de exposiciones

Voz 3 07:34 desde luego si lo curioso es que buenos estas últimas veces en las que se han hecho se han movido los restos de los monarcas se ha hecho para para estudiarlos desde un punto de vista científico pero la verdad es que no los hemos dejado parar quietos durante mucho tiempo se ha cuando se dice

Voz 4 07:53 esto de que eligieron estos lugares los panteones reales para su descanso terrorismo pues no os hicieron ellos pero eso puede cambiar eterno pues ha sido poco la la tenemos bueno constancia en otros panteones lo de que desde al menos un siglo XVI pues constantemente

Voz 3 08:10 abre la tumba para comprobar cómo está los restos cómo visten con que ajuar han sido enterrados si llevan armas

Voz 4 08:18 o joyas o bueno incluso pues no se eh

Voz 3 08:24 la colocación de los cuerpos etcétera etcétera no es algo que ha tenido siempre pues mucho atractivo para la gente hay actas notariales en el caso de de San Juan de la Peña es que se conservaban los restos con

Voz 4 08:36 por todos los lugares bueno pues no han estado intactas pero sí que se conservan los restos materiales cosa que no se puede de muchos peros panteones pues porque por desgracia pues las guerras los saqueos han acabado a veces con todo respeto no

Voz 3 08:50 eh existencia pero aquí el estudio ha sido interesantísimo y bueno pues ahí varias ya publicaciones que se han ido haciendo y además ya se ha complementado no solamente con los restos que había en San Juan de la Peña sino con los de Santa Cruz de las Eros quedes ahora se conservan en Jaca iconos Huesca y entonces pues también se ha podido comprobar que efectivamente forman parte todos lo mismo linaje

Voz 0772 09:14 un linaje apasionante antes de comenzar la la grabación de este de este espacio que estamos haciendo en San Juan de la Peña Los que nos acompañan en en esta sala del monasterio han podido visionar un vídeo de un par de minutos sobre esa ruta de los enclaves que que recogen un poco esos panteones y que nosotros vamos a colocar en nuestras redes sociales para que el resto de oyentes lo lo puedan no puedan disfrutar no es importante no en en esta época quizá en la que todos tenemos nuestras ideas es un son republicanos otros no pero que nadie nos toca nuestros Reyes no son parte de nuestra historia desde luego como tales yo creo que la gran mayoría lo entiende como como como lo que son no personajes importantes que han marcado un poco el el devenir de los acontecimientos de este caso de Reino de Aragón

Voz 3 10:00 sí lo que pasa es que bueno es nuestra identidad Ana de Aragón desde luego lo llevamos muy a gala pero en este caso yo creo que él

Voz 4 10:08 acierto de promover toda esta bueno pues este programa que incluyó la exposición incluye rutas es que vamos a hacer a dejar patente a enfatizar la presente que en Aragón tenemos cuatro panteones eh que habitualmente incluso nosotros mismos

Voz 3 10:26 eh pues tenemos muy en cuenta San Juan de la Peña pero nos olvidamos de Montearagón donde estuvo Alfonso I

Voz 4 10:31 no nos olvidamos de San Pedro el Viejo donde estuvo Ramiro II

Voz 3 10:35 Sage de exigen a donde estuvo Pedro II su madre la reina Sánchez sus hermanas yo creo que tenemos que reivindicar estos lugares con la riqueza patrimonial cultural histórica que que tienen bueno pues darlos a conocer darlos a conocer para empezar entre nosotros mismos

Voz 0772 10:56 desde luego que es una historia que no hay que olvidar hay que recuperar yo creo que se está haciendo de una manera en brillante con con esas iniciativas que se tienen desde el Gobierno de Aragón para para poner en valor que es una expresión muy manida pero que realmente justifica precisamente lo que lo que se está haciendo no estancia de la historia la importancia de comprenderla para interesa propia identidad que todos ya seamos aragoneses sonó la historia de renueva de de de Aragón está muy ligada al resto de la de la Península Ibérica al resto de la de la historia de España Mari Sancho mejor comisaria de esta exposición maravillosa de la que hemos podido disfrutar panteones reales reyes de Aragón muchísimas gracias