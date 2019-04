Jaca y el románico

Voz 1109 00:00 la vieja catedral de Sampedro es una de las construcciones más características de la ciudad de Jaca y es un magnífico exponente del Románico en la Península Ibérica comenzó a construirse más o menos en el mismo período que la catedral de Santiago de Compostela momento en el que empezaba a cobrar fuerza una de las más importantes rutas jacobeas he llamado Camino Francés las múltiples reformas que ha sufrido la Seo hacen difícil distinguir su imagen original si fijamos nuestra vista la cabecera veremos que lo único que mantiene su aspecto original es el ábside de lado su que conserva recursos estéticos

Voz 2 00:52 escuchábamos este fragmento de un documental de televisión española

Voz 0772 00:56 al bueno de Peridis buen amigo que iba a haber estado en este programa pero qué circunstancias personales sólo han impedido le mandamos un fortísimo abrazo para para él hablando de algo de lo que más le apasiona más la ilusión que es la arquitectura como buen arquitecto pero sobre todo la historia de de esos edificios mágicos maravillosos el como como buen hijo de ser Románico de Aguilar de Campoo pues es es muy conocedor de de de esa historia me ayer cuando llegamos a a Jaca estuvimos visitando la catedral de San Pedro lo hicimos con nuestra próxima invitada yo creo que es una guía de excepción Belén Luque Belén bienvenida a Ser Historia

Voz 0772 01:42 el Belén lo que es directora del Museo Diocesano de la catedral de Jaca yo tengo que decir luego se lo comentaba después de la visita a mis compañeros a Javier a Jesús yo la idea que tenía de muchos museos diocesanos que he visitado es cierto que hay algunas tallas más o menos de de calidad sobre todo muchas vestimentas clerical es pero desconocía que en el Museo Diocesano de Jaca hubiera esa profusión espectacular de pintura de pintura medieval que a mí me sobrecogió no sobretodo no solamente por la calidad sino la manera en la que están expuestas que parece que estas realmente visitando la iglesia original donde se en contra

Voz 3 02:18 efectivamente Nacho de los museos diocesanos realmente el Museo Diocesano de Jaca su museo de arte románico porque si sale de este concepto de museo diocesano está considerado uno de los mejores museos del mundo en lo que respecta a pintura mural románica especialmente esa sala va pues ayer podíamos visita pues eh en mente nos hace vivir la misma sensación que tenían las gentes hace novecientos años cuando entraban a esas iglesias románicas llenas de vida de color y de luz no llenas de pinturas que él es servían para para explicar esa vivían imágenes no todo el pueblo no sabía leer y a través de esas pinturas podían entender la historia de la Biblia y eso es lo que hemos intentado un poco en este museo no al margen además de esa gran colección de pintura mural pues sube unir los capiteles grandes capiteles procedentes del desaparecido claustro de la catedral de Jaca Icon bueno pues piezas tan emblemáticas como el capital del Rey David los músicos au el de lo sátiro de profesión

Voz 0772 03:17 el sátiro obras maestras tuvieron ayer colgándolo unas fotografías en las en las redes sociales la catedral de Jaca la catedral de San Pedro seguramente con permiso de Santiago de Compostela la primera catedral románica de de la península de España

Voz 3 03:36 bueno la verdad que estamos allí van Santiago de Compostela a la par porque efectivamente la catedral de Jaca en el edificio que estamos viendo hoy en día empieza a ser construida en torno a esa fecha de mil setenta y siete en mil setenta y siete es una fecha clave en la historia del Reino Aragón puesto que el Rey Sancho Ramirez hace cuatro cosas fundamentales para la ciudad de Jaca en ese momento en primer lugar Jaca es elegida la primera capital del reino de Aragón es verdad que será capital del reino tan sólo veinte años en mil noventa y seis reconquistar a Huesca que estaba en manos musulmanas la capital pasa a ser entonces Huesca pero Jaca tiene el honor de ser esa primera capital del reino además de la mano del Rey Sancho Ramírez la ciudad de Jaca cuenta a partir de esa fecha con un fuero fueron muy importante un conjunto de leyes y normas de convivencia muy moderno para su época y que además será copiado luego en muchísimas otras ciudades de del Camino de Santiago además en esa fecha el Rey Sancho Ramírez hace que en Jaca se establezca ya el obispado Jacara tenemos obispo desde hace esos novecientos años y por último el Rey Sancho Ramírez como también habéis adelantado antes a partir de esa fecha hace que el Camino de Santiago empieza a pasar por Jaca por tanto a partir de ahí surge la catedral de Jaca como emblema de este nuevo reino de Aragón de toda la reconquista que se va a llevar a cabo

Voz 0772 04:54 una iglesia luego hablaremos de algunos de los aspectos más simbólicos más mágicos pero que con esa cabeza orientadas a cabecera orientada hacia el este ya ayer no hacíamos bromas no de bueno a ver cuántos elementos egipcios no encontramos donde en en la catedral siempre en Ser Historia hablamos de León ya hablamos de Egipto tendría que meter la cuña de Egipto en algún momento Belén me la dejaba ya a los pies de los caballos casi pues esa orientación como digo hacia hacia el Este no nos hace ver el y la la tradición lo comentábamos antes también con José Luis no que la religión cristiana se nutre de elementos anteriores transformando los ir cubriendo los de una nueva pátina a partir de la cual se crea una proyección sobre todo en época medieval los y los diez once realmente maravillosa y novedosa no que es lo que cambia un poco la estética de esta época

Voz 3 05:49 claro efectivamente y como muy bien dices es la orientación no sólo de la catedral de Jaca sino de los edificios románicos en general al este bono se debe a muchos motivos primero porque al este esta Jerusalén porque además por el este sale el sol porque además en las cabeceras de las iglesias románicas siempre en el centro había esa ventana para que la luz del sol sea el primer elemento que entre en la Catedral en este caso y por tanto la luz de Dios no

Voz 0772 06:13 Juan decía no que Jesús bueno desde la Lux Mundi la luz del mundo no esa identificación con el mundo oriental a las religiones solares efectiva

Voz 3 06:22 aumente lo que ocurre que es verdad que la cabecera de la catedral de Jaca el ábside central está muy modificado no porque en el siglo XVIII sufre una gran ampliación ella tiene toda una estética barroca pero la orientación evidentemente del templo Se mantiene ir si al este tenemos la cabecera al oeste la puerta de los pies esa puerta que servía de ingreso y de preparación del que tenían que hacer los fieles y los penitentes antes de entrar a la casa de Dios y ese es el gran mensaje que nos da el tímpano de la puerta principal de la catedral lejana

Voz 1109 06:53 la catedral no es sólo un lugar para el recogimiento la oración y la penitencia es también un espacio para la enseñanza aquí se instruía a personas de escasos conocimiento aquellos que apenas sabían leer ni escribir gentes que encontraban en las Sagradas Escrituras lecciones sobre el bien y el mal las claves del pecado y de la salvación para hacer llegar estas ideas al conjunto de la sociedad se recurría a su representación gráfica en algunos casos como ya hemos visto mediano de la escultura en otros mediante la pintura

Voz 1109 07:32 la pintura enseña a los ignorantes que la miran para que es instrucciones ellos vea lo que no conocen por las letras

Voz 2 07:47 vamos un nuevo fragmento de este documental de La dos en la voz de de Peridis un documental en el que además aparecía

Voz 0772 07:52 la Belén Belén Luque lo acabo de de recordar nuestra invitada directora del Museo Diocesano de la catedral de de Jaca Belén escuchábamos ahora a Peridis hablar tú lo decías un poco al principio no el el el comienzo de ese camino por el oeste hacia el este donde está la cabecera de la de la Iglesia es casi una especie de de de de viaje iniciático no de de la persona que entra en la en la en la Iglesia ya absolutamente todo tiene su lectura son absolutamente todo símbolos

Voz 3 08:23 claro realmente lo que ocurre es que en muchos casos hemos perdido no tenemos las las claves para poder interpretar no todos porque muchos casos hemos perdido ya esas claves de interpretación de la decoración no en el caso de la catedral de Jaca hay muchos capiteles que siguen siendo un auténtico enigma porque no sabemos exactamente lo que representa

Voz 0772 08:42 hemos quedado en la simpleza de lo bello clama

Voz 3 08:45 claro nos gustan las formas porque realmente bueno los maestros que trabajaron en la catedral de Jaca evidentemente fueron maestros de primer orden la catedral de Jaca en aquel momento era un emblema de edificio románico como lo era San Juan de la Peña aquí vendrían a trabajar los mejores maestros pero efectivamente a la catedral era un recorrido iniciático en el que desde la Puerta del Oeste en esa puerta de los pies uno ya tenía que prepararse como te te deja claro no toda la decoración del tímpano para poder ir accediendo al interior del templo y a medida que te fueras acercando hacia el altar hacia el punto clave hay que recordar el punto más importante de una iglesia románica tenías que ir preparando te no en muchos casos incluso el pecador arrepentido que hay en el tímpano de la catedral de Jaca con esa serpiente que lleva en su mano como símbolo del pecado pero también esas serpientes e interpretado como símbolo de que la serpiente muda su piel no lo mismo que tiene que hacer el penitente que va entrando en la catedral

Voz 0772 09:38 yo me atrevería decir casi que el románico es mucho más visceral que otras estilos artísticos más que el gótico no va más al al al símbolo directo a la interpretación que tiene que hacer ese peregrino ese lector que ha sido educado de una manera determina

Voz 3 09:53 claro yo creo que claro que hay que lógicamente son reflejos de la mentalidad de su época pero efectivamente el estilo románico yo creo que por eso gusta tanto porque era es un estilo completamente simbólico no en el que a través de símbolos intentan explicar al fiel pues en este caso todo lo la labor que tiene hacer para arrepentirse o las grandes historias de la Biblia no eso lo tenemos en la catedral de Jaca o lo tenemos en la magnífica iglesia de Santa Cruz de la ceros muy cerquita de aquí no se iglesia de Santa María esa Iglesia que fue una iglesia monástica de ese gran monasterio benedictino femenino en cuya puerta también hay un mensaje muy claro que tienes que arrepentir T que la puerta es la puerta del señores la puerta de la vida tienes que arrepentir tan presente al templo

Voz 0772 10:38 se tiene que sentir una orgullosa no de de de no no no el hecho de de ser la directora del museo sino de poder disfrutar a diario de estar en lugar tan absolutamente mágico estamos en San Juan de la Peña pero la catedral de Jaca no es menos mágica que no en la verdad que yo

Voz 3 10:53 yo soy una privilegiada porque además yo sé de Jaca con lo cual en todas había algo a sumar no es pero además es que yo tengo la enorme suerte de que en mi vida profesional primero trabaje en San Juan de la Peña esta es mi casa me ha hecho muchísima ilusión volver a además aquí hice grandes grandes amigos y luego me dieron la oportunidad de irme a la catedral de Jaca dirigir ese magnífico museo que yo nunca había imaginado que podría dirigir así que trabajar intentar enseñarle al público esta riqueza patrimonial que tenemos en Aragón y aquí surge el Reino de Aragón y que a partir de aquí empezó todo pues para mí es absolutamente maravilloso dice a eso sumas que en Jaca tenemos piezas como el magnífico sarcófago Doña Sancha es una pieza Vajda de románico internacional pues bueno todo suma y la verdad que como digo soy una privilegiada

Voz 0772 11:41 una privilegiada claro que si nosotros también privilegiados por haber disfrutado de esa visita privada mágica Gámez decía Fermín Agustí ayer cuando salimos de la catedral nuestro compañero que sabía sentido bueno pues casi flotando no cuando visitaba esa catedral absolutamente vacía para para nosotros la la cuna del del románico con ese ataque a Doha que es es una de las cosas que yo me quedé de estudia Historia del Arte en la Universidad de Valladolid si esas todas esas referencias que durante años años hemos leído en libros también el libro de de Javier que que Von puede exponer puedes plasmar no de una manera tan tan viva en en este lugar Belén Luque directora del Museo Diocesano de la que tratarán de de Jaca un fuerte aplauso para ella muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito me hace historia