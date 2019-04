La historia de Aragón

Voz 1 00:00 los precedentes del Justicia de Aragón parece bien con

Voz 1193 00:04 pero sí en la figura que el juez de corte que entiende de algunos pleitos por delegación expresa del monarca pero será en las Cortes De Gea de mil doscientos sesenta y cinco cuando a tenor del enfrentamiento entre los estamentos privilegiados ya el monarca se cree la figura de uno es medio que entienda de los pleitos entre los nobles también de aquellos que enfrentan a la Corona ya los estamentos privilegiados en las Cortes de Zaragoza en mil trescientos cuarenta y ocho será cuando ya quede perfectamente nítida la figura de Justicia cuando figure ya además como juez de intérprete de fueros y juez de contra fueros qué duda cabe que para estas funciones tiene dos figuras procesales dos instrumentos procesales que son las firma del derecho ir el proceso de manifestación auténtico procedente del habeas corpus del derecho internacional

Voz 0772 01:10 continuamos en Ser Historia escuchábamos ahora en un corte de la Televisión de Aragón al profesor emérito de la Universidad de Zaragoza José Antonio Armilla es hablando de uno de los aspectos que han caracterizado al Reino de Aragón lugar en donde nos encontramos estamos haciendo el programa desde San Juan de la Peña precisamente esos fueros esas leyes propias que han caracterizado la historia no solamente del Reino de Aragón sino también de su relación con Castilla y con otros espacios de de de de España lo llamativo de todo es que quizá no siempre sea puesta en valor no el hecho de que el el Reino de Aragón tuviera la importancia que realmente tuvo no sino hubiera sido por por por este reino desde luego la Historia de España hubiera sido absolutamente distinta absolutamente diferente a lo que a lo que tenemos y presente en los libros de Historia Javier Lambán bienvenido a Ser Historia muchas

Voz 0772 02:06 turno de Aragón si buscamos Javier Lambán cualquier referencia en en Internet de las más protocolarias y las menos protocolarias siempre le dan todos sus cargos políticos pero muy pocas veces se dice que realmente usted es profesor de Historia

Voz 0693 02:22 no lo he sido un periodo muy breve vivida hasta el punto de que pero sin premio

Voz 0772 02:29 carácter es como el bautismo

Voz 0693 02:31 que sin duda bueno sobre todo me permite disfrutar más de lo que lo hace la media de los ciudadanos de debates como los que hemos asistido en los últimos minutos aquí clan pareció absolutamente fascinantes yo creo que una eh político debe escuchar a los que saben sobre todo cuando se habla de historia y luego a ser una interpretación respetuosa indigna de lo que ha escuchado de los que sabe por tanto yo soy historiador incluso hizo evitas y doctoral sobre Historia Contemporánea mi aproximación a la Historia Medieval ha sido por devoción personal porque creo sinceramente que un político aragonés más Yves y ex presidente del Gobierno de Aragón Se tiene que asumir Heidi en la historia sin ningún tipo de titubeo porque una comunidad política milenaria como es Aragón tiene que afianzar su futuro sobre un conocimiento preciso de su historia que en nuestro caso nos enorgullece sí por eso es por lo que he disfrutado mucho en los dos últimos minutos y por eso es por lo que desde mi Gobierno hemos intentado desde el primer día hacer un uso público de la historia digno digo esto porque con frecuencia en los últimos tiempos hemos asistido con demasiada frecuencia a espectáculos poco edificantes con frecuencia se ACN usos de la historia que tergiversado la alterando la producen enfrentaba vientos entre territorios producen discordias

Voz 0772 04:07 ahora ahora hablaremos de ello Bésame lanza al ruedo que está bien está bien porque escuchándole me veo un poco y en la misma tesitura que usted porque yo no soy periodista yo soy egiptólogo yo estudié Historia Antigua luego estoy egiptología usted sí un historiador metido reconducido a la a la política me gusta la las personas que tienen una formación luego reconvierte en su su vida su vida pública vecinos subida eso existencia vital en en otro sentido no lo hemos comentado en varias ocasiones no estamos en el en la cuna del Reino de Aragón y además ustedes desde el desde el Gobierno aparte de una vez más agradecerles la invitación que nos hacen para estar compartiendo con tantísima gente en San Juan de la de la Peña es es importante la la difusión de la cultura sobre todo la difusión del del de de la historia del patrimonio que todos los aragoneses y todos los españoles de alguna forma se vean un poco participes de de de esa historia no porque estamos lo hemos dicho en varias ocasiones estamos donde nació el Reino de Aragón

Voz 0693 05:14 yo he dicho muchas veces que la historia no no la derechos eh pero la historia nos constituye como sociedad y como país y cuando uno pertenece ha nacido y forma parte con mucho orgullo de una comunidad política milenaria como es el caso lo de Aragón es obvio que tiene que cultivar esa historia es obvio que que tiene que difundir esa historia porque insisto nos constituyen hace mil años he aquí un linaje los Aragón se hicieron con el poder por utilizar una expresión contemporánea demostraron un genio político que a la postre resultó ser el origen de una de las creaciones políticas más formidables de las medio en Europa me refiero la Corona de Aragón it después estuvo en el origen de otra creación política más formidable todavía qué es España por tanto eh creo que es un Gobierno que quiere hacer un uso digno irrespetuoso de la historia sí es posible hacer un uso de Cruise respetuoso de la historia siempre que uno se atenga a las investigaciones veraces de los historiadores debe difundir esa historia hay poderosos por ejemplo lo que hicimos en la exposición de los panteones reales y por eso es por lo que en el futuro queremos que en el corazón de las políticas públicas aragonesas se instale la difusión y la reivindicación de la historia pero insisto no haciendo usos perversos de la historia que enfrentan sino haciendo usos legítimos veraces de la historia que unen eso es justamente lo que nosotros opositado Vázquez

Voz 0772 06:55 además el Reino de Aragón cuenta yo creo que en estas dos horas de de programa que vamos a completar con usted eh Javier Lambán presidente del Gobierno de Aragón ha quedado suficientemente claro no hemos hablado de de de leyendas de tradiciones hemos hablado de de arqueología hemos hablado de de arte de Historia en definitiva tiene infinidad de elementos que que estructuran

Voz 0772 07:21 iba a decir una serie de de de rutas ahora estamos muy acostumbrados a lo de las rutas pero que puede ir mucho más allá no el conocimiento de nosotros mismos viene dado por por esa difusión de de del patrimonio que se puede hacer de mil maneras pero precisamente en Aragón existen todos esos mimbres no hace falta inventarse nada ahora entraremos un poco en los que se inventan la historia para para conseguir realmente un trasfondo realmente importante no

Voz 0693 07:46 fíjese que yo llegó a pensar no sé si soy excesivamente optimista al hacerlo que llegó a pensar que Aragón cuando sea auto gobernado ha sido capaz de proyectarse hacia el mundo con una fuerza y con genio incomparable ha habido siglos en la historia en los que no se ha ido peor entre el dieciocho y el veinte diría yo pero hubo momentos de de la historia en las que Aragón ha refugió con una fuerza y con una luz absolutamente impresionante Aragón nunca se ha realizado como comunidad política replegados hacia dentro lo ha hecho siempre expandiéndose hacia afuera estos Reyes que se enterraron aquí en San Juan de la Peña cuyos restos Reino vamos hace casi un año estos reyes tuvieron una visión de el futuro de la Comunidad sobre todo como decía Mariza mucho mejor a partir desvela a partir de ese actor Ramírez una visión absolutamente formidable estos Torrelles salen de su ámbito estrictamente pirenaico se fijan en el otro lado del Pirineo establecen alianzas matrimoniales con condados del antiguo pero que en origen se expanden hacia el este hacia Cataluña y hacia el Mediterráneo es verdad que como desde el Pirineo desde el Moncayo lo Se pueden fletar barcos hubo un momento en el que Reino de Aragón propiamente dicho se quedó de alguna forma rezagado respecto a las potencialidades que era más fácil expandir desde Valencia o Barcelona pero también es cierto que cuando la historia en los ha dado otra vez oportunidades hemos vuelto a reencontrarnos con nosotros mismos expandiendo los fuera y ahora por suerte ya no hace falta estar al lado del mar para que un territorio brille ahora un territorio poder brillar por su talento poder brillar por sugerir que a mi me gusta pensar que en esto veto Aragón gracias a su talento y a su genio que ya demostraron hasta la saciedad aquellos primeros representantes de la familia Aragón está encontrando una oportunidad que no está situar a la cabeza de España en muchos aspectos de la vida pública y privada

Voz 0772 09:53 es lo escuchábamos en ese primer corte que hemos es hemos oído de José Antonio anillas la la existencia de esos fueros particulares que era pues rara avis no en la historia de España cómo incluso yo yo recordaba no el a mí me encanta el aparte de ser egiptólogo me encanta el siglo XVI la el reinado de Felipe II la historia de la princesa de Éboli Antonio Pérez el secretario de Felipe II y como él como hijo de aragonés huyó cuando tuvo problemas con el con el monarca hice acogió no ha a los peros aragoneses precisamente para huir no de las de las leyes castellanas siempre ha habido esa esa separación para mismo tiempo con la la boda de los Reyes Católicos esa unión no era esa prácticamente de la de la mano de de dos comunidades de dos historias de dos referentes en lo que en definitiva ha sido la Historia de España pues con Isabel ICO con Fernando

Voz 0693 10:47 por cierto que Antonio Pérez debimos haberlos retenido aquí de manera definitiva porque es uno de los artificios más nefastos de la leyenda negra antiespañola bueno no fue posible que lo vamos a hacer en efecto decía hace un minuto que Aragón está en el origen de esta grandísima creación política que es España de la que todos nos deberíamos sentir muy orgullosos yo tengo a bien pensar que el artífice fundamental de esa unión el genio el político fundamental de esa unión ya sé que desde el punto de vista que castiga a Serbia contraria yo tengo habían pensar que el verdadero genio el verdadero estratega el vibrador estadista de esa unión era justamente Fernando II que en mi opinión no es el político el hombre de Estado más importante que ha dado España a lo largo de su historia deberíamos ir los aragoneses muchas veces a Granada ahí cuando lo hiciéramos hay muchos motivos para ir a Granada uno ellos sería visitar la tumba de los Reyes Católicos y la tumba de Fernando que es otro panteón real aragonés igual que deberíamos empezar a salir al Mediterráneo sin ningún tipo de complejo es verdad que no hicimos barcos estábamos en el Pirineo estábamos el Bucay pero es verdad que cuando uno va Palermo como nosotros hicimos hace pocas semanas para inaugurar una exposición sobre la señora esta exigencia justamente sea enorgullece ser emociona viento que la bandera ver Sicilia están las barras aragonesas esas barreras son catalanes esas barras son aragonesas Isère orgulloso un oyendo a la catedral de Palermo a rendir homenaje a la memoria de Constanza en Aragón una nieta de Petronila una hermana de Pedro II de Aragón a la que Pedro casa con Federico II gesto Fem reído Sicilia en ese momento y que a los pocos años a principios del siglo XIII una muchacha salida del monasterio exigirá Se convierte en emperatriz de Europa del Sacro Imperio romano germánico esas cosas enorgullecen sobre todo uno se anima a seguir defendiendo esta comunidad política Viloria ese origen impresionante de nuestra comunidad política cuando le ocurre como a mí que va siendo breve discurso presentando la exposición en la catedral de Palermo se me acerca una señora y me dice que sí que está de acuerdo con lo que he dicho pero que Costafreda Aragón era catalana rápidamente uno se tiene que armar de paciencia a continuación de valor ido decirle que una nieta de Petronila de Aragón salida de exigiera desde luego catalana Noguera

Voz 3 13:17 íbamos verdura historia pasa fundamentalmente por dos en constancia de las muy claras en primer lugar se manipulan los conciertos y las definiciones se empieza a hablar el siglo XIX Air de la confederación catalano aragonesa poco a poco en un libro de nuestro libro todas piedra asumir que existió una confederación de Cataluña con alabado sobre a Valencia y Mallorca ardientemente Si se habla de la corona catalano aragonesa hice pone en primer lugar catalán después aragonesa jazz está manipulando por cierto jamás existió ninguna Confederación Catalana Aragoneza de acatar la mesa y esto se ha hecho muchas veces se ha hecho desde las posturas ultranacionalistas in lo que llamó el PAL nacionales no no sabe te en Catalunya gol en Valencia en Alicia en el País Vasco también hay un ultra nacionalismo españolista eh y francés alemán e italiano

Voz 0772 14:20 escuchábamos a José Luis Corral buen amigo de este de este programa catedrático de desfile medieval de universidad Zaragoza en la presentación del libro la Corona de Aragón manipulación mito e historia Javier Lambán presidente del Gobierno de Aragón José Luis Corral fue compañero suyo de de carrera IU manifestaba ahora un poco la la la decepción y bueno pues la frustración que sienten muchos aragoneses como decía usted antes ahora sí que puede explayarse todo lo que quiera cuando sienten su historia Un poco pues eh manipulada no lo comentaba en la en la en el desayuno ahora con algunos con compañeros es igual que sí en España conquista a América y ahora resulta que España ya no es España sino que es América no se se invierte el nombre para intentar justificar esos esos términos desde un punto de vista político más que más que histórico no

Voz 0693 15:15 mira yo creo firmemente en el patriotismo constitucional de Habermas yo creo que un país una nación Se tiene que articular tiene que articular su convivencia entorno un patriotismo constitucional ha practicado con entusiasmo democrático pero a articular una nación articular un sentido patriótico basándose exclusivamente en las leyes es algo difícil de culminar porque le falta alma le suele faltar corazón el alma el corazón al patriotismo da sin ningún tipo de dudas la historia pero la historia verdadera la historia real la historia de verdad la historia procedente como decía Javier Sierra de El saber no de la tergiversación interesada produce simplemente si uno es aragonés pero sí conoce mínimamente la historia más produce vergüenza y con frecuencia además de estupor irá verla alteración sistemática que se está haciendo desde Cataluña lo de la corona catalano goles aparte de mentiras una sandez absoluta porque en aquellos tiempos nadie pensaba en Confederaciones hubo una Corona de Aragón que tuvo un reino fundacional si se me permite la expresión que fue Aragón al cual por motivos de alianzas matrimoniales de conquista se fueron añadiendo otras piezas pero con un origen claro que era la Corona de Aragón los reyes de Aragón hasta el final se coronaba en la Seo de Zaragoza en la catedral de La Seo de Zaragoza es decir reconocían es su origen eran descendientes de aquel eh Ramiro I de aquel Sancho Ramírez irá que el Pedro I enterrados aquí en San Juan de la de la Peña y eso es lo que ocurrió y eso es lo que a los aragoneses ilustrado motivo de orgullo iré que no dejamos de proclamar a los cuatro vientos ahora bien no lo hacemos para plantear argumentos de de enfrentamiento a Catalunya su día a día Castellani absolutamente a nadie a reivindicar nuestra historia pero asumiendo a continuación que no estoy historia fue siempre inclusiva nuestra historia fue siempre de expansión hacia fuera esa historia fue siempre de alianzas nuestra historia estuvo siempre junto a la construcción de grandes creaciones y políticas los conseguimos así por tanto para nosotros la Historia no es un elemento de enfrentamiento sino un elemento de unión del evento de conexión con el resto de los territorios de España con los territorios de Europa porque hice hablaba mucho antes de la adopción del rito romano sustituto acción de rito mozárabe mozárabe a partir del viaje despacho ah mira a a Roma seguramente ésa fue una de las maneras más claras uno de los hitos en la incorporación de de Hispania y la incorporación de Aragón a Europa en la incorporación de agua de Aragón a la Europa naciente que evidentemente tuvo un componente bastante claro en la expansión del cristianismo

Voz 0772 18:14 desde luego yo no entiendo como para construir no la la nacionalidad de cualquier región de cualquier espacio se tenga que es tergiversar la la historia en la historia de Cataluña suficientemente hermosa es sobrecogedora impresionante cómo no no necesita no de esos de esos añadidos de esos argumentos para para para defender lo que lo que algunos lo que algunos defienden no a mí me recordaba un poco en ocasiones cuando salvando las distancias el tiempo no cuando salió en los años noventa ya a la teoría de que había una serie de de pirámides en Bosnia donde se coronaba en los reyes de Bosnia cuál es una idea que aparece justo la década de los años noventa después de la Guerra Civil de en Yugoslavia para para justificar un poco no el la la la historia más que justificar construirse inventarse una historia que hasta entonces no había tenido ningún tipo de respaldo ni lo lo ni lo sigue teniendo no pero ese tipo de de sensibilidades psiquiatras tocado un poco no la el el sentimiento no de de los de los propios aragonesas no cuando siempre han no lo voy a decir que hayan sentido su historia muy de cerca no es que la historia se escribe con documentos los otros documentos de del el Reino Catalonia aragonés no existen en ningún sitio no el otro día me comentaba un amigo que hay una serie de televisión inglesa ahora donde se habla también de un personaje que era el Rey de Cataluña o no sé qué hubo algo absolutamente hilarantes no ya hay que luchar un poco en la educación no en la educación y en el en el saber entender pues la la verdadera historia de de de de un país en este caso de España

Voz 0693 19:48 para convivir hay que relacionarse de manera sana con la con la verdad E igual que a los catalanes han tergiversado su origen como nación oprimida a partir de mil setecientos catorce que dio paso a una etapa de la historia de España en la que Cataluña fue seguramente la región más favorecida por los Austrias por los Borbones con las repúblicas por las monarquías por las dictaduras igual que ocurrió eso en lo ocurrido a lo largo de la historia en múltiples e acontecimientos que debidamente tergiversados aderezados han dado origen a planteamientos políticos que en este momento insisto están alterando la convivencia están dividiendo a Cataluña están dividiendo a España Carles en la cara de verdad

Voz 5 20:37 a la verdad darle la cara al AIS

Voz 0693 20:40 Soria reencontrarse con lo que de verdad ha ocurrido reencontrarse con nuestra Historia con nuestra literatura reencontrarse con la historia en definitiva es un ejercicio sano sobre el que se fomenta la democracia y eso es lo que desde el Gobierno de Aragón hemos intentado con la exposición de panteones reales vamos a seguiré haciéndolo porque Aragón tiene un patrimonio histórico tan rico que que el AVE sí para múltiples rutas igual que existe una ruta puede asistir una ruta en los libros batallador puede existir una evocación de Barbastro como lugar de la Primera Cruzada puede existir evocaciones de toda índole y naturaleza hay una que ha apuntado Javier Sierra con mucho tino por su parte que es reivindicar Aragón como origen de ese mito absolutamente fascinante que es el mito del Grial y todo eso es insisto un ejercicio sano ejercicio que no del modo alguno lo que las investigaciones se históricas a pesar de que una novela como el caso de Javier Sierra pueden dar de sí e insisto eso va a estar instalado en el corazón de las políticas públicas aragonesas al menos en tanto en cuanto yo tengo algunas consolidar al Gobierno