'Gracias a Dios', la recomendación de Boyero de esta semana

Voz 0313 00:00 efectivamente aquí seguimos con Carlos Boyero vamos ya con un estreno un estreno del del próximo miércoles en plena Semana Santa curiosamente gracias a Dios una película francesa ganadora del Gran Premio del Jurado del Festival de Berlín que cuenta la historia bueno sobre un caso real de abusos sexuales a niños en la diócesis de Lyon

Voz 1 00:19 no es una Alix yerran Jodie cuya ambigua pasa que el niño con más

Voz 0313 00:27 protagonistas un nombre en padre de familia que decide denunciar al al sacerdote que había abusado de él cuando era boy scout al enterarse de que sigue trabajando con ellos

Voz 1 00:38 soy padre de cinco hijos hace un mes descubrí por casualidad que el padre pena había regresado

Voz 2 00:45 sí lo sé

Voz 0313 00:46 porque directores François qué tal está Perico el abono el tema es no puede ser más actual

Voz 1678 00:52 Nuestro secreto desgraciadamente pases ha tardado muchísimo tiempo no esta infamia en en hacerse actual no supongo que va a seguir coleando la movida porque la tampoco vamos el Papa dice que tolerancia cero con con estas historias Si pero yo creo que hay un hay bastante de farsa en en ellos a que los los culpables o bien porque ha prescrito suní sus crímenes y me atrevería a hablar de crímenes mataran a nadie de los sólo dejaron a gente jodida de por vida no pues no van a no van a ir a no van a estar delante de un tribunal iraquí idea dudo incluso que los expulsen de la Iglesia es hemos descubierto que en las viejas épocas casos de pederastia que eran que lo sabía todo el mundo pues la la historia consistía en cambiar los de de Palm Nokia no que dejaran de foguearse a los niños del lugar para encontrar para encontrar nuevas víctimas no esto es real lo que cuenta François lo son es una película que a mí me parece interesante y con porque cuenta la la historia de gente muy instalada de gente muy católica no la vamos hay alguna ateo pero vamos que de repente pues a sus cuarenta años se plantean que no pueden seguir con ese secreto y que que tienen que contar su verdad resulta que está verdad

Voz 3 02:35 hay muchos niños no críos que eran scouts en un en un

Voz 1678 02:41 pero religioso no hay un depredador saqué admite ante ellos que efectivamente es real lo que están contando pero que no pide perdón y que el arzobispo de de Lyon pues bueno va como ocultando esa basura Hay esta gente yendo p'alante te repito son eso es lo que más me sorprende que son gente instalados la mayoría hay algún marginado a alguien que le hoy hicieron polvo y que

Voz 0313 03:16 pues eso que a sus treinta y tantos años los es un gotas incurre bueno algo más de un mes al arzobispo de León y le han condenado por oculta si no se me dice que no dimitió pero el hace hasta que no se resuelva la apelación a la sentencia pero digamos que tiene una condena ya

Voz 1678 03:34 es todo muy Es todo muy turbio muy muy sórdido o no pero está está muy bien que ese sea Nicolas en todos los sitios por ejemplo a mí me gusta más un americanas Spot Light formidable que sea más poblada buenísima buenísima viste yo sí que fue las investigaciones del Boston Globe con que que la cosa empezó por un por un caso eso de de pedofilia ahí pero descubrieron que había miles y que la diócesis en Boston lo había ocultado con esa con esa maniobra de mover a otro lado a los a los culpables aquella era muy cine americano del web no sé qué queda a mi me parece que cuando es bueno es inmejorable con un guión unos diálogos y unos actores no está gracias a Dios me parece me parecía interesante y me parece creíble y me parece estremecedor lo lo que cuenta no lo bonito se no lo bonito lo lo justo lo necesario sería que que toda esta mierda bueno es imposible que saliera a la luz y que los culpables pagaran por su delito aunque

Voz 3 04:51 lo cometieran hace mucho tiempo no

Voz 0313 04:56 oye quieres que hablemos un poquito de series vagina

Voz 4 05:03 el mismo

Voz 0313 05:13 ayer estuvimos aquí en La Ventana en La Ventana de la tele con Mariola Cubells hablando de series que empieza mañana en en Valencia y tuvimos una conversación muy interesante con con subdirector y con el politólogo Pablo Simón sobre una teoría la facultativa sobre Juego de Tronos sí que faltan dos días para el bonito es el domingo por la noche pero no sé pues hay que verlos capítulo a capítulo

Voz 5 05:36 no no no no se pueden ver

Voz 0313 05:39 yo creo que capítulo a capítulo pues yo al menos pero estar será bueno eso serán Juego de Tronos pero lo que está sonando es la banda sonora de gigantes en bueno ya se pueden ver los los seis episodios de la segunda temporada eh yo ya los he visto Losert y quiero que tú también la Historia es de unos hermano unos hermanos en fin con un padre para que es hermanos Guerrero que en esta segunda temporada tienen que unirse a pesar de sus diferencias que son notables para superar el momento pues muy complicado su historia la verdad

Voz 6 06:21 me estaba acordando de mi padre quería ser

Voz 7 06:26 vendrán a por nosotros más la puta madre puedo José este la vida durante quince años

Voz 6 06:38 no fuera busquen están los muertos

Voz 0313 06:42 lo hemos comentado en alguna otra ocasión suaves los diálogos si con gira por Enrique Urbizu y los tres hermanos Daniel Grao Isaac Berriz Lena Ícaro libradas va a mi juicio es tan fantástico

Voz 1678 06:55 si no hay hay otra que a mí me me gusta mucho no sé como se llama en la que interpreta a la cría de dieciséis años que es la la hija de que tiene un total

Voz 8 07:07 monísimo es oye Sofía Oria se acerca hacerse si accede hija de Thomas no Carmen sí sí pues me Sofía Oria sí sí claro

Voz 0313 07:15 con la temporada adquiere un protagonismo notable digamos

Voz 1678 07:20 no sé vamos se supone que han muerto no sé si va a tener continuidad esto pero con la niña está me huelo que que la movida se puede prolongar porque les les sobra carácter y audacia

Voz 0313 07:35 puede ser malísima yo creo puede tú dirías que tiene acuerda para otra temporada la rodaron dos finales han cerrado sí y otro más abierto

Voz 1678 07:46 de finales kamikaze absolutamente encanta muy en plan Peckinpah se Grupo salvaje sí sí sí sí sí sí sí bueno que esto se ha acabado pero vamos a por todas no lo cual es muy consecuente con lo que ha sido la la vida de de estos hermanos que son Terry que se quiere matar entre creo continuamente quieren matar a todo el mundo es como la que al mismo tiempo tiene en ese vínculo fortísimo no antes los seis episodios los dirige Urbizu Le se nota a mi me gustan sobre todo los los dos primeros me parecen excelentes no luego hay momentos en que ocurría en la primera temporada también que que es es todo como tan tan duro tan tenso que le toques puedes sí sí pero a mitad de la primera temporada sí a mí también pero lleva lleva la marca de de un tío que que dirige cine admirablemente vamos fíjate qué he dicho dirige cine sí fíjate Dinei dirige series que esto es una una serie yo no no sé si Urbizo había trabajado alguna vez en en series pero vamos está clarito Ximo si me dijeran y si no supiera el nombre ni hubiera visto los títulos de crédito dejarán quién puede ser el director de esto que que contestará pues Urbizo Enrique Urbizu sí tiene su punto gigantes creo que tiene la muy bien la calidad de la verdad que sí

Voz 0313 09:29 ya te apañan mejor conducir

Voz 1678 09:31 sí voy tienes tienes telefóno ya si ya pero desde desde ayer porque luego novedad la movida me dieron una tengo otra vez que no todo lo que creían que no existía pero sí me han me han conseguido uno ni rastro sí aún par pero la clave había cambiado ya hay no me la dieron entonces hasta ayer no hasta ayer no ha conseguido ponerlo en marcha y ahora tengo que meter todos los teléfonos no tengo teléfonos perdido entonces la gente que no que me llamen ellos para darme o mandarme por escrito porque perdido todos los teléfonos de de mi vida

Voz 0313 10:12 sí allanamiento que hicimos hace una semana en antena por si alguien encontraba o Nokia en la zona de Cuatro Caminos y tal no apareció pero sí que decir que algún oyente llamó a la reacción ofreciera otra Iker un Nokia como el que tienes tu ahora de segunda vamos que te lo da la misma tarde muchísimas gracias de verdad esos desconocidos no

Voz 1678 10:32 pero no es que es que es fíjate el hablo de laten es un desastre quedarte sin los teléfonos de toda tu vida os sin mensajes particulares algunos con alto valor emocional no pero es una desastre a nivel de profesional y sentimental de familiar y el saque dices

Voz 9 10:56 sí por fin no pero ahí sigue sin tener ningún respaldo ahora en la nube Ny

Voz 1678 11:00 bueno eso de la nube no lo que estoy haciendo es escribirlos en una libreta todos a mano no sé si me vuelven a me vuelve a desaparecer desde el teléfono o menos mayor respaldo tuyo aunque nadie nadie un Nokia esto es bueno de Bono pero pues lo puedes perder como la otra vez sí sí pues pero vamos ya que me he hecho mayor voy a ser una persona prudente y me voy a cubrir escribiendo pero eso los amigos gente que no habló con ella que se sorprenderán pues que me llamen porque es que no no tengo ningún teléfono de nadie que que me lo den por eso de cómo se llama mensaje escrito no

Voz 8 11:35 eso sí un SMS eso sí es es el es el SMS

Voz 10 11:39 yo me he explicado bien

Voz 0313 11:42 Carlo se fue

Voz 10 11:44 sí

Voz 11 11:47 en común

Voz 12 12:19 bueno mío mensaje Santiago Niño Becerra con el que luego vamos a número como cada semana enlazando con lo del Titanic el Titanic era que no llevaba doble casco bueno y que estaba compuesto de chapa remacha altas así que por eso se hundió de forma que sumario palmo tantas que pese a el iceberg eso los ofero tuyo Santiago también sabe del Titanic y no no debe de barcos de barrios como yo hubo otro

Voz 9 12:47 lo único es que parece que el capitán ha demostrado que se enterró en que había que pasar por ahí cuando le dieron una alternativa