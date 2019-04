Entrevista al hijo de una de las residentes maltratadas en Los Nogales

Voz 0867 00:00 siete de la tarde veintidós minutos el hijo de una de las personas maltratadas está en comunicación con nosotros en La Ventana de Madrid Francisco qué tal muy buenas tardes bienvenido cómo estás hola buenas tardes bueno en qué momento sospecha is que algo raro estaba ocurriendo en este caso con tu madre no que tu madre la están maltratando

Voz 1162 00:16 pues los del dos mil quince aproximadamente en mayo de dos mil diez cuando ingresó en la residencia y empieza a verle algunos hematomas nos a de los brazos las muñecas veo que algún día aparece con una rodilla escuchada otro día y que los tobillos tan bien bastante hinchado uno de ellos médico de la residencia me dice que eso debido a la artrosis ir las carpas que casi continuamente escribo a la directora de la residencia está me contesta verbalmente y por escrito que ellos no maltratan a ningún anciano que eso es cosa de otros eso que es a ella pero que ellos en ningún momento bueno pero cualquiera que hay muchas los residentes con las mismas características

Voz 0867 01:10 me dices que que os ponéis en contacto mediante carta con la dirección llegáis a mantenido algún encuentro físico con ellos un encuentro verbal

Voz 1162 01:17 y ahora me he reunido quizá más de veinte veces estos años yo hacía bueno las quejas eran reiteradas por todos los familiares de los residentes hay un escrito dirigido a la Comunidad de Madrid no sé si son dos folios firmado por más de cien familiares de residentes de esta residencia se presentó en la Comunidad de Madrid en el que hay en el mundo me acuerdo de la calle sí

Voz 0867 01:48 a Francisco hemos visto los vídeos algunos de esos vídeos que tenemos de a colgados en nuestra página web son muy duros los grabas turismo verdad

Voz 1162 01:57 lo vida si esto agravado forme a la víspera de que a través de los escritos no me hacen caso oí no desaparecen los fans lesiones eh pues y además me confirma por escrito que ellos no tratan a nadie para ver si yo llevo la razón buena llevan ellos me veo en la obligación de la habitación de mi madre pues poner un teléfono móvil para comprobar la realidad no

Voz 0867 02:24 sí no me decías que tu madre llegaba la residencia

Voz 2 02:28 en el año dos mil quince cuánto tiempo estuvo allí tres años estancias fallecido bastado a julio del dos mil dieciocho

Voz 0867 02:35 me decías que también os habéis puesto en contacto con la Comunidad de Madrid recordemos que son plazas concertadas las de esta residencia que dice la Comunidad de Madrid

Voz 1162 02:44 que la Comunidad de Madrid salían echó bares estrictos pero no yo sólo iban firmadas por más de cien familiares de residentes con muchas de problemas en la residencia en cuanto a que la comida era malísima de catering y no sé si ante Alicante en algunas veces observamos por ejemplo las etiquetas con fecha de caducidad pasada los pobres es caótico lo que pasa es que de la supervivencia de la residencias consiste en cerrar la puerta en que los familiares no estén en contacto con los ancianos me cuando los visten Mi cuando los acuestan me cuando les dan de comer dieron la puerta para que no haya pruebas de

Voz 0867 03:34 si no es indiscreción Francisco cuánto pagaba la residencia

Voz 1162 03:40 cómoda concertado pagábamos negros los que iban privado pagaban dos mil quinientos

Voz 0867 03:46 dos mil quinientos pagaban los que iban por privado el tema ya está manos de la Fiscalía como estamos contando tú crees que estos hechos son son aislados o que estos tres trabajadores de de la residencia podrían ser los únicos que realizarán estas prácticas en estos centros el maltrato los a los residentes

Voz 1162 04:04 ni mucho menos yo también sé que hay maltrato por parte esta residencia VOR bastante personal por ex trabajadores que se han puesto en contacto conmigo me lo han confirmado

Voz 0867 04:16 le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana