¿Cómo se estimula realmente el clítoris?

Voz 0401 00:00 reconozco que me cuestan que sea un nombre el que venga explicarme lo que es el clítoris los siento no estoy capacitada para admitir que un tío por muy científico que sea por mucho que haya estudiado por muchos clítoris que haya visto se permita el lujo decirme que si yo me más turbo enchufado en el grifo al agua directamente sólo me Corriere Si estoy lo suficientemente cachondo magníficamente bien acompañada

Voz 1594 00:31 entre otras cosas porque a lo mejor yo sí soy capaz de correr mi así que se lo deberían plantear alguna vez cuando me dan tantas lecciones como he tenido hemos tenido que escuchar cosas así permítanme que en esta ocasión haya recurrido una mujer para hablar de este tema aunque solamente sea porque me consta que tiene clítoris entre las piernas buenas noches Almudena Martínez Ferrer sexóloga orientadora entrenadora sexual irresponsable de esa maravilla que llama

Voz 1 01:02 Bread and Sex buenas noches hola buenas noches Celia poseedora afortunada ya agradecida de tener un clítoris verdad sí que hablemos de la lo pasamos

Voz 0386 01:12 no todo el mundo puede decir lo mismo no sólo otros cuerpos sino gente que que se haya quedado sin él por las razones que sean así que afortunadas detener un clítoris estar conectadas con él

Voz 1594 01:24 pues vamos allá cuáles

Voz 2 01:26 su opinión personal vamos a empezar primero sacando Machete cuál es tu opinión

Voz 1594 01:30 personal sobre todos esos hombres que saben tantísimo de militares

Voz 0386 01:34 pues mira hay sobre clítoris sea estudiado poco o sea los estudios son muy recientes piensa que no tenemos una larga historia que hable sobre clítoris aquí y si bien ellos seguramente lo ven desde muy cerca

Voz 2 01:49 y y no te creas que si no es

Voz 3 01:52 no pues muy claro o no

Voz 0386 01:54 hay una comunicación a la luz muy encendida aquí ya hemos hablado sobre cómo examinar tu vulva entonces no es tan evidente que la tengamos pero evidentemente si eres mujer lo vas a sentir es decir ETA abajo o desconectar pero mal que bien alguna vez ha sentido algo y retomando lo de las duchas directamente en el clítoris ha sido uno de los modelos que se utilizaban a los inicios de el vibrador es decir cuando hablamos de la historia del vibrador eso aparecen los primeros estadios de de cómo se fue con desarrollan del vibrador osea que está ahí no eres tú sola las duchas nos gusta nos gustan

Voz 1594 02:36 yo como te leo como testigo como como me gusta mucho preguntarte cómo aprendo mucho de ETI

Voz 4 02:42 he leído que el clítoris

Voz 1594 02:46 es pues tiene muchísima ramificaciones por dentro de mi cuerpo que no solamente esta esa pequeña a puntito que vemos pero además es que parece que el clítoris

Voz 0386 02:58 bueno eso tanto los que han visto los clítoris de cerca incluso las mujeres conectadas y que se hayan tocado han podido sentir los decir que no es que sea una ciencia inalcanzable que es bajar momento la mano entonces sí pues aquí hemos hablado un montón de veces de clítoris pero seguro que puede subir una foto

Voz 2 03:19 tenemos el clítoris

Voz 0386 03:21 su cabecita y luego dos piernas dos citas que se extienden a los lados ramificaciones Carlas yo creo que es más bien las vacía

Voz 1594 03:29 si la Sener ovaciones y luego dentro de la vulva hay

Voz 0386 03:31 muchas mucho tejido esponjoso y cuerpos cavernas todos esos se inyectan de sangre que lleva su oxígeno y que hace que el cuerpo consiga una electricidad que todo pues consigas esa reacción largas Mika cuando todo empieza a fluir

Voz 1594 03:49 sensibilidad tenemos en la vulva en toda nuestra Huelva toda nuestra bulbo a está capacitada para tener sensibilidad todo nuestro cuerpo está también capacitado para para que yo pueda tener un orgasmo pues mira

Voz 0386 04:05 si tuvieras una parte del cuerpo que no sintieran aún así a través de la cabeza tu podrías tener Morrás es decir que el orgasmo se produce en la cabeza

Voz 5 04:14 en el cerebro estamos hablando si perdona no lo que pasa estaba pensando en la cabeza el clítoris antes a haber cerebro no

Voz 0386 04:21 sí en el cerebro gracias a ti puedes pues igual que sublima

Voz 1 04:26 estos son a través del arte a través

Voz 0386 04:29 es casi bueno el ejercicio físico porque tiras de esos músculos a través de una sesión debe de SM a través de cientos de cosas una parte del cuerpo que quizá no sientas si puedes recibir impulsos desde ahí

Voz 4 04:43 y cuando dice en Ia hablan de

Voz 1594 04:46 de orgasmos vaginales orgasmo escritor Llanos orgasmos del cuello del útero

Voz 0386 04:53 pues mira eso hasta hace bueno sigue estando pero eso tiene una tradición la verdad es que me monto que te pones a mirar un poco la historia que el orgasmo bien él mismo sitio en la mujer que es el clítoris entonces lo que tiene es que esas piernas que hemos dicho antes se conectan con la parte de la vagina y casi llega hasta la no por ejemplo entonces todas a vulva lleva esa información esa sensibilidad al clítoris que es el que hace que tengamos esa sensación placentera vale entonces piensa que por eso es tan importante a veces álamos de juego previo que ya hemos dicho muchas veces y no es suya

Voz 5 05:32 le digo que se eso también otras con estas ganas de que el polvo sea mucho mejor y más largo oí esta mañana

Voz 0386 05:40 cortarlo todo tanto piensa que en el momento que empezamos a más Agea bien sea con las manos incluso con la presión de una persona que te va empujando que tu pues les que lo ves a los niños intuitivamente ese van rastreando por los picos de la mesa los lo que sea entonces sino

Voz 6 05:59 las que que ahí tiene una sensibilidad especial eh que eso pues arca chispita

Voz 1594 06:05 pero no es que tengamos diferentes tipos de órganos mosso que dependiendo de donde no estimulen hay que bien qué guay que veía aprender a darte masajes del cuello del útero

Voz 2 06:15 sí es cierto que el como sea recibe la información una cerebros distinto pero el orgasmo viene del mismo sitio

Voz 1594 06:23 vale

Voz 2 06:24 es decir de hecho en el momento de también

Voz 6 06:27 si no se estamos en pocas manos montón en el orgasmo hay muchas mujeres que les cuesta mucho llegar que acaban un poco pues sensibilizados con el tema es decir que igual pues me está costando más que que compartir intimidad darse masajes sentir bolitas en el cuerpo en la vulva que está maravilloso que vamos a no ser finalistas pillo

Voz 1594 06:52 es hablar por ejemplo si yo tengo un organismo teniendo una relación sexual es decir un coito necesitó belgas de gran tamaño pasen de los diecisiete centímetros sólo a Assange no cero necesitó una mínima de media para poder conseguir esa estimulación de ese punto exacto de mi cuerpo

Voz 2 07:14 unos veinte centímetros osea que era verdad sí lo de que necesitaba pedazo sí sí o

Voz 0386 07:21 ah hundido o con unos dedos o aquí hemos hablado de sexo

Voz 2 07:28 es verdad que me encanta es un tema si alguien más por favor se masturbaba con vegetales u hortalizas estamos deseando que nos cuente en la técnica y luego lo lo ponga con ecos sexo si entonces

Voz 0386 07:45 es solamente de todas formas estas sesiones de auto descubrimiento de vivir tu cuerpo igualmente El día que descubres como si te das un masaje en el cuerpo pues funciona de una forma distinta la vulva es más agradecida entonces pues disfruta

Voz 2 08:01 cree entonces que lo mejor que podríamos hacer sería aprender todos mucho Saberi

Voz 1594 08:06 seguirá adelante y conocer

Voz 2 08:09 conocer nuestro cuerpo entrenarnos sobre todo porque cada vez hemos tenido sexo más jóvenes como tenemos distintas parejas pues yo veo muchas parejas o personas que se que es claro

Voz 0386 08:24 dicen que se aburren que quieren experimentar y tal pues vamos a experimentar

Voz 1594 08:28 con con nosotros mismos cuánto se tarda en conseguir que de verdad

Voz 2 08:33 así pues interesante entre veinte y treinta

Voz 0386 08:36 minutos para que todo vuelva sí sí sí

Voz 2 08:38 sí sí es que parece de pegó un poquito más complicado pero ya porque yo la harina ducha Aja te lo juro que me dura tres minutos lo que tardó

Voz 1594 08:50 los hablando de tener orgasmos con coito con

Voz 5 08:55 solamente con la estimulación del clítoris en si desea tiene cápsula tú eres de quedarme la tarde

Voz 0386 09:01 pero piensa que para que este era el clítoris para que toda tu vuelvas telúrica da este es lubricante generosamente este receptiva y pues tuvo a tu cuerpo ganas tu cabeza se cotiza antes de lo que se cotiza a tu cuerpo tu respuesta sexual antes está aquí que en el cuerpo entonces ahí se vienen muchas mujeres que dicen jolines Si yo de verdad que estaba cachondo pero de repente me tocado o me han tocado y me he visto seca es como bueno igual pues desde que estás de resaca tienes cosas hormonales o que es que te acabas de empezar a poner caliente es que a poco que eso tiene

Voz 2 09:39 cuece es un horno lento

Voz 1594 09:43 todas formas a favor en contra no siempre de los lubricantes tú que me voy

Voz 0386 09:48 el y es el primer juguete sexual que tiene que es que comprarte soy muy fan de los aceites

Voz 2 09:56 de esas bolas brasileñas bueno yo también me gusta mucho las buenas no me gustan las bolas en casi cualquiera de sus manifestaciones