"Tratar de curar la homosexualidad es una barbaridad a nivel emocional"

Voz 0401 00:08 permítame que después de lo que contado al comienzo del programa recurra ahora a un experto para que me diga que supone reeducar a una persona que no es heterosexual e intentar que vaya por el buen camino Gabriel J Martín experto en psicología afirmativa de gracias por atendernos por teléfono

Voz 2 00:28 encantado como siempre sabe si me he quedado muerta con esto de reeducar y llevar pues voy camino

Voz 0401 00:33 a lo que es supone que pretendan reeducar te cuando no eres heterosexual

Voz 2 00:39 suponer una barbaridad supone en primer lugar que un rechazo absoluto la diversidad sexual todos tenemos que ser heterosexuales que lo único correcto es tus esos parámetros de entrada supone una barbaridad desde el punto de vista emocional porque estás intentando que una persona cambie lo que es por naturaleza y que deje de amar a quién llaman por propia naturaleza y luego la cosa psicológica que piensa todos juntos con un disparate absoluto

Voz 3 01:05 cuál es el resultado de cualquiera de estas terapias de reeducación imagínate que soy una mujer

Voz 0401 01:09 homosexual que son digamos pues sí soy muy creyente

Voz 3 01:14 Ezquerro al Obispado de Alcalá y voy a una de esas terapias educativas en las que me van a enseñar cuánto me tiene que gustar un hombre

Voz 2 01:22 vale comenzamos a precisando no se pueden llamar terapias porque os han aprobado no produce venía bien están bien ninguno me acuerdo de cesión simplemente técnica a ver si vas a las personas dejen bueno para que rechacen el sexo afectiva e intentan aparentar lo que no son programas que pida perdón ha soltado ha resultado ninguno van seguir gustando las mujeres

Voz 4 01:44 ninguno directa no

Voz 2 01:46 así absolutamente no me tenemos décadas de evidencia piensa que esto es un tema que incluso tuvo durante muchos años fue fue muy estudiado y ahí décadas de evidencia acumulada de que es imposible cambiar la orientación sexual afectiva ya en el mostraría puede sembradas homosexuales de Bruni puede cambios orientación que no lapidar

Voz 0401 02:02 claro dejar sin dejar de ser Marica dejas de serlo Erika I automáticamente te Lezana están ajustarla mujeres Grass de que te maten

Voz 2 02:09 no te meten pedradas en la plaza pública vas que fíjate qué fácil es que esta gente están jugando curiosa muy serias que que de verdad pueden tener unas repercusiones muy terribles pero como te decía el resultado ninguno no baja alejada que no no dejando a mujeres eso es lo que te gusta por más que tú puedas en intentando a finalmente a ser aquello que la presión social de tu entorno a religioso y que espera de ti que te declarase si traigas hijos a la familia pues pues sí tentar de alguna forma reprimir tu sexualidad vivir algún tipo de vi una en la que más o menos encuentra extras cierta satisfacción porque bueno también hay hombres buenos que a lo mejor encuentras un buen compañero de camino pero Chelo Games que no es eso es imposible

Voz 0401 02:54 eso es imposible imagínate Gabriel que nos está escuchando una persona no heterosexual y sigue torturándose por su condición y que realmente entendiera que la fe encuentra un refugio que les diría a esa persona

Voz 2 03:10 es que lo Unido otros no tiene nada que ver si se utilizan la religión para intentar explicar el mundo vamos a fracasar porque la religión en este sentido está basada en una serie de explicaciones casi mitológicas que no llegan esto ya lo tuvimos este problema ya lo tuvo Galileo ya lo tuvo Darwin recibimiento tiene revolución Scientific en las cosas no son como dice la Biblia las especies han ido evolucionando unas detrás de las óperas o a la creación surgió a partir de una magnífica explosión con una gran expansión del universo es decir la Iglesia tenido problema Pal aceptar esto porque hables del monta en la explicación que ya Sevilla

Voz 0401 03:43 te quitas el chiringuito exactamente

Voz 2 03:46 no entonces bueno pues primera entrenamos la Iglesia pretende dar una explicación científica aquello para lo que no llega en el caso de la diversidad sexual humana pues no ha sido capaz de entender que somos muy diversos que diferentes orientaciones que diferentes identidades de género y que la cosa es mucho más simple que hombre mujer heterosexual que tienen hijos que es lo que contaba el Génesis bien a esa mujer yo les diría que sin la religión encuentra refugio que maravilloso de que está muy bien porque la religión como una forma de conseguir confort emocional y también el sentirse incluida en un grupo es algo humano y que si eso a ella beneficioso pues que continúe espero que sean un grupo en el que no se dé alas renegar de que en ella es que ella cree en Dios Dios ha querido que ya sea así y que encuentre cariño apoyo y acompañamiento de personas que la la la entienden la aceptan tal como él ningún tipo de condición es impedirle que cambia absolutamente nada

Voz 4 04:39 Cadel J Martín qué gusto ya que que me gusta mucho hablar contigo también

Voz 0401 04:46 pues que sean muchas más que ya sabes que me gusta mucho muchísimas gracias por explicarnos realmente como psicólogo como persona que trata diariamente con homosexuales que se sienten rechazados rechazan así mismos muchísimas gracias

Voz 2 05:05 salen el hecho discúlpame pero el mínimo importantes si estas personas no hubieran crecido un homófobo ICO seguramente no sentirían jamás la necesidad de cambiar nada de ella el problema es que aunque quedó en un entorno que las rechaza

Voz 0401 05:20 pues Poor por esos entornos homofobia porque sean destruidos todos