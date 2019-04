¿Hasta qué punto es efectiva la educación sexual?

Voz 0542 00:00 pues Celia hacer unas semanas nos sentamos con un grupo de jóvenes hablar de sexo y la conclusión era que ni eran tan tan precoces niegan tan promiscua ni eran tan inconscientes como algunos titulares no en hacer creer a veces como

Voz 2 00:21 tirar de para conseguir el clic o para montar una buena

Voz 0542 00:25 de clichés de escándalos y lo mezcló con juventud pues ya quienes la polémica servida lo que sí coincidían era en que ninguno había recibido la información sexual necesarias en el momento en que más lo necesitaba que es la pubertad

Voz 2 00:38 ese momento de la exaltación de la neuronas de la de preguntas que te haces de la de dudas que tienes recurre a sola sola o con el porno

Voz 0542 00:49 que no sé si es peor el remedio a la enfermedad también hemos hablado muchas veces de la importancia de esos talleres de esas jornadas en las que nos introduce en estos temas en esas edades tanto padres como hijos es importante que reciban esa información de que en la tienen que recibir

Voz 2 01:05 muy importante muy muy importante

Voz 0542 01:07 pues ahí están con nosotras Fátima Breña hay Aldea Almagro que son médicas de familia ambas

Voz 2 01:13 buenas noches atrás buenas noches

Voz 0542 01:15 pues ambas forman parte de un grupo de seis médicas que han realizado un proyecto educación sexual con trescientos adolescentes y hoy han venido a contar sus talleres de los que tanto hablamos sirven para algo

Voz 3 01:26 jo

Voz 2 01:27 afortunadamente parece que sí doctoras cómo surge la necesidad de impartir estos programas de educación sexual Fátima

Voz 1951 01:36 pues a ver eh la principal el Príncipe el principal problema que que vemos en estas edades es que lo los jóvenes no no tienen estos programas no hay nada a nivel estatal bautizado para para ellos activamente continuamente cero entonces nosotros tenían para que acabar la presidencia teníamos que hacer un proyecto y nos planteamos hacer un proyecto sobre esto buscando la bibliografía a nivel nacional e incluso internacional nos encontrábamos con que el número de embarazos y el número de enfermedades tramos sensual estaba aumentando de forma alarmante entonces pues esto unido al hecho de que los programas de educación para la salud en otro tipo de problemas habían sido útil les decidimos que bueno que no avanzábamos hacerlo

Voz 2 02:19 que el programa que hacía lo hacía es para esa eso jóvenes que están pues eso sin ningún tipo de información cuál es el grado de conocimiento de estos chicos

Voz 3 02:28 antes de formar parte del programa Andrea pues bueno nosotros antes de de empezar con el taller les pasamos una batería de cuestionarios validados y vimos que los conocimientos generales que tenía era de medio a pobre sobre todo sin saber de todo material de anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual de veíamos que más de la mitad de lo de los adolescentes suspendían lo él es que por ejemplo en el módulo específico de de piensos anticonceptivos costaba de diecinueve y ten hay es que no llegaban día nueve nueve aciertos y eso sí que

Voz 0542 03:09 era era brutal y eso que la única educación sexual que se recibe si es que se recibe siempre sólo en materia de prevención de embarazos ni siquiera se educa en la sexualidad izado

Voz 3 03:21 la mente entonces veíamos que bueno el los cuestionarios generales sobre qué tal bueno no no tenían malas actitudes

Voz 2 03:31 pero

Voz 3 03:32 que sus conocimientos sobre sobre prevención de enfermedades de transmisión sexual sobre cómo se transmiten esa de enfermedades era prácticamente nulo sobran con festivos que directamente no no sabían utilizarlo no sabe no sabían qué método teníamos más allá de píldora preservada

Voz 4 03:52 sí hubo hay y la verdad es que no

Voz 2 03:56 nos sorprendió mucho más a nosotros también verdad Celiano sorprende muchas veces es verdad las estadísticas las estadísticas son las que más nos abruman como a vosotros cuando decía es que de repente os da cuenta de que a pesar de que estamos en el siglo XXI a pesar de que se supone

Voz 4 04:11 que ya no tenemos todos los

Voz 2 04:14 condicionamientos que han impedido que tuviésemos una educación sexual está subiendo el número de embarazos está subiendo el número de personas infectadas para enfermedades de transmisión sexual que es lo que está fallando evidentemente es es la base

Voz 1951 04:28 claro es que eh además que un embarazo les contábamos que un embarazo en una persona por debajo de dieciocho años tiene un gran riesgo vital ya no es sólo el hecho de lo el problema económico social sino como riesgo vital para para la madre entonces claro ir todo bien un poco de que cuando ve hicimos una encuesta nos dimos cuenta de que el obtenían la información no de sus padres ni de sus hermanos mayores ni de su maestro mide sus médicos tenían la formación de Internet ida esos amigos de su misma edad

Voz 0542 04:58 lo interesante de esto es que habéis ese cuestionario recabar toda esa información veis el grado de desinformación que tienen luego llevarse a cabo el programa se imparte el los talleres después volvéis a analizar digamos el grado de conocimiento cuál es el resultado

Voz 3 05:13 en este caso la verdad que fue bastante satisfactorio y dinos a nosotros incluso nos sorprendió porque compartimos tres sesiones que era lo que lo que no dejaba también el Instituto porque se otro handicap ir y luego un mes después impartidos en la misma batería de cuestionarios sí que vimos que mejoraban significativamente tanto en materia de anticoncepción y prevención de de enfermedades de transmisión sexual mejoraban también sus conocimientos y actitudes generales es decir que sí que

Voz 2 05:47 más allá hacen caso claro hacía caso hacen caso es decir si existen interesados tienen ganas de aprender

Voz 1951 05:54 no vamos a nosotros podamos llegar a la clase que aquello pareciera la Segunda Guerra Mundial y según entrábamos por la puerta todo el mundo se sentaba todo no se quedaba callado y además participó en un montón les interesaba muchísimo el tema porque nadie les había nunca contado como nosotros porque nosotros tampoco queríamos que yo se llevaran la la sensación de que les vamos a contar que PSOE solo algo malo de Chéjov lo primero que les dijimos que nosotros lo que queríamos era darles la mayor información para que cuando ellos tuvieron relaciones sexuales lo hicieron con toda la seguridad

Voz 0542 06:24 le preguntan a cualquier profesor de Secundaria como es acercarse a una clase de niños de trece catorce quince años y conseguir que te hagan caso

Voz 5 06:32 esto quiere decir que existe es porque es verdad

Voz 0542 06:35 la mente el tema es más claro eh

Voz 2 06:38 que a mí ahora que lo siento a mí es que la efervescencia política me sale cada por de mi piel imaginan ustedes señoras que se plantease sobre la mesa el debate de que la campaña electoral se hablase de la educación sexual como materia que se tuviese que impartir en los institutos de todo el país

Voz 3 07:02 es un tema supere incandescentes porque según a quién le preguntes te diría que sí yo te diría que que no aunque sí que es verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención porque este proyecto lo llevamos acaba en un instituto público de

Voz 2 07:16 con trescientas personas exactamente trescientos chavales

Voz 3 07:19 era un instituto muy grande con con cinco eh cinco clases por cada curso entonces en total dimos a Telesforo fueron clase de tercer y cuarto de la ESO diez clases en total pues de igual de la cuenta If I bueno allí en siendo un instituto público había gentes de culturas diferentes años diferentes religiones diferentes ir como eran proyectos de investigación tuvimos que que en enviar a los padres una circular con consentimiento informado que tenían que devolver los chavales firmado por sus padres ir poniendo así querían o no que participasen en el proyecto de investigación hay nos llamó la atención que solamente dos padres se negaron a que su hijo participasen en el proyecto de hecho incluso al había gente de la religión musulmana que pensábamos que no iban a querer participar y sí que sí que ese bien se mostraban bastante abiertos entonces muchas veces yo creo que centrándonos en el tema político incluso los políticos no son conscientes de lo que la sociedad demanda

Voz 1951 08:26 claro claro es que decía idea

Voz 0542 08:28 el debate de si es un tema que debe ser privó

Voz 4 08:31 dado o o público

Voz 0542 08:34 yo creo que si preguntas en a la gente habría mucha más gente que agradecería que a sus hijos les explicasen cosas casan no a lo mejor no son capaces de explicar que eso también ocurre sí

Voz 1951 08:43 además se trata de un problema de salud pública

Voz 0542 08:46 no quiero contar lo que dice Naciones Unidas

Voz 2 08:48 Naciones Unidas está suplicando que haya educación sexual cuanto antes porque realmente estamos hablando de que de que formemos una sociedad sin determinadas enfermedades de transmisión sexual sin embarazos no deseados es decir que madure hemos como sociedad entonces bueno yo tengo grandes esperanzas en conseguir que haya políticos que se suban suena a esos púlpito considerable de esto ojalá vende esto pero lo que me estás diciendo estás es diciendo que en un instituto de Alcorcón donde efectivamente hay todo tipo de religiones todo tipo clases sociales la respuesta fue muy buena buenísima si si vamos un éxito total

Voz 3 09:28 además una cosa que nos llama también la atención es que con la vi evidencia científica que hay ahí apoyando estos programas de educación sexual que se está viendo que realmente al menos a corto plazo mejoran los conocimientos mejoran lo a las actitudes que los chavales lo demandan y lo aceptan de buen grado lo que nos además es porque hemos implanta donde más minera estatal porque ahora mismo todo este tipo de proyectos que se basa un poco en la buena fe entrecomilla de ese sólo jugó enfermeros y médicos de atención

Voz 2 10:02 podría este o de madres del colegio si digamos que dice incluso y la clase y la clase todo una forma

Voz 3 10:12 han completamente irregular porque por ejemplo en nuestro caso eh esto estallara nosotros es ahora son por un lado las horas de tutoría que no deja el propio Instituto ir por otro lado son horas que nosotras le quitamos a nuestra consulta claro que les quitamos a nuestros pacientes y también un poco surgió porque mi propio centro de salud hay una médico muy implicada con un tema de educación paradas más casi una aldea exactamente muy implicada en estos temas hay que ya llevaba varios años dando estos taller por su cuenta de manera totalmente desinteresada de hecho ya es una médico de tarde que empleaba sus mañanas libres en ir a unir a institutos a darlas

Voz 2 10:57 voy dijiste por vamos a Felipe pero se ha ido un poco también ella nunca había evaluado

Voz 1951 11:02 el resultados entonces nosotros necesitábamos hacer un proyecto de investigación como les interesaba mucho el tema dijimos pues vamos por ahí lo de resultados han sido precioso si es que además nosotros somos médicas de adultos y Carlos vienen cada pregunta cada consulta por parte de los adultos que por una parte son el padre de esos niños pero también tienen sus propios problemas largo propia dudas the que la la educación sexual no no no va