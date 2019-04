La diversidad sexual de la Antigua Grecia...

Voz 1 00:00 la

Voz 3 00:16 Nos hacemos unos griegos con un título así de apetecibles regresa a las librerías nuestro siguiente invitado José Juan Picos Freire un libro sobre la movida el eje TDI en el Olimpo Vecindario buenas noches desde Radio Coruña José Juan Picos Freire periodista escritor

Voz 4 00:36 lista buenas buenas noches juntarnos Juan buenas noches buenos días casi ya de madrugada ya es que a estas horas imagínate oye José Juan era el Olimpo La Casa de las locas bueno había unas más locas que otros las cosas como son por ejemplo ya que me preguntas eso te diré que hay algo que hoy se celebra pues desde Taiwán a Madrid

Voz 0429 01:00 eh en determinada fecha ya veraniega que es el la parada del orgullo no el desfile del Orgullo cien soy asistía en griego en Grecia hace tres mil años no es lo que los griegos llamaban el tía eso que era la celebración de Dionisos montado en una carroza engalanada y donde lleva hojas de parra Amir esto que estaba rodeado pues por osos oseznos hermafrodita Mena de vacantes que eran cofradías de mujeres independientes ninfas montadas en leones panteras es decir eso ya era una Kate paredes y olímpica

Voz 0401 01:36 vaya bueno Nagy parir que no es por nada pero ya nos gustaría puede representarla así de bien ahora mismo

Voz 0429 01:44 bueno te tengo que decir que hasta hasta que llegó ahí Dionisos sufrió bastante porque se les suele tener por el por el dios del exceso o va Kiko y el exceso sexual pero también es un Dios que baja a las profundidades bajó al infierno bajó al Hades griego a buscar a su madre osea que es el Dios de los extremos por un lado es el Dios no de la alegría sino del desenfreno por otro lado es el es el Dios de los lugares más oscuros del alma a mí me recuerda muchas veces con su equipo de colaboradores a a Jorge Javier Vázquez sí sí y además escribía algo sobre ello no entiendo que que también en la telebasura hay hay mensaje Si hay mitologías y la sabemos ver

Voz 0401 02:28 no Si están escuchan esta conversación ya sin dando cuenta aportando

Voz 5 02:31 le van los tiros del libro es todo todo

Voz 0401 02:35 desglose de de todo

Voz 5 02:37 eh de verdad de todo lo que sea

Voz 0401 02:40 unificada el Olimpo con la diversidad sexual pero José Juan esta diversidad sexual mitológica y también se transmitía para que pudiese ver que para que llegase a la sociedad para qué

Voz 4 02:51 que esa antigua Grecia disfrutarse o entendiese supiese de esta diversidad sexual estaba entrevista yo este libro vamos

Voz 0429 03:01 ver están hechos con un lenguaje actual no podemos trasladar lo que nosotros entendemos hoy por el eje TBI o lo que nosotros entendemos por homosexualidad o por un gay no lo podemos o por una lesbiana no podemos trasladar exactamente al

Voz 4 03:16 a la antigua Grecia es más ellos a veces no

Voz 0429 03:18 tenían palabras para definir el amor entre dos hombres había una así pederastia pero era eso era más bien un rito una un rito de iniciación un rito de paso de la adolescente de nuevo a la comunidad de sus iguales de los ciudadanos de pleno derecho con cierto nivel tanto cultural como económico Llera acompañado en ese paso por un adulto el el adulto se llamaba eras test el amante el cebo era el euro menos el amado y ahí ahí había ahí había de todo quiero decir podía no haber nada ser meramente un mentor o podía haber efectivamente relaciones sexuales homosexuales en en diferentes grados en la mitad

Voz 0401 04:01 quién salpica toda nuestra vida el lenguaje las costumbre hasta las celebraciones me ha gustado mucho una cosa le amante porque por ejemplo los aficionados a Real Madrid veneran a una diosa que está en Madrid no

Voz 0429 04:15 a nosotros los del Atleti a un Dios

Voz 0401 04:19 sí que pasa va pero puesto que yo soy del Atleti tú también vamos a contar qué pasaba con los que Behring Nava veneraba en la antigua Grecia a la misma diosa que veneran ahora desde el Real mal

Voz 0429 04:32 de Cibeles era Cibeles era una de las representaciones de la Diosa Madre es decir de una diosa muy antigua incluso más antigua que los olímpicos es lo que determinada gente entiende como el matriarcado divino original al que luego sustituyó el patriarcado olímpico no encabezado por Cibeles era una Cibeles era una diosa de la fecundidad de la fertilidad es decir Cibeles desparramado a vida tenía también en la parte contraria siempre siempre en los mitos hay en el lado oscuro el lado luminoso aquí en el lado oscuro era que sus sacerdotes y sus acólitos se más secas tiraban a voluntariamente y además se Castresana a ellos mismos naturalmente me imagino que con sobredosis de hiedra venenosa de Amanita lo haría o de lo que pudieran encontrar que que les de lo que fuese lo que fuese

Voz 0401 05:31 pese oye crees que cualquier diversidad sexual que conocemos esa o más o menos así está representada en la mitología griega es decir de cada uno de los acrónimos que forma el eje TVE vamos a encontrar en en la mitología griega

Voz 0429 05:47 yo los he encontrado yo los encuadrado pero sé que a los a los especialistas y a los aficionados también sobre todo me imagino que más a estos les va a costar no pensar que soy un blasfemo

Voz 0401 05:59 bueno me encanta la idea vamos allá te voy a poner a prueba lesbianas lesbianas me encontrado bastantes leyendo tu libro además algunas lesbianas torturadas como torturadas simplemente por eso por ser lesbianas

Voz 0429 06:14 bueno nada que no conozcamos no quiero decir es tampoco a veces parece que no ha pasado tanto tiempo pues vamos a empezar con la blasfemia entonces esto que voy a decir va a haber gente que se va a escandalizar podía haber elegido a las Amazonas donde parece que queda claro que a los hombres que usaban para simplemente parar producirse aunque alguna de sus reinas dijo que lo según UCO serán los únicos ya castrados en edad adulta era lo mejor es amantes pero bueno vamos al grano yo elegido a Artemisa su Artemis que es la diana romana y escandalazo te digo porque Artemis Le perdió a su padre era la niña consentida de Zeus ser virgen porque había ayudado a parir a su madre Leto de su hermano de su mellizo Apolo entonces al ver los dolores del parto de su madre ella le pidió a su padre hace uso la virginidad perpetua ahora bien iba por el monte por las montañas por las selvas con ochenta ninfas que se bañaban se desnudaba en unas delante de las otras jugaban cuesta pensar que no hubiera nada más pero es que hay un el caso de una ninfa la ninfa Calisto que es Zeus precisamente el padre de Diana o Júpiter el padre de Diana lo para los romanos se transformó en la propia Artemis en la propia Diana tomó la apariencia él tenía ese poder sedujo a Calixto con lo cual en este mito lo que queda claro es que a Calixto no les resultaban nada extrañas las caricias entre ninfas con la diosa por eso luego se asustó al ver que estaba embarazada quiso negarse a Diana de Illana entendió lo que había ocurrido castigó transformando la y hoy es la Osa Mayor pero lo importante aquí es que en este mito de Calixto ella a ella no le resultó extraño que Zeus en forma de diana las redujera

Voz 4 08:14 no es extraño gays

Voz 0429 08:19 bueno aquí aquí también habría uno de los que más suenan puede ser Aquiles la relación con patrón pero quizás ahí estaríamos hablando más de bisexualidad en el caso de que aceptara que hubo relación entre ellos y que no eran amigos y residentes en la Playa de Troya no aquí ha escogido al primer mortal que tuvo relaciones homosexuales que fue cámaras tan mirase era nieto de Apolo eran poeta bellísimo y talentoso pero tenía estaba aquejado el peor pecado de para los griegos CRA la que era la desmesura y la soberbia es decir querer parecerse a los dioses y entonces dijo que él cantaba o recitaba mejor que las musas Apolo su abuelo las musas lo dejaron ciego le robaron la inspiración en un lo condenaron al Hades sin pasar por el río del olvido es decir jamás olvido lo que había hecho ni su castigo porque era gay porque su abuelo Apolo compartieron amante que no es otro que Jacinto así que te Amiri fue el primer mortal con una relación homosexual al menos eso dicen los griegos

Voz 0401 09:30 personas transexuales en este caso me imagino que serían de edades

Voz 0429 09:34 no era también otro mortal bueno y casi en la categoría de seminarios no era el adivino tire tiranías que pasó de hombre a mujer de mujer a hombre y que finalmente tuvo un problema con Zeus Yllera porque era le preguntó estaban discutiendo y le preguntó que quién disfrutaba más el sexo y él se le ocurrió decir que la mujer nueve veces el hombre una

Voz 4 09:59 hay Bisexuales otro otra blasfemia

Voz 0429 10:04 para muchos Hércules o Heracles que tuvo tres esposas negará de Yanira yo le muchas amantes pero también dice Plutarco la historiador que se pierde el número de sus amantes varones

Voz 0401 10:16 lo que me dice es que hay es escandalera

Voz 0429 10:19 porque es el arquetipo de la habilidad

Voz 0401 10:22 bueno claro dijo bueno vamos en fin pero ahora con la cantidad de hombres que están diciendo que son como es como flexibles y me parece que

Voz 0429 10:30 hay también hay también los mitos sí claro dentro de los bisexuales diríamos la clase creación de que yo he hecho diríamos que muchos en realidad flexibles

Voz 0401 10:40 vale Inter sexuales creo que esta puede ser una de las más difíciles

Voz 0429 10:44 este es un tema resbaladizo que tiene además un plus de dolor que yo aquí he incluido a hermafrodita ya sé que hay una diferencia o que se se pretende que la hay entre entre Inter sexuales y hermafrodita y ahí no entro pero hermafrodita todo es un personaje muy doloroso y que reúne los dos sexos alguna naturalmente con una parte que no quería que era justamente hermafrodita fue seducido violado por lo que pidió a los dioses que los unieran una sola persona

Voz 0401 11:17 madrileña ha sido impresionante porque ha sido capaz de encontrar me todos lo saben todas las letras del acrónimo demostrarme que no hay nada como meter la mitología en nuestras vidas para

Voz 0429 11:29 entonces para aprender bastante más de

Voz 0401 11:32 de nosotros bueno pues tengo que reconocer que además no es hacemos unos griegos de la editorial cazadores de ratas está maravillosamente bien escrito de verdad felicidades José Juan sigues teniendo una letra preciosa pero además escribes maravillosamente que lo sepas

Voz 0429 11:51 pues ha sido un placer un abrazo fuerte