Contigo dentro: Demasiado porno, candidiasis, cáncer en mujeres y personas no binarias (12/04/2019)

Voz 0401 00:57 un juez del Tribunal Supremo británico acaba de fallar a favor de que un hombre tenga el sexo que quiera con su esposa porque considera su señoría que es un derecho fundamental del individuo en cuestión en este caso concreto el estado mental de la mujer no garantiza que esas relaciones sean consentidas el único que es consciente de lo que ocurre en esa cama ese ella sufre un deterioro mental que la lleva a no saber siquiera lo que ocurre el juez opina que el hombre tiene ese derecho innegable como si el tema solo al que le pica la entrepierna pero no existiera ningún derecho para la que no sabe que lo que hace es follar con su marido semejantes situaciones se a Diario hace más ruido cuando es un juez del Tribunal Supremo el que demuestras semejante misoginia pero la versión no desconfianza hacia las mujeres es el pan nuestro de cada día Neruda violó a la criada que limpiaba su orinal las ocho mujeres que cimentaron la vida y obra de Picasso lo dibujan como un hombre violento y despreciativo

Voz 0401 02:08 Gandhi llegaba a cortar el pelo de las mujeres violadas porque consideraba que eran ellas las que provocaban los irrefrenable deseos masculinos con un par si los hombres ilustres dan rienda suelta a su misoginia no es de extrañar que todo un juez de un tribunal supremo se pase por el forro proteger a esa mujer pero para eso estamos el resto recriminaba a nuestro vecino del quinto que trate a patadas a su esposa estamos atentos para avisará quién haga falta cuando seamos conscientes de que se patea alguien claro que nos va a costar evitar todas las costumbres machistas en las que hemos aprendido pero quién dijo miedo a esta el miedo hemos perdido en esta batalla señores Contigo Dentro en Twitter

Voz 0542 03:20 buenas noches Elia Fernanda Tirana dos lo dices así como con los ojos en blanco

Voz 6 03:25 no hay nada bueno cuando vamos a empezar pero todavía no no voy a llorar mucho cuando lo que la semana si tendré un par de como sí sí

Voz 0542 03:38 bueno te cambia de tema tú qué factores tienes en cuenta a la hora de irte a la cama con qué preguntas le haces esa gustar mucho lo de Valdano

Voz 6 03:47 perdona ya lo sabes pues en fin pues pues es simple

Voz 7 03:51 cortante es importante si es buena gente por ejemplo el que sea buena gente es importante el que no sea un soberbio una soberbia al que no sea el que el que el que trate con respeto a los demás suelen ser muy significativos como anda en la persona con la que has quedado para conocerla por ejemplo a los camareros So a la gente que que en ese momento está cerca y que no la conoce sabes pero que al fin y al cabo se supone

Voz 6 04:14 que tan para hacerte a ti la vida agradable muy significativo el Chati las barras descartado sino suelta y se encuentra con toda una charla de una pida China

Voz 0542 04:31 no no les compensaba decirte lo sólo por la chapa que puede caer alguna vez has preguntado por los lazos sanguíneos a una persona si por sus por sus lazos sanguíneos por sus antecedentes

Voz 6 04:47 lo que sí yo lo he presente en fin no

Voz 0542 04:51 te digo esto te digo esto porque resulta que en Islandia no les queda más remedio que tenerlo en cuenta ahí tienen un problema real con la consanguinidad porque son trescientos treinta y dos mil habitantes más de la mitad viven en Reikiavik en la capital así que hay muchas posibilidades de que tú ligues y te encuentras con que es tu primo claro que te este este este Melgar tú imagínate la gente se tiene que

Voz 7 05:12 preguntar tú de quién eres un poco Perú tú

Voz 0542 05:15 que me des con sanguínea mente hablando como lo han solucionado porque esto entiendo que no puede ni siquiera saber de dónde vienen sus ancestros no hombre yo no yo no tengo ni idea yo no conozco tu éxito desde la pata

Voz 6 05:26 bueno necesite

Voz 0542 05:28 yo no conozco a nadie de la familia de mi padre por ejemplo ves pues es en ese caso tendría un problema como lo han solucionado en Islandia pues cómo se solucionan las cosas a día de hoy en casi todos los casos con una aplicación en serio sí que hace esta aplicación pues coteja el árbol genealógico de cada uno de los de los contrayentes la información ha sido previamente extraída de los registros del país que están almacenados desde mil setecientos tres si hay parentesco el móvil emite una alarma muestra los dos antepasados comunes es gratis ya hay dos tercios de la población que han solicitado tener acceso hombre a esos datos ojalá ser de Islandia para poderlo conmigo pero no hombre pero es que estamos hablando de trescientos y pico mil qué es lo que me has dicho que es toda la población sí es muy fácil que termines tirando Tea un primo tuyo claro pero tú cuenten situación estás hablan pero espero un segundo cómo te llamas ya ya que vas habla aplicación a cotejar si efectivamente tiene antepasados si lo tienes que haces

Voz 7 06:27 claro está que aquí has tenido que aceptar para empezar para empezar haciendo que aceptar todos los condicionantes de la protección de datos porque les tienes que dejar que entrenen hasta hasta hasta hasta la última gota de tu sangre para hacer para Sabine nunca mejor dicho pero pero esto tiene una alarma es decir tú imagínate que yo esto ella entonces imagínate que me la imagen así que de repente empiezo ya

Voz 0401 06:49 como como a pasar datos de la persona a la cola que quiero tener sexo

Voz 0542 06:52 y qué ACP empezar como demuestra ante el guarda mental era primo de no sé qué claro ahí te digo tampoco hay que pensar que con todo el mundo que que te vas a costar vas a tener hijos que eso es un detalle porque dices claro vas acostarte con esa persona sin ninguna intención más allá de eso

Voz 8 07:13 tampoco te importa no el primer día me da exactamente lo mismo pero sí que estoy hablando de que cuando empiezan a meter a todos en casa es decir casi pues se lo voy a hacer un uso mucho más áspera prefiero saber desde el principio con quién no tengo aunque tener nada más que un pueblo pues mira por eso te digo que todo muy que yo soy muy tonta que yo ahora mismo me enamoré del prime el primero la primera que edita de ojos imagínate el te puedes enamorar a tener hijos que encuentro mucha matiz pero me ha parecido a mí me ha parecido que lo primero

Voz 0542 07:42 están sobre todo como se nota que estamos en el siglo XXI porque claro aplicaciones para todo claro para todo la segunda de nuestras noticias nos lleva a celebrar un día que como todos los días es día de algo a mí eso no ya me quedo con que en los que me interesa hombre como es lógico pero es que resulta que el catorce de abril es el Día Internacional del con el inglés

Voz 9 08:08 que últimamente es un día que que celebramos

Voz 8 08:10 lo dice el catorce de abril si no sé yo sé el santoral lo refleja pero a nivel ha dicho la gente en lo de los juguetes

Voz 0542 08:18 pues eróticos yo a misa con la comunidad grosor

Voz 8 08:21 hoy mismísimos del catorce el catorce de abril

Voz 0401 08:23 no puedo celebrarlo como estas cosas se celebra nuestra

Voz 8 08:26 claro que efectivamente tienes me viene muy bien tienes derecho patillas el sábado domingo lo vengo como lo que

Voz 0542 08:33 sí de celebrarlo pues compartiendo con nosotras unas estadísticas que la verdad no no sorprenden pues por ejemplo que cuatro de cada diez mujeres puede llegar

Voz 10 08:41 orgasmos simplemente recibiendo sexo oral

Voz 0542 08:44 eh que casi el noventa por ciento de las parejas lo introduce en sus prácticas

Voz 0401 08:49 afortunadamente me parece poco eh

Voz 11 08:51 parece poco incluso el pero sus datos

Voz 0542 08:54 es reflejan que ellos los cuando son ellos los que lo practican consideran que sus habilidades podrían mejorar que han hecho pues han elaborado la receta para el sublime te paso a detallar son cuatro ingredientes principales

Voz 8 09:08 el empezará plano

Voz 0542 09:11 cuidado el clítoris ya lo hemos dicho muchas veces tiene más de ocho mil quinientas terminaciones nerviosas siendo así de sensible lo que no podemos hacer es ir ahí a sacó desde el principio así que puede ser muy placentera si lo hacemos bien o muy dolorosas íbamos a lo bestia por tanto lo primero que hay que saber es que hay que ser cuidadoso y evitar movimientos bruscos por favor segundo hay que aprender a manejar la lengua destreza

Voz 0401 09:38 por decir tú sabes tú sabes que uno de los vídeos más descargados de nuestra página web sigue siendo uno que manifieste

Voz 11 09:45 hace mil en el que yo

Voz 0401 09:48 estoy con una aplicación en un móvil

Voz 11 09:51 enseñaba hacer Cuní Lingus lo Castella pegando unos Chupete letones al al al móvil

Voz 0401 09:56 porque eso ya existe osea existen aplicaciones

Voz 0542 10:00 que te permiten entrenar tu lengua para hacerlo lo mejor posible a que quién no lo hace bien es porque no quiere

Voz 0401 10:05 además es que es poner un poquito de tu parte nos dicen que

Voz 0542 10:08 lo importante saber variar velocidad intensidad dirección presión de los movimientos aconsejan comenzar pasando la lengua suavemente de arriba abajo entre los labios para después realizar movimientos en zig zag o incluso en círculos en dirección alquileres insistimos estos movimientos se pueden practicar con aplicaciones

Voz 0401 10:26 que si recuerdas que vean nuestro vídeo

Voz 0542 10:28 a veces como para no acordarme precintando el móvil con transparente

Voz 8 10:34 sí sí ruego nuestros oyentes que lo rescaten de nuestra página web es una joya porque es una joyita de ayer es un must mira pues por por por motivo El día catorce lo recuperaremos y lo pondré por qué nuestras redes social por favor no recomiendan también como tercer paso la estimulación completa

Voz 0542 10:52 ya que centrarnos únicamente en esa parte puede llegar a ser

Voz 8 10:56 cómodo e incluso doloroso porque es verdad que yo estoy con la que te pego no termina aquí

Voz 0401 11:02 qué acuérdate que el Cuní Lingus habíamos establecido ya así en estas reuniones de estas que tenemos como de mesa camilla en las que nos juntamos con Lara

Voz 8 11:10 pero con con todas estas habíamos dicho que el tiempo de una buena comida vamos a darlo quinientos quince minutos señores ya está bien ya está bien

Voz 0542 11:21 en que esa es otra de las grandes sus dudas decimos es que no lo consigo no es que lo consigas es que dura

Voz 0401 11:25 aquí sí que es que tiene que ser poquito a poco despacito y buena letra con tiempo

Voz 8 11:31 eso es muy importante no se la agenda nos decían siempre Almodena siempre dice Almudena rockera que que es bloqueo de modo avión

Voz 0542 11:39 por último menos dicen que también es recomendable cambiar de postura porque la estimulación de los genitales femeninos para que no se puede hacer desde muchos ángulos un hablamos hace poco una técnica infalible que consistía básicamente en girarse noventa grados de hacerlo

Voz 8 11:53 te acuerdas que a mí me resultaba un poco incómodo pero bueno luego tengo que reconocer que aquel luego te da mujer que es que a veces te tengo que visualizar si es que hay Dios mio me incapacidad para imaginarme en determinadas es tanto para el Tetris ha sido siempre muy para el Tetris

Voz 0542 12:10 muy malo no hablan en concreto una técnica que que que yo si no tengo un término nuevo a la semana muero que se llama Cruz y Lingus que es una postura en la que la mujer se coloca a Horcajada sobre la boca El hombre que está tumbado boca arriba esto permite un contacto total entre la boca el clítoris Illa vulva por lo que ofrece un nivel muy intenso de placer

Voz 12 12:32 sabes una cosa a mí me entra la risa

Voz 13 12:36 en la risa pues nada más porque eso era mucho la risa me entró mucho la risa muchísimo no lo puedo sí estuvo cortado con el Rayo cada uno que ve a sus limitaciones dura de vale vale no

Voz 0542 13:07 pues Celia me congratula comunicarte una semana más que siguen llegando consultas y consultas a nuestro correo a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com como nos gusta lo a gusto que que tienen de nosotras así parda pero como cómo somos muy honestas en ese sentido y sabemos que nuestra voz puede ser una opinión pero nunca un criterio profesional esta noche pedido que nos acompañe uno de nuestros favoritos que es Joseba

Voz 8 13:32 amante

Voz 0401 13:34 buenas noches José Bustamante sexo luego psicólogo

Voz 8 13:38 te Utah de parejas ya a estas alturas de la película perdóname pero ya amigo

Voz 17 13:43 claro claro eso es lo que ha considerado lógico

Voz 8 13:46 primo casi ya desde la familia ayer es la familia y en qué compromisos da someter porque ella cada vez vamos si toma casi no la complejidad de las consultas pues ya le voy a poner en dos compromisos

Voz 0542 13:59 así que vamos con el primero Dale en primer lugar nos habla una oyente que quiere quedar anónima dice os cuento mi problema que a lo mejor para vosotros no lo es mi novia necesita tener sexo todos los días pero los días que no te lo tenemos juntos él se masturbaba con porno es decir no puede pasar un día sin tener sexo de una forma o de otra siempre que no es conmigo lo tiene masturbándose viendo películas porno debería preocuparme por la necesidad que tiene de ver porno es que se lo he comentado y él me dice que no les sale masturbarse sin verlo tiene treinta y dos años lleva así desde siempre

Voz 0401 14:40 una vez más recurro al porno para masturbarse me esa es la única vía de imaginación huyó Lluís José cuéntanos que lo decimos

Voz 17 14:51 la diagnosticaron a una habitación nada cuando nacía el simplemente con eso es complejo yo no no me atrevería el diagnóstico como día encima pornografía no lo que sí puede puede estar captando lo que sí podemos observar me llaman así más paciencia

Voz 18 15:07 entre más de que no haya cuando no tenga relaciones sexuales necesite masturbarse porque ser unas que consigan muy alta tener sexo cada día porque pues muy muy particular de cada uno es como si no puedo tener relaciones sexuales aquí tengo como que compensarlo en otra parte sea como fuere lo interesante siempre con cualquier cuestión que tenga que ver con alicientes ya que pasa si me comía asume autor pero vivo

Voz 17 15:37 el con el llevar a cabo una una relación sexual si sigue la pornografía

Voz 0401 15:43 eso es una cosa José a mí me recuerdan

Voz 17 15:45 poco cuando hablamos de una de las filas

Voz 0401 15:48 caso de o de de esos fetichismo que tenemos varios no oí en el que a mi a veces me preguntan pero vamos a ver a ti te gusta follar en Taco nada yo digo sí cuando me preguntan por puedes tener sexo sin tacones está ahí la clave

Voz 18 16:05 una de las claves más importantes es fundamental que no sea exclusiva a conductas que que el igualado igualado yo puedo me gusta hacerlo así con lo disfruta incluso más así teniendo no es exclusivo no no no sólo luego la la explicación por el uso de tacones o pornografía o pues llevando a cabo en este caso pues el tiene relaciones sexuales con su pareja en torno con lo cual de entrada pues no parece que sea como en una edición a a en no lo que sí puede pasar es algo que había pasado a quién está tratando a mucha gente que yo Sultan observo con mucha frecuencia que es que hemos perdido la capacidad de digamos degenerar deseo

Voz 0542 16:49 que no

Voz 18 16:50 claro sí sí justo de generarlo mediante nuestra imaginación como dices tú eres

Voz 8 16:55 es la inmediatez no recurrirá la inmediatez de rápidamente me algunas asegura me hago una paja porque en cuanto lo vea me voy a poner el cachondeo

Voz 18 17:06 no quiero ir más incluso más más peligroso porque nos saltamos las haces vencer

Voz 0542 17:11 muchos hombre sí

Voz 18 17:13 pero puede que no es cierto sexual algo me ha provocado el estímulo pensamiento recuerdo me imagen algo que que acontece sino que yo que yo hago es voy de forma digamos sufría si me siento para provocar directamente la situación lo es que se lo cree diez bueno es que esto siempre se ha patológico pero sí que estamos mal entrenarnos en una dirección de llevar a cabo algún tipo de respuesta que en el corto plazo en el largo plazo si me puede generar problemas problemas de erección problemas de adición como decimos porque se ha hecho algo mucho más compulsivo que que digamos se placentero con natural se busca una necesidad que que realmente disfrutar de ese proceso bueno habría que habría que que que explorar un poco no lo que lo que lo que pasa en este caso en concreto pero accidentadas son son temas que merecería la pena abordar para descartar algo que que quizá ahora mismo es un gran problema pero el Atlético puede convertirse en algo en algún sí lo sea

Voz 0542 18:15 pues a que que nuestra oyente hace bien compartiendo esta consulta para mí es lógico que que se preocupe no

Voz 18 18:24 claro yo les aconsejaría tilos y luego compartía con su pareja ahí yo les aconsejaría por ejemplo esto nos vamos a a o que él de forma individual se plantee el llevar a cabo por ejemplo paso intermedio la pornografía hay ya propias fantasías puede ser la lectura de relatos eróticos por ejemplo me voy a plantear que que es el momento de intimidad tiene que supuestamente el sexo que esas esta pregunta que realmente ya que te sé o creo que no necesito no al me apetece yo tengo un buen momento pues no le voy a leer es algo más natural Un paso previo al un paso intermedio digamos era conseguir la capacidad de fantasear además incluso con la ropa puesta o que que no haya estimulación todavía génica que simplemente lo que está haciendo es estimulando el Sevilla el órgano más importante para el sexo que no es otro que el querer

Voz 8 19:17 una vez más apelamos a hacer hebreo consta que no están de nuestra sexualidad pues vamos con la otra consulta

Voz 0542 19:25 aquí añado grado de complejidad

Voz 8 19:27 como os decía antes de tres o una vas

Voz 0542 19:32 si nos dice nuestra oyente hace seis meses lo deje con mi pareja llevábamos cinco años juntos y la atracción El deseo eran nuestros puntos fuertes después de dejarme empecé con candidez que para nuestros oyentes que no sepan lo que es es una infracción vaginal todavía no he conseguido liberarme de ella desde que lo dejamos no me apetece nada el sexo con nadie no consigo excitar me imaginando me en ninguna situación sexual ni siquiera la masturbación me apetece os quería preguntar vuestra opinión sería será la candidez será por mi ex

Voz 0401 20:06 aquí se juntan dos cosas a quise juntando excusa porque desconozco absolutamente sí la Diada a da da da da

Voz 8 20:15 yo siempre me pasa eso ya dieciséis días si es que además Betis léxica señores discúlpeme yo digo conductor yo por locutorios me quedo tan pancho

Voz 0401 20:26 sí es verdad me gustaría saber si uno de los síntomas también puede ser automáticamente la la falta de perder la libido os así si se vea afectada en estos casos

Voz 18 20:39 directamente no es decir que que a nivel digamos Alborada fisiológico y demás que oye una respuesta en la que él ha cambiado pero que una falta de no lo que pasa que sí que es verdad que hemos tenido muchas veces en como tenemos son mal aprendizaje hecho sobre la sexualidad y yo dimos mucho desde la Henning canilla pues sí es verdad que hay muchas personas que cuando tienen alguna afección da igual que sea una una cándida o que o un hombre que tener algún problema cándida en cualquier otra cuestión en su tiene mucho que rectifique automáticamente ocurre que que ya en en donde se pero tiene más que ver con una cuestión psicológica eh tengo

Voz 8 21:13 ya un enorme yo de que vale de verdad que digas tengo esto y entonces claro no puedo tener sexo o tengo que tener mucha más protección no tengo que tener mucho más cuidado porque si con tu pareja no habitualmente no utilizar preservativos no te va a quedar otra que utilizarlos a a a partir de ese mismo instante

Voz 18 21:31 claro y luego también se genera la idea de de eh no de cómo el sexo no hay hay personas en este caso el siglo IV en consulta con con en algunos pacientes con lo que les ha empezado a ver eso o hizo cualquier otra cuestión que hacen automáticamente una asociación a a lo que es el hecho sexual no entonces como algo peligroso no en un estado de alerta en el que ojo hecho me lleva algo que me está produciendo una actividad que además en el caso de esta chica por lo que cuenta se está edificado o está resultando algo mucho más complejo de lo habitual porque la cambiar habrá Canillas y normalmente se resuelve en poco más de de cuatro cinco días con el tratamiento adecuado lo que pasa que es cierto que mujeres que que cines hubiese acabado resultando algo más opaca existente con lo cual pues es sufijo entre el incordio el malestar yo me atrevería decir sin saberlo he tenido en en en profundidad en qué le pasa a esta chica que seguramente también habrá una asociación de de lo que pudo pasar con su expareja de la ruptura de lo que ha pasado aquí para qué para que haya una relación no sé si me pillé algún incidiría aunque no tiene nada que pueden aparecer simplemente una caída de de defensas que que que tiene la exmujer de forma natural en la vagina claro aquellos factores que ella había apunta no que la pregunta se da por hecho que esta cuestión sea como fuere porque responder a esto sino de necesitaría una intervención más profunda no en el poder hablar con con más tranquilidad que parque hay una mezcla de las dos cosas lo que sí podríamos ver bueno aparte y digamos tratamiento inicial no para antes que yo sólo tengo clarísimo porque que puede haber cosas más importante debajo un judicial tenga que ver con ese bueno no ha resuelto pero ha sido entrada igual si sería una buena idea de sacar de la Generalidad el hecho como principio de nuevo buscar matices Un podríamos recurrir como decíamos ha acusado lazos erótico los a la fantasía o incluso hay sitio ella estimulación pero no genital puede acariciar volaron o con corredores eso con genes que me resulten sugerentes el cuerpo congelar el cuello los pechos huyendo de la gente calidad para eh cómo se educa Armero sexo no genital no porque no pueda eh porque porque por lo que carece lo tiene como había una parte en la que está muy muy asociado a una cosa la otra

Voz 11 24:15 bueno pues así

Voz 0401 24:18 así nos quedábamos después de saber que más nos vale que cuando tengamos un problema pues sí siempre recurra a los especialistas en vez de

Voz 0542 24:27 elucubrar solos en casa que nosotras somos muy dadas a elucubrar sí sí sí

Voz 0401 24:32 muchísimas gracias José Bustamante un placer como muchas gracias según la Sociedad Española de Oncología Médica nueve de cada cien mujeres en nuestro país detectaran un tumor cancerígeno en cualquiera de sus mamas dos de cada cien lo desarrollarán de ovarios o de útero las cifras son lo suficientemente altas como para que nos preguntemos cómo cambia nuestra vida sexual cuando el cáncer entre Haniya buenas noches Doctora Mercedes Herrero ginecóloga irresponsable de salud sexual para todos punto com

Voz 19 25:17 hola buenas noches Elia

Voz 0401 25:18 de qué debemos hablar exactamente cuando hablamos de cáncer y sexo

Voz 19 25:24 pues tenemos que hablar de que la vida sigue a pesar del cáncer y la vida hay que vivirla bien con todos sus componentes y a veces nos preocupamos mucho de volver a la vida normal pensando en el ritmo laboral y se nos olvida las emociones la intimidad y eso es muy importante para la vida

Voz 8 25:43 acompañan esta noche a Mercedes Herrero otra doctora

Voz 12 25:47 hola buenas noches

Voz 0401 25:49 sí con coloca de los hospitales hm hasta qué punto Es necesario hacer lo que nos acaba de decir Mercedes debemos coger el toro por los cuernos

Voz 19 25:59 indudablemente porque cuando una persona pasa por estos procesos difíciles todos los diagnósticos de cáncer absolutamente todos tienen la cualidad de afectar a la sexualidad el volverá a la normalidad el que una persona vuelva a la normalidad de su vida pasado este proceso implica recuperar todos los aspectos au todas las facetas que el cáncer ha afectado alterado sin duda alguna la sexualidad es una de las facetas en las que las alterado calidad de vida es calidad de vida en todas las facetas incluida la sexual efectivamente

Voz 12 26:32 no

Voz 19 26:33 a quiénes vamos a enfrentar en nuestras relaciones sexuales

Voz 0401 26:35 cuando cuando ésta el cáncer con me gusta cómo contestar a las dos vale

Voz 19 26:40 Mercedes hay cambios físicos muchas veces provocados por por el tratamiento El tratamiento a nivel local por ejemplo en la mama pues las cicatrices te pueden hacer tener una pérdida de autoestima no te sientes igual y luego también en muchas ocasiones los tratamientos te sea eso tenga una menopausia que viene de golpe y eso produce alteración de las mucosas pues sequedad vaginal problemas para la ficción por tanto problemas para sentir deseo porque el el deseo las mujeres se relaciona mucho con la sensación de unificación y eso está disminuido creemos que no tenemos deseo

Voz 0401 27:20 el periodo Susana psicológicamente cómo afecta a todo eso estamos hablando claro ya hablado directamente de la autoestima

Voz 12 27:27 por la es una de las cosas que ocurren bueno siempre

Voz 19 27:34 es una de las cosas añadida a otras muchas más cosas vale las cicatrices afectan a lo que es la imagen corporal en la imagen corporal todos nosotros tenemos una imagen corporal de nuestro cuerpo que nos hace sentirnos atractivos o para nuestra pareja no si esa imagen corporal se ve afectada muy probablemente eh tú atractivo también se ve afectado aparte acompañó unas emociones fuertes a estos cambios corporales los tratamientos afecta la propia

Voz 0401 28:05 sabe emocionalmente la enferma sí

Voz 19 28:08 siente de una determinada manera indudablemente vale el enfado la tristeza la rabia la ira tiene que pasar por todo ese proceso que efectivamente efectivamente

Voz 12 28:18 buenas noches Elisa hola buenas noches muchísimas gracias por estar también esta noche aquí bien muchas gracias por invitarme estás de acuerdo con lo que estás escuchando totalmente

Voz 20 28:27 totalmente porque era me operaron de un cáncer de mama y la verdad es que estuve en las mejores manos que es la doctora Herrero y corporal mente de una cicatriz que prácticamente no se nota pero sí que la menopausia me vino de repente entonces toda las consecuencias de la menopausia pues tienen de un día para otro y aparte también pues todo lo que es el problema de de tenía una enfermedad tan grave como que suena el cáncer no que que pues algo que al principio es difícil de asimilar

Voz 19 29:02 luego a pasando el tiempo voy iban viendo bueno

Voz 20 29:04 pues que las cosas van mejor hay bueno y que hay solución para todos los lo que hemos estado hablando lo que habéis estado hablando tanto la sequedad vaginal la ubicación también estado de ánimo que eso el ha estado de ánimo cambia también mucho entonces es difícil llevar una vida como llevaba antes no es algo complicado

Voz 12 29:25 hasta qué punto crees que es importante recibe una información es decir que cuando a ti te digan Elisa tienes un cáncer si te digan todo esto te va a pasar si pero no te preocupes

Voz 0401 29:39 que la vida sexual si te hubiese gustado te gustaría que fuese así

Voz 20 29:42 por supuesto me parece algo esencial porque estamos muy muy solas

Voz 19 29:48 nuestra enfermedad aparte nosotras también nos quedamos es aparcamos estamos pensando

Voz 20 29:53 en la enfermedad sobrevenida o no en sobrevivir estar vida cada día Easy algo como la otra Herreros y que porque es que la alumbrado

Voz 8 30:03 la misma suerte y es la que más ha pasado por este programa si siempre nos dice

Voz 0401 30:08 lo mismo porque esta esta

Voz 8 30:11 es realmente la enseñanza de la doctora siempre es esa

Voz 20 30:15 totalmente porque ya se preocupa desde el minuto cero por tu bienestar por cómo estás es de comida todo es tienes que aún si me poesía psicólogo cómo estás de tienes estás Luri cada la te mira osea que se preocupa por ti aparte de quitarte el cáncer que sea claro eso es principal aparte también el después porque la gente piensa que que tener un cáncer operarse Caixa

Voz 12 30:37 acaba la enfermedad y luego ese camino es muy duro Mercedes se aprendo una sexualidad nueva cuando el cáncer entré en tu vida yo creo que sí yo creo que cualquier dificulta

Voz 19 30:48 te tiene que servir para superar vivimos en una sociedad muy muy coito céntrica parece que solamente la penetración vaginal es el sexo precisamente las dificultades te pueden hacer abrir las miras y pensar que el sexo es mucho más amplio que todo eso no

Voz 0401 31:06 Susana mentalmente estamos capacitados para saber que hay otras sexualidad es posibles más allá del coito más allá de de lo que no hemos aprendido

Voz 19 31:16 pues en ocasiones si yo todas no es verdad que cuando hay estos diagnósticos al pasar ellos se dan cuenta que no sólo el coito es la sexualidad vale necesitan palabras cariñosas sentirse acompañadas durante toda la enfermedad es muy importante para que luego puedan tener una sexualidad o poder iniciar una sexualidad de forma satisfactoria

Voz 8 31:38 pero sí que es verdad que se puede apretó

Voz 19 31:40 era que no sólo el coito son relaciones sexuales

Voz 0401 31:44 Elisa cuál fue tu tu experiencia necesito saber si te pasaste por todos estos procesos

Voz 20 31:49 sí por todo por todos esos procesos pasé así la verdad es que hemos hecho talleres la doctora Susana hemos es nuestra es de sexualidad en un modo de ellos pues en que había unos dilatado eres vaginales que es algo muy importante que que porque la la vagina es una mucosa hay se va estrechando con con el tipo de frenar con el estrés la menopausia y entonces los de la vagina en lo que hacen es que se va ampliando y ampliando la vagina lo que pasa es que hay que utilizarlos de una forma adecuada utilizando unidad en un lubricante eso lo digo porque muchas mujeres que lo utilizan sin sin

Voz 8 32:27 hay que aprender a todo que sí parece que lo primero que vamos a hacer es preguntar cuándo lo sabemos hacer algo no

Voz 20 32:35 sí pero a veces pues pesas que que ya lo saben ya lo has podido eso hay señor Hernando

Voz 8 32:40 queremos que lo sabemos todo sí es verdad es verdad es verdad

Voz 12 32:44 es más que probable que hay muchísimas mujeres hayan escuchado esta conversación

Voz 0401 32:49 a lo que digan

Voz 12 32:52 ya pero es que yo no tengo la suerte de tener cerca la doctora heredero con sus talleres no tengo la suerte de tener a la doctora Garrido con con su terapia a mi alrededor no tengo una Elisa que me pueda enseñar porque claro no escuchar en muchos sitios que les diría

Voz 19 33:13 cada una de ustedes a todas esas me

Voz 0401 33:15 mujeres que no es estarían escuchando Dra

Voz 19 33:18 bueno pues yo les diría que no tengan miedo de preguntarle a su médico creo que es fundamental es verdad que no suele ser un tema en el que las pacientes hablen directamente en consulta con los oncólogos quizá mucho menos no porque a veces no quieren dar la sensación de ser frívolas parece que como Le voy a preguntar a preguntar qué me preocupa mi sexualidad cuando realmente lo importante tendría que ser curarme de la enfermedad que me han diagnosticado no pero yo creo que es muy importante que pregunten si se encuentran con un médico que se espanta pues la pregunta que eso también puede pasar si también suele suceder es verdad pues que pregunten a otro donde

Voz 8 33:56 que lo porque usted me dice que te iba usted me entero sistema sanitario hay profesionales que tendrán que darle una respuesta a esa mujer activamente doctora pero qué les diría usted esas señoras que no tienen a mano

Voz 19 34:10 sus cursos bueno yo creo que nosotros hemos adquirido un compromiso tanto con Susana como con Elisa que es casi de activismo en favor de la salud sexual en las mujeres verdad creemos que esto hay que ponerlos sobre sobre la mesa y que tiene que haber una accesibilidad esta información el compromiso que hemos adquirido es que la información que compartimos en los talleres vamos a abrir una parte de la web de salud sexual para todos que en principio se ha diseñado para millennials pero las mujeres con cáncer es que se han subido

Voz 8 34:42 a ese carro es yo quiero

Voz 19 34:44 pero entonces vamos a escribir estos contenidos de forma divulgativa precisamente para que cualquiera ahí también desde su intimidad ahí desde no tener que dar ninguna explicación porque esa es la ventaja de Internet puedan accede

Voz 20 34:59 Elisa pues bien mira yo les diría que no aguante no sea que no Diana se resigne no a decir lo ha pasado esto tiene un cáncer y ahora toca o entrar con esto no Isi y también que hablen de

Voz 19 35:11 una forma natural porque esto no es plaza a todas las mujeres que no piensan que son las únicas que les pasa a muchas personas que están en casa diciendo juegan me pasa esto Iggy como lo digo es que somos muchas de que no pasa lo mismo

Voz 20 35:25 entonces ir como han dicho en las redes sociales tenemos página bueno página web el el

Voz 12 35:32 entonces sexual gracias a todos

Voz 20 35:34 así y la verdad es que sí que estamos eh con ello con fuerza Easy para para ayudar apoyar a todas

Voz 12 35:40 las mujeres pues doctora Mercedes Herrero doctora Susana Garrido Elisa que sepáis que quiero ser igual de activista que todas claro

Voz 8 35:49 entonces sí que aquí estamos tienen estos micro

Voz 12 35:51 dos para este activismo salud sexual para todos incluso con ganas así es esto muchas gracias

Voz 0401 36:28 cuando hablamos de género siempre pensamos en dos posibilidades mujer hombre las personas transexuales son aquellos que no se identifican con el género que les asignaron al nacer entre otras que ustedes porque normalmente se recurre a echar un vistazo a sus genitales hacerlo así trae por la calle de la amargura a las personas transexuales y a los intereses sexuales pues esta noche tenemos un invitado muy especial se llama Pau no tengo ni idea de qué género le asignaron al nacer ni Fall

Voz 6 37:03 porque ella es una persona nueve buenas noches van buenas noches qué significa exactamente que tú seas una persona

Voz 22 37:13 pues para mí ser una persona no binaria es que no soy ni hombre ni mujer

Voz 0401 37:18 directamente que lo de esto de que te clasifiquen solamente como pobre mujer me dándote cuando naces

Voz 22 37:25 claro es bastante absurdo camino

Voz 0401 37:29 esto afecta que tu orientación sexual por ejemplo

Voz 22 37:32 bueno tienen son cosas diferentes no tiene que ver no una cosa es el el género con el que yo me identifico del que yo pertenezco y otra cosa sería a mí me orientación sexual que no tiene nada que ver no me defino como persona no binaria ya aparte como bisexual

Voz 0401 37:49 tu vida cotidiana afecta al que seas una persona nueve Navia

Voz 22 37:53 claro al final el género la identidad el influye todo no ha respecto a cómo te ese esto con el resto y como el resto de la sociedad se desenvuelve contigo no hay el ser una persona no binaria tiene muchas dificultades al final no porque vives en una sociedad donde son los senos le como una cosa como otra donde sólo se convive en esas dos alternativas Bin áreas no ser una persona no binaria dentro de de esta sociedad pues tiene también sus dificultades moral que no sabe te reconozca con el género del que tú eres que absolutamente siempre tengas que estar eligiendo una de las dos opciones no

Voz 0401 38:32 claro porque vamos a poner un ejemplo que es el que siempre en los ocurre no es cuarto de baño de una discoteca estas allí bailando desaforadamente como cualquiera de nosotros es tienes que ir al baño elegir o decidir o acudir a un baño o a otro puede detener Henar mucho también las consecuencias cuando entras a ese cuarto de baño que es lo que hace

Voz 10 38:56 claro y realmente creo que el hecho

Voz 22 38:59 lo de entraran cuarto de baño a otro cuando estás en un lugar público al final es una de las decisiones quizá más difíciles porque te exponen a una vulnerabilidad especialmente alta no por ejemplo en mi caso yo siempre he decido entrar al que más vacío está

Voz 23 39:16 muy independientemente de eso está muy bien ustedes si no que también lo haga

Voz 0401 39:23 yo también lo hago porque una cosa que me molesta mucho tú sales al extranjero hay muchísimas ciudades de Europa donde no está tan marcado lo del cuarto de baño de hombres cuarto de baño de mujeres es más el Londrés yo estado de explotada es verdad estado en un probador Irán probadores comunal no de hombres y mujeres vale pero sí dónde estábamos un montón de mujeres con un montón de cuerpos diferentes y no quedaba otra que quedarte desnuda si tenías algún intención de aprobar te la falda cada escogió entonces me da mucho coraje este tipo de lo que tu dices no de de obligación de hombres y mujeres yo también yo soy una mujer pero yo entro siempre el cuarto de baño que está menos ocupado tú optan por lo mismo

Voz 10 40:10 sí normal cuando te encuentras con lo mismo

Voz 0542 40:13 sobre todo lo hago por por el hecho de

Voz 10 40:15 cuanta menos gente hayan a mi alrededor mejor porque eso significa que iba a tener menos posibles conflictos con con otras personas no pero bueno depende un poco también de el del momento del día del sitio en el que estéis de la gente que yo veo que me rodea que difiere

Voz 0401 40:30 ahí entre una persona de género fluido y una persona lo binaria porque es verdad que no es que tengan la más mínima intención de etiquetar a nadie pero sí que hay mucha gente que demanda precisamente intentar entender

Voz 10 40:44 sí muchas veces se confunden estos dos términos pero el término binario digamos que es como la etiqueta global la etiqueta paraguas dentro de la que están otras identidades de género no vino Arias como sería género fluido

Voz 0401 40:58 qué es lo más difícil hemos hablado del del tema del cuarto de baño en un sitio público pero cómo consigues que se te trate como una persona no binaria porque me imagino que también reivindican que se trate como una persona no binaria que se tenga en cuenta

Voz 10 41:13 claro yo siempre a todas las personas de mi entorno y a allá donde voy intento ir procuro hacer esa ese trabajo de pedagogía para que la gente primero conozca tengan información sobre que las próximas no binarios existimos y que existe todo esto de del género no binario también porque para mí es necesario no creo que sino no etiqueta Amos ante si la gente no tiene la información de que existimos es muy difícil reclamar derechos y reclamar el existir simplemente en en un espacio o en una sociedad no entonces si yo procuro a sobre todo a gente cercana a gente conocida o en mi trabajo también él el el hecho de que la gente lo conozca y que respete aunque no lo entienda nuestros muy importante

Voz 0401 41:58 que respete aunque no lo entienda cómo ha sido tu entorno más cercano tu trabajo tu familia tu tu decisión de salir del armario

Voz 10 42:08 pues la verdad que creo que he tenido bastante suerte porque a pesar de que el desconocimiento que he encontrado y que siguen encontrando por suerte siempre he encontrado personas que han estado muy abiertas aprender abiertas a escucharme muy abiertas a comprender me sobre todo no no entonces tanto mi familia cuando se lo he explicado lo ha tomado bien aunque a día de hoy creo que todavía les cuesta no entenderlo hoy comprender algunas cosas y el tema del lenguaje no también

Voz 0401 42:36 dentro de del edificio había pero somos nosotros es si no somos nosotros en esta familia ya no

Voz 10 42:44 me trataron a mí de esa manera no en neutro también es algo complicado todavía pero bueno por suerte tengo también en grupos de amigos es bastante concienciada de es que me hacen también sentí ir en un espacio seguro que creo que es súper importante aquí también han tenido la suerte de dar con muchas personas que para mí han sido referentes en mi transición y que me han ayudado también desde poder arme a decir oye que esto no es cualquier cosa hay que es importante que la gente te respeta y te trate como tú quieres que te trate no entonces

Voz 0401 43:16 vamos a hablar del Estado vamos a hablar del Estado porque claro sea cual sea tu identidad de género necesitas un nombre identificación y necesitas aunque solamente sea para entrar hoy en los estudios de la Cadena SER ha ascendido que enseñar

Voz 11 43:31 a

Voz 0401 43:33 condiciona mucho como te identifica al Estado

Voz 10 43:37 bueno yo creo que condiciona mucho es verdad que en tu día a día pues el DNI a lo mejor no lo utilizas tanto no pero aún así el sentir que perteneces algo que sea algo te reconoce como tú eres creo que es importante para todas las personas no yo ahora mismo tengo un DNI que no me representa es verdad me representa sólo en parte porque por suerte he podido cambiar mi nombre pero en mi género siga apareciendo un género binario con el que yo

Voz 0401 44:05 no te sientes identificado de eficaz de

Voz 10 44:08 no siento que me represente no para mí lo ideal sería que no hubiese ningún género ir poder vivir con un DNI con mi nombre y con las cosas que tengan que aparecer pero sí un género no porque creo que no es necesario es

Voz 0401 44:21 decir por ejemplo a Australia Nueva Zelanda Nepal Alemania Canadá sí admite el tercer género o lo que llamamos el género neutro también estás a favor de esa identificación en los papeles del Estado en en tu identificación en tu cartilla del médico porque hay una cosa que es innegable que decidir quién te atiende si un ginecólogo o un urólogo pero echas de menos ese tercer ese tercer género

Voz 10 44:52 claro yo creo que este también es un debate abierto ahora mismo sea no hay unas bases asentadas respecto a esto pero lo que está claro es que por un lado hay muchas personas que necesitamos que necesitarían tener un DNI o una documentación acorde a su identidad no binaria por otro lado también el preguntarnos si realmente hace falta que el genero aparezcan esto en nuestra documentación eh yo creo que eso es lo que que claro que son necesarios y que y que está bien que estén abierto y no

Voz 12 45:22 tienes pensado tener hijos

Voz 10 45:25 da es algo que no he pensado con mucho detenimiento

Voz 0401 45:29 bueno pues vamos a vamos a echarle un poquito de Morro a tu capacidad imaginativa porque lo que sí que me gustaría saber es cómo educa harías

Voz 10 45:37 tú a un niño pues eso sí que lo tengo bastante claro osaba no sé si en algún momento tendré Diges no lo sé pero lo que sí tengo claro es que si algún día llego a tenerlos seguramente les tocaría con sin género no les les educa haría para que pudiesen ser libros desde el principio sin que se diese en condicionales a su cuerpo a lo que el lenguaje impone desde fuera o a la que la sociedad quiere espera no de de reyes

Voz 0401 46:06 Pau cuál es la pregunta que más te incómoda que te hagan

Voz 10 46:11 pues yo creo que la pregunta son varias preguntas las que me incomodan pero quizás

Voz 0542 46:16 lo que más me incómoda de todo

Voz 10 46:18 es que cuando yo digo que soy una persona no binaria el resto siempre me responde entonces que eres que no hay es entonces quieres muchas veces

Voz 0401 46:27 has nacido no claro como no

Voz 10 46:29 te o que genitales tiene eso qué o de qué género eras antes no quizás eso es lo que más me molesta porque creo que es lo que menos importa de todo no yo lo que quiero no es que me pregunten que soy sino que digan vale como debo tratarte

Voz 0542 46:46 dije te conozcan no os que moles no

Voz 12 46:50 pero ya que está ya es la última pregunta de de este mundo que me ha encantado eh

Voz 0401 46:56 has echado alguna pregunta de menos o hechas algunas preguntas de menos cuando tú ya ex pones que eres una persona no binaria que te gustaría que te preguntase la gente

Voz 10 47:07 pues me encantaría que que me pregunta hacen como pueden apoyarme cómo pueden hacer que que las personas no binaria seamos más visibles como pueden apoyarnos desde ahí siendo personas aliadas no hay y eso sobre todo el

Voz 12 47:24 no cuestionar sobre todo prometo no cuestionar de peras y necesito saber cómo crees que podemos ayudarte que en Contigo Dentro

Voz 10 47:34 pues creo que dando visibilidad a las personas no en áreas ya es un trabajo bastante importante no y que esto tenga

Voz 11 47:42 bueno pues

Voz 10 47:44 unas consecuencias positivas no que la gente nos escuche que sepa que estamos ahí que estamos reivindicando cosas que son muy importantes y que y que seguimos luchando no

Voz 0401 47:54 pues te pido por favor que sigas pasando por Contigo Dentro que sigas presentándome a todos tus amiguetes que les hables a ella es de nosotros vamos a hacer un programa hizo una gran labor por no solamente por visibilizar sino por porque hagamos las cosas junto a gentes que yo también me tengo que correr muchas gracias Pau esas granate

Voz 0401 49:12 le doy mucha importancia a la calidad de los besos reconozco que me gustan pausados pero a la vez contundentes quiero anotar que quieres comerme la boca que te gustan mis labios y que aspira San mortis crearlos necesito que tiendas a buscarme con la lengua no que quieras arrasar con ella mírame a la vez a los ojos no lo que Reyes intenta que cada beso estén impresas todas tus ganas así imagino los besos y así intento que sean los míos el trece de abril decidieron que fuera el día del beso y eso sólo puede celebrarse dando muchos Mi primer beso me lo dieron en una playa de Mallorca no debería tener más de doce años me lo dio el niño con el que me pasaba las mañanas y las tardes lo mismo excavando que trepando recuerdo que cero de los ojos cuando la botella mes señaló era yo tuve la suerte de que me tocara con Toni quién al menos a mí yo no sé si para él fue también su primer beso y XXXV años después aún lo recuerda rompimos a reír de la emoción y el nerviosismo queriendo viéndonos aún más de lo que hasta entonces no sabíamos querido guardo desde entonces devoción por los besos recuerdo quiénes me besar un especialmente quiénes supieron comerme la boca al tiempo que el corazón que bueno que son los besos cuando sabes que serán eternos aunque sólo sea para recurrir a su bendito recuerdo cuando celebres que llevas más años besando que sin que te dan besos y aprendas por fin que los besos por muchos que como dice mi amiga Raquel los besos no seas