Desayuno dulce o salado, pero gourmet

este año el constatado que en España ya se hacen mermelada de casi todo pero como no quiero aburrir con una lista de ingredientes os propongo algo más estimulante dos ideas de desayuno gourmet uno dulce

Voz 0335

00:20

empezamos en Mallorca pero no nos vamos a centrar en la ensaimada sino en el embutido icónico de la isla la sobrasada es que resulta que Cesc Reina de Cancún pan no sólo se ha puesto a producir sobrasada es como las de hace doscientos años con carne de cerdo negro y pimentón Tata Kurti sino que tiene esto abrasadas creativas de queso de queso azul de Curry y hasta de chocolate pero ojo que tras esas combinaciones hay un porqué el bocata típico de Mallorca es el de sobrasada con queso de Mahón hiló del Curri tiene que ver con la historia lo de la sobrasada con chocolate de hecho no se lo ha inventado él