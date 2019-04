Contigo dentro: Pastilla para el deseo, fetiche de las axilas, sexo y sueño y cáncer y sexualidad masculina (19/04/2019)

Voz 1 00:00 uno uno uno

Voz 4 01:00 de hecho el verbo salpicar de es un verbo Quilmes

Voz 0401 01:03 curiosamente les sacamos referencias sexuales salpica porque afecta a una o más personas puede hasta mujer los enzimas son salpicón es que pueden cambiar la vida de cualquier nunca un churro de tedio tanto juego y trajo tanto dolor como aquel que quedó en el vestido azul de una becaria de la Casa Blanca aquella salpicaduras demostró que el presidente de los Estados Unidos había tenido una aventura extramatrimonial con la consiguiente escandalera ya saben lo bien que juzgamos a los demás dudo mucho que todas esas personas que admiten pagos en carne humana tengan la más mínima ética ni personal ni profesional no Pino lo mismo cuando hablamos de que te señalen por haberte enamorado del poderoso de turno y terminar de rodilla siento no encontrar reproche a que dos adultos tuvieran un lío si los dos hubieran soportado lo mismo por parte de los que opinaron pero no él salió bastante indemne de ella la mayoría sólo recuerda que una mamá un escándalo sexual es capaz de dejarnos sin el Premio Nobel de Literatura el año pasado no tuvimos porque una de las personas más influyentes en la concesión de este premio fue acusado por dieciocho mujeres de haber abusado sexualmente de ellas Gérard Depardieu se indignó porque rocoso Freddy mítico actor porno fue invitado al Festival de Cine de Cannes y seguramente fue mucho más fotografiado que su excelencia pero es una mierda de actor porno infiel el bendito Obélix espero que de verdad el actor no abusar de la actriz que lo denunció en verano el actor de verdad el que no es porno porque sino otra gran estrella que demuestra ser un miembro la gestionando los asuntos este sexo el sexo forma parte de nuestra vida poder hay en vigor

Voz 5 03:03 aprendamos que ya que salpica tanto

Voz 6 03:06 sólo puede dejar bonitas manchas en nuestro pasado en nuestro presente y ojalá nuestro futuro ya buscaremos buenos quita manchas sin éxito

Voz 0542 03:57 buenas noches Elia tus no lo dices es que era fue unidades es que yo tengo yo tengo determinados programas con mi fíjate que tengo está dicción tan buena

Voz 10 04:09 pero yo no sé decir ni Israel

Voz 0542 04:11 Miriam Hernández Guerra ha trascendido

Voz 11 04:14 es que es así como muy muy sonoro lo mío sí sí sin más sonora va a ser lo que tenemos que contar la semana que viene no ya la semana que viene ya da rebotaba así ya se sí sí pero Keynes está de vacaciones de vacaciones de vacaciones ya quisiera yo que pasen unas vacaciones

Voz 0542 04:32 Elia Fernández con damos las vacaciones en las que nos encontramos en este a las de Semana Santa si las no existe ahora ahora los no te rías que a los niños como si estamos somos ateos como somos ateos y demás ya es Esther lo que diría todo lo que

Voz 4 04:49 que vuela tu abuela que hay lo que el disgusto

Voz 0542 04:52 esto es lo que tiene claro encima

Voz 4 04:54 claro en Elola en el Hola seguirán saliendo todas las comuniones y todas esas cosas no y ella

Voz 0542 04:59 ahí tenemos un reducto de felicidad que espero sea inagotable Moreno vale saluda la abuela de Elia que es una de las mujeres que más me gustan junto con tu madre acuérdate lo sé lo sé lo sé pues mira hablando de abuelas te voy a hablar de eso que nos gusta tanto de esa posibilidad de mantener una sexualidad saludable hasta el fin de nuestros ciclistas que me muera toda la vida no nos cansamos de repetirlo sí se puede ir cada vez son más los estudios que muestran que es así los beneficios que tiene en la salud general las claves Nos dicen una buena comunicación y relaciones de parejas positivas lo dice un estudio llevado a cabo en Escocia mediado escoge nunca te había contado Llum desvela Glasgow completan trataba de determinar que hace que tengamos un buen sexo independientemente de la edad las claves que nos dan son salud hábitos de vida relación de pareja la calidad de esa relación de pareja de un total de tres mil quinientas personas entre cincuenta y cinco y setenta y cuatro años uno de cada cuatro hombres y una de cada seis mujeres dijeron que sufrían algún problema de salud que perjudicaban

Voz 0245 06:02 su vida sexual sin embargo ambos

Voz 0542 06:05 géneros decían que la satisfacción con su vida sexual era de un cuarenta y dos por ciento oye no está mal cuando tienes una enfermedad que me parece ya un porcentaje así a priori cuando tienes una enfermedad que además afecta a tu vida sexual me parece un porcentaje bastante alto no lo hemos hablado y lo vamos a a hablar en coma más profundidad estos días cuando existe una enfermedad algún problema en salud muchas veces podemos resignarnos o renunciar a la sexualidad que le pasa a mucha gente o a hacer todo lo contrario buscar nuevas maneras y eso es lo que parece que hacen muchas de estas personas porque efectivamente

Voz 4 06:41 experimentan con nuevas formas para ponerse

Voz 0542 06:43 para mantenerse activo sexualmente y de ahí esa tasa de satisfacción tan alto

Voz 4 06:50 pues hay alguna posibilidad de que de que hagamos nosotros algo para favorecer todo esto para que nuestra vida sexual sea siempre buena pues me imagino que

Voz 0542 06:59 tener unas buenas paré un buena buena buena salud de pareja buena comunicación con la pareja y cuidar la salud y los hábitos en general que eso es algo que a veces de dejamos de lado afectan mucho también a nuestra salud sexual Nos lo dicen nuestros urólogos nuestros genes a todos los médicos con los que hablamos aquí habitualmente fenomenal así que después de esto tengo una noticia que me genera dudas y a ver qué te parece a ti que degenera te duda si tú normalmente no tiene muchas pues esta si tengo en cuenta es que aquí en fin juego seguridad a mí misma fijado bien en este caso es porque me hablan de unos condones que sólo se abren si hay consentimiento mutuo entonces está pensado en línea con él movimiento del consentimiento de las dos partes y demás no entonces es la caja estos preservativos sólo se abre si dos personas colaboran en la tarea con el objetivo de evitar relaciones consentidas pero claro pienso yo si la relación no va a ser consentida se pone un mecanismo para evitar que la caja se puede abrir a no ser que las dos

Voz 12 08:02 ardes colabora en lo que llevamos es que va a ser no consentida y sin preservativo

Voz 0542 08:07 bueno yo jodida llevamos no sé yo si si tiene gustado nada eh está esta historia no

Voz 4 08:12 ha gustado especialmente lo han lo han hecho cola

Voz 0542 08:15 mejor intención yo creo que es con con con ese con esa voluntad de que el placer sea consentido con un lema que lleva aparejado que es sino es un si es no pero efectivamente eh a mí me queda esta

Voz 0401 08:27 la tú sabes está corriente que hay ahora en Instagram en las redes del vagón del que de ser así pues al parecer los veranos también han decidido llevar esa tendencia a sus camas

Voz 4 08:42 en el sentido de que se más Truman con hortalizas porque eso ya ya de te acuerdas eso eso sabíamos que eso es mentira no claramente eso me parece super la mano más Vega Baja ni y calabacines

Voz 0542 08:57 el caso es que esta tendencia llega incluso ir ahora vas a entender porqué a elegir juguetería que no ha utilizado ningún animal en sus materiales como por ejemplo el cuero Vega no de nuestros compañeros de vi yo indiscreto si cierto cierto que yo tengo

Voz 4 09:14 yo tengo dice es verdad que yo tengo una cosa que se te amarra al cuello así muy bonita que quedaban por ahí

Voz 0542 09:20 dos tiros porque es de cuero ve gano efectivamente te diré que cada vez hay más hablamos de un veinticinco por ciento de los jóvenes ya que rechaza productos de origen animal tantísimo así que al al loro con esta

Voz 4 09:34 o sea que cada vez va a ser una tensión una tendencia más

Voz 0542 09:36 más creciente claro imagino que además de a los arneses y a los deal pese a las cosas aplicará busca otras cosas arropa a las botas

Voz 4 09:44 bueno está claro claro claro claro cada vez el le esté de del sábado Masó va ser más cuero Vega no porque si la tendencia vacía ya dejémonos llevar por esta tendencia yo creo que sí

Voz 13 10:23 la cambiado

Voz 0401 10:24 gente que se ha puesto en contacto con nosotras demandando una pasquín o fórmula mágica para generar deseo la de veces que Elia Fernández nos ha contado pues que llegaban consultas diciendo que por qué no tenemos una pastillita que haga que mi mujer sienta deseo por mi hoy queremos entender por qué tantas personas que creen en la existencia de esta panacea para ello tenemos al teléfono a Claudia Schiffer psicoterapeuta y sexóloga buenas noches Claudia

Voz 5 10:53 buenas noches ya sabemos que

Voz 0401 10:55 no existe ninguna pastilla que provoque deseo pero la duda es porque esperamos encontrar un remedio a ser eficaz y de rápido

Voz 5 11:04 bueno sólo ver cómo va la sociedad a nivel general en temas de problemas enfermedades porno que siempre el marketing no la fórmula milagrosa la sexóloga también ha caído ya aplicado en ofrecer este tipo de de recurso no que al final son mentira no son reales porque que tengan problemas sexuales que hay que observar diferentes factores que no son sólo biológico orgánico sino a nivel relacional como te estás llevando con tu pareja o como te llevas contigo misma entonces qué pasa que es más fácil decir que es la vida y además yo no lo puedo serlo

Voz 0401 11:41 pregunto

Voz 4 11:43 en algún momento el

Voz 0401 11:44 el sexo es tan fácil alguna vez como algo que sea tan inmediato Claudia

Voz 5 11:51 Nuestra habría que cogerlo no ver que es fácil que es inmediato no obviamente reconoce conoce una persona a nivel químico cerebral obviamente hay baile de hormonas que lo hace todo un poquito más fáciles de esa atracción ese deseo está mucho más efusivo que cuando lleva diez años con tu pareja porque la monotonía el el habitual esa persona el que deje de ser novedad año hace que eso de baile hormona sea un poco más relajados y entonces hay que crearlo hay que buscando y obviamente los problemas El día a día afectan a otras ocho vida tu algo que no se tiene en cuenta muchas veces

Voz 0401 12:30 así que Claudia siete doce problema que te recomiendo

Voz 5 12:35 Ana había explorar qué está pasando en tu vida para que el deseo sexual haya disminuido o haber desaparecido que realmente siempre está lo que pasa es que no lo atendemos de la misma manera o se priorizan otras cosas

Voz 0401 12:47 pues Claudia Costner psico sexóloga muchísimas gracias por dejar bien claro que no existe la pastillita el deseo

Voz 0542 13:14 pues Celia esta noche tenemos una nueva consulta llegada el correo Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com para la cual he pedido Arola que nos acompaña buenas noches

Voz 5 13:25 hola qué tal muy buenas noches

Voz 0542 13:27 la porque psicóloga es sexóloga hilo que nos atañe hoy experta en fetiche Women Elia bueno pues nada Cuéntame pues te cuento os cuento a las dos Nos escribe un oyente que nos dice todo se remonta a la época del colegio cuando yo tenía unos once doce años andaba súper enamorado de una chica de la clase para su corta edad era muy sexy femenina ya adelantadas sus años tanto que era la única niña que se de las axilas mientras que el resto tenían pelo silla y algunas ni eso el caso es que cada vez que subía los brazos para recogerse el pelo hacerse una coleta meditaba mucho verle las axilas de pilas como también en otras ocasiones la sombra grisácea del bello crecido tenía una sensación compulsiva de tener sexo con ella

Voz 0401 14:15 me gusta muchísimo Arola es posible que un fetiche se empieza a despertar tan pronto

Voz 16 14:23 sí sí sí de hecho es lo más habitual es realmente la mayoría de de las personas que identifican que tienen un fetiche aunque tipismo dicen que empezaron a notar algo desde niños la cuando llegan a la adolescencia me refiero a que a que les atraía ese objeto de esa parte del cuerpo algo que les llamaba la atención ya luego cuando llegan a la adolescencia o creador extensa como en el caso de de esa consulta es cuando dan una connotación con la connotación erótica pero lo más habitual es que suene recordarlo desde siempre

Voz 0542 14:55 pues es lo que parece que le ocurría a nuestro oyente y continúa desde entonces siempre me han excitado las axilas de una mujer convirtiéndose en un auténtico fetiche para mí creyendo que era algo paranormal busqué información y descubrí que es algo normal en muchas personas mayormente de género masculino catalogando este fenómeno como parcial y como que al fetiche de esa zona se le denomina más gala unía más calaña que parece que está más Cala me sería más calaña Pascal años me pareció una palabra maravillosa recuerden que yo sí la tonta de yo ya lo España Likud Ariel le llamaría sobaco filias concilia no es

Voz 0401 15:36 cuente que que los fetichistas Se sientan poco normales hasta que descubren que hay otras personas como ellos

Voz 17 15:43 sí sobre todo cuando salgo tan

Voz 5 15:46 que no lo dice Puente cuando lo dice esta realmente no es habitual adiós otras cosas que a lo mejor ya veremos más normalizadas entre otros fetichismo de pies

Voz 17 15:55 pero las axilas son una Mariví fue el ombligo

Voz 5 15:58 el papel que que nos también sí se gente se a eso llamamos cunado se quiso sea en inglés que es más fácil que éstos no prestan

Voz 0542 16:09 no me gusta mucho que es es que estoy aquí yo aquí pero

Voz 4 16:13 cuando el repertorio de hembras que ha tenido el patillas todas teníamos una API

Voz 5 16:19 pues mira he vuelto a ver si te va a dar alguna pista

Voz 0542 16:24 hoy o que bueno sí vaya vaya vaya

Voz 17 16:27 viendo lo de la rareza y la verdad es que Internet es fantástico para eso porque no es lo que ha hecho es que la gente busque y encuentre más personas

Voz 5 16:35 no comparten ese mismo fetiche con lo cual nos hacía intenta

Voz 17 16:38 solos así que muchas veces criticamos Internet y tal pero también tiene sus sus cosas positivas

Voz 0401 16:43 pero pero seguimos estigmatizando determinados fetiches Arola

Voz 17 16:47 sí sí sí sí yo creo que se sigue viendo como raro aquí no decimos con todas las comillas del mundo pero se sigue viendo como lo hay gente que que sigue considerando que cualquier cosa que se sale de lo habitual muy normal no es sí sí quizás nos hemos quitado de la cabeza o yo espero que no sabemos que toda la cabeza de que es un trastorno o decaiga patología detrás y todo eso pero se sí

Voz 0542 17:14 viendo como algo pues bueno rarito Running dosis que además es que la definición está muy bien es un poco rarito igual lo bueno y lo has dicho que que lo de este Ramos pero la realidad es que en las consultas de nuestros oyentes el concepto de normalidad sea estando súper presente a pesar de que nos esforzamos mucho en que no sea así pero en este caso no ocurre lo mismo continúa nuestro oyente diciendo en verano es horrible estar en la playa o la piscina ya que en lo primero que me fijo es en esa zona permanezca una con tino excitación

Voz 0401 17:46 a ver esto suele ser así porque pasa pasa con otros fetiches como por ejemplo con los pies

Voz 5 17:51 con los pies en verano en verano van todos me violó con mirando a los pies con sandalias y claro porque muchas veces es fetiche bien

Voz 17 18:00 por la parte visual a veces puede ver perdió también pues el contacto besar los por lamer los no infinidad de cosas pero claro el estímulo visual es muy potente los estás viendo constantemente aquello que te excita pues hombre normal que tengas una erección

Voz 4 18:13 a mí me interesa que imagínate que te llega a la consulta

Voz 0401 18:17 este sector dice necesito que me digas cómo puedo intentar solventarlo disimular disimular lo que hace

Voz 17 18:28 pues tendrá que empezará de cero quizás un poquito todo eso qué siente cuando ve axilas no quiero decir que vayamos a cambiar el estilo

Voz 18 18:36 Molowny lo que le excitan excitan pero

Voz 17 18:38 ojo no podemos tener siempre tan tan a la mínima no que acercará a la mínima porque si no es que no no podríamos vivir no

Voz 0401 18:46 yo tengo claro porque

Voz 17 18:49 aquí lo estamos llevando a módulo axila pero imaginemos que cualquier persona estuviera ahí pues eso a la que salta con un estímulo que les parecerá erótico bueno pues eso habría un poco que que ir corrigiendo pero yo creo que eso es un caso un poco extremo tal y como lo está contando el oyente que no dudó de su versión por supuesto pero que yo creo que llevaban poco Alex creemos que sólo puede estar viendo axilas esté siempre inconstante erección no creo que sea algo habitual en los fetichistas

Voz 0542 19:18 vale el ahora vamos a la parte más curiosa creo de la de la consulta porque dice lo extraño de mi historia no es el fetiche en sí porque los hay más extraños lo curioso de mi parte realismo es que desde hace unos meses me excitan mis propias axilas a lo que yo mismo he denominado auto fetiche o fetiche propio eso se debe a que estoy llevando a cabo un tratamiento de depilación por láser tengo que de Pilar me por todo el cuero

Voz 0245 19:44 claro incluidas las axilas os puedo

Voz 0542 19:46 con cesar que mientras me de esa zona por primera vez tuve una elección voluminosa de tal grado que tuve que masturbarse para aclara para aplacar el sofocón por añadir un poco más os cuento que desde que no tengo vello en las axilas M el rato de ducha me las acaricio cuando me Bono siempre acabo masturbándose porque siempre hay dirección es inevitable están tan suaves

Voz 5 20:09 me encanta espejito que yo quiero es

Voz 0542 20:13 te digo que es un pedazo de guión realmente pero

Voz 0401 20:18 hay auto fetiches gente que se excita con su propio cuerpo o de alguna forma

Voz 17 20:22 yo conozco gente que considera que tiene un fetiche hacia sus propios Pierre en porque le gusta que otras personas jueves

Voz 18 20:32 con sus pies pero no me busca

Voz 17 20:35 a esa persona pues jugar con otros pies entonces en ese sentido sí que conozco gente pues eso que siente que tiene un fetiche ahora bien que sea estimulando se a ellos mismos no conozco demasiados casos hay que tener en cuenta la cosa está hablando de autos fetiche editado me parece muy bien pero que en el fondo pues no deja de ser una zona que me gusta se masturbándose porque bueno lo caerle da placer

Voz 0542 20:59 si consideramos que tenemos

Voz 17 21:02 con con el pene clítoris no porque al tocarlos nos gusta evitar bueno pues está pues está muy bien aquí en ocho gracia una cosa que ha comentado y suavidad porque todas las axilas pueden estar de Pilar de Pilar y en su caso parece que lo que más me gusta o al menos es lo que comenta es la suavidad de no tener pelo del estar del lado que también le gustan las axilas precisamente porque tienen Bello

Voz 0542 21:28 claro claro para gustos los colores pues por terminan os digo que acaba su consulta diciéndonos post data me encantan los anuncios de desodorantes de mujer

Voz 5 21:42 muchísima

Voz 0401 21:45 muchísimas gracias por desentrañar un poquito el fetichismo fetichismo a los que no estamos tan acostumbradas

Voz 16 21:52 no pero pero son muy bien por qué no nos muestran que todas las partes del cuerpo humano son son eróticas y pueden ser muy excitante muchísimas gracias a vosotros por por llamarme

Voz 0542 22:05 venga un abrazo

Voz 4 22:19 el más firme competidor de lo que supone este programa es el sueño cuántas veces ha sido por sueño por lo que no hemos tenido sexo cuántas veces el sueño ha ganado la batalla de la madrugada de los sábados no ha quedado otra que escucharnos a través del podcast esta noche he decidido unirme a nuestro enemigo creo que nos va a venir bien a todos aprender a dormir mejor no vaya a ser que el sueño influye en nuestra sexualidad buenas noches Si el viaje esmeran Berger doctora en Psicología de la salud hola buenas noches el sueño es mi enemigo si el sexo es mi prioridad yo diría que no que el sueño

Voz 0245 23:06 sí puede ser un aliado para un buen sexo

Voz 4 23:09 esto ya sí que me gusta mucho más aliado ya me empieza a gustar porque cuánto influye el sueño de muy muy mi sexualidad del diaria

Voz 0245 23:20 pues influye lo mismo que te influye para cualquier otro tipo

Voz 7 23:23 no de actividad cuando no hemos dormido bien cuando no el sueño no

Voz 0245 23:29 y reparador pues indudablemente estamos faltos de energía

Voz 4 23:33 o cómo va a estar nuestro deseo nuestras ganas pues bajas también varía la calidad de nuestro sueño con el sexo de por medio es decir después del sexo voy a dormir mejor cómodo

Voz 0542 23:46 como parece que queremos decir continuamente

Voz 0245 23:49 sí en cierta medida sí pero aquí haría una matización por un lado en los hombres yo creo que eso está bastante claro no eso que después de de de tener un orgasmo pues ellos casi el ochenta por ciento vamos a decir que inmediatamente se duermen

Voz 4 24:05 yo no lo pueden evitar

Voz 0245 24:06 pues un casi diría que no y eso tenemos que entenderlo porque es un torrente de hormonas hay que actuar un poco en plan sedante por así decirlo entonces lógicamente ese ese duermen nosotras al contrario el sexo no es activa tenemos ese periodo refractario que digamos que estamos todavía activas y entonces a diferencia de los hombres pues digamos que interfiere entre comillas

Voz 4 24:32 intercede bueno no que ya me estás diciendo que que el sueño es diferente los hombres que las mujeres tienen particulares diferentes vamos a ver si tiene han algo

Voz 0245 24:44 unas particularidades y osea Se somos diferentes eh en cuanto al sueño hombres y mujeres tenemos una serie de pequeñas diferencias nosotras dormimos más específicamente que lo lo que me comentabas pues ya te digo después de actividad sexual pues ellos tienden a dormir enseguida mientras que a nosotras pues nos cuesta un poquito más

Voz 4 25:04 bueno es que lo sepamos y que no reproche hemos no cuando cogerse de la vuelta porque claro yo estaba pensando a veces creemos que es un desplante o que es una cuestión de menosprecio no es así es que realmente pues lo que me ha explicado su descarga hormonal los adormece directamente

Voz 0245 25:21 activamente osea yo creo que es una de las cosas que deberíamos saber entonces también organizar el sexo de otra manera no posiblemente somos nosotras quienes primeramente tendríamos que ir a ese mismo al placer y después ellos yo creo que así se entendería mucho mejor las cosas

Voz 0542 25:37 firmo me gusta mucho eso primero yo puedo tener orgasmos y ya después dejamos los tuyos para al final para que ya si te duermas

Voz 4 25:46 porque tenemos sueños eróticos porque es evidente que existe los sueños eróticos

Voz 0245 25:50 por la misma razón que tenemos otro tipo de sueño y lo que es la actividad onírica los sueños pues son un conjunto de imágenes información que bueno pues se procesan en nuestro cerebro durante el sueño yo no les doy ningún tipo de interpretación como suele darse por parte de bueno escuelas psicoanalíticas y tal realmente no existe sea no hay una interpretación están ahí pues porque hemos podido pensar en sexo Nos dormimos y esas imágenes están ahí bueno pues nos hacen tener sueños eróticos también el que a lo mejor pues antes de dormir hayamos estado estimulados au pensando en ello

Voz 4 26:27 pero vamos pero no no crees que yo por dedicarme a esto de la divulgación sexual de estar leyendo continuamente cosas respecto a sexo la me prácticamente la la máxima información que me a mí a lo largo del día tiene el sexo de por medio seguro la gente presupone realmente que estoy primero del que presupone que estoy todo el rato más caliente que el asfalto de Georgia eso siempre pero también presuponen que yo incluso por la noche también mi actividad onírica va por ahí yo sueño con cosas tan prosaicas como

Voz 12 27:02 una que estoy cocinando o que tengo que ir a algún sitio os sueño cuando estaba en la foto

Voz 4 27:07 culta pero no tengo no no no no no me distingo una actividad sexual de por el sueño más esa que no tiene nada que ver en lo que yo trabaje no y además

Voz 0245 27:18 en primer lugar que todos los sueños no lo recordamos solo recordamos unos cuantos que es cuando nos despiertan en el momento que estamos soñando soñamos todos los días siempre pero no lo recordamos solo recordamos si Nos despertamos en el momento en que estamos soñando que no es durante toda la noche

Voz 4 27:35 aclaro cuando yo tengo la la la sensación de que yo tengo que suelen yo estoy un poco perversa no sé si pervertida asegura a veces creo casi un poco perversa porque tengo la verdadera sensación de Wiki ando mi sueño sea como que voy a veces es verdad que tengo tengo incluyen Clean porque como que voy yendo hacia lo que quiero soñar incluyendo los sueños eróticos como que a veces yo Yola que los provoca eso pasa o esos porque es lista

Voz 0245 28:02 bueno en cierto en cierta medida si hay gente que habla de los llamados sueños lúcidos como que pudieras guiar los pero en realidad un poco estamos en ese momento de ensoñación dónde queremos a lo mejor soñar algo pues nos ponemos a pensar en ello y entonces son las imágenes son las ideas que al final acaban dentro de nuestro sueño

Voz 4 28:23 en respecto a los sueños eróticos un día hablando en este programa sobre sueños eróticos que teníamos los que estábamos presente en ese mismo momento resulta que sí que efectivamente había gente que era capaz de llegar al orgasmo soñando puede llegar a y es verdad llegamos a los ahora podemos tener un orgasmo de la calidad de ese sueño erótico que acabo de tener porque yo me despierto siempre antes vamos a ver Podemos en principio sí es decir

Voz 0245 28:53 bueno pues los llamados sueños húmedos las proyecciones nocturnas esa actividad sexual no pero bueno ahí por ejemplo te digo no es tal

Voz 4 29:01 es una actividad relacionada con

Voz 0245 29:03 sueño digamos erótico sino más bien una actividad fisiológica hombre porqué no si pude podemos de

Voz 4 29:10 abrimos hace muy poco yo al menos el mismo sexual no sorprendió saber que había gente que completamente dormida podía manifestar comportamientos sexuales a que sí bueno entre

Voz 0245 29:25 si haces un trastorno es lo que llamamos una para Sonia es lo que tuvo bien has dicho es sonambulismo sexual es un trastorno ir

Voz 4 29:34 luego pues nada agradable

Voz 0245 29:36 pudiéramos pensar el cese yo yo M

Voz 4 29:39 imagino que estoy durmiendo con con alguien que le pasa eso hombre a lo mejor el general me hacía mucha gracia para el mejor llegabas tú a su estarme no si efectivamente porque además a veces actúan con una cierta

Voz 0542 29:50 lesividad y violencia que no son gente especialmente violento en violenta pero

Voz 0245 29:55 se sabe poco es algo muy poco conocido porque precisamente digamos es una faceta de la cual se ha estudiado poco porque la gente pues no habla de ello no no se habla no hay siquiera contigo porque tú eres una especialista que sí

Voz 4 30:09 yo tengo si yo tuviese cualquier trastorno del sueño si no pudiese dormirse tuviese insomnio

Voz 0245 30:13 no me vendría muy bien sí pero hablar contigo entonces es sí pero ese tipo sobre todo de que son más sonambulismo eso son más en las unidades de de sueño neurofisiología sin médicos especialistas en sueño quién lo tratan con algún tipo de media canción igual que se trata el sonambulismo no no se encuentra en muchos casos hay como ciento cincuenta casos así que se tienen reportados en la literatura precisamente porque ya sabes que los temas sexuales siguen siendo un tabú en la hablar de ellos encima esto no entonces bueno pues no no es algo conocido e la duda es se podrían tener

Voz 4 30:49 acciones sexuales totalmente dormido es decir una de estas personas y imagínate que cuando tuviese esa esa necesidad incidencia por tener la relación sexual si la pareja con la que estuviese

Voz 0245 31:01 pues yo que sé presupuso desde que está despierto o dijese vamos a aprobar se

Voz 4 31:06 de tener relaciones sexuales o nuestro sueño puede ser tan profundo como para incluso tener relaciones

Voz 0245 31:12 suaves podría ser podría ser en un poquito en duda es decir pero hay veces que hay gente que duerme de un está en un momento tan tan profundo de sueño pues ya sabes que se puede caer una cosa y es que disentería se enteran de esas entonces claro con una gran profundidad de sueño poder se podría pero vamos yo creo que en un momento determinado te despertaría sobre todo en el caso de adultos que a medida que vamos siendo más adultos nuestros sueños me menos profundo en el caso los niños pues ya ves a veces un niño está dormido Leko Hess les sacas de un coche coches que ni se entera les sacas dormido le tiras en una cama pero en el caso los adultos yo ahí soy un poquito escéptica

Voz 4 31:55 creo que deberíamos entrenarnos para tener un buen sexo ya que me estás hablando que también influye en nuestra vida sexual yo barro para casa no me cabe la menor duda de que una buena calidad del sueño mejora toda mi vida pero crees que debería pero estarle atención a mi sueño ya Mi vida sexual para intentar unirlas

Voz 0245 32:16 es que de hecho están unidas es decir un buen sueño te predispone a tener una buena vida sexual y a su vez una buena vida sexual fin de cuentas el sexo relaja destreza y favorece el sueño hasta tal están íntimamente ligados

Voz 0401 32:36 mucho mejor después de un polvo las cosas como son por su pues muchísimo mejor claro

Voz 0245 32:41 que si es que eso eso eso es lógico y a la inversa ya te digo hay muchos problemas de sueño que impiden una buena actividad sexual osea problemas diagnosticados como como tales el insomnio en lo que hace precisamente es el digamos influir sobre la actividad sexual sobre nuestra gana sobre nuestro deseo pues de forma negativa y luego bueno pues hay otros problemas como la apnea del sueño que además conlleva disfunción eréctil etcétera etcétera una bajada de deseo que también pues lo que hace es interferir por eso hay que tratar ambas cosas es decir problemas de sueño para tener una mejor actividad sexual tres

Voz 4 33:22 estamos entonces atención cuando nuestra pareja ronca tanto y se queda con porque a lo mejor eso también puede influir

Voz 0245 33:31 en en en la vida sexual al cien por cien osea así se trata de una apnea de sueño que están además muy poco diagnosticadas ese ese ronquido pero no sólo Roncal sino en axfisie darse no en realidad lo que hace tiempo que se quedan con se les corta la respiración efectivamente esa son pequeñas axfisie es que que tienen esos eso se llama apnea eh

Voz 4 33:53 por supuesto si indudable que eso conlleva una

Voz 0542 33:58 que una mala Dios que me recomiendas ir acudir a la unidad a una unidad del sueño acudir al médico de cabecera en cabecera del médico de cabecera yate deriva directamente y además funcionan muy bien aquí en España las unidades de sueño pues Silvia his Merano Berger ha sido muy

Voz 4 34:15 hacer aprender tanto de mi sueño porque lo que quiero ya saben lo que es lo que quiero es tener la mejor vida del todo pero también mejor vida sexual muchísimas gracias por venir a hablarnos de sueño muchísimas gracias a mí

Voz 22 34:40 entre los varones la incidencia más alta de casos de cáncer corresponde al cáncer de próstata en el año dos mil catorce más de treinta y dos mil ciudadanos de nuestro país recibieron este diagnóstico queremos tratar este tema porque el cáncer ya lo hemos dicho alguna vez influye directamente en la vida sexual doctor Javier mayor de Castro urólogo especialista en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid buenas noches

Voz 20 35:05 noches Celia

Voz 22 35:07 desde qué momento se vea afectada la vida sexual del paciente que tiene un cáncer de próstata es tan demoledor como parece bueno

Voz 20 35:15 inicialmente el propio cáncer es raro que haga daño a la vida sexual me desde un punto de vista orgánico más allá pues del impacto que puede suponer para el paciente haber recibido este diagnóstico esta losa generalmente lo que suele atacar más a la esfera sexual son son los tratamientos

Voz 4 35:33 Val el hecho de tener que atacar ese cáncer ya eso sí que puede traer consecuencias porque estamos hablando de me imagino que de cirugía de la radioterapia Hay de todo lo que haya que darle a éste

Voz 20 35:46 Caballero que es exactamente qué pasa con la cirugía la cirugía consiste en extirpar completamente en la próstata me acuerdo que está situada a la salida de la vejiga envolviendo la letra que hay que votar también después una vez hemos quitado la prosa votan tenemos que empalmar otra vez BG con la letra al quitar la próstata se pueden lesionar los nervios que manejan el de la erección

Voz 0542 36:09 que pasan pegados solo pero esto esto no hay manera de salvarlo

Voz 20 36:13 sí cuando el tumor unos muy agresivo podemos intentar pegarnos lo más posible a la próstata para intentar preservar esos nervios esos nervios en la cirugía no los vemos sabemos más o menos para las nociones anatómicas donde deben están intentamos pegarnos lo más posible para intentar no lesionar los pero

Voz 4 36:30 después de la cirugía ese paciente Acula

Voz 20 36:35 no no en absoluto el la próstata produce el semen los espermatozoides suben desde los testículos está la protesta en la próstata el semen la eyaculación sin la próstata no halle con ella colación lo que pasa como la sensibilidad sí que está preservada sí que puede haber orgasmo vaya que

Voz 4 36:53 el placer en sí podríamos seguir diciendo que que de que se hombre sería disfrutando

Voz 20 36:59 exacto eso sí él

Voz 4 37:01 pero terapia qué ocurre

Voz 20 37:04 terapia suele hacer un daño un poquito directamente un poco más en diferido la radioterapia Eve produce inflamación y muerte de muchas de las células especialmente las que se reproducen más rapidamente por eso hace más daño al cáncer que has células normales pero también nace un cierto año alrededor con lo cual los nervios también se pueden ver algo tocados y luego además en los tumores más agresivos como el refuerzo de radioterapia Se suele dar mono terapia

Voz 4 37:31 hay vamos porque claro hay toda una farmacopea ala que hay que recurrir en el caso de cáncer hasta qué punto influye en la vida sexual de de los pacientes

Voz 20 37:43 en este caso bastante el el tratamiento como la próstata crece por estimula la testosterona la hormona masculina para ese he visto que si quitamos la testosterona muchas de las células pero estáticas mueren o por lo menos se quedan congeladas se quedan paradas

Voz 4 38:00 lo cual viene fenomenal está esto caso es no viene muy bien

Voz 20 38:03 en cuanto al tratamiento la enfermedad así pero al quitar la testosterona muchos hombres notan una descenso muy importante del apetito que

Voz 4 38:11 porque la libido se va también a al suelo de entre entre todas esas esos estudios que se están intentando hacer para para esa supuesta pastilla del deseo de mujeres recuerdo que hay un tratamiento que no incluso la inoculación de testosterona en mujeres para ver si reaccionamos concedidos a la libido va va directamente relacionada la testosterona la potencia sexual se ve afectada

Voz 23 38:33 es muy discretamente

Voz 20 38:36 sí

Voz 0401 38:36 también realmente si la por los fármacos no

Voz 20 38:39 ese es otro elemento hormonal

Voz 5 38:41 buenas noches Valentín muy buenas qué tal cómo estáis

Voz 4 38:45 bien nosotros muy bien y tú cómo estás Valente

Voz 18 38:48 pues sí yo estoy para tener el cáncer que tengo al toda la verdad es que estoy bien porque primero porque estoy vivo y alguno porque afortunadamente los tratamientos que me han dado lo que ha sido muy ligeros pues han tenido el efecto adecuado hilar todo en retroceso así que que es muy bien la verdad es que muy bien muy bien muy bien

Voz 4 39:07 así que de Cuéntame estás remodelando tu vida sexual te estás acostumbrado a los cambios como se enfrenta a un enfermo con no le dicen primero que tiene cáncer que me imagino que debe ser demoledor pero después cuando empieza a ver que eso también va a afectar a sus asuntos de cama

Voz 18 39:26 claro porque bueno pues que como bien apuntaba el doctor estupendo que esto lo lo hagáis con un doctor en la mesa para que pueda acotar las cosas con exactitud pues los efectos físicos por un lado pero luego están los toros el ánimo no ha cuando ha dicho que tienes cuando estás operando y recibiendo quimio y recibiendo radios como es mi caso con algo lamentos pues nuestras para mucha lo ha ocasiones del sexo como tampoco está para irte muchas veces a cenar o a tomar cañas sabes tú animó en ese momento pues está bueno pues en otras cosas y eso se nota en mi caso además como uno de las metástasis está en la hipótesis aquí tengo que echar mano a lo que el doctor pueda explicar que tiene tanto que ver con el vigor físico intereses con el vigor sexual pues claro yo dejé de producir la testosterona como en unos niveles normales solución pues la testosterona vía medicamentos un gel que Le doy cada mañana y que se supone que que que me me convenza de esos niveles han bajado por la analítica que me hago cada tres semanas que es la quimio pues van bien bien ya mi cabeza que ya está acostumbrada a tener cáncer desde hace quince meses mi estado anímico pues va mejorando también la vida la vida sexual es decir ya normalizando las cosas tu vida sexual cebando marchando yo ahora mismo yo puedo decir que tengo una vida sexual normal de un paro en vez de cincuenta años indicó a su con su cáncer en prima que bien

Voz 4 40:54 a mí me gustaría saber Valentín fuiste consciente desde el principio de la que se venía encima

Voz 18 41:00 pues no no es aprender a tenerlo hay que agradecer a a tener cáncer yo no sabía porque además bueno pues el el cáncer como todas las enfermedades de una manera de otras yo empecé con un cáncer de pulmón me operaron y me lo quitaron pero luego me vinieron cuatro metástasis claro yo no sabía lo que se me venía encima no sabía que esto iba a durar tanto que iba a ser tan tan penoso en algunos momentos pero bueno sí que tuve la suerte de desde el principio afrontarlo de una manera muy optimista con con mono pues intentando ver el lado bueno de la del cáncer que es es paradójico pero pero lo tiene porque me ha traído también muchas cosas muy buenas y creo que por el momento llevo bien y que se que enfrentarme a al cáncer y irresistible a esta enfermedad pero no no no no lo sabe no lo sabe y tampoco piensas en ese momento oye esto cómo va a afectar a a mi vida y a la cama no a mi vida sexual pues pues en ese momento no es una prioridad pero luego haciendo porque luego la vida viene normal esta vez mira todo eso es estupendo que que en mi caso que no es un cáncer de próstata pues pues por tener una vida sexual normal

Voz 4 42:10 Javier los los médicos obligados a hablar del tema de de la vida sexual como los pacientes cuando le decís también que tiene un cáncer como esta

Voz 20 42:21 a saber hablar común pacientes es un arte que que no entrenamos en la facultad

Voz 4 42:28 María te lo enseño no no tenía una asignatura que fuese a diagnóstico sí y otras vainas no eso es

Voz 20 42:36 según me han contado los alumnos ahora me parece que sí hacen juegos de rol para intentar prepararles un poquito pero la parte humana de del oficio no no se trabaja mucho de expresamente es algo que que te va llegando o no en principio además es muy dificil adecuarse a a lo que el paciente es capaz de asumir en el momento ya inminentes adaptarte a lo que él necesita es es realmente complicado porque además eh en el momento que les da al paciente la noticia que tiene un tumor empezar a hablar de las consecuencias y los tratamientos y las secuelas que puede dejar que algunos esos tratamientos no es fácil porque el paciente ha entrado prácticamente en shock

Voz 4 43:23 no prácticamente no tiene que ser una bomba

Voz 0401 43:25 cogería con lo cual después de que lo ha dicho le has

Voz 20 43:28 dicho que tiene un cáncer de próstata las siguientes palabras ya deben sonar como como ruido en su cabeza claro

Voz 5 43:33 de hecho muchas veces pues por eso no sólo yo

Voz 0542 43:37 a lo que hizo Valentine no se oye ni siquiera es capaz de escuchar claro al respecto

Voz 18 43:42 soy yo soy yo soy incapaz de reproducir la conversación fielmente del médico que me diagnóstico no soy capaz soy capaz de repetirlo el primer minuto después

Voz 5 43:52 no no no no no recuerdo del que dispone no

Voz 4 43:55 no lo tuvo ya estás en tu Pedro

Voz 18 43:58 con lo absoluto empieza mientras el tema hablando tú empiezas a intentar ver qué te va a pasar Rusia es una especie de de de de de de lío mental en el que tú tienes que si vienen dos prioridades vitales a primeras piezas pues te te importa en la vida hay que que estás arriesgando que tienes al Gobierno no me contaba

Voz 4 44:22 doctor que hay casos en los que hay que intervenir quirúrgicamente apurando un poco más raspado un poco más se pone en ver afectados los nervios que participan en la erección imaginemos pongámonos en lo peor que estos de los que hablamos ahora mismo están absolutamente metidos en la causa que hacemos entonces si esto ocurre porque claro de decirle a alguien esto se acabó que se hace cuando no se puede tener una erección

Voz 20 44:56 bueno vamos a ver en principio lo lo primero es saber que los urólogos somos gente limitada participamos en en el tema de la erección vale como como aquí sabéis mejor que en la mano de los sitios el sexo es mucho más que una erección entonces nosotros es verdad que hay mucha gente que lo vive así que sólo le preocupa recuperar la la erección y es donde nosotros podemos hacer algo pero lo primero que yo les diría a estas personas es que que piensen que que no que hay mucha vida fuera de la la erección que las mujeres que más orgasmos tienen son las que tienen relaciones lésbica es decir que que yo creo que hay mucho mucho que hacer

Voz 4 45:38 sea que tendríamos que pensar precisamente en en otras sexualidad es que no sea tan tan tan tan tan

Voz 20 45:45 exacto sí me acuerdo siendo siendo residente estaba viendo un paciente que la operación unos años con un cáncer de próstata no tenía erección es entonces pues yo muy muy académico pues le pregunto por todo con qué tal le va no se que no se puedan darle pregunto cómo va el tema de las relaciones me he dicho que desde la cirugía elecciones cero Le pregunto pues oye qué quieres que hagamos algo al respecto tener

Voz 0542 46:09 se podría hacer tengamos eso es tenemos inyección

Voz 20 46:11 sin acabar no tenemos la prótesis de pene para colocar unos cilindros neumáticos dentro que que le pueden ayudar entonces señor no se lo pensó me miro en mi comida no no en principio no no estoy interesado muchas gracias ahora mismo en este momento mi vida tengo un círculo de amigas en las que estoy muy cotizado porque por mis otras y no no tiene ningún interés porque él tenía una vida sexual estupendas elecciones

Voz 4 46:38 porque tiene una vida sexual plena sin elecciones Valentín y perdóname la vida sexual tiene que cambiar cuando ésta el cáncer de por medio crees que deberíamos empezar a pensar en otras sexualidad es que son posibles

Voz 18 46:52 absolutamente absolutamente voy primero por el efecto la enfermedad y luego porque bueno también el que el cáncer va asociado a un rango de edad en muchos casos y eso también se nota entonces la puerta otra vez soleado aparece a mí me ha parecido me ha parecido oí es así gozar ya no depende tanto tanto tanto de de tener una erección como el poder tener un un tiempo de sexo magnífico lo de la elección no es el requisito protagonista muchísimo hemos ido o estás obligado a vivir otra manera porque todo esto que es pareja yo creo que es bueno hablarlo no es hacer un tema tabú es complicado y con pero un día el el hielo y ponerte a hablar de esto cosas que yo estoy con más o menos ganas pagar ocho parejas está sana sigue teniendo su tu apetito sexual normal y corriente

Voz 0542 47:44 bueno pues unas es cuando estás en común

Voz 18 47:46 de de casi nada no hay que hablarlo y si tengo la suerte de verte con tu pareja hablando entender arte con una nueva forma sexualidad pues pues mejor que mejor

Voz 4 47:57 se espera espera también la medicina esto que que bueno pues que aprovechemos en este caso algo como como que no nos que de otra como para explorar otro tipo de sexualidad es como doctor le viene bien a usted que sus enfermos se plantean estas posibilidades

Voz 20 48:14 sí desde luego una de las suertes de detenerlo el oficio que tengo es que hay mucha gente que que comparte cosas muy íntimas muy profundas muy importantes de su vida entonces todos todos los días aprendemos de algún paciente como aprendí de aquel que os he contado nos vino muy

Voz 4 48:34 Valentín también hemos aprendido muchísimo de muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos tantas intimidades tan específicas sobre tu vida sexual sobre tu cáncer también

Voz 18 48:47 bueno es que a nada pucheros nosotros yo creo que es que lo que tenemos que hacer todos los pacientes de cáncer es hablar tranquilamente de nuestra enfermedad no es una enfermedad vergonzosa y hay que decir que tenemos y cómo nos afecta yo creo que es un primer paso que un grandísimo para poder resistir contra el cáncer en las mejores condiciones posibles

Voz 4 49:07 pues un abrazo muy fuerte Javier perdón un abrazo muy fuerte Valentín y un abrazo fuerte Javier mayor de Castro doctor urólogo especialista en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid muchísimas gracias

Voz 0401 49:20 no

Voz 4 49:20 por hablar de cáncer y de sexo conmigo mucho

Voz 20 49:23 el gracias a Contigo Dentro

Voz 10 49:26 Art

Voz 24 49:29 el fue el TAC my face

Voz 0401 49:41 cada vez que me encuentro con alguien sabe todo cuanto que sería bueno su silla conociéramos todos los rincones de nuestro cuerpo

Voz 10 49:50 agradecen será acariciándolos

Voz 0401 49:54 reconozco poner ganas en ser la primera despedirme pero fíjate agradezco cuando aparecen detalles que no me espere por ejemplo un haba tengo que pensarlo muy muy mucho para recordar su la mitad me pilló con el gusto complacido la moda está de esconder caras no puede evitarme preguntar cómo se maneja un Navarro baila Tana tienen fama de ser buenas para el sexo oral a mí que me lo expliquen no me vale el rollo de las costillitas Si cuando metes la caer entre mis piernas y lo que quiero es que seas tú habrá las piernas separando con esos largos dedos los labios que Mr reserve mujeres de pubis de láser quizás ellas sí que lo agradezca se me ocurren combinaciones de desesperación y locura con cosquillas en el monte de Venus hagan el bondad sadomasoquismo una explosión de carcajadas si algo me gusta en la cama es que me hagan reír por eso donde más y mejor me imagino barbudos es besándose el cuello y la espalda rebozo dándose por mi nuca mordiscos cuando entre mis múltiples haciendo de su espesura la cualidad de mi rebosa ahora que estaba yo planteando M Si no me habría perdido algo Corpus dar guerra asustadas mandíbulas parece que las barbas dejan de estar de moda con lo que cuesta montarte una fantasía sexual con cualquiera ahora van a empezar a tirar todos de maquinilla de afeitar verás no voy a quedarme sin enterarme de Si es verdad eso que cuentan

Voz 10 51:44 los señores