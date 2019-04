Un extrabajador de 'Los Nogales' apunta a las jefas de planta del centro: "Sabían lo que pasaba y no hacían nada"

Voz 0194 00:00 Esteban buenas noches hola buenas noches eran tú has trabajado en la residencia Los Nogales de Hortaleza durante cuánto tiempo en qué poca fue eso en qué año fue

Voz 1 00:13 no recuerdo exactamente pero creo que fue en el dos mil dieciséis al dos mil diecisiete

Voz 0194 00:18 has visto el vídeo con los malos tratos reconoces a los trabajadores ya la mujer maltratada también tú trabajaba es en el en el módulo o cerca de de estos de estos otros trabajadores pues mire yo trabajaré tú veías estas actitudes

Voz 1 00:43 claro los palpaba diariamente

Voz 0194 00:46 y qué decías cuando lo veías

Voz 1 00:49 al principio me estoy viva me Coy vía porque como nuevo no tenía autoridad ni podía opinar sobre el caso pero después cuando uno ya lleva un tiempo o cuando le renuevan contrato pues uno comían

Voz 0077 01:07 eso es lo que no me gusta lo que les gusta

Voz 1 01:10 lo que uno ve lo que no ve es quitarle todo ahí no es que sea algo que se oculta pero es que es desagradable ver cómo maltratan a los a los ancianos

Voz 0194 01:27 tú lo ves tú lo veías decías al principio callaba entiendo que por la precariedad de tu propio contrato por el miedo a que te echaran cuando decides denunciarlo cuando decides hablarlo enseñar las uñas como tú decías a quién se lo cuentas

Voz 1 01:42 yo hablé con don Francisco directamente porque a él por ejemplo no lo dejaron entrar a ver a su madre decía que bueno es Cy L contar a toda la historia es muy larga sabe que él mismo abusaba de su propia madre yo creo que eso no puede no puede pasar en una persona después nos bueno yo le decía que no residentes hay un protocolo que no se puede hablar con los familiares tenemos prohibido hablar con los familiares directamente sólo puede hacerlo la jefa de planta y la segunda jefa de planta cuando no está la primera jefa los auxiliares somos punto Icomos

Voz 0194 02:21 dígame una cosa cuando se me dice que no dejaban a su hijo a Francisco Vera su madre porque no la dejaban

Voz 1 02:29 por orden de la primera jefa

Voz 0194 02:31 pero con qué argumento

Voz 1 02:34 momentos de que no podía pasar simplemente porque no él pedía lo que lo que debe pedir una persona que nada su madre simplemente que no querían que pase de él que era muy molesto oso que de ahí viene el que el pues no lo vean entrar por la puerta es decir ella viene ya viene ya viene miren quién viene tiene quién viene muy bueno

Voz 0077 02:56 era todos los días no sólo con a estas dos personas era con todos los residentes de gritos

Voz 0194 03:02 todos dígame una cosa es un hecho aislado de esos tres trabajadores o hay alguien más que sabía que eso estaba pasando

Voz 1 03:11 claro si la primera y la segunda parte

Voz 0194 03:16 y que decían que usted

Voz 1 03:22 en una ocasión se lo dije pero ellos no se encuentra de las mujeres yo tengo mis hijas tengo mi mujer tengo mi madre tengo amigas todas las mujeres la respeto como se debe respetar a una mujer pero ahí no se puede cuando ahí puras mujeres y hay un solo hombre ahí es como estar en un gallinero

Voz 0194 03:44 dígame una cosa usted no se planteo denunciar

Voz 1 03:48 en un principio no porque tenía un contrato precario pero después ya cuando nos guiamos cuanto Francisco pues ser el me dio una cámara pero no pude grabar nada o imposible porque a ya no aguantaba ya estaba psicológicamente fatal porque es todos los días de todos los viajes vea lo mismo los mismos lo mismo no

Voz 0194 04:10 vejaciones

Voz 1 04:11 tratos

Voz 0194 04:14 y eso pasaba solo en ese módulo o pasaba en otros módulos también

Voz 1 04:18 yo creo que en en todos los módulos que la gente está con Alzheimer tiene párkinson ir no tienen cognitiva mente a sus o demencia tienen demencia podrían no es como una persona normal que está viene a la cabeza alzada de una persona que está bien los otros que eran plantas normales no tenían el mismo trato sólo a las personas que no que no que no sienten que no pueden decir mira ella me maltrata o él me maltrata Dueñas y así entonces son personas que no que dependen cuidado sabes

Voz 0194 04:53 si usted ha apuntado me decía antes lo de la alimentación qué pasaba con la alimentación

Voz 1 04:57 la alimentación era que por ejemplo había un señor hecho nombre no lo voy a decir porque eso no está permitido o ética en ponía el puré y en medio del puré

Voz 0194 05:15 para no perder tiempo en darle las dos cosas por separado

Voz 1 05:17 que era como para enfriar el puré si venía demasiado caliente o era pura delator el trabajo que el trabajo para hacer una hora antes de salida diestro hiciera todos los días yo me enfrenté a esta chica y me dijo que no que ella lo hacía porque se lo decía la primera jefa la primera es para lo permitía

Voz 0194 05:43 usted Esteban ya ha declarado ante la Fiscalía

Voz 0077 05:46 si la Fiscalía ha contado todo esto que nos está contando ahora nosotros mismos y lo todos cuantos