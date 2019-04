El día que un nazi recibió su merecido

Voz 1

diga lo que diga Hollywood en la vida real pocas veces tienes la satisfacción de ver ganar a los buenos de hecho muchas veces incluso cuesta distinguir quiénes son esos buenos pero que cuesta menos es identificar a los malos sobre todo cuando tienes esa distancia que te da la historia si bien la vida pues raramente premia a los que se lo merecen no se puede negar que a veces también castiga los malvados y eso pues son momentos para saborear aunque no reparen el mal que han hecho anteriormente esos mismos personajes el once de abril de mil novecientos sesenta y uno el que tuvo un mal día fue uno de esos seres con los que te da vergüenza compartir especie Adolf Eichmann Ice Man un devoto seguidor de otro Adolf fue uno de los jerarcas nazis encargados de coordinar la solución final el plan de exterminio sistemático de la población judía que Hitler puso en marcha durante la Segunda Guerra Mundial después de la derrota de Hitler de su país a small había huido a Argentina que en esos momentos es un país digamos que un poco nazi friendly y allí pues nada vivió felizmente hasta que un buen día fue detectado y cazado por el servicio secreto israelí que lo secuestró y se lo llevó en un avión a Israel y allí es donde se encontraba el once de abril de mil novecientos sesenta y uno ante un tribunal judío que iba a juzgarlo por los crímenes que había cometido veinte años antes un escenario que hay mal seguro que no había contemplado durante el juicio intentó evocar la compasión eso de compasión que él mismo nunca sintió alegando no que él era un simple burócrata que había seguido órdenes y asegurando que lo poco que había visto el Holocausto le había horrorizado por desgracia para ver las pruebas en su contra decían que había sido un exterminador entusiasta siempre dispuesto a encontrar nuevas maneras de llevar a más judíos a la muerte en los campos de concentración y así lo vio también al tribunal que lo sentenció a muerte el treinta y uno de mayo fue ahorcado sus cenizas tiradas al mar así que si este once de abril no te resulta muy satisfactorio piensa que al menos hay un aniversario digno de celebración