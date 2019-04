Jorge Molina: "No firmo la Europa, hay que ser ambiciosos. El equipo va a pelear por todo lo que se pueda"

Voz 1375 00:00 no he antes de que venga Ponseti está por ahí esperándonos y seguro que pendiente del fútbol también porque es un sitio muy futbolero y a Jorge Molina jugador de el Getafe que está completando una temporada espectacular en que está siendo una de las piezas claves en el ataque de el equipo azulón ahora mismo cuarto en la zona de Champions sigue a falta de siete jornadas para que termine la Liga don Jorge Molina muy buenas hola qué tal noche de Champions has está viendo fútbol o no

Voz 1 00:29 sí hemos estado hacemos de estado en casa viéndolo

Voz 1375 00:31 poquito de Sony ni el día que descansa uno desconecta el fútbol no

Voz 1418 00:35 bueno yo me gusta me gusta verlo siempre que puedo me gusta el fútbol

Voz 2 00:42 que visto los dos el Barça o un ojo en cada partido

Voz 1375 00:46 no sólo no hizo

Voz 1 00:48 qué te ha parecido

Voz 1418 00:50 pues bien al final creo que es bastante superior al al al marcha este proceso que está al principio hemos esperando demasiado atrás y después también un poco más el Barça pero tampoco lo han creado peligro

Voz 1375 01:05 oye viendo viendo el partido esta noche en tu casa ahí por la tele te has imaginado en algún momento el año que viene en Old Trafford

Voz 3 01:13 no no no la verdad que no te ha pasado por la cabeza el Getafe en la Champions el año que viene

Voz 1418 01:17 bueno a ganar algo que que llegara queda mucho muy bueno sí que es verdad que hallazgos unas cuantas jornadas en ese cuarto puesto ahí bueno el equipo ambicioso iba a pelear por por el parece claro pero

Voz 3 01:31 bueno teniendo los pies en el suelo entonces eso es una tarea muy difícil es la primera vez que

Voz 1375 01:37 los cuartos fue como ojo de fíjate el Getafe IV zona Champions bueno aprovechen que lo disfruten porque la semana que viene ya no estarán pero de momento aguantáis quedan siete partidos aportó donó lo que dices

Voz 1418 01:49 sí sí sabiendo que que bueno del el objetivo desde que empezamos la permanencia y entonces pues bueno ahora fervientemente pues la gente tiene tiene la ilusión ver no pero bueno nosotros tenemos que tener los pies en el suelo de todo él lo cambiar lo que hemos venido haciendo hasta ahora es decir el partido a partido oí bueno preparar muy bien el partido de esta semana que va a ser muy difícil bueno

Voz 3 02:15 ya lo aquí poco a poco me esta semana ahora hablaremos

Voz 1375 02:18 ese partido en mi tierra bueno estaba viendo los partidos esta semana en Valladolid pero luego contra el Sevilla luego contra el Madrid luego contra la Real los recibís al Girona luego vais al Camp Nou hice Reis con el Villarreal todos los partidos menos la Real van a ser rivales que se están jugando o la Liga

Voz 2 02:35 o Europa o el descenso

Voz 1418 02:37 sí íberos pero es que yo creo que practicarse se que está todos los equipos jugándose algo a estas alturas futboleros igual hay alguno por ahí poco media Pedro prácticamente todos tanto Leganés Éibar Real Sociedad ahí poco más entonces bueno eso que sea más atractivo para el aficionado que haya más pues bueno más tensionan los partidos yo creo que al final más hemos llamado para el bonito para

Voz 1375 03:02 oye para para esa cuarta plaza a la que Price varios equipos a quién ves más fuerte de los que os persiguen a quién ves en mejor forma

Voz 1418 03:10 bueno es un nosotros comentando no hay un poquito alguna vez sabemos dicho nada es que el ballet sea un poco el el más peligroso por la dinámica se venía no se mi ya pues bueno siempre ha estado ahí un poco oí ya había bajado llega la temporada pero sí que llevaba pues bueno antes de este partido en Vallecas que perdió no se quiere paz y así perder diecisiete tiene una dinámica muy muy positiva pero bueno al final cualquiera que sea ese el Sevilla sino pues el Betis es que son presupuestos que sobreros pero bueno al final estamos ahí a un y de forma gritos propios no entonces pues pues vamos a disputarlo oí peleando

Voz 1375 03:59 en unos días hace treinta y siete el XXII es no

Voz 3 04:03 si el XXII metidos treinta y siete

Voz 1375 04:06 tacos e llegaste al al Getafe en dos mil dieciséis para jugar en Segunda desde entonces en la pena dos años y medio te has convertido en el con cuarenta y un goles en el máximo goleador de la historia al Getafe en Primera Segunda y en Copa te imaginabas esto cuando tú decidiste fichar por el Getafe

Voz 1418 04:25 bueno no la verdad es que no es bueno con la ilusión de desde el reto de devolver al Getafe que había hecho yo ahí bueno con con esa ilusión fue un año muy complicado la verdad es otra cosa bastante mal y después con la llegada de este pues pues cambió todo un poquito no tipo Racing no soy yo que fue un año muy complicado pero también fue pues bonito consiguió encender el año pasado pues bueno digo peleando por Europa hasta la última jornada con el Sevilla no te pues estamos en cuarta posición que que los tres años que llevo en de están siendo espectaculares

Voz 1375 05:13 un equipo del que todo el mundo habla maravillas siempre los lunes tenemos el sanedrín en El Larguero con Kiko con Álvaro Benito con Cañizares y con Gustavo López y llevan todo el año hablando bien de este Getafe pero también hay críticas hacia vuestro equipo hacía vuestro juego hay quien dice que Rajoy siempre al límite o por encima del límite del reglamento que que piensa Jorge Molina cuando escucha eso

Voz 1418 05:32 pienso que que bueno normalmente cada cual quejas de ese tipo porque porque hemos conseguido nosotros los tres puntos no es no escuchar nunca de del rival cuando cuando los han ganado entonces bueno es verdad que nosotros somos un equipo muy compacto muy intenso pero es que yo creo que hoy en día con con la exigencia ya que con la igualdad que hay el equipo que no juega al límite creo creo tiene complicado no se deja City tarde quizás a algo grande yo creo que el resto de equipos muy buena complica lo que pasa es que sí

Voz 1375 06:11 límite del reglamento pero dentro del reglamento

Voz 1418 06:14 sí claro pero pero es que yo creo que todos los equipos tienen que jugar así es que además el fútbol pues si va dirigido más un poco más a esa parcela física no que que más que en lo técnico poquito no sé en este aspecto se está volviendo un poquito más físico entonces si no si no juegas al cien por cien hijos pero yo creo que es muy difícil

Voz 1375 06:39 no solo tenéis físico e intensidad que es obvio si ese ese juego muy bien al límite sino que tenéis goles entre entre los diez que llevas tú los trece que Gemma que lleva Jaime Mata y los siete que lleva Ángel eh su seis treinta por ejemplo los tres del Madrid Benzema Bale Israel hemos que son los tres máximos llevan XXXI uno más que vosotros tres los tres quema suman del Atlético Griezmann Saúl y Morata suman veintiuno también hay gol en este Getafe con los tres de arriba no

Voz 1418 07:06 sí la verdad que que bueno estamos estamos teniendo fortuna de cara voy igual sobre todo porque yo creo que el nivel de compañerismo entre los traerse es muy bueno no al final pues lo que estamos marcando los tres goles pero normalmente juega dos papeles entonces queda fuera pues pues con mucha queremos jugar con con el máximo compañerismo apoyo a todo a al otro yo creo que eso es es importantísimo también para tú bueno para que nuestro sistema funciona

Voz 1375 07:41 en lo trae jugaste los tres pero un rato durante un ratito coincidir los tres en el en el último partido de tu renovación

Voz 1 07:50 se habla algo es lo bueno está un poquito ahí

Voz 3 07:54 no hay prisa la verdad me pisa está está propuesta no está encima de la mesa

Voz 1418 07:58 está bueno estamos al final tanto tanto el club está está contento y yo también te dije bueno no hay problema seguro pero pero bueno ahora vamos a centrarnos en el acabar la temporada lo más arriba posible lo mejor posible y que no hay problema en llegar a un acuerdo seguro porque al final estamos contentos y eso es lo más importante ahora

Voz 1375 08:21 viéndote cómo estás físicamente apunta a hacer treinta y siete que has pedido cinco años no

Voz 4 08:29 ahora sí

Voz 1375 08:30 yo cinco por lo menos

Voz 1418 08:33 yo la verdad que ves me estoy encontrando desde entonces mientras entonces físico respete ya acompañe pues pues bueno seguiremos dando guerra

Voz 1375 08:42 oye te está decepcionando a la Liga por arriba quiero decir no no no digo el Barça pero los que están por encima de los tres clásicos Barça Atlético y Real Madrid te está decepcionando especialmente alguien o la Liga en general o el nivel de los grandes este año

Voz 1418 08:57 no no yo quizá al final es un poco lo que te comentaba que estaba un poco es preceptivo igualando en ese aspecto más más físico más intenso oí quizá esa banda que que a lo mejor los equipos que no son los Madrid Barça Atlético pero que sí que tiene el escalón si todos los que los otro pues pues que igual un poquito con las con con el resto no yo creo que va más enfocado

Voz 1375 09:24 Barça lo tiene en el bote finalista de Copa hay algo y daba un paso de gigante en la Champions les ves capaces de hacer el triplete

Voz 1418 09:33 se ordenó cordero al alto son un equipazo y si tienen a veces de que bueno la verdad que es sobre espectáculos una locura lo hace todo de parece que sea feliz estoy conocerlo pues pues es dificilísimo no sí la verdad que bueno la Liga prácticamente ya ya la tiene la final están Champions lo he tenido un resultado positivo y es porque no tienen equipo para poder seguir otras competiciones

Voz 1375 10:05 pues eso el Barça veremos lo que hace el Getafe tiene equipo para seguir dando guerra hasta el final y veremos si está el año que viene en Champions o no sino firmas Europa League ahora mismo a falta de siete partidos

Voz 1418 10:17 ahora mismo si no hubiera dicho en principio te hubiera dicho que si ahora no lo yo creo que ahora me todo pero hay que ser ambiciosos sabiendo que si entráramos en Europa League ya sería un éxito

Voz 1 10:29 la temporada porque el equipo va a

Voz 1418 10:32 el alcohol por todo lo que se pueda tiene estrés

Voz 1 10:35 sé que eso no dos

Voz 3 10:37 tres tres tres tres millones de que años tres

Voz 1418 10:40 pues que es la mayor tiene cuatro años sirve y hoy ya no lo hizo en escena

Voz 3 10:46 o sea que todavía todavía una buena papá bueno la la la la mayor si no sí sí ya me llame partido si ya has dicho no vais a jugar en Europa

Voz 1418 10:53 por el año que viene no se suelen venir los tres a la no sé que uno la Dios que sea muy tarde pero sí que me gusta

Voz 3 11:02 bueno a lo que va de vez en cuando a la sala de prensa contigo no

Voz 1418 11:06 sí sí sí alguna enhorabuena Bellavista tal y como

Voz 1375 11:11 pues nada que mucha suerte el año que viene está encima de la mesa como dice Jorge no hay prisa pero seguirá seguramente una temporada más Jorge Molina que está haciendo un año espectacular en este espectacular Getafe suerte que vaya