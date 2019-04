El Larguero (10/04/2019): El Sanedrín tras las victoria del Barça ante el United y charlamos con Jorge Molina

Voz 1 00:00 adiós al larguero el Barça ha ganado por primera vez en su historia en Old Trafford Manchester United cero Barça uno gol después del remate de cabeza de Luis Suárez que le ha pegado so en el cuerpo se ha metido dentro del defensa del United en propia puerta aunque estaba Coutinho en boca de

Voz 1284 00:52 el para empujarla le pegó al defensa entró dentro único gol del partido que le da la victoria y un buen resultado para encarar la vuelta en el Camp Nou estabais ahí Lluís Flaquer narrar el partido en Carrusel en el

Voz 1 01:04 Teatro de los Sueños hola aquí muy buenas olas

Voz 1296 01:07 qué tal buenas noches pues un gol suyo

Voz 1 01:09 siente no haber encajado ninguno muy importante este Manchester United

Voz 2 01:14 no parece que haya da mucho miedo ya

Voz 1296 01:17 Álvaro eh no pero hay que ir con cautela que el Barça estoy en cuartos de final de cautela se las gasta porque éste es demasiado ha sido capaz este año de ganar al PSG en octavos en París ya a la Juve en Turín en la fase de grupos así que eliminatoria encarrilada gracias al gol de Suárez con la ayuda de Luxor Nos queda la duda de si Suárez ha roto o no esa racha de tres años se sin marcar fuera de casa como decía Marcos el carrusel el autor intelectual del gol podría ser el uruguayo así que daremos por cerrada a partir ahí lo que debe ser si lo que tú decías que al final el Barça otro partido más sin recibir goles fiabilidad defensiva el liderazgo de Piqué buen resultado para la vuelta

Voz 1284 01:55 sí señor está por ahí Adrià Albets en la zona mixta hola daría muy buenas o la mano qué tal

Voz 0977 02:00 muy buenas desde esta zona fuera mixta de Old Trafford donde de momento seguimos esperando protagonistas está hablando ahora mismo precisamente en la televisión oficial del Manchester United eh Luc Joe el futbolista ese ha marcado este gol en propia meta lo ha hecho también da Lot seguimos espera cuando los protagonistas del Barça pasa por delante no es posición justo ahora Artur

Voz 2 02:23 Mello brasileño

Voz 0977 02:25 vamos a esperar a que comparezca algún futbolista del Barça en esta zona mixta del teatro de los sueños

Voz 1284 02:30 hasta ahora vamos con Jordi Martí Marcos López y además Ramón Besa compañero del país que está estalle en Manchester ahora les saludamos que estará supongo acabando el artículo de El País y también Sique Rodríguez Bono enseguida el sanedrín Bruno Alemany que ha incorporar también a a la charla sobre este United cero Barça uno e Iturralde González está por aquí nuestro árbitro lights Hola buenas noches te vas

Voz 1 02:48 la Champions dan a partir de cuartos ya para sí porque veo que esto es un desastre chaval quién y todo lo que poner un poco de orden estaba Dolado estáis puede que también puede puede que venda parte civil que estará

Voz 1284 03:01 la aquí Iturralde González hoy por cierto debió ser ahora repasamos jugadas polémicas pero debió ser expulsado eh por segunda amarilla a Busquets por esa mano en el cuarenta y nueve

Voz 0514 03:10 si la si la ve ahora ya no las amonestaciones por mano en centros ya no son eh amonestación en dos años estación lo que pasa es que ha hecho cinco faltas seguidas teniendo ya una amonestación no sé porqué pero

Voz 0301 03:21 lo ha estado jugando muy muy al límite

Voz 1284 03:24 cuando concede la segunda amonestación pero por la mano no

Voz 1 03:27 es que ahora los centros al área

Voz 0514 03:29 no aunque corte en un pase no es amonestaciones

Voz 1284 03:32 habrá completo la portada de este Larguero deciros que ha empatado Ajax Juventus a uno Ajax uno Juve uno gol de Cristiano en el cuarenta y cinco de enero en el cuarenta y seis todo por decidir en Turín pero comparece Valverde en sala de

Voz 0653 03:44 que haya está Ernesto Valverde primera pregunta para el entrenador del Barça gesto serio cansado con qué sensación se va después de este cero uno en Old Trafford con qué sensación se queda sobre todo teniendo en cuenta cómo ha ido el partido

Voz 0588 04:01 una buena sensación teniendo en cuenta que se fomente el Barça nunca había ganado

Voz 1906 04:05 sí hemos ya los primeros pasos nos marchamos con Un

Voz 0588 04:08 bueno con un buen sabor de boca no soy

Voz 1 04:13 pues un poco pero tampoco sé si es prole es problema es el micrófono de la SER es la sala de prensa de Oltra pero ahora lo vamos a ver teatro de los sueños supone ahí el altavoz llevando estas escuchamos a Valverde en directo al técnico del Barça

Voz 0588 04:28 sabemos cómo será gastar fuera de casa son teniendo cuenta la última eliminatoria

Voz 3 04:36 sí bueno

Voz 0588 04:38 su partido muy intenso muy duro como preveíamos momentos nos hemos tenido que sufrir pero pero estamos contentas

Voz 0653 04:46 bueno pues más preguntas para Valverde le preguntan qué a ir habla como prioridad que no se descontrol el partido el gol ha llegado muy pronto eso hace que yo no hay te deje más espacios para correr si está satisfecho con el objetivo de control del partido

Voz 0588 05:09 sí desde luego eso lo hemos eh pero que lo hemos hecho bien en los problemas que hemos podido tener eran sus han venido más de las pérdidas que ellos nos provocaban porque en el el momento el que se jugó el partido se jugaba lo que nosotros queríamos nosotros dominamos el partido porque les metíamos en su campo pero ya con el marcador encontrándose ha empezado a relanzar la presión un poco bastante alta y hemos tenido alguna alguna dificultad quizás no se ha contado eso poco a romper alguna vez esa presión poder llegar con más claridad a adelante cosa quisimos eso luego en el segundo tiempo que les hemos corrido par de veces

Voz 3 05:52 y entonces ya han tenido hijos

Voz 0588 05:54 más

Voz 1296 05:58 me voy con la que Ernesto Lluís Flaquer en directo para Larguero de la Cadena SER más sea el gol que no sé si tienes ganas a pesar de que UEFA no se lo da a Luis Suárez si tienes ganas de contabilizar sólo han uruguayo

Voz 0765 06:08 eso de romper la racha qué importancia le da

Voz 1296 06:11 primero a quemar que aunque sea con ha habido en defensa y luego al trabajo que ha hecho Luis Suárez de desgaste de aguantar el equipo que qué importancia le das una figura como

Voz 0588 06:19 Luis Suárez muchísima el valor de lo que hace no dependes de que haya un jugador que en el momento que el balón uno para entrar aquel adjudiquen el gula que no nos dejarían de preguntarme narra las defensas Rubén Suárez desde ese sentido eh pero bueno la estado peleando con todo censales el primer minuto tiene alguno otra ocasión bastante clara para poder marcar IBI bueno estamos estamos contentos con su trabajo bueno tiempo genial con todo el equipo la que ha habido momentos hoy en los que nos ha tocado sufrir pero que la ganar fuera de casa en Champions tienes que sufrir donde no hay más que ver los resultados que se han producido en esa

Voz 1284 07:03 está hablando en directo Ernesto Valverde el técnico del Barça enseguida empezamos El Sanedrín enseguida en el micrófono Alves alguno de los protagonistas de este Barça que repito ha ganado cero uno en noticia que Messi lleva doce partidos de cuartos de final sin marcar parece que justo esta ronda se le atraganta al argentino no ha dispara a puerta hasta el minuto ochenta y dos y Luis Suárez que evidentemente Iturralde no lo van a André Lola no no no

Voz 1 07:27 es una cosa o eso ya es así en rueda puertas pues sigue con

Voz 1284 07:30 su mala racha con la que ha hecho un buen partido pero desde septiembre de dos mil quince fuera de casa en Champions no marca cuando aparece la leche sale un dato increíble para un tío tan tan killer del área como Suárez desde septiembre de dos mil quince no marca fuera de casa en Champions a pesar del buen partido que ha hecho hoy también la vuelta será el martes de la semana que viene día dieciséis en el Camp Nou nueve Piqué ha sido el manos de Bach el hombre del partido y como digo es la primera vez que ganan en Old Trafford además el gol de Cristiano que ha marcado ya entre cuartos semis If finales de Champions cuarenta y un goles en total en su carrera cuarenta y uno bueno lleva más en eliminatorias que en fase de grupos en eliminatorias lleva sesenta y cuatro goles Cristiano

Voz 1375 08:11 en fase de grupos sesenta y uno

Voz 1284 08:13 una bestia que lo sigue siendo con da igual la camiseta que se ponga la vuelta de este haya uno Juventus uno el martes de la semana que viene dieciséis también en Turín y al margen de la Champions completamos la portada este Larguero con algunos titulares más el culebrón Diego Costa continúa hoy te hemos adelantado en la SER a las doce del mediodía que Competición le ha pedido a Gil Manzano que aclare el acta del Barça Atlético de Madrid en el que expulsa a costa les Al Gore te puede parecer muy rocambolesco pues habitual cuando recurre no

Voz 1 08:40 eso es eso es habitual que te piden y el arbitro a hacer es ratificarse el colegiado habían respondido creo que está porque viene de viaje creo que estás tú solo no de árbitro bar eso en Liber con Mateu responderá mañana pero quería lo mismo que puso en el acta

Voz 1284 08:55 a Diogo estamos en la quitanieves

Voz 1 08:57 la madre superiora cuatro partidos yo creo que sí quedan siete jornadas pues eso eh bueno además El Larguero os vamos a cuarto

Voz 1375 09:06 dar lo que está planificando Zinedine Zidane para este verano las bajas las altas

Voz 1284 09:14 la manera en la que tiene pensado hacer Zinedine Zidane

Voz 1375 09:17 eh esa transición que en su día se habló en la selección de transición dulce pues aquí nuestra posición de dentro

Voz 1284 09:23 lores es cambio de la plantilla hay transición de la plantilla que ahora mismo y en el Real Madrid a la plantilla del verano que viene va a haber novedades Babe retoques enseguida a los planes de lo que tiene en mente Zinedine Zidane para el Madrid la temporada diecinueve veinte y luego nos lo amplía también con detalle Javi Herráez aquí en el Larguero eh me está hablando sale ahora mismo se miedo lateral derecho del Barça Adrià

Voz 0977 09:46 ya está que el lateral del Barça con un auricular inalámbrico puesto en la oreja izquierda la escuchamos en directo en el órgano faltado bueno pero sabemos que tenemos que estar a tope y en camino para conseguir pasar la eliminatoria son llega un partido grande en Old Trafford el míster te elige para ser titular en el lateral derecho cómo valoras tu evolución en el Barça estamos viendo ya tu mejor versión bueno yo creo que estoy bien estoy bien y el equipo está bien también yo creo que es importante pero estoy bien estoy contento sigo disfrutando de cada partido e intento ayudar el equipo más dijo

Voz 4 10:26 primera victoria en Old Trafford del Barça Osa Osa complicado más el campo el escenario rival en sí pero sí ha sido más complicado el campo de lo que significa Old Trafford la imponente que en este estadio que el rival que el Manchester United en sí

Voz 2 10:43 no no no porque el fútbol no divide bueno no vive de los total histórico sabe nosotros estamos muy bien hicimos un gran partido aunque sólo hicimos un gol pero hicimos un gran partido a nivel de tener la pelota a nivel a nivel defensivamente estuvimos muy bien las oportunidades que ellos hicieron fue más Purpel de no así que estamos muy bien

Voz 4 11:10 con la dificultad que representa marcar fuera de casa una vez habéis marcado el gol habéis sido conscientemente más prudentes

Voz 0977 11:19 sí bueno es siempre bueno marcar fuera de casa salimos con victoria

Voz 2 11:24 no sabemos que va a ser un partido muy diciendo nosotros en el campo no sabemos qué

Voz 0977 11:31 vemos que estar a tope para paso a la eliminatoria así que vamos a luchar

Voz 4 11:36 lo más lo que podíamos para pasar tiempo de otro rival de otras temporadas en casa he estado muy bien sin embargo fuera ha sido capaz de remontar durante la antes de paraíso en estos pone sobre aviso puede pasar también el partido de vuelta de que tienes que ir con mucho cuidado

Voz 2 11:56 sí sí sí porque ellos son una que tiene mucha calidad nosotros eso Fernández que va a ser un partido muy complicado no pero seguramente encontraron que con muy fuerte que también y jugando ya entre la afición lucharemos bastante

Voz 5 12:13 en la línea de lo que estaba diciendo Valverde de lo que está diciendo todo el mundo en el

Voz 1284 12:17 Barça buen resultado pero sin confiarse para el partido de vuelta ícono cuidado con este United que desde luego por lo que hemos visto hoy tampoco tampoco Gere demasiado miedo como decía yo al principio pero no deja de ser un equipo peligroso en la eliminatoria no está ni mucho menos cerrada buen marcador para el Barça con ese cero uno iba a contar también que Marcelino le ha dejado hoy un recado a Martín Presa el presidente del Rayo entiende Marcelino que es el responsable de los cánticos el otro ya recibió en Vallecas cuando le insultaron e ha vuelto a recordarle la historia de lo que dijo Martín Presa cuando el entrenador del Villarreal y dijo lo que dijo de que quería ganar al Sporting y llegó a compararlo de alguna manera con el piloto de Lufthansa bueno sacando removiendo eh arenas movedizas de el pasado Marcelino eh tirándole Gerardo a Martín Presa por cierto que mañana juega al Valencia contra el Villarreal en el estadio de la cerámica en cuartos de final ida de la Europa League donde se enfrentan los dos equipos españoles habrá un semifinalista o Villarreal o Valencia mañana asalto de ida en el estadio La cerámica e en los de Calleja que están en zona de descenso hará rotaciones pero pero a ver porque tiene seis bajas contra relaciones Abe y en el Valencia es duda de última hora Jaume Doménech por Gas treinta Pitis el portero Soler no jugará por sanción Carlos Soler el histórico delegado del español que hizo un comentario racista hace unos días en Girona ha puesto su cargo a disposición del club José María calzón que prefiero no hacer declaraciones le dijo a un aficionado del Girona tú te callas negro de mierda eh repito ha puesto su cargo a disposición del club histórico delegado del español y además en un ratito eh vendrá por aquí Jorge Molina uno de los mejores jugadores está de esta temporada uno de los puntales de este Getafe que está sigue estando en zona Champions en un rato vamos a estar hablando con él de fútbol que seguro que está viendo la noche de Champions de hoy hablaremos del Getafe con treinta y seis a punto de cumplir treinta y siete años IU también fuera del fútbol os cuento que la Federación Internacional de Motociclismo ha hecho oficial que

Voz 1375 14:12 se va a meter mano a la Ducati de Álvaro Bautista

Voz 1284 14:14 que lo ha ganado todo hasta el momento hablábamos poner el otro día tres grandes Fine tres fines de semana nueve carreras nueve victorias en el Mundial de Superbikes así que su Ducati perderá doscientas

Voz 6 14:24 cuenta revoluciones de motor de la de la cilindrada eh

Voz 1284 14:29 por cierto han pasado a actor volverá a Superbikes de Supersport Superbike les roban la moto y lo pasan a y en la tercera etapa de la Vuelta ciclista al País Vasco ha habido montonera a falta de cinco kilómetros que deja sin emociones en la general a la Philippe Jordan Thomas o Enric más ganó la etapa en el Santuario de Estíbaliz el alemán Shaq por lo demás deciros que hoy ha habido EGM que han dado las notas a la radio y que ya sé que con estas cosas

Voz 1 14:51 Nos ocurridos pero que este programa

Voz 1284 14:54 cuando el líder de los programas de la radio deportiva como lo son todos los programas de esta casa todas las horas del día los siete días de la semana de lunes a domingo hay partidos que ganamos por siete cero otro por siete uno otros por seis cero por cinco dos sobre todo en el fondo tampoco queremos aburridos pero líderes también aquí sí que gracias a los setecientos setenta y un mil oyentes de Larguero que Nos hacéis líderes un EGM más y un año más al igual que todos los programas de todos los días de toda la franja de la Cadena Ser lo de siempre gracias de corazón por estar ahí cada noche con nosotros las doce menos cuarto una menos en Canarias vámonos a Old Trafford que haya ganó el Barça esta noche en Manchester

Voz 7 15:30 cinco nuestro

Voz 6 15:38 no no felices dos tres

Voz 8 15:40 que ahora con our renting Un pueblo compartido con tu mejor amigo por cinco euros al día cada uno y al cabo de un año pero cambia oferta saquen renting consulta condiciones el año en puntos en lo has en montos Rato

Voz 9 15:55 sí

Voz 1 16:00 ganar ya recibía una menos en Manchester ha terminado la rueda de prensa de Valverde fue aquí se ha terminado Valverde diciendo que

Voz 1296 16:08 no sabe si ahora tendrá mucho que hacer muchos cambios de cara al partido el sábado porque hay poco tiempo de descanso y que mañana verán cómo está Messi de esa árida que recibía en la primera mitad en ese golpe Con es Malin satisfecho por haber pasado a la historia por ganar al fin el Old Trafford sin querer dar por sentenciada la eliminatoria ni con un cero dos hubiera estado va más tiendo en cuenta lo que ha hecho el Manchester en esta en esta

Voz 10 16:26 viajar porque hay que viajar no se puede ir de sobrados pero no sé en las casas de apuestas como sede

Voz 1284 16:31 pagar que les va de Leganés que elimine United al Barça pero queda el partido de vuelta sigue que no venga Roma la cabeza ni que venga lo que le pasó al país Jermaine contra este equipo sigue tranquilidad pero un paso de gigante del Barça para estar en semifinales bueno está por ahí la banda de comentaristas de la cadena la banda en el buen sentido Jordi Martí muy buenas muy buenas mira te pregunta el titular primero el titular de la SER cuál es el tuyo

Voz 0985 16:54 el titular de La Ser es que el Barça reconocible de Valverde somete al Manchester United

Voz 1284 17:02 ahora hay Marcos López hola con muy buenas hola qué tal no cabe

Voz 11 17:04 ningún diario ese titulares

Voz 5 17:07 pero han vuelto a ser titular en las eh

Voz 1887 17:12 de precipiten caso

Voz 1 17:15 titular del caso

Voz 5 17:18 el caso es que está haciendo a doble página tú es cuando al veces los vio el diario As saca doble imaginamos yo creo lo que estaba haciendo Jordi Martí como titular mañana en El Periódico de Cataluña crónica el gol lleva

Voz 1887 17:29 afirma de Luis el gol lleva la firma de Luis

Voz 5 17:31 ahora ha sido el autor material como decías en el valor intelectual material ha sido el club

Voz 11 17:36 pero si el el que toca hay el que desvía ese es el defensa de United pero si no hay la jugada previa del cabezazo de Luis Suárez que por cierto parece de chiste uno lo sabe mejor que yo que este equipo sea capaz de generar peligro en el juego aéreo a un equipo que tiene Torres como es el caso

Voz 5 17:52 el espera que habla Jordi Alba Adriano

Voz 0977 17:56 sí que se acaba de abrazar con David De Gea en esta zona mixta y lo escuchamos en directo hemos controlado la las contra ellos que creo que es el punto más más complicado de parar luego lo vas aéreos pues el equipo ha defendido bien e irá que hemos tenido prácticamente aún no lo hemos metido hoy también hemos tenido un par de de acciones también que podría ser gol pero bien un partido muy serio y con todo no resultado como dices es muy bueno para la vuelta lleváis tres años sin llegar a semifinales sentir una presión una responsabilidad ante esa situación no bueno sabemos que cuando hemos pasado pues ha sido porque el rival ha hecho méritos para para pasar muy bien creo que que esta temporada pues estado más atentos que nunca por lo que pasó el año pasado pero sin olvidarnos que que uno a veces no depende de ti sino que también él juega que también te ponen en dificultades

Voz 2 18:51 pero creo que hemos de su partido

Voz 0977 18:54 muy muy serio oí como tú dices resultado bueno y encarar la vuelta a lo mejor no posible

Voz 4 18:58 Jordi perdona que te pregunte por Diego Costa pero es que hemos contado en el partidazo que mañana le van a sancionar con ocho partidos por lo que pasó en el partido contra el Barça que que te parece

Voz 0977 19:08 bueno son son situaciones que el árbitro consideran partido

Voz 12 19:16 bueno no me quiero meter

Voz 0977 19:20 espero por el por el bien suyo que sea lo menos posible porque bueno me parecería exagerado ocho partidos pero por no no puedo hacer nada yo no decisión mía

Voz 4 19:32 lo que se ha caído por favor móvil a un compañero sensación este año que seguramente con un juego menos vistoso pero en partidos como éstos tris muy claro Lence que hacer evitar errores del del pasado y claro el objetivo llegar al final sea como sea aunque sea como como te digo con juego menos vistoso

Voz 0977 19:52 bueno pero creo que hemos hecho o serio e no con tantas ocasiones como de costumbre pero a veces pues ir más al ataque pues también ha dejado muchas veces el la zona atrás pues descubierta hay unos pueden crear ocasiones hoy creo que lo hemos rasante bien los laterales la gente del medio saliendo también bastante hemos sabido equilibrar el juego por cuando iba o con una banda y por otra parte no lo contentos usted una colección creo que hemos tenido alguna ocasión que otras pero aquí nunca nunca han dado mucho y es complicado pero pero bien estoy contento por el trabajo de del equipo

Voz 1 20:29 sí

Voz 4 20:30 cada gran también a fútbol sala

Voz 1296 20:34 muy al ordenador Ter Stegen

Voz 2 20:37 sí para mí es portero salmón

Voz 1284 20:40 ahora volvemos a Sant Jordi Alba está hablando en directo en esa zona de All Trafford sigue obra también Ramón Besa que creo que acaba de terminar su artículo en el país de mañana hola Ramón muy buenas hola buenas noches como titula mañana tu crónica

Voz 1887 20:52 Luis Suárez deja huella en Old Trafford están más que nada por si me permites porque ha sido más un partido de premiar de de Luis Suárez de Coutinho de Piqué de jugadores con pasado premier que de Champions pero que ha tenido mucho de hogareño y poco de Champions

Voz 1284 21:07 esta edad sí que Rodríguez nuestro jefe de Deportes en Barcelona hola así que muy buenas qué tal Manu el titular del que te Yuval

Voz 1906 21:12 cuál es una noche de sueño en el teatro

Voz 1 21:15 puedes ver la botella medio llena

Voz 1906 21:18 no la veo yo que es que se puede soñar con esta Champions o medio vacía que has como la pueden ver otros que el Barça pues no difieren

Voz 1 21:25 gente pero yo viéndolo tengo la sensación de que a este equipo le está poniendo cara de Copa de Europa a mí también me lo parece a mí me parece

Voz 6 21:32 qué pero espera que me pide paso otra vez a ver qué pasa

Voz 1375 21:37 hablando Luca con las que tenemos en directo

Voz 10 21:39 el sitar luces de tener más confianza pero bueno o fue difícil pero que la semana próxima nosotros vamos a jugar mejor que hoy

Voz 0977 21:49 pero cómo va a la baja de de Valverde porque no no habéis disparado ni una vez entre los tres palos a nivel defensivo transmite que es un equipo fuerte fiable no

Voz 10 21:58 sí sí sí son muy fuerte tiene experiencia tiene jugadores de mucha calidad y yo he por nosotros fue un partido para mí es un equipo muy completa y bueno nosotros estamos más mucho más en sacó la pelota yo espero que las próximas vamos a jugar mejor que estáis acostumbrados a remota

Voz 4 22:18 como por ejemplo la del París Saint Germain no sé si confiáis en eso

Voz 6 22:22 este equipo es otro calidad tiene mucho más Experience que pare

Voz 10 22:26 este es el más pero Messi no te de tener confianza ir con Nadal apasione vamos a ver cómo lo a

Voz 5 22:35 pues la respuesta de Lukaku que lo dice prácticamente toda la remontada

Voz 1284 22:38 pese Jesse pero este es otro equipo el Barça no es el París Saint Gervais tiene mucha más experiencia además de mucha más calidad bueno estamos todos en el Sanedrín fracking Jordi Martí Marcos López Ramón Besa estaba también hay Bruno Alemany que te está comentando el partido en Carrusel hola Bruno Hortelano buenas noches y Fragueiro ha estado narrando más y que estábamos viendo partido una reacción yo tengo la sensación de que hay pocos equipos que hacen que le pueden hacer sombra este Barça de que al final con permiso de Cristiano y su hambre depredadora de gol no veo de verdad a ver el City en la vuelta con el Tottenham pero veo al Barça superior a casi todos lo bello de verdad sin Bardo no me emociona este Barça no me he puede ser una contracción y alguien dirá Juan momento pero es que a poco que hace tiene un portero

Voz 1375 23:18 es la leche tiene a Ter Stegen que que

Voz 1284 23:21 el lo leí dos veces tarde tres paradas

Voz 1375 23:24 tiene a Piqué en uno de los mejores momentos de su carrera esta un nivel explica

Voz 1284 23:28 de angular luego es verdad que para mí hay un vacío en el centro del campo donde no destacó a nadie en esa columna vertebral porque Busquet no está bien Rakitic que cumple siempre pero no me parece un pilar y luego entre Artur muy Arturo Vidal hacen uno va entrando Coutinho pero arriba están Messi Suárez acabó la fiesta entonces yo creo que con esos que cuatro veo al Barça a poco y eso sí ha mejorado mucho y lo venimos diciendo en el Larguero y en Carrusel concediendo atrás y conceden muy poco y hoy el Manchester apenas ha tirado pero no me emociona este Barça me parece incluso a veces voy partido y digo casi me gusta menos que me que me entiendan los oficinas del Barça hay que me entendáis casi me gusta menos que el que el Barça de Luis Enrique cuando le vio jugar sin embargo parece bastante fiable atrás con lo que tiene Messi Suárez se basta para resolver el partido

Voz 13 24:15 luego Piqué está chapó a un lenguaje

Voz 1284 24:18 cumpliendo muy bien al lado de Piqué y un portero Ter Stegen

Voz 1375 24:21 largo aunque no me emociona no veo no sé a quién

Voz 1284 24:25 capaz de mirar a la cara a este Barça decirle te voy a pelear la Champions pues Cristiano y la Juventus pero pero se le pone cara de Champions este Barça así no sé cómo lo veis porque

Voz 1906 24:33 eh yo creo que Valverde ha construido un equipo para no perder consciente de que los cracks en el noventa por ciento de los casos es ganar el partido y es lo que ha pasado hoy pero fíjate que después de Villarreal que el Barça encaja cuatro goles Valverde dice qué tiene la sensación de que ese partido le va a ir bien al equipo y en los dos siguientes contra el Atlético de Madrid y el Manchester que son dos miuras el Barça se queda a cero

Voz 1284 24:58 con la movilidad hablar ni prácticamente como decía sin él

Voz 1906 25:01 la siguen sin conceder ocasiones de gol decía anoche

Voz 1284 25:03 Jordi a Marcos que lo que pasó con el Villarreal yo creo que tomaron buena nota porque los huecos a la velocidad a la espalda que te hizo lo que hicieron los puntas el Villarreal tela podían hacer hoy sin embargo sólo han controlado muy bien aunque enamorar enamorar y controlar el juego desde la brillantez y la posesión de balón y tal pues no es que

Voz 11 25:20 que es aventura ya sufrieron en Roma es decir este equipo viene viene dañado por aquel por aquella herida que es una herida que supura y que sólo puede recuperar sólo puede ganar esa herida si gana la Champions porque es un equipo como bien dices que tiene un portero extraordinario un eje central me cuesta encontrar una para G centrales mejor ahora que Piqué el inglés ido y me cuesta encontrar una pareja de delanteros mejor que Messi Suárez ahora mismo en Europa por lo tanto como se ha construido el Barça fíjate los resultados de la Champions uno cero pierde el City en el campo el Tottenham dos cero Liverpool iba uno lo sabe no se tiró desesperadamente al ataque cuando tienes dos cero contra el Oporto con vendremos que el Oporto se el equipo más flojo la Juventus de Cristiano uno uno contra el Ajax y el único equipo que ha ganado fuera de casa ha sido el Barça es verdad que es un Barça pragmático siderúrgico un Barça que no emociona pero un Barça que se te hace áspero los partidos porque Lukaku lo acaba de decir no no había manera de meterle mano cuanto remates ha hecho remates de

Voz 0977 26:17 peligro real ese hecho el el el United nada nada y eso también es mérito el Barcelona

Voz 1375 26:23 yo

Voz 1887 26:26 claro que hay un vestido de Liga hay un vestido de Champions no creo que el Barça no ha hecho ningún mal partido en la Champions nueva jugó muy bien contra el Tottenham hoy ha repetido la misma alineación curiosamente es un equipo donde entrase miedo

Voz 5 26:39 más mérito Sergi Roberto acertó Marcos creo no que anoche hablábamos región o Jordi creo que Jordi Jordi Jordi

Voz 1 26:44 aceptó apostó por el cuatro tres tres que yo pensé que iba a hacer un cuatro cuatro dos pero acertó Jordi con el cuatro tres tres eh perdón a Ramón

Voz 1887 26:50 no y luego en un mismo partido juega cuatro cinco partidos es decir que ya esa esa de los cambios de Arturo Vidal y de Sergi Roberto

Voz 13 27:00 hoy no ha estado todavía de endeble pero podía

Voz 1887 27:02 haber estado de me leí Malcolm es decir es un equipo que tiene más riqueza tiene más recursos pero estoy de acuerdo en que es un equipo menos brillante porque se ha vuelto muy efectivo yo no me quito de la cabeza aquella conversación que tenía Piqué con sus compañeros en el túnel de vestuarios al descanso el partido olímpico de Lyon se acordará se decía juntitos orden adictos no perdamos la cabeza osea esto es como el slogan no City Sun filo mes concluye que quieras no el eslogan son juntitos y ordenados

Voz 5 27:29 tengo claro eslogan pues lo más tiempo alcanzados por gente vea juntitos pero vuelve en la entrada Ramón pero mano

Voz 1887 27:37 pero si lo decimos nosotros pueden pensar que nosotros somos críticos

Voz 1284 27:40 ya hemos una tensión pero yo esto esto lo escuche

Voz 1887 27:43 es decir al hombre que está más en forma en este momento se llama Piqué no no no es una especulación que hagamos nosotros juntitos que perdamos la cara

Voz 1906 27:50 déjeme ponerle un asterisco aquí es que primero en Champions fuera de casa en eliminatorias es difícil ser brillante pocos equipos lo son lo han sido en la historia punto número uno el punto número dos que en cuanto a brillantez el Barça recuperará ahora un futbolista que es de los pocos que les equilibran que es den velé viene de jugar sin den Belén los últimos partidos lo digo porque es de los jugadores que seguramente sí aportará ese plus de brillante que al equipo le falta en ataque no

Voz 14 28:16 no yo no discute eso perdona perdona no ahora no

Voz 1887 28:19 seguramente presumo de viejo más que de otra cosa yo he visto los cuatro partidos que no había ganado al Barça en Manchester incluso el de Maradona el he visto cosas monumentales he visto goles de tacón he visto idas y venidas del Manchester he visto arrancadas de Román

Voz 14 28:34 yo yo le agradezco mucho más haga mucho más grande

Voz 1284 28:37 de narras tan feo osea tácticamente ha sido bonito pero al espectador a imparte

Voz 6 28:41 yo no soy un partido de de ida

Voz 1284 28:44 vuelta de jugadas bonitas de de Jordi

Voz 0985 28:47 no yo es que creo que el Barça de Valverde sigue creciendo sigue siendo más fuerte se sigue reforzando es un Barça resistente es un Barça con distintos recursos con distintas alternativas porque no hay que olvidar que hoy el gol de Luis Suárez lo preceden unos minutos de someter al adversario de instalarse en campo contrario de hacer un rondo gigante antes de este gol por cierto el Barça ha acabado como empezado también sometiendo en campo contrario al Manchester y luego esta faceta que Jorge Escorial nos ha dado Manu un dato muy interesante diecisiete centros al área de este Manchester United que con Lukaku corras Ford etc de una potencia física temible no han conseguido rematar de una vez nos comentaba Bruno fuera de micrófono que el comodín de Ter Stegen ni siquiera ha habido que utilizarlo por lo tanto fíjate que nos habla de un Barça

Voz 11 29:41 es capaz de atacar los espacios que es

Voz 0985 29:43 capaz de juego de posición hizo sobre todo y en todo momento compite siempre compite puede brillar más o menos sabe sufrir compite y es lo que le fotón Roma todo juntitos como es Ramón juntitos sí

Voz 1284 29:57 el adictos sin perder la cabeza junto

Voz 5 30:00 se ordena hitos todo son las dos ya los avistó esta noche todo juntitos y adicto con mucho acierto de enorme graditos todos juntitos muy importante no os perdáis

Voz 1284 30:13 a las doce en Canarias una menos en Old Trafford volvemos allí enseguida hay que preguntarle hay tuviera jugadas polémicas hay que escuchar lo que ha dicho Piqué que enseguida lo escuchamos hay que escuchar lo que ha dicho Busquets sobre Messi enseguida contamos la última hora por ese golpe que se ha llevado la nariz Leo Messi pero como está ahora mismo los digitales los periódicos deportivos sobre la victoria del Barça en Old Trafford Álvaro Benito hola hola

Voz 0962 30:33 Manu pues en los diarios deportivos editados en Barcelona Mundo Deportivo el Barça en Old Trafford en sport el Barça da el golpe en Old Trafford y en los diarios deportivos editados en Madrid en el diario As autogol de oro en Manchester y enmarca el Barça toma ultrafría acarician

Voz 1 30:47 asimismo la doce y uno ahí seguimos

Voz 15 30:59 la sabiduría dice todo a su tiempo las duras dicen yo miraría un poco más no

Voz 1 31:06 lo Arona sigue tu propio camino lleva te ahora el nuevo se ataron Edition más equipado con pantalla táctil de seis coma cinco pulgadas Front Assist y sensor de aparcamiento por trece mil novecientos noventa euros

Voz 17 31:24 nido en Instagram arropa El Larguero en facebook punto com barra El Larguero suscribe escribe T al canal de Youtube la de los impresión de tela

Voz 18 31:36 qué harías el Congo no venía venías un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura cedido el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificar

Voz 17 31:54 no el pasado aquí la historia es el referente para no repetir errores Fernando

Voz 8 32:00 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa es que el resto no lo sabéis que os habéis enterado que Open Nos arruinó culturalmente

Voz 17 32:06 pero lo que los hace diferentes es la capacidad de pensar

Voz 18 32:10 porque es tan importante que los adolescentes aprendan a cielos

Voz 17 32:13 fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar porque no estoy haciendo nada y que estás haciendo

Voz 18 32:25 así pues como comenté a un proyecto de prevención en institutos y universidades sobre violencia sexual

Voz 17 32:30 la Ventana séptima temporada con Carlos descansa te come

Voz 8 32:46 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 15 32:52 queremos que la mitad que el sexo

Voz 17 32:56 con el tres en Cadena Ser punto com para nuestra descarga tela Cadena SER

Voz 15 33:07 seis lo más leído en nuestra web

Voz 19 33:09 lo hizo en Twitter con nuestra tú lo sabes con el control de

Voz 5 33:15 ya sé lo que quieras cuando tú

Voz 17 33:18 tras descarga de nuestra aplicación

Voz 8 33:25 noticia de una hora en los próximos días habrá restricciones en la ciudad para los vehículos sin distintivo Eco con el Cary CNC olvídate de las restricciones gracias a su distintivo de con su setecientos kilómetros de autonomía sólo con Gas Natural puede circular libremente por toda la ciudad hace eco del movimiento

Voz 1804 33:41 dije el NCIS por ciento noventa euros al mes coma idéntico consulta condiciones guión comerciales punto es de Azón

Voz 20 33:47 el tazón

Voz 1 33:50 es

Voz 20 33:52 eso es

Voz 0765 33:55 de Azón es pura deporte Gran Premio de las Américas Domingo catorce de abril a las veintiuna horas solo en tazón cuatro noventa y nueve el mes sin permanencia primer mes gratis de AZ N de Azón Juan sí

Voz 1284 34:08 somos los neumáticos de tufo larga como a ver te comentamos para tu escapada de Semana Santa Nos caemos del plan es que no ha surgido una cosilla venga a Nos vemos

Voz 13 34:16 no

Voz 15 34:17 dado si tus neumáticos fallan Trust

Voz 8 34:19 han también visita tu taller Four antes del doce de abril disfruta de una oferta dos por uno a neumáticos de primera

Voz 17 34:25 las marcas consulta condiciones en punto es

Voz 0985 34:27 en El Larguero con Manu Carreño

Voz 1 34:38 estamos en la noche de Champions del teatro de los sueños donde el Barça puesto una patita en las semifinales falta

Voz 2 34:44 por la obra y hay que rematarlo el martes que viene a las nueve N

Voz 1284 34:47 Pablo por cierto le preguntaba Busquets qué tal está Leo Messi del golpe que se llevaban la nariz y que le ha hecho sangrar han tenido que atender y parece que aleja un poco hay noqueado al argentino como está Messi

Voz 1974 34:56 lo que no la tiene rota pero sí que es verdad que que tienen un buen golpe tiene tiene una herida ha sangrado mucho no sé si tendrá fisura o no y luego el párpado también tenía una una una brecha eh bueno al final sí que es verdad que que molesta que duele y que es incómodo o para jugar pero bueno Leo ha dado la cara hasta siempre eh campo y lo ha hecho la mejor manera como siempre

Voz 1284 35:19 no pareció tan tan grave hasta que se ha visto una repetición luego que sueltan manotazo que tampoco

Voz 0514 35:23 que sea yo creo que es como que se está obeso

Voz 1 35:26 entonces yo creo que no es nada intencionado lo que sí yo creo que les

Voz 0514 35:29 era con la muñeca con Aduriz le pega muy fuerte por detrás y claro le coge Mali lo ha podido romper la nariz olvidado

Voz 6 35:36 dice dice dice me parece que no que no hay dice Busquets que parece que

Voz 1906 35:40 tiene factura ni fisuras pero vamos a ver las pruebas no

Voz 1 35:42 mira Mariona mañana van a hacer pruebas

Voz 1906 35:45 a Messi porque el golpe ha sido fuerte lo ha dicho también Valverde en toda la cara pómulo y nariz ir también a ver cómo está Luis Suárez porque sabes que arrastra molestias en la rodilla desde hace tiempo ha terminado el partido muy

Voz 1284 36:02 muy cojo

Voz 1906 36:03 veremos qué qué dice mañana cuando lo vean IL supongo que contra el Huesca no bajó

Voz 1 36:09 te está sancionado Luis Suárez cierto gracias sino jugar a ser a Messi lo va siempre rápido paso vengo lo martes ya me si todo al margen de al

Voz 1284 36:17 ante el manotazo Itu

Voz 1906 36:19 ante a menudo Suárez pero esta vez ha acabado más

Voz 1 36:22 más cojones eh cero uno del Barça lo tiene que validar el bar se revisan posible fuera de juego Suárez que no está bien no era perfecto SGAE esas son las jugadas que no sepa que levantar el asistente llamada tengo que decirlo plazo acaba en gol pues déjalo ya lo revisar Alvar luego

Voz 1284 36:37 hay no hay que pide penalti de Piqué sobre nada nada ello

Voz 1 36:40 a ver busca el contacto Piqué tienes pie en el suelo y luego es más lo quiere retirarse

Voz 0514 36:44 lo que busca el contacto generalmente en estas jugadas siempre hay que preguntar quién es el que empieza al contacto quién lo busca y aquí lo busca el delantero nada

Voz 1284 36:50 y la mano de el brazo

Voz 2 36:52 es en la cara de Messi

Voz 1375 36:55 dijo que cuenta oír los pasos

Voz 1 36:57 que cuente bien los paso la distancia

Voz 0514 37:00 pero bueno eso son cosas ya que que generan

Voz 1284 37:02 damos por perdidas no hay generalmente

Voz 0514 37:05 fijáis en los árbitros muy muy muy pocas

Voz 0301 37:07 eh tú te puede costar un fallo gran cosa yo yo soy jefe de árbitros veo cómo está poniendo de rock y las barreras así un punto negativo Le pones ahí

Voz 0514 37:16 sí por eso ya te digo es que si no pasa la lluvia semifinales ya te voy a decir que iba a arbitrar a semifinales

Voz 6 37:21 vale te creo que te entendido que para que cuente bien los pasos otra vez

Voz 1375 37:26 Bruno este United para la vuelta que

Voz 1284 37:30 bueno a mí no yo sigo viendo a Pogba sin saber muy bien de qué juega de verdad te lo digo no sé muy bien

Voz 5 37:36 a veces se nacida en no me deja frío

Voz 1284 37:39 siempre es verdad es que ahora está más de moda porque sabemos que les gusta y seguro seguro que decidan sacar sería capaz de sacar lo mejor pero sigo siguen pasando los años no ve un partido buen Un día que dijo que partidazo ha hecho hoy Pogba

Voz 0301 37:50 el primer tiempo el a ver él es interior prácticamente mediapunta en el día de hoy tenía dos delanteros y ha jugado bastante más retrasado de lo que está jugando en en los últimos tiempos Si bueno al final bueno en el primer tiempo tenido alguna arrancada buena el mete un pase en profundidad bastante bueno Lukaku que está muy atento Ter Stegen ni sale muy muy rápido pero es verdad que no es ni mucho menos un un partido imponente sí

Voz 1 38:12 también es cierto que es un jugador que que en lo físico

Voz 0301 38:15 llama mucho la atención que los duelos lleva prácticamente todos que cuando ha entrado Arturo Vidal ha tenido que hacer tres o cuatro faltas para frenarle no es un jugador muy vistoso pero pero al final es un jugador que que tienen presencia en el centro del campo para mí no ha hecho un gran partido un partido que enamore pero ha estado a buen nivel

Voz 1284 38:32 y lo que decía

Voz 0301 38:34 mire de cara a la a la vuelta pues es que tampoco tiene mucho más al final no nos une algo urnas

Voz 1284 38:39 portada es que por más que juega

Voz 0301 38:41 la vuelta sí puede llegar Ander era uno no lo verá tampoco es un equipo que pueda tener la posesión del balón llevar la iniciativa yo creo que por momentos presionar como ha hecho en el día de hoy me ir bastante arriba la presión tratar de incomodar al Barça en la salida de balón y sobre todo lo que hemos dicho a la contra lo veníamos diciendo ayer pues con esa zancada que tiene jugadores

Voz 1284 39:01 tiene mejores jugadores en ataque

Voz 0301 39:03 yo creo en el en el banquillo de los que hemos visto en los últimos tiempos siendo titulares de gente como Marcial por ejemplo puede ser titular perfectamente y tiene gol el final creo que puede en algún momento dar guerra en la eliminatoria pero creo que no

Voz 1 39:14 pues es muy favorables no me paso a ver si te voy paso dale que llega aseguró si está aquí Pogba

Voz 1284 39:23 en directo en una amistad en Old Trafford

Voz 1 39:26 aquí valoras el resultado de hoy

Voz 0977 39:31 Paul reproducen e ingleses

Voz 5 39:34 es un poquito española de Maradona

Voz 1887 39:39 pues elevó uno de los mejores

Voz 0977 39:42 hemos del mundo

Voz 1887 39:43 Brigitte de Samprón de llevo son problemas teniendo them visual Lex cuál de gran debilidad de grano P I believe in inviten Millet ya

Voz 1284 40:04 para en castellano

Voz 1887 40:06 sonaron habíamos en la Miquel

Voz 1 40:12 cuando te que pueden pasar ha dicho poco a que según colecciones de pasar

Voz 0977 40:19 Nos dejan preguntar porque claro está haciendo una entrevista individual el compañero de Sky Sports estamos doscientos periodistas aquí

Voz 1887 40:26 la presencia de Piquet ya estoy en dique fueron de lleno

Voz 1 40:35 meter las ocasiones que tengo en el partido de vuelta dice poco

Voz 1887 40:37 me que se den cuenta de no los antes del envío en Kiel H

Voz 0653 40:50 no hay nada contra el Barça no perdiera la Champions te gustaría jugar contra el Barça en un partido como un clásico por ejemplo ustedes cuando cuando jugamos la Champions

Voz 1887 41:00 siempre siempre Line de joder con contra un equipo con Barcelona

Voz 1025 41:04 sí pero perdemos allí

Voz 1887 41:06 pues próximo parece perdido quieren ganar pero siempre un sello para todo de dejó en Champions encontró un equipo así

Voz 0653 41:14 qué te gustaría jugar contra el Barça un clásico dice

Voz 1887 41:16 no es una eres dijo

Voz 0977 41:19 no te ve fuera del Manchester la próxima temporada va a seguir aquí yo hablo suelo de del partido no me va a hablar de otras cosas ha explicado en castellano lo de la remontada bueno pues en marcha a que no quiere hablar de su libro nada más no vamos a ver qué ha dicho no

Voz 1375 41:36 creo que el Barça es The Best o bueno Best

Voz 6 41:41 bueno estoy ya sabes quién es para jugar ves ya saben quiénes yo entendido no

Voz 1284 41:48 bueno palabras que es noticia estaba diciendo Bruno que sigue la vuelta veremos abre este bache pero yo de verdad no sé

Voz 6 41:53 aquí en beige yo creo que todos vamos con el Barça que ese es el único equipo español que nos queda

Voz 1284 41:59 bueno a todos todos menos los que no vais

Voz 6 42:01 quitando esos el resto todos vamos con el Barça

Voz 1284 42:04 el único español pero de verdad yo creo que es una magnífica ocasión esta temporada para este Barça de ganar la Champions

Voz 6 42:11 no está el Madrid dos equipos que últimamente no sé qué

Voz 1284 42:16 está haciendo Jordi tranquilos tranquilos que

Voz 6 42:19 queda mucho pero yo creo es una muy buena aborto

Voz 1284 42:21 mira esta temporada para para que el Barça es levante las

Voz 1296 42:24 dónde está la Juve el problema es que el Barça últimamente tampoco está cayendo con los tótems de Europa del año pasado

Voz 1284 42:30 no la Roma papal al final me da que el