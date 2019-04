"El Barça es un equipo con más recursos pero menos brillante"

Voz 1670 00:00 bueno está por ahí la banda de comentaristas de la cadena la banda en el buen sentido eh Jordi Martí muy buenas muy buenas mira te pregunta titular primero el titular de la SER

Voz 0985 00:09 el titular de La Ser es que el Barça reconocible de Valverde somete al Manchester United

Voz 1670 00:17 hora y Marcos López con muy buenas hola qué tal no cabe ningún diario ese titular

Voz 1 00:22 de resto el título algo así

Voz 1078 00:27 de precipite caso titular del caso

Voz 1 00:33 lo no pero es que a doble página tú es cuando a veces lo el diario As saca doble página pues eso es lo que estaba haciendo Jordi Martí como titular mañana en El Periódico de Cataluña la crónica el gol lleva la firma de Luis el gol lleva la firma de Luis sí señora sirve al autor material como decías en el valor intelectual material ha sido

Voz 2 00:51 pero si el el que toca hay el que desvía ese es el defensa de United pero si no hay la jugada previa del cabezazo de Luis Suárez que por cierto parece de chiste Bruno lo sabe mejor que yo que este equipo sea capaz de generar peligro en el juego aéreo a un equipo que tiene Torres como es el caso

Voz 1670 01:07 de un te espera que habla Jordi Alba Adriano

Voz 1078 01:10 sí que se acaba de abrazar con David De Gea en esta zona mixta y lo escuchamos en directo

Voz 0977 01:15 hemos controlado Blasco la gas contra de ellos que creo que es el punto más más complicado de parar luego lo vas a aéreos pues el equipo ha defendido bien a la que hemos tenido practicamente vuelve a unos gramos metido hoy también hemos tenido un par de de acciones también que podía ser gol pero bien un partido muy serio y con todo

Voz 1670 01:36 el resultado como dices es muy bueno para la vuelta

Voz 3 01:38 los tres años sin llegar a semifinales Sentís una presión una responsabilidad ante esa situación

Voz 0977 01:45 no bueno sabemos que cuando hemos pasado pues ha sido porque el rival ha hecho méritos para para pasar muy bien creo que que esta temporada pues estamos más atentos que nunca por lo que pasó el año pasado pero sin olvidarnos que que uno a veces no depende de ti sino que también él te iba juega que también te ponen en dificultades pero creo que como de su partido y muy muy serio oí como tú dices resultado bueno y encarar la vuelta de los de poseerlo

Voz 4 02:13 ardid perdona que te pregunte por Diego Costa

Voz 1906 02:16 pero es que hemos contar en el partido que mañana le van a sancionar

Voz 4 02:18 con ocho partidos por lo que pasó en el partido contra el Barça que que te pares

Voz 0977 02:23 bueno son son situaciones que el árbitro consideran partido bueno no me quiero meter espero por el por el bien suyo que sea lo menos posible porque bueno me parecería exagerado ocho partidos pero no no puedo hacer nada yo no decisión mía

Voz 1078 02:47 redondo ha caído al mejor móvil a un compañero

Voz 4 02:51 me da la sensación este año que seguramente con un juego menos vistoso pero partidos como estos tris muy claro Lence que hacer evitar errores del pasado y claro el objetivo ha llegado al final sea como sea aunque sea como como te digo con juego menos vistoso

Voz 0977 03:06 bueno pero creo que hemos hecho o serio e no con tantas ocasiones como de costumbre pero a veces pues ir más al ataque pues también ha dejado muchas veces el la zona de atrás pues descubierta hay unos pueden crear ocasiones hoy creo que lo hemos real bastante bien en los laterales la gente del medio saliendo también bastante hemos sabido equilibrar el el juego por cuando iba o con una banda y por otra no no lo contentos usted una colección eh creo que hemos tenido alguna ocasión que otra pero aquí nunca nunca falta dio mucho y es complicado pero pero bien estoy contento por el trabajo de equipo

Voz 5 03:44 para no

Voz 4 03:45 cada gran también dos Zeus da fútbol sala que podían haber significado al Cortés

Voz 0977 03:51 desde en si aquí nadie al món

Voz 1670 03:55 ahora volvemos ahí con Jordi Alba está hablando en directo en esa zona de All Trafford sigue también Ramón Besa que creo que acaba de terminar su artículo en el país de mañana hola Ramón muy buenas hola buenas noches como titula mañana tu crónica

Voz 1887 04:07 que Luis Suárez deja huella en Old Trafford estamos más que nada

Voz 1078 04:11 por si me permites porque ha sido

Voz 1887 04:13 más un partido de Premier de de Luis Suárez de Coutinho de Piqué de jugadores con pasado premier que de Champions pero que ha tenido mucho de hogareño y poco de Champions

Voz 1375 04:22 esta edad Messi que Rodríguez jefe de Deportes en Barcelona hola así que me

Voz 1887 04:25 buenas qué tal Manu el titular del que te llevas cuál es

Voz 1906 04:28 no noche de sueño en el teatro te puedes ver la botella medio llena que es como la veo yo que es que se puede soñar con esta Champions o medio vacía que has como la pueden ver otros que el Barça pues no excesivamente pero

Voz 1078 04:41 viéndolo tengo la sensación de que este equipo se le está poniendo cara de tu padre a mí también me lo parece a mí me parece

Voz 6 04:47 qué pero espera que vea

Voz 1670 04:50 de paso otra vez Adrià que pasa por ahí

Voz 1375 04:52 se está hablando Luca con eso estamos en directo

Voz 3 04:54 éxito de tener más confianza pero bueno hoy fue difícil pero próxima los otros vamos a jugar mejor que hoy

Voz 7 05:04 pero cómo va claras este Barça de Valverde

Voz 1078 05:06 porque no no habéis disparado ni una vez entre los tres palos a nivel defensivo transmite que es un equipo fuerte fiable no

Voz 3 05:12 sí sí sí son muy fuerte tiene el experiencia tiene jugadores de mucha mucho cualidades yo he por nosotros fue impartido para mi equipo muy completa bueno nosotros estamos más mucho más confianza sacó la pelota yo espero que la semana próxima vamos a jugar mejor que hoy

Voz 4 05:31 Caixa acostumbrados a remontadas como por ejemplo la del París Saint Germaine no sé si confiáis en eso

Voz 8 05:37 hecho este equipo de nuestro calidad tiene mucho más experiencia que pan

Voz 3 05:41 este es el más pero ni de tener confianza

Voz 1670 05:46 la la pasión eh vamos a ver cómo lo partidos va fue la respuesta del Lukaku que lo dice prácticamente todo la remontada

Voz 1375 05:53 pese Jesse pero este es otro equipo el Barça no es el país B tiene mucha más experiencia además de mucha más calidad bueno estamos todos en El Sanedrín fracking Jordi Martí más

Voz 1670 06:01 López Ramon Besa estaba también hay Bruno Alemany que te está comentando el partido en Carrusel hola Bruno Hortelano buenas noches

Voz 1375 06:07 sí que estábamos viendo el partido en la redacción yo tengo la sensación de que hay pocos equipos que hacen que le pueden hacer sombra este Barça de que al final con permiso de Cristiano y su hambre depredadora de gol no veo de verdad el City en la vuelta con el Tottenham pero veo al Barça superior a casi todos lo bello de verdad sin embargo no me emociona este Barça no me puede ser una contracción y alguien dirá Juan Guaidó pero es que a poco que hace tiene un portero que es la leche tiene a Ter Stegen que lo le tiran dos veces tarde tres paradas tiene a Piqué en uno de los mejores momentos de su carrera sea Piqué está a un nivel espectacular luego es verdad que para mí hay un vacío en el centro del campo donde no destaco a nadie en esa columna vertebral porque Busquet no está bien raquítico cumple siempre pero no me hace un pilar y luego entrar

Voz 7 06:56 tú Uri Arturo Vidal hacen uno

Voz 1375 06:58 va entrando Coutinho pero arriba están Messi Suárez acabó la fiesta entonces yo creo que con esos cuatro veo al Barça a poco y eso sí ha mejorado mucho y lo venimos diciendo en el Larguero y en Carrusel concediendo atrás y concede muy poco hoy el Manchester apenas retirado pero no me emociona este Barça me incluso a veces ve partidos y digo casi me gusta menos que que me que me entiendan los aficionados del Barça hay que me entendáis casi me gusta menos que el que el Barça de Luis Enrique cuando le vio jugar sin embargo parece bastante fiable atrás con lo que tiene Messi Suárez se basta para resolver partido luego Piqué está chapó a un lenguaje que está cumpliendo muy bien al lado de Piqué un portero Ter Stegen Higinio

Voz 0985 07:36 embargo que no me emociona no veo no sé a quién

Voz 1375 07:39 capaz de mirar a la cara este Barça hay decirle te voy a pelear la Champions pues Cristiano y la Juventus pero pero se le pone cara de Chamba a este Barça así no sé cómo lo veis

Voz 1906 07:47 porque yo creo que Valverde ha construido un equipo para no perder consciente de que los cracks en el noventa por ciento de los casos es ganar el partido y es lo que ha pasado hoy pero fíjate que después de Vila real que el Barça encaja cuatro goles Valverde dice qué tiene la sensación de que ese partido le va a ir bien al equipo y en los dos siguientes contra el Atlético de Madrid y el Manchester que son dos miuras el Barça se queda a cero la portería hablar mi prácticamente como decía sin encaje siguen sin conceder ocasiones de gol

Voz 1670 08:18 decía anoche a Jordi a Marcos que lo que pasó con el Villarreal yo creo que tomaron buena nota porque los huecos a la velocidad a la espalda que te hizo lo que hicieron los puntas el Villarreal tela pudiera cero y sin embargo sólo han controlado muy bien

Voz 1375 08:29 aunque enamorar enamorarse y controlar el juego desde la brillantez y la posesión de balón y tal pues no

Voz 7 08:34 es que es que esa aventura ya sufrieron en Roma es decir este equipo viene viene dañado para que el por aquí herida que es una herida que supura y que sólo puede recuperar sólo pueden sanar esa herida si ganan la Champions porque es un equipo como bien dices que tiene un portero extraordinario un eje central me cuesta encontrar una pareja de centrales mejor ahora que Piqué el inglés hijo y me cuesta encontrar una pareja de delanteros mejor que Messi Suárez ahora mismo en Europa por lo tanto como se ha construido el Barça fíjate los resultados de la Champions uno cero pierde el City en el campo el Tottenham dos cero

Voz 1375 09:06 el Liverpool y Bruno lo saben no se tiro deseó

Voz 7 09:09 el ataque cuando tiene dos cero contra lo peor esto con venderemos que el Oporto es el equipo más flojo la Juventus de Cristiano uno uno contra el Ajax y el único equipo que ha ganado fuera de casa ha sido el Barça es verdad que es un Barça pragmático siderúrgico un Barça que no emociona pero un Barça que se te hace áspero pero los partidos porque Lukaku lo acaba de decir no no había manera de meterle mano cuanto remates ha hecho remates de

Voz 1078 09:32 peligros reales ha hecho el el el United nada nada y eso también es mérito el Barcelona

Voz 1887 09:41 claro que hay un vestido de Liga y un vestido de Champions no creo que el Barça no ha hecho ningún mal partido en la Champions jugó muy bien contra el Tottenham hoy ha repetido la misma alineación curiosamente es un equipo donde entrase miedo Sergi Roberto acertó barcos creo no garnacha o Jordi creo Jordi Jordi aceptó apostó por el cuatro tres tres que yo pensé que iba a hacer un cuatro cuatro dos pero acertó Jordi Gual cuatro

Voz 1670 10:04 los tres eh perdón a Ramón

Voz 1887 10:06 y luego en un mismo partido juega cuatro cinco partidos es decir que ya saben los cambios de Arturo Vidal y de Sergi Roberto hoy no ha estado todavía le pero podía haber estado de ley Malcolm es decir es un equipo que tiene más riqueza tiene más recursos pero estoy de acuerdo en que es un equipo menos brillante porque se ha vuelto muy efectivo yo no me quito de la cabeza aquella conversación que tenía Piqué con sus compañeros en el túnel de vestuarios al descanso el partido olímpico de Lyon te acordarás decía juntitos ordena adictos no perdamos la cabeza osea esto es como el slogan no

Voz 3 10:39 sí dice no es que un club

Voz 1887 10:41 tú que ahora no el eslogan son juntitos y ordenados

Voz 1 10:44 esto claro eslogan eslogan más cualquier nuevo sobre la gente vea juntitos pero vuelven la entrada Ramone Telavit pero Manu

Voz 1887 10:52 pero si lo decimos nosotros pueden pensar que nosotros somos críticos ya hemos una tensión pero yo esto esto lo escuché decir al hombre que está más en permanentemente se llama Piqué no no no no es una especulación que hagamos nosotros juntitos ordenador sino que perdamos la cara

Voz 1906 11:05 déjeme ponerle un asterisco aquí es que primero en Champions fuera de casa en eliminatorias es difícil ser brillante pocos equipos lo son lo han sido en la historia punto número uno el punto número dos que en cuanto a brillantez el Barça recuperará ahora un futbolista que es de los pocos que desequilibra viene de jugar sin den Belén los últimos partidos lo digo porque es de los jugadores que seguramente sí aportará ese plus de brillante que al equipo le falta en ataque

Voz 1887 11:31 sino no discute eso perdió a perdonar y seguramente presumo de viejo más que de otra cosa ahí he visto los cuatro partidos que no había ganado al Barça en Manchester incluso el de Maradona le dio he visto cosas monumentales he visto goles de tacón he visto idas y venidas del Manchester he visto arrancadas de Román yo yo es nuestra mayor haga mucho más grande

Voz 1670 11:52 ha impartido a estar Rastani feo osea tácticamente ha sido bonito pero espectadoras imparte

Voz 1078 11:56 a un partido de de ida y vuelta de jugadas bonitas de de Jordi

Voz 0985 12:02 no yo escribo que creo que el Barça de Valverde sigue creciendo sigue siendo más fuerte Se sigue reforzando es un Barça resistente es un Barça con distintos recursos con distintas alternativas porque no hay que olvidar que hoy el gol de Luis Suárez lo preceden unos minutos de someter la adverso Mario de instalarse en campo contrario de hacer un rondo gigante antes de este gol por cierto el Barça ha acabado como empezado también sometiendo en campo contrario al Manchester luego esta faceta que Jorge Escorial nos ha dado Manu un dato muy interesante diecisiete centros al área de este Manchester United que con Lukaku corras Ford etc de una potencia física temible no han conseguido rematar de una vez nos comentaba Bruno fuera de micrófono que el comodín de Ter Stegen ni siquiera ha habido que utilizarlo por lo tanto fíjate que nos habla de un Barça que es capaz de atacar los espacios que es capaz de juego de posición y sobre todo y en todo momento compite siempre compite puede brillar más o menos sabe sufrir compite y es lo que le faltó en Roma todo juntitos como es Ramón juntitos sí

Voz 1887 13:11 pues de hábitos sin perder la cabeza la

Voz 1 13:15 todos y ordenados tú son las dos ya los avispado esta noche todo juntitos Corder adicto por debajo en otros ordenamientos todos juntitos muy importante no os perdáis las doce menos en Canarias una menos en Old Trafford volvemos allí enseguida hay que preguntarle a tuvo polémica

Voz 1375 13:33 hay que escuchar lo que ha dicho Piqué que enseguida la escuchamos hay que escuchar lo que ha hecho Busquets sobre Messi enseguida contamos la última hora por ese golpe que se ha llevado la nariz Leo Messi pero como Estanfil titulado ahora mismo los digitales los periódicos deportivos sobre

Voz 1670 13:45 la victoria del Barça en Old Trafford Álvaro Benito hola hola Manu pues en los diarios deportivos editados en Barcelona Mundo Deportivo el Barça toma porcino Old Trafford N es por el Barça da el golpe en Old Trafford y en los diarios deportivos editados en Madrid en el diario As autogol de oro en Manchester enmarca el Barça toma ultrafría acaricia las

Voz 9 14:02 media la doce y uno seguimos

Voz 1375 17:42 en El Larguero con

Voz 20 17:44 Manu Carreño

Voz 21 17:47 no

Voz 1670 17:53 estamos en la noche de Champions del teatro de los sueños donde el Barça pues patita en las semifinales falta ponerla otra y hay que rematarlo el martes que viene a las nueve en el Camp Nou por cierto le pregunta a Busquets qué tal está Leo Messi del golpe que se llevaban la nariz y que le ha hecho sangrar han tenido que atender y parece que tampoco hay noqueado al argentino como

Voz 1375 18:10 la Messi claro que a tiene rota pero sigue verdad

Voz 22 18:13 que que tienen un buen golpe tiene tiene una herida ha sangrado mucho no sé si tendrá fisura o no y luego el párpado también tenía una una una brecha eh bueno al final sí que es verdad que que molesta que duele y que sin como o para jugar pero bueno Leo ha dado la cara hasta siempre eh campo hoy y lo ha hecho la mejor manera como siempre

Voz 1670 18:34 no pareció tan tan graves hasta que se ha visto una repetición luego que sueltan manotazo que tampoco

Voz 1078 18:38 que yo creo que es como que se está claro que con la intensión esto yo creo que no es nada intencionado lo que sí yo creo que le pega con la muñeca cuando le pega muy fuerte por detrás y claro le coge Mali la podido romper la nariz dice dice dice me dice Busquet

Voz 1906 18:54 dice que no tiene fractura ni fisura pero vamos a ver las pruebas no Adriana sí que no mañana le van a hacer pruebas a a Messi porque el golpe ha sido fuerte lo ha dicho también Valverde en toda la cara pómulo y nariz ir también a ver cómo está Luis Suárez porque sabes que arrastra molestias en la rodilla desde hace tiempo ha terminado el partido muy cojo veremos qué que dice mañana cuando lo vean IL supongo que contra el Huesca no va a jugar

Voz 1670 19:24 está sancionado Luis Suárez cierto gracias

Voz 1078 19:26 ahora será Messi lo más siempre rápido paso

Voz 1670 19:29 vengo los martes ya me ponen si todo al margen del al margen del manotazo Itu dicen que acaba cojo

Voz 1906 19:34 bastante a menudo Suárez pero esta vez ha acabado más de lo no

Voz 1670 19:37 tomado más cojones eh cero uno del Barça lo tiene que validar el bar se revisan posible fuera de juego Suárez que no está bien no era perfecto eh esas son las jugadas que no sepa que levantar el asistentes a toda mi amada te abrazo y acaba en gol pues déjalo ya lo revisar Alvar luego

Voz 1078 19:52 yo no hay que pide penalti de Piqué sobre nada nada nada él busca el contacto Piqué tienes pie en el suelo y luego es más lo quiere retirar que busca el contacto generalmente en estas jugadas siempre hay que preguntar quién es el que empieza el contacto kilos

Voz 1375 20:03 busca y aquí lo busca el delantero nada en la mano y el brazo en la cara de Messi

Voz 1078 20:10 dijo que cuente los pasos que cuente bien los paso la distancia pero bueno eso son cosas ya que que genera se daba por perdidas no es dadas por Pere generalmente si os fijáis en los árbitros

Voz 1670 20:21 muy muy muy estuvo puede costar un fallo gran cosa

Voz 0301 20:25 yo yo soy jefe de árbitros veo cómo está poniendo de rock y las barreras Si un punto negativo le pones ahí

Voz 1078 20:31 sí por eso ya te digo es que si no pasa la lluvia semifinales ya te voy a decir quién va a arbitrar a semifinales vale para que cuento bien los pasos

Voz 1375 20:41 Bruno este United

Voz 6 20:44 para la vuelta que bueno a mí no yo

Voz 1670 20:46 comiendo a Pogba sin saber muy bien de qué juega de verdad te lo digo no sé muy bien en no me deja frío siempre eso no es verdad es que ahora está más de moda porque sabemos que les gusta y seguro seguro que decidan sacar se veía capaz de sacar lo mejor pero sigo siguen pasando los años no ve un partido buen día que dijo que partidazo ha hecho hoy Pogba el P

Voz 0301 21:05 pero tiempo a ver él es interior prácticamente mediapunta en el día de hoy tenía dos delanteros y ha jugado bastante más retrasado de lo que está jugando en en los últimos tiempos Si bueno al final yo creo en el primer tiempo tenido alguna arrancada buena el un pase en profundidad bastante bueno Lukaku que está muy atento Ter Stegen y sale muy muy rápido pero es verdad que no ha ni mucho menos un un partido imponentes y también es cierto que es un jugador que que en lo físico llama mucho la atención que los duelos en los ha llevado prácticamente todos que cuando antro de Arturo Vidal ha tenido que hacer tres o cuatro faldas para frenarle no es un jugador muy

Voz 1670 21:37 Toxo pero pero al final es

Voz 0301 21:39 a un jugador que que tienen presencia en el centro del campo para mí no ha hecho un gran partido en un partido que enamore pero ha estado a buen nivel lo que decía yo hay de de cara a la a la vuelta pues es que tampoco tiene mucho más a al final nos une Balco urnas portazo

Voz 1670 21:55 más que juega en la vuelta Si puede llegar

Voz 0301 21:57 bueno no lo veo pero tampoco es un equipo que pueda tener la posesión del balón llevar la iniciativa yo creo que por momentos presionar como ha hecho en el día de hoy me ir bastante arriba la presión tratar de incomodar al Barça en la salida de balón y sobre todo lo que hemos dicho a la contra lo veníamos diciendo ayer pues con esa zancada que tiene jugadores

Voz 1670 22:15 tiene mejores jugadores en ataque

Voz 0301 22:17 pero en el en el banquillo de los que hemos visto en los últimos tiempos siendo titulares de gente como Marcial por ejemplo puede ser titular perfectamente y tiene gol el final creo que puede en algún momento dar guerra la eliminatoria pero creo que no

Voz 1670 22:29 pues es muy favorables a me paso a ver si llego te doy paso dale que llega aseguró si está aquí poco a otras en directo en zona mixta en Old Trafford

Voz 1078 22:40 aquí valoras el resultado de hoy reproducen en inglés

Voz 1670 22:49 el español seguro un poquito española ahí para el micrófono de una

Voz 5 22:55 bueno no

Voz 1078 22:56 los mejores equipos del mundo

Voz 5 22:58 Brigitte son propias me suelo equipos son propios viendo web visual Lex de bueno en icono para salir de allí fíjate que ya no

Voz 1670 23:19 Adrià en castellano a paso

Voz 5 23:21 habíamos Enrique

Voz 1670 23:28 de que pueden pasar ha dicho poco a que según versiones de pasar

Voz 1078 23:33 Nos dejan preguntar porque claro está haciendo una entrevista individual el compañero de Sky Sports estamos doscientos periodistas aquí

Voz 5 23:42 Piquet ya estoy en dijeron fueron de Yi

Voz 1670 23:49 meter las ocasiones que tengo en el partido de vuelta dice poco a David me escribe

Voz 5 23:54 se te das cuenta de no los ochenta envío en queda aquí

Voz 9 24:04 afronta contra el Barça en un partido de Champions te gustaría jugar contra el Barça en un partido como un clásico por ejemplo jueves cómodo cuando juega la Champions

Voz 5 24:14 siempre siempre llena de de joder con contra un equipo como el Barcelona Si pero hoy día perdemos allí próximo queremos ganar pero siempre un sueño para todo de dejó en Champions que encontró un equipo hace poco para te gustaría jugar contra el Barça un clásico no me voy a responder eso es dijo

Voz 1078 24:33 por que no te ve fuera del Manchester la próxima temporada vas a seguir aquí yo hablo suelo de del partido no me puedo hablar de cosas ha explicado en castellano o la de la remontada

Voz 1670 24:43 bueno pues Se marcha va a hablar de su libro nada más no querido vamos a ver qué ha yo

Voz 0985 24:50 que que el Barça es The Best o anote Best bueno de la selva

Voz 1078 24:55 hombre ves tú ya sabes quiénes para abogar ves ya sabes quiénes yo entendido no

Voz 1670 25:03 bueno palabras que es noticia estaba diciendo creo que sigue para la vuelta veremos abre este bache pero yo de verdad no

Voz 1375 25:08 aquí en beige yo creo que todos vamos con el Barça que es el único equipo español que nos queda claro yo todos los veo todos menos los que no vais quitando esos el resto todos vamos con el Barça con el único español pero de verdad yo creo que es una magnífica ocasión esta temporada para este Barça de ganarla Chamber nuestro al Atlético

Voz 1078 25:26 hasta el Madrid dos equipos que últimamente no sé qué

Voz 1670 25:31 estas diciendo Jordi tranquilos tranquilos que que queda que quedan

Voz 1375 25:34 mucho pero yo creo es una muy buena oportunidad esta temporada para la para que el Barça

Voz 1296 25:38 nos levante la Champions está la Juve el problema es que el Barça últimamente tampoco está cayendo con los tótems de Europa del año pasado

Voz 1670 25:44 el PAL al final me da que el

Voz 1296 25:47 que el que el el Barça tiene primeros que luchar consigo misma edad que las derrotas europeas han ido endureciendo el carácter de este equipo hasta como decía antes Ramón tener un traje para la Liga y un traje para Europa y el traje Europa seguramente no es tan vistoso no no no no no lleva demasiado brillo en el en el en el en el vestido pero le hace será altamente eficaz con con un gol que dice que en este caso les sirve para volverá a dejar también su portería a cero con lo cual hace que las derrotas al Barça le han endurecido hasta también el carácter de de no fiarse de nadie

Voz 1670 26:14 e incluso casi de no fiarse asimismo con lo cual sí

Voz 1296 26:17 ese auto impone siempre ese control el no dar hagas al rival para no vuelve a caer en errores del pasado

Voz 1375 26:22 dice Piqué eso precisamente ya se ha encargado de recordar lo que le pasó a al Paris Saint Germain

Voz 0645 26:27 pues he visto lo es el PSC yo creo que no no hay que confiarse para nada no se veía con resultado mejor y también era muy muy favorito y mira lo que pasó el fútbol puede pasar cualquier cosa sobre todo en equipos y en clubes grandes como es más que te pueden dar la vuelta en cualquier momento ya que salir con mucha concentración y con las afición seguro que se nos ayudar a intentar clasificarnos

Voz 1670 26:49 luego qué pena sigo pensando que haya dejado la selección antes de tiempo porque le ves dice joe con el boquete que tenemos hoy la selección española al lado de Ramos es que dice Ramos y Piqué Piqué y Ramos mira lo que ha dicho él sobre el gran momento que está atravesando

Voz 0645 27:00 a nivel personal si me siento muy cómodo muy bien sabiendo que bueno que que por la edad experiencia pues tengo los gran los talones para para ayudar a mis compañeros los que lo llevan tantos años y y creo que hemos hecho un buen trabajo a nivel defensivo

Voz 1670 27:14 es que están en gran momento no sé si es un poco exagerado decir que uno de los mejores momentos de su carrera ha tenido muchos y muy buenos pero ahora mismo está a nivel tope

Voz 0985 27:21 es que yo no sé si pues se podría afirmar que está que es el mejor central del mundo ahora mismo yo para mí le hemos preguntado también escollo al siempre aparece escojan cuánto rechaces cuantos balones hoy ha cortado qué peso ha tenido para rechazar estos diecisiete centros que ha hecho el Manchester United que carrera hecho con gente veloz como Rushmore hoy en la segunda parte por lo tanto oye está al final al final el hecho de que no esté jugando con la selección también quizá le ha dado él pues menos desgaste más piernas más frescura Sea como fuere está en su mejor versión

Voz 1906 27:54 eso y que se ha cuidado a conciencia es lo dijo su madre hace poco vino a la a la Radio por un programa de informativos si coincidimos y nos lo explicó que se había cuidado a conciencia esta temporada

Voz 1670 28:04 el programa de informativos fue a hacer una tertulia

Voz 1906 28:06 la verdad es que ocupan cargos de responsabilidad en diferentes sectores aprovechamos para hablar con ella fuera de micrófono obviamente y nos dijo que se había cuidado mucho Piqué esta temporada conciencia que además tiene más descanso como dice Jordi Martí y está haciendo temporada ahora te pondrá las manos a la cabeza eh pero de casi casi candidato a Balón de Oro eh

Voz 1670 28:26 de las acabo de estar tienen en la cabeza lo que pasa es que el Barça sea desfigurado un poco en ataque con ese tercer de

Voz 1887 28:35 Antero que echamos en falta desde lo de Neymar pues ha crecido la figura de de Piqué yo recuerdo una entrevista Lu Martin en el Mundial de Clubs con Tito Vilanova que decía si se nos lesiona acá Piqué se nos cae el invento es decir estamos hablando del año dos mil once Piqué no brillaba tanto muchas veces porque el Barça tampoco defendía y atacaba más osea el Barça el hecho de que brille Piqué es porque Lage IBI Ter Stegen es también con en porque yo creo que Piqué es mejor jugador porque su pareja es Lenglen no es un Titi ni es otro y no no estoy diciendo que Umtiti sea malo pero Lenglen es tan formal y tan completo que permite que el otro sea más exuberante porque el Barça se acostumbra hoy justamente la segunda parte cuando nuestra mirada es crítica porque los cuesta ver que el que ellos defienden ellos como si prefiriera defender una un ataques táctico aún contragolpe del United y ahí Piqué se crece y entonces es una exhibición de pico Iggy o no de Estado estarían percibiendo vio fino

Voz 1078 29:31 no no sé lo que estáis ensalzando de Piqué es cierto pero yo lo veo otra lectura que hay que hacérsela mirar que es mejor del Barça menos de mes sean central

Voz 1887 29:43 eso sólo por eso valoro mucho de cuál era impensable no hace mucho en juego es lo que estamos diciendo inapelable justamente estamos diciendo de que Piqué brilla porque Piqué el inglés y Ter Stegen son los mejores en muchos partidos eso es la mirada que ellos han decidido tenerlo porque se sienten seguros esa sensación que tenemos nosotros a veces de que algún día caerá porque no pues no saben defender no están

Voz 3 30:05 los tumbado ellos están acostumbrando entonces veremos si es que es cierto o nuestra sensación os os sus

Voz 1887 30:11 Piedad piensan que pueden llegar hasta ganar la Champions

Voz 7 30:13 pero es que estamos a once de abril y hay que reconocer la este equipo que ha ido al Bernabéu no ha recibido un gol sino me equivoco en dos partidos consecutivos en la Champions perdón en liga y en Copa este equipo ha ido a a Wembley a enfrentarse al Tottenham que ayer le gana uno cero al City irán al partido este equipo a se enfrenta al al Atlético de Madrid que era uno de los grandes candidatos a ganar la Champions no ha perdido un solo partido empatado uno a uno Si gana dos cero aquí en el Camp Nou por lo tanto es verdad lo que dice y tú pero también es verdad que este equipo sabe construirse sobre todo estamos valorando que ha jugado mal pero para mí los diez minutos Bruno conoce muchísimo mejor que yo al al al al United los diez minutos finales del Barcelona en Old Trafford no ha pasado del centro del campo en una élite que sensación de peligro ha transmitido el United cuando necesitaba remontar el partido y meterle más picante al al al partido ninguna pero

Voz 1906 31:04 bueno tampoco eh

Voz 7 31:05 de los quince primeros tampoco no por eso pero lo ha hecho sí que a través del balón es decir hice analizas el gol del Barça creo que ha sido no sé cuántos segundos hasta que al final llega al gol el del Barcelona eh porque ha sabido reconstruirse a través de

Voz 1375 31:19 eso pero sobre todo por la defensa de del área que están

Voz 0301 31:22 haciendo el Mundial lo ganó el equipo que tendría la mejor pareja de centrales con Varane Umtiti en un nivel impresionante ganó Francia el año pasado seguramente en la Champions la mejor pareja centrales fue Ramos Varane del a Madrid campeón de Europa como podría hacerse la foto grafía seguramente de los de años antes los clubes importantes están dando cuenta que tendrán un gran central de lleva a competir en en Europa el Bayern ha pagado ochenta millones para que Lucas sea central no lateral porque juega alaba el Liverpool pagó ochenta y cinco por Van Dyke es que podemos podemos decir no es tan bonito que juegue muy bien Piqué como que juega muy bien Messi pero es importantísimo para competir y para ser campeones

Voz 0985 32:01 Europa y manos me permites un segundo muy rápido la Champions no la puedes ganar sino tienes un nueve informar Suárez parece que la cogido decisivo en los últimos tres partidos más temas Se miedo hoy ha frenado Lukaku más cosas vienen bleus tan toriles pero viene de envíele incluso en el carromato de FAC y que estaba el sólo parece que Coutinho también en los dos últimos partidos oye pues ha dado unas sensaciones que unos están convenciendo Sergio Roberto su aparición en la segunda parte mejorando el rendimiento al propio Artur te quiero decir que al final vamos verde se va a encontrar con catorce o quince tíos que le llegan muy bien al tramo final y decisivo

Voz 1670 32:38 la jugada que decide Lol es que ha estado el sin ser un Barça

Voz 1375 32:42 ya antes de la posesión que no lo es que no lo es que no lo

Voz 1670 32:44 espero la jugada del gol que no sé que lo estaba diciendo yo sí lo están haciendo Marcos estilo de toque ha habido pasa el balón es un rondo de Si no lo he visto en Carrusel lo hemos comentado pero durante más de dos minutos total

Voz 1375 32:58 de más minutos en Old Trafford han tocado la pelota cincuenta jugadores bueno cincuenta los once pero cincuenta veces no ha pasado Pope por cincuenta jugadores la pelota de uno a uno uno dos tres cuatro cinco seis repitiéndose hasta cincuenta veces jugadores del Barça sin que ninguno de United la oliera durante más de dos minutos mirando el balón de derechas

Voz 1670 33:18 pierda p'alante fuera tan mareando la perdiz hasta quedar al final ha acabado en el gol de eso

Voz 1375 33:23 en el en el cero uno en el gol del partir bueno chavales pues Bruno no sé si además de este Manchester United rival de

Voz 1670 33:30 el del Barça que como ha dicho en Movistar Plus Piqué no hay que confiarse para la vuelta no sé cómo has visto a la Juventus en ese partido unas cerrado en contra el Ajax

Voz 0301 33:38 en un partido muy táctico ha metido detrás de manera bastante descarada apenas ha ha presionado arriba he tenido las mejores ocasiones el el Ajax en otro gran partido de Frankie de es verdad que en la jugada del gol de la Juve otra vez gol de Cristiano por cierto que en eliminatorias es impresionante los números de del portugués pero es verdad que sale es una una presión von poquito fuerte a arriba se confía en recuperar el balón y acaba dejando un poco desguarnecida al al equipo pero tanto con balón como

Voz 1670 34:05 sin balón otro gran partido de Frankie de John otra vez

Voz 0301 34:07 además midiéndose a grandes centrocampistas hoy en el caso de de Pjanic pero bueno me parece casi injusto con el Ajax el resultado debería mano a pesar de que la Juve era muy muy favoritas anotados la ausencia de que el INI ha tenido mucho balón y las mejores ocasiones del equipo holandés y de cara a la vuelta deja ese uno uno una eliminatoria creo bastante abierto más de lo que pueda parecer porque está jugando sin complejos el Ajax favorita la Juve sí pero

Voz 1375 34:30 sí sí pero también ha estado si el Ajax

Voz 0301 34:32 pues no no no ha estado cumbre ni mucho menos pero ha tenido ocasiones es verdad que hay un balón al palo por ejemplo en el segundo tiempo de la Juve de de Douglas Costa pero ha tenido el balón ha tenido ocasiones en el primer tiempo también tira al palo el el Ajax yo

Voz 1670 34:45 hoy le qué manera Touring como fueron al Bernabéu por eso al Bernabéu eso está claro da igual en casa que fuera con descaro y sería cinco

Voz 0301 34:51 el Madrid perdieron el partido de ida ahí no tienen que remontar una una derrota en el caso de de la Juventus pero bueno también es cierto que no dejará seguramente la defensa de la Juve tantos espacios como si que dejó la del Real Madrid pero le le veo compitiendo

Voz 1375 35:05 el partido de vuelta pues nada más

Voz 10 35:07 debo rival para el Barça si todo va bien la Juve sí pero sé que el doble partido lo le el partido me parece un rival importante también

Voz 1375 35:16 sí ahora mismo serían Tottenham Liverpool Barça Juventus los cuatro clasificados después del primer asalto a ver qué pasa el miércoles hasta ahora cuándo terminarán los cuartos de final y sabremos quiénes son los cuatro semifinalistas por cierto que ha habido incidentes entre los aficionados ultras del Ajax y la policía

Voz 23 35:42 un lío en las calles de Amsterdam

Voz 1670 35:44 algunos incidentes por ahí con la policía intentando poner poner orden en ese partido pues nada chavales buen viaje a Ramon Besa FLA aquí Adrià cerremos allí en Old Trafford hasta la próxima un abrazo a los tres chao

Voz 1375 35:55 hola buenas noches hasta luego adiós Ramón y aquí sí que hay por aquí y también para