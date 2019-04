Iturralde González: "Creo que a Diego Costa le caerán como mínimo cuatro partidos"

Voz 1284

01:50

lo que he puesto también es verdad Fullana que mucha mucho optimismo no había en el club no no recurrió porque tenían que recurrir porque era su obligación pero vamos saben que no se hable ya como ya hemos contado que había los cabreo con el árbitro vamos que porque se quejaron de aquella manera al Cholo y Koke diciendo cada vez que vamos al Camp Nou algo pasa nos echan a no seguir pues a lo mejor que estaban bien echados a lo mejor también esa Donald pero de ahí a pensar que el jugador no se equivocó pues cabreados con el árbitro estaban pero también con el futbolista saben que el castigo no lo sé lo va a quitar nadie