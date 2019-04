Descubre la actualidad del mundo americano de la mano de José Antonio Ponseti

Voz 1 00:00 a la una de cinco de la madrugada una

era el debut como novelista de José Antonio Ponseti



Voz 4 00:49 el equipo así lo que se ha escrito un crimen acordáis de aquella serie crímenes algo más que bueno muertos hay todos los días más que va a haber oye ya hemos hablado algún día de Vuelo diecinueve pero ojo si mañana verá tú criatura en todas las librería

Voz 1025 01:03 has como que mola pues no

Voz 5 01:06 a esa criaturas no os os lo digo de corazón

Voz 1025 01:08 da una impresión aún vértigo especial porque me parece algo precioso porque al final era un sueño porque estado persiguiendo la historia del Vuelo diecinueve como muy bien sabe Mario que ella tú monte hay un corrillo y se quedaron todos da escuchando algo que si queréis

Voz 4 01:26 a esta hora para eso hemos venido para para eso para que hable y cuál es la nota del EGM ya a casa

Voz 3 01:35 no te digo una cosa las notas de GM vamos

Voz 5 01:38 aparcar un rato que tenemos otra cosa de qué hablar siempre con un libro

Voz 3 01:42 claro claro pero qué queréis que hablemos del eje no sé pero ya he hablado

Voz 4 01:47 no sé si lleva aquí los Veinticinco años veintiséis que lleva a las dos ya está acostumbrado un poco no te recuerdo que una vez más el aventurero es uno de los líderes de la SER ha vuelto a subir dado bien ahí está que te habla mucho tardará Laura el dato hora hora de cada día de toda esta sección lo PETA como bien sabe esta señal lo revienta osea

Voz 1025 02:07 Carreño no sería el mismo sin de esta sección

Voz 4 02:10 bueno pues bueno saberlo para lamento de descubrir quién es contar el dato que os perdona

Voz 5 02:15 yo él tú voy yo voy

Voz 1025 02:18 vamos a ver dejadme que os sitúe porque quiero situar es el cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco cuando realmente pasa esta historia ha terminado la Segunda Guerra Mundial unos pocos meses antes en septiembre se firma la paz con dos Japón en una misión de entrenamiento una más donde salen cinco aviones y catorce hombres la misión es muy fácil es un vuelo hacia Bahamas un bombardeo siguen un poco más gire hacia el norte y luego tienen que Gilad otra vez a la izquierda hacia el oeste para volver a la base de una misión que tendría que haber llevado más de tres horas bueno pues despegan los catorce hombres y cinco aviones desaparecen desaparecen sin dejar rastro a día de hoy el vuelo diecinueve sigue consta como desaparecido en los Estados Unidos veintiún días después de desaparecer el hermano de uno de los desaparecidos le llega un telegrama donde le ponen te han informado mal sobre mí estoy muy vivo y firma Jordi Jordi era el diminutivo con el que la madre llamaba precisamente al hermano algo que no se sabía en en el Ejército en y que nunca había utilizado Conesa que era el nombre de Demi protagonista bueno la familia desde ese instante creen que él está vivo entonces mi búsqueda empezó ahí News quedando fue qué pasó cuando Vuelo diecinueve como tal sino alguien salió vivo del XIX existe un Jos Conesa vivo después de y ahí es una novela basada en hechos reales absolutamente todo lo que sale nombre sin aviones búsqueda piensa que EEUU montó la búsqueda más grande de la historia hasta día de hoy trescientos aviones y casi cuarenta barcos que por cierto esa misma noche desaparecido otro avión pregunta hombres en total el cinco de diciembre desaparecen veintisiete hombres y seis aviones imagina del día hoy en estos tiempos que corren un día desaparecen seis aviones en el mismo día haré esa paz

Voz 4 04:19 a una pregunta Ponseti es ahí donde empieza la leyenda del Triángulo de Oro

Voz 1025 04:21 bermudas o ya había este es parecido ante Thiem no nos técnicamente este es el primer vuelo se considera desaparecido en el triangular ver Moya tiene tiene truco eh tiene truco porque el triángulo las bermudas como tal aparece en mil novecientos cincuenta cinco años después de lo que realmente estamos relatando dos preguntas que tengo pero a ver si te lo puedo contestar pero seguro que voy a hacer es poco

Voz 2 04:45 pero bueno es porque no te iba a preguntar más probable que la gente lo que tiene hacer es comprarlo leerlo que tiene muy buena pinta

Voz 4 04:52 pero cuando porque te que te apetecía escribir sobre esto es historia es buenísima que todavía en la radio por favor

Voz 6 04:58 empieza empieza a un poco atrás en mi vida y a mediados de la SER

Voz 1025 05:03 venta en casa llega un libro que a lo mejor muchos de nuestros oyentes recordarán que se llamaba precisamente el triángulo las Duero que firma un tiro deseaba ver Leach que por cierto este señor señor Bela Lugosi hizo rico dando cursos de inglés es el mismo de las de las academias de inglés y de Sober Leeds inglés bueno ahí me quedé con el con el vuelo diecinueve

Voz 7 05:23 hay un unos pocos años después

Voz 1025 05:26 me quedé muy impactado porque vi Encuentros en la tercera fase la película de Steven Spielberg para quien no lo haya visto y para quién la haya visto en el arranque de la película lo primero que encuentran de Vuelo diecinueve los cinco aviones desaparecidos el cinco de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco yo con todo esto se me queda el rum rum claro tú sabes muy bien que me voy a vivir a Miami no voy a vivir al lado de forro del la base donde estaba de despegó el vuelo yo pasado todo el día pero el triángulo de las Bermudas Manu para que tú y la gente se sitúe es sentado en la playa en Miami Bin que a lo mejor has estado alguna vez alguna mira al otro lado esta Europa Osea ni les enfrente para que me entendáis está Madrid al otro lado está Portugal al otro lado o está Barcelona otro lado Sevilla lo erais bueno pues hacia la izquierda hasta bermudas hacia la derecha Porto Rico esa línea Azalea derecha izquierda es el triángulo las bermudas tenía las Bermudas va de Miami a Bermuda en Bermudas y Puerto Rico de Puerto Rico a Miami esas entre Andy

Voz 3 06:26 lo deja claro usar todos los días por allí viviera languidecía pues a lo mejor un día de estos de

Voz 1025 06:31 por aquí

Voz 5 06:33 pero no todo

Voz 3 06:36 yo sé que es mucho de vosotros pagaría Valerie porque claro porque ese abrieron la puerta ahí yo prefiero eso oye ya la cosa

Voz 2 06:46 cuánto cuánto es tardado en en en acabarlo en completarlo y cuando

Voz 8 06:50 el hecho porque iba en ratos libres entre pues mira de Carrusel

Voz 1025 06:54 lo te voy a contar hay hay muchas noches que osea acompañada vosotros seguir cuando terminado con vosotros ha sido que el libro tardado más o menos unos cinco años entre la investigación y dentro de estos cinco años está ocas ni año y medio largo escribiendo porque tenía mucha documentación pensar que lo primero que a mí me fascina es yo pido el informe de quinientas páginas a la Marina de los Estados Unidos el informe oficial hecha en mil novecientos cuarenta y cinco

Voz 6 07:26 aquí debido a la ley de de libertad de

Voz 1025 07:29 eh de información cincuenta años ya han pasado porque han pasado setenta y cuatro ahora mismo del Vuelo diecinueve me tienen que dar ese informe me lo dan me me empapó de las quinientas hojas con pruebas incluidas y me di cuenta que ahí han pasado muchas cosas y que hay hay muchas cosas que contar Ari que yo no voy a desvelar nada pero que hay hay algo más que el triangular duda liguero realmente realmente a lo mejor EDP de pensar lo que lo que me quería a pies juntillas diez que el telegrama existía existía porque realmente lo había mandado Llor honesta

Voz 4 08:07 hay una cosa que tú no saben Manu que es como la editorial

Voz 1025 08:10 no se ponen en contacto con con Ponseti

Voz 3 08:14 claro libro porque sabía que había iniciado pero no con esa claro

Voz 1025 08:19 coge el objetivo el objetivo inicial Manu esto iba para Podium podcast del objetivo inicial era un podcast estaba haciendo un trabajo para hacer una historia en capítulos parar

Voz 4 08:30 hasta que permiten que lo lo escriba es caro

Voz 1025 08:33 por ahí se cruza un tipo mágico que se llama Gonzalo Albert qué tipo de suma y y se encuentra con esa historias me escucha la ve la ley dice esto esto es un libro tiene muchos

Voz 3 08:46 ahora que la voz de Ponseti es muy desagradable porque y a casa pensaron regalar con el libro Dios audiolibros pero no deja deja de estar aquí

Voz 1025 09:01 bueno yo estoy fruto ese libro a la venta mañana estoy seguro va ser top pero todo iba a estar en el número uno y que lo vas a celebrar si no fuera así si no fuera así hija ni fueras el segundo más vendido lo quisiera celebrar celebra lo que tampoco pasa nada que cada uno lo que

Voz 4 09:16 no claro claro un montón de gente que va a ser segundo no pasa nada por eso Mourinho te acuerdas cuando las semifinales por ejemplo

Voz 1025 09:22 el llevan gente yo os digo una cosa va vamos a hacer un plan si veis que estoy segundo pero muy cerca del primero se compran mil libros cada uno

Voz 3 09:34 para yo voy a ver

Voz 1025 09:38 sí claro para poner veto ya ves que la cosa está muy bien Teddy dejó el ponche va segundo pero está ahí como

Voz 4 09:45 yo no es claro yo no descaro trincar lo gratis de lo que me ves tú venderlo luego ya verás como como un tiro pero va celebra pues vamos a decir que José Antonio Ponseti pueblo diecinueve lo hicieron autorial pon se suma y suma ya mañana hoy en cualquier ya está oyes

Voz 3 10:01 estará en librerías de pequeñas

Voz 4 10:03 pero sobrevivan pero también a los grandes almacenes podéis ir ya bazo por ejemplo Amazon punto co y ahí lo reservo si es lo mismo

Voz 1025 10:11 sí sí lo te dicen en la casa el libro tenía en El Corte Inglés donde todo en todo ahí Londres sabes quién estaba muy interesado también en ese vuelo diecinueve si Manolete que me lo ha dicho sí es verdad

Voz 3 10:25 sí bueno Manolete tiene una media de lectura al año que es una cosa libre no ya que Manolete no la gente no se lo creería no yo mi imagen de Manolete

Voz 1025 10:38 llegando a la redacción todos los días es con un libro bajo el brazo

Voz 3 10:42 sí ha habido una bolsa con un par de Montalvo eh te venga el vuelo sesenta y nueve estaba leyendo hoy tenía a mano por comentaba hoy tenía a Pérez Reverte en la casa en el libro delante de la radio lo que pasa que a él le mola Pérez Reverte pero no habrá ido a fundido tenemos que hacer esto lo digo en serio un tengo que hacer una prueba de que el libro no

Voz 4 11:00 no se le Manolete eso sí la gente va flipado es la gente va y me gusta mucho la biografía el ensayo

Voz 3 11:06 en lo diecinueve a la venta en todas las José Antonio Ponseti bueno mañana once de abril

Voz 4 11:14 sobre el agujero negro pues ahí también se puede vender ahí

Voz 3 11:17 en el libro el agujero negro



Voz 1025 24:22 Larguero Manu Carreño