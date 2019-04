Dijo lo que dijo. Porque así lo piensan

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa se enredan mucho en el PP pero siempre en la misma dirección que la cabra tira al monte y la derecha últimamente siempre hacia la extrema derecha no come casado dijo lo que dijo que él bajaría el salario mínimo para luego asustados son múltiples asesores por semejantes sin Dios quiso rectificar lo que ya no tenía arreglo entre otras cosas porque es lo coherente con el programa económico que eran preparado entre Arafat ese suburbio Daniel Lacalle un ultraliberal de reconocido prestigio entre los ultraliberales así que qué cosa es esa de subir el salario mínimo a los más desfavorecidos cuando lo guay es bajar impuestos sobre todo a los ricos sino lo creen miran lo que haya hecho el trío de color en Andalucía con la supresión del impuesto de sucesiones a los millonarios plantean PP Ciudadanos y Vox allá en el extremo de los extremos una política de apalancamiento neoliberal un adelgazamiento desaparición sin más de la cosa pública exacerbación de todo lo privado sanidad pues si la sanidad educación también por supuesto y las pensiones hágase usted un plan diversión privado que ya verá que risa cómo se escapa el dinero por las rendijas de rendimiento cero no pretende el pim pollo casado que además de querer imponernos ese trágala nos hagamos los tontos