Luisa Sobral: "A Salvador y a mí nos ponían canciones de niños para que no discutiéramos"

Voz 1 00:00 Clementina Clementina que relación tiene Clementina con el mar

Voz 2 00:08 bueno

Voz 1 00:11 me encanta el mar me gustó mucho que yo estoy muy acostumbrada desde niña a ir allí y ha yo sus también sol como ese ir y me gustó mucho todos los deportes de mar

Voz 3 00:26 sí bueno pero ahí donde vivo yo

Voz 1 00:30 y así poco frío es frío muy frío en aguas fría muy fría

Voz 4 00:36 entonces yo siempre puedo ir como un segundito

Voz 1 00:40 salgo ya es suficiente

Voz 0591 00:43 te recuerdo siendo con tus padres al mar a la playa

Voz 4 00:47 claro siempre porque nosotros vivimos yo ahora vivo muy cerca de la playa porque ya no vivo en Lisboa pero sí siempre siempre fuimos eh para el verano siempre fuimos a lugares que tienen que tenían Pla

Voz 2 01:02 pese a ir para no se ha

Voz 4 01:06 siempre que teníamos tiempo yo sea la playa es muy normal en Portugal

Voz 1 01:11 porque Luisa Sobral se ha puesto de seudónimo Clementina

Voz 2 01:17 porque yo tengo una

Voz 4 01:20 sesión primer disco que se llama Time y entonces después a sí

Voz 2 01:26 hombre que no quiero poner mi nombre en algún en algún lado pongo María

Voz 4 01:30 a Clementina entonces

Voz 0591 01:33 como ya es seudónimo real entonces bueno pues aquí también vamos a repasar o con la compositora musical obra el su trayectoria en este faro que vamos a dedicar a Portugal ya teníamos muchas ganas de hacerlo está siendo esta madrugada cómo definirías tú Portugal Luisa a alguien que no conoce el país

Voz 4 01:55 es un país que es muy chiquito pero tiene todo todo ahí dentro de un país mucho líquido tiene nieve tiene sol tiene playas increíbles tiene naturaleza increíble también ha tiene un poco de todo y la gente muy simpática muy amable también pasan mucho cuando llegan cuando los españoles van ahí nosotros siempre intentamos hablar castellano Hinault y eso porque queremos que que que se sientan bien creo

Voz 1 02:22 somos somos muy así de quiere que la gente se sienta bien en en en nuestro país

Voz 0591 02:30 vamos a la casa de Luisa Sobral de la infancia en con tus padres con tu hermano Salvador Itu si alguna vez has contado que tus padres para que no discutiera esto hermano tú os ponían música a todo el tiempo en casa

Voz 4 02:43 no eso lo hacían más en el coche en realidad porque ahí era más difícil ahí teníamos que estar como tres horas os así entonces ya estábamos siempre siempre peleando en casa también la única creo que a ésta no se los dieciocho años la única cosa que que no es así estar en conexión y en paz y tranquilidad era la música así porque estábamos siempre velando

Voz 1 03:07 ahora ahora tú father's también cantaba no

Voz 2 03:10 padre me encanta mal bueno es que no canta a Malta

Voz 4 03:13 en una voz poco fea pero pero canta muy bien tipo sabe este afinado y todo está bien pero la voz no es muy bonita pero toca batería

Voz 1 03:23 no hay una escena que era

Voz 0591 03:27 estando de vacaciones en Israel fuisteis a visitar las catacumbas y entonces notaste que había un acústica muy bonita yo os pusisteis a cantar bonos

Voz 4 03:34 Salvador tu padre y tu mientras tu madre grababa con el vídeo porque mi madre no puede cantar nosotros no una dejamos solo puede cantar en su cumpleaños los las otras veces sólo puede firmarse y entonces llegamos ahí que sí tienen una detenía una acústica increíble entonces empezamos a cantar hacer tres voces los turistas llegaban ahí nosotros no queríamos saber porque estábamos felices ahí hagan dar decirme madre firmo eso no sé dónde está tengo encontrarlo

Voz 0591 04:02 qué canción era te acuerdas

Voz 1 04:05 no quizás inventamos algo no me acuerdo no me acuerdo pero pero porque eso pasado muchas veces no es que ha sido una cosa especial pasaba muchas veces en el coche siempre

Voz 4 04:17 pasado muchas hoy día también cuando cantamos siempre yo y mi hermano mi padre siempre llegan a ser su voz más grave todo feliz de estar cantando en con nosotros también entonces eso es algo que pasa muchas veces no ha salvado así tan

Voz 5 04:31 sí raro un más no son va el para no tú no eras

Voz 0591 05:02 adolescente me parece te presenta este un programan tal en su en sí en Portugal y esa experiencia que supuso para Haití

Voz 4 05:10 bueno como yo tenía quince de dieciséis años fue importante para

Voz 1 05:16 para entender que tenía que tenía que estudiar

Voz 4 05:20 yo después de a mí es es estes programas de televisión no me gusta mucho ahora ahora casi que los odio un poco pero no me gusta mucho porque siempre quieren que que que el cantante cante un poco de todo como un cantante Becassino sabes no es entonces eso no me no me gusta y creo que un artista no es eso es alguien que tiene su estilo no es alguien que canta un poco de rock pop y eso una es un artista soy un cantante de de bar que no es menos yo también fue cantante de bar mucho tiempo pero eso es una cantante sin sin identidad y eso no me gustaba mucho entonces al final pero yo tampoco sabía identidad eso yo tampoco podía decir no quiero hacer esto porque esto no soy yo yo tampoco sabía quién era entonces sabía que tenía que ir a buscar un poco mi identidad tenía que es tú

Voz 7 06:11 ya hay bueno buscarla Si entonces eso creo que M S fue la lo que aprendí no se de de este es

Voz 1 06:23 Joe fue un poco eso fue que uno tiene que saber quiénes hizo identidad musical de su identidad artística ha salvado Estados Unidos te fuiste allí

Voz 0591 06:34 hola a una casa

Voz 1 06:36 la nace un pueblo con vacas

Voz 0591 06:39 pues muchas va como es

Voz 1 06:43 la vida allí eran estado Nueva York no consigue cumplir diecisiete años ahí sí

Voz 2 06:50 ah bueno yo quería

Voz 4 06:52 es yo estaba como tenía dieciséis años estaba como ya haya visto todo en Lisboa me tengo que ir tengo que buscar cosas nuevas como el que ridícula ahora que pienso ya ha visto todo y entonces me fue ahí al a los Estados Unidos también porque quería aprender inglés quería hablar a lo mejor aquí quería estudia música y entonces me fui a vivir con una familia americana al principio me pusieron con una familia muy muy de disfuncional Se dice así muy loca eh con una madre y tres hijos que tenía la casa estaba tan sucia que los que los chicos dormían en en el salón porque no llegaban a los a las habitaciones entonces me cambiaron a casa de otra persona que no estaba muy bien puedes fue me cambiaron una tercera casa entonces ahí estuve estuve muy bien IPI fue increíble porque

Voz 2 07:43 el la escuela era era buena

Voz 4 07:46 bueno era muy fácil porque los Estados Unidos comparado con Europa es muy fácil yo siempre fue una una lunas y media mediana llegue ahí era como la mejor de la escuela ideó como era una luna increíble ahí ir pero hacía muchas cosas de música eso te iba a preguntar qué qué importancia tiene

Voz 0591 08:04 esa etapa en tu formación musical porque tenía

Voz 4 08:07 nosotros no sé cómo es aquí pero en Portugal no hay casi nada de música en las escuelas Ia ahí no hay había como eh Orchestra no se banda

Voz 2 08:17 has había coro el coro y había

Voz 4 08:25 teatro musical todas esas clase yo estaba en todas porque como no tenía nada en Portugal ahí quería estar en todas estaba hito que percusión en una en la banda de clásica toque cante con la banda Jazz cantaba en el coro hacía musicales yo hacía todo porque estaba como aquí hay tanta cosa después el el profesor me di me dije me

Voz 1 08:46 dijo de intentar entrar en Berkeley la Universidad donde fui después estudiar jazz y entonces yo entre fui ahí

Voz 9 09:05 me di

Voz 0591 09:15 Luisa que supuso para ti volver y que supuso sobre todo lo que todo el mundo vincula al apellido Sobral el aparecer en Eurovisión higa a como una canción que compones que cuando tu hermano que encima gana él sólo un escenario con una guitarra el anti Festival de Eurovisión pero hay

Voz 4 09:33 nosotros tanto yo como mi hermano nosotros era muy distinto de ese programa que cuando tenía quince años porque ahí los dos sabíamos muy bien quién éramos yo creo y eso porque los dos están muy muy felices con la canción entonces no importaba qué que todo lo que pasaba al al rededor no no tuviera nada que ver con nosotros porque nosotros estábamos ahí sabíamos que no teníamos nada que ver con con este con la competición porque es verdad nosotros tenemos las personas raras ahí pero estaban los dos muy felices con con la canción que llevábamos él llevaba hay una caso en que yo había escrito y entonces ahí era distinto porque teníamos la identidad estaba ahí muy segura

Voz 0591 10:18 a su paso por la cabeza antes que podréis ganar

Voz 4 10:21 nunca nunca yo me acuerdo cuando escribía

Voz 2 10:23 la canción la envía a mi hermano mi hermano me como las de dijo esta canción como te te acuerdas de había encarrilado tratar de creer

Voz 4 10:30 ha sido una noche porque yo ahí mi hijo tenía como seis meses seis menos como tres no me acuerdo era muy muy muy chiquito y él lloraba un montón entonces yo no tenía tiempo para nada estás siempre lloran ahora es está siempre muy feliz pero esta así lloran yo no puedo qué hacer nada después me acuerdo que que la tenía como en una semana tenía que entregar una canción en yo no tenía nada entonces una noche yo yo dije a mi marido bueno tienes que quedarte con él se llora porque yo tengo que trabajar un poco sabes entonces compuse esta canción la envié mi hermano hiel medir

Voz 3 11:07 jo es muy bueno

Voz 4 11:09 quita pero nunca vamos a ganar esto sabes yo sí sí claro no hay problema a mí me gusta Si te te gusta vamos llevan porque me invitaran a escribir para que yo escribe escribiera algo con mi personalidad no para de escribir una canción heroico viva porque yo no haría y entonces llamamos la canción llegamos ahí seguros que nunca íbamos a ganar Ivonne ganamos después llegamos a Eurovisión seguros que nunca habíamos íbamos a ganar o sea ya no voy a estar segura de nada más en mi vida

Voz 11 11:40 bien es buena

Voz 13 12:28 sí

Voz 0591 12:30 Isaac qué tal está tu hermano después de la operación muy vieron que hicieron está muy bien

Voz 1 12:35 eh sí sí muy bien

Voz 0591 12:38 y ahora qué haces gira en España con tu último disco titulado Rosa Rosa porque las titulada

Voz 4 12:44 lo no es el nombre de mi hija cuando estaba embarazada escrito las canciones cuando estaba embarazada y después ella vino también conmigo a el estudio entonces fue una parte muy importante del disco

Voz 0591 12:56 Luisa qué tal está tu hermano después de la operación muy bien aunque hicieron está muy bien

Voz 1 13:01 sí sí sí muy bien Luisa ha extraído la guitarra si así que me gustaría que

Voz 0591 13:07 qué cantar una canción esta madrugada tenía Alfaro a nuestros oyentes cuál quieres cantar

Voz 2 13:14 y ahora tengo ganas de cantar una aquí se llama influenciado

Voz 14 13:19 no no

Voz 15 13:29 a ustedes si en realidad no son sufrida es una aunque veis lo que me gusta

Voz 16 13:45 hay una han en

Voz 15 13:49 en cuanto a otros que una pues eso es un es Weiss sabemos si hemos

Voz 17 14:09 me quedo me

Voz 15 14:15 instruidas y y a un suceso entró siempre de

Voz 18 14:23 es e ICO

Voz 17 14:28 quién no

Voz 15 14:33 de tus cada mes una música a la ley no ha ido Bohème meu

Voz 4 14:49 Gómez

Voz 15 14:52 la

Voz 18 14:55 porque este no pensar de gran y eh

Voz 15 15:03 Het Camba en línea

Voz 19 15:10 sí sí o no

Voz 1 15:23 qué maravilla qué maravilla gracias

Voz 0591 15:25 Luisa Sobral quién dirías que es o ha sido el Faro de tu vida