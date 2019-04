'Shake It Out' de Florence + The Machine

Voz 0084

00:12

se queda out nuestro tema de esta noche surgió de una mañana de resaca en el estudio de grabación que apareció en el segundo álbum de Florence and the Machine la cantante llegó apagada al estudio y se encerró en un cuarto media hora después salió de allí con el Génesis de una canción que habla de apartarse los demonios pero al que esos demonios son realmente un dolor de cabeza terrible la cantante contó la historia en dos mil once a la revista NME ayer conociendo la anécdota pero asegurando que no es algo habitual que la inspiración brote de las horas bajas que sigue