"Las palabras son siempre el camino"

Voz 0077 00:13 la belleza está definida en el diccionario viene a decir que esa aquello que por la percepción de las lo más es agradable placentero o que complace al al sentido de la vista o al sentido del oído por tanto también al espíritu es está muy bien porque es lo que percibimos la belleza lo percibimos por alguno de los sentidos pero a través del oído de la vista llega a calma no

Voz 1 00:46 estoy por aquí estamos estableciendo

Voz 0077 00:49 de los mentales los seres humanos a a medida que interpretamos el lenguaje e influir en esos modelos mentales es muy importante porque se rompe en muchos casos cierta vinculación emocional con los conceptos dificulta en muchas ocasiones el acceso a los conceptos real

Voz 0077 01:17 los cánones de la belleza han ido cambiando ido basta con ir al Museo del Prado para darse cuenta no de la belleza femenina por ejemplo ha cambiado a través de los siglos y es algo subjetivo pero dentro de esa subjetividad ahí unos hilos conductores de unos rasgos comunes que una sociedad en su conjunto identifica

Voz 1363 01:52 les acompaña es un referente en el uso del correcto castellano periodista de larga trayectoria D'Or de la fundación de gente de la agencia Efe su libro de estilo elaborado para el diario El País hace veinte años fue un éxito de venta y lo sigue siendo Claude que ese se publica una nueva edición lo mismo ha ocurrido con defensa apasionada del idioma español la reducción de las palabras la dramática es complicada hoy se acerca a los muchos libros para abrir las páginas de su primera novela de ficción una novela editada por Espasa que lleva por título El cazador de Still lemas Alex Grijelmo buenas noches volar qué tal presión que poder comer conversar contigo un ratito escuchado decir que el escritor es por definición alguien inseguro por qué un ensayista de la lengua da el salto a la novela creo que la primera versión de la misma es de hace tres años es decir si has tomado tu tiempo

Voz 0077 02:46 me he tomado mi tiempo ha tenido distintas versiones pues siempre pienso en lo que contestó Mallory el alpinista cuando le preguntaron por qué tenía tanto interés en subir al Everest o el Everest él dijo pues porque está ahí a él le acabó costando la vida porque falló en sus intentos no no lo no lo consiguió luego llegó El món Hillary sí lo consiguió yo he escogido un camino más sencillo que el de Mallory para escalar la montaña de la ficción yo iba por la orilla del ensayo muy tranquilo que ya tenían cierto tranquillo pero claro la otra orilla estaba ahí y entonces lo que dice es escoger el el puente para pasar a escogido escogió el puente de las palabras el puente del idioma por el que no podía sentir más seguro que el pobre Mallory

Voz 1363 03:41 el cazador de Still lemas tiene ya su género propio el de Cyril Air Lingus

Voz 0077 03:45 me parece maravilloso si yo hay algunas novelas que se mencionan en la mía que tocan el asunto del lenguaje no pero una dedicada por entero a la pista que dejan las palabras sí ah como los delincuentes pueden fallar en su pretensión de anonimato al decir una palabra pues y yo creo que no no no hay bueno quizás haya pero yo no conozco ninguna novela que se JAXA lingüístico

Voz 1363 04:16 esta novela las palabras la lengua tienen un peso definitivo otra

Voz 0077 04:20 sin en el en el fondo es que las palabras tienen un peso definitivo en todo no es que como dice el profesor Eulogio Pulido y en la novela es que las palabras son siempre el camino que las palabras son la expresión del alma de cada cual eh no no retratados con las palabras pues igual que que también transmitimos una imagen con la ropa o o en cómo tenemos ordenada la casa no y no las palabras que lo definen

Voz 1363 04:49 el cazador de estilete lemas es un relato de varios narradores pero se centra en la historia de Eulogio Pulido es profesor de Lingüística y Literatura que encuentra una ocupación bastante más rentable que la docencia por cierto asesorando aunque comisario que presume de haber aprendido su oficio de Agatha Christie esto es muy divertido no en tiempos de redes sociales sí de anonimato en Internet del que se habla mucho en la novela Eulogio sea servirá de los Stiller más podría reproducir la explicación de Esther la rica heredera otro de los personajes de la novela son las manías personales que se reflejan en lo que escribimos pero prefiero que nos lo explique Álex Grijelmo

Voz 6 05:27 bueno los lemas

Voz 0077 05:29 son los rasgos de estilo personales que todos tenemos al hablar au al escribir se pueden observar mejor en la escritura que pero bueno también al hablar no son esas palabras que repetimos construcciones que reiteramos a veces decimos me abuela decía tal cosa pues eso era un steel lema de me como decía mi abuela como decía mi tía bueno pues son son Steele en más de esas personas a eso hay unos lemas que están muy a la vista pues las los latiguillos que de las muletillas que todos tenemos y otros que están más ocultos en los textos pero que se pueden escudriñar osea por ejemplo la frecuencia de determinados adverbios el número de palabras que utilizamos por frase la forma de puntuar el uso de las mayúsculas hay especialistas en lingüística forense que son capaces de averiguar la autoría de un texto si se compara con otros en función de estos factores y esos son los los Still lemas que aparecen en la novela

Voz 1363 06:32 los estilos más se esconden en ciertas estadísticas y cada persona tiene las suyas no a mí me ha convertido en una neurótica

Voz 6 06:38 todo el rato en misma maneras claro bueno místicas miembros del terreno

Voz 0077 06:45 el problema es cuando escribes un anónimo no o o lanzan injurias en Internet o en la red de su acosos que se producen a personas desde el anonimato en se te escapan ahí los rasgos de estilo que todos tenemos hay que tener cuidado bueno más que hay tener cuidado lo que conviene es no escribir anónimos

Voz 1363 07:05 en línea con esto Eulogio le dice al comisario en un momento que por las palabras se llega al alma de una persona a su historia a su tierra a su infancia las palabras son siempre el camino nos lo recordaba hasta el comienzo el comisario comparada los estiletes con las huellas dactilares en esta novela pone en valor la lengua como la

Voz 0077 07:25 sí porque lo es la la lengua nos viste salimos a argumentar con la ropa que notan las palabras las palabras son el pensamiento sólo se puede razonar argumentar con palabras muy las para la palabra es el mayor invento que que ha construido el ser humano es la mayor tecnología de la que disponemos la la tecnología de los a fijo lo sufijo sin fijos las residencias es una tecnología básica que nos permite todo ningún invento habría sido posible sin las palabras que bonito

Voz 1363 08:00 viste en estas páginas brilla una paradoja muy contemporánea que muestran dos de los personajes el comisario afirma que la informática ha logrado que todos tengamos la misma al entrar en la Times New Roman que me he reído mucho

Voz 5 08:12 con esto he dicho no he pasado a la y los anónimos pueden llegar de cualquier parte claro desde una cuenta falsa creada en un en un cibercafé y asegurará el profesor por ese otro lado que todo ser humano tiene una caligrafía incluso cuando escribe en un teclado es decir la palabra se impone a la tecnología que en estos tiempos nos iguala

Voz 0077 08:38 así es esa son las pistas que que van siguiendo en distintos casos se ha que hay una aparente falsificación de de un testamento y se supone que el falsificador ha dejado sus estilete más en el lo que ha escrito a pesar de haber sido redactado en un teclado in claro ya la policía no puede seguir la caligrafía o o los rastros de la las máquinas de escribir que tenían un defecto en una letra entonces iba a ver el que fabricante que tenía ese defecto de nadie auténticas historias con esas pistas no caer ya no hay pistas aquí de de huellas dactilares ni de rastros de sangre las pistas son las palabras empieza por un conflicto aparentemente menor pero claro luego se va complicando de hay alguna tragedia por el camino

Voz 1363 09:22 estarán pensando los oyentes sobre todo los más jóvenes que se puede seguir la IP de un ordenador pero la policía no siempre lo tiene tan fácil

Voz 0077 09:29 sí porque no siempre lo pueden hemos visto algún caso así con una compañera en nuestra no de Televisión Española que fue acosada Hay las redes los responsables de las redes sociales no facilitaron la IP es decir la matrícula del del ordenador

Voz 1363 09:45 de hecho tiene que ser un juez el que lo exacto autorice

Voz 0077 09:48 claro lo que pasa es que aunque se facilite la IP porque claro cualquiera puede escribir desde el ordenador de un cibercafé desde Oriente hay miles Santos cada pueblo en cada ciudad así es no entonces si alguien quiere preservar su anonimato lo puede conseguir desde el punto de vista técnico otra cosa es que consiga evitar que sus estilismos escena ahí porque aunque queramos evitarlos están incluso cuando le deseamos falsificar la caligrafía nuestra y a poner otra letra los rasgos de nuestra caligrafía están ahí ocultos y un experto lo puede haber igual lo mismo sucede con los estila más

Voz 1363 10:25 me detengo en la frase de Esther que dice que hasta la verdad puede engañarnos y eso es terrible para preguntarte si hay una crítica en la novela a la información o a la información de sucesos en este caso

Voz 0077 10:37 sí hay una critica también a aquí a primero como los periodistas a veces transmitimos una parte de la regla de la realidad o emitimos otra y eso al final construir construye una mentira no una información aportamos unos datos pero emitimos vosotros y eso al final es un engaño es entonces los datos que transmitimos son verdaderos luego hay una verdad ahí pero es una verdad parcial al faltar los la otra parte construimos un engaño entonces la verdad puede engañarnos y eso nos pasa también en la vida eh a veces con cuatro datos sabemos de alguien con un relato muy sencillo de alguna cuestión completamos mediante la conjetura lo que nos falta ir construimos una falsedad en la novela está implícito ese y si ese esa critica en El cazador

Voz 1363 11:30 el estilo más hay frases para subrayar para sacar del libro se nombran personas reales

Voz 5 11:35 el humor hay ingenio

Voz 1363 11:37 mucha sensibilidad esto lo he disfrutado mucho es muy interesante muy especial por ejemplo cómo crece la relación entre el profesor y el comisario no que son dos hombres ya de una generación ya que están poco

Voz 5 11:49 no sé si tan mal cansar uno por su lado

Voz 1363 11:51 sí sí los dos acordaran que la vida las circunstancias de la misma pues te convierten en profesor alumno en las dos cosas y aprenderán que nadie tiene la suficiente información para juzgar al otro

Voz 0077 12:03 así es el el comisario de esta bueno tuvo malas experiencias escolares y a los profesores y se encuentra precisamente con un profesor que viene a darle lecciones pero al final de después de una desconfianza inicial se dan cuenta que se necesitan el uno va aprendiendo de él otro el el profesor tiene que al policía le falta y viceversa el policía parece tonto pero luego es más listo

Voz 1363 12:28 que creíamos es el clásico campechano no si es eleva cogiendo un poco de manía pero luego te reconcilia mucho con él

Voz 0077 12:37 es una persona que no ha tenido formación pero pero bueno que a ese útil

Voz 5 12:42 algo chusco pero de la policía euskera e contestó define muy muy por debajo

Voz 0077 12:46 pues gracias a su sagacidad y sus habilidades algunas de ellas extraparlamentarias digamos que se van fuera de del camino legal gracias a sus habilidades pues ha ido progresando en en la policía y que es capaz de resolver casos cuando ve el filón del lenguaje y del comisario se da cuenta de que ahí tiene una herramienta fabulosa tiene un puntito de nobleza también no

Voz 1363 13:09 que es muy bonito es interesante sí

Voz 0077 13:11 ninguno de los personajes es perfecto todos tienen sus defectos pero yo creo que el el lector pueden encargarse con ellos

Voz 1363 13:20 al final del libro en la nota de autor expresas tu gratitud a varias personas que han estado implicadas en este libro entre ellas perdona que me detenga aquí pero es que me ha hecho muchísima gracia a dos correctoras Jedi todas que era subrayar la responsable

Voz 5 13:33 es de tales teniendo que dictara Álex Grijelmo he hemos crecido todas con sus manuales nos hemos abierto para consultar por favor Háblame de ese trabajo ideas claro claro ahí han sufrido alguna crisis nerviosa no no no que no supongo que no

Voz 0077 13:51 pero yo también me equivoco aunque ha analizado mucho lenguaje ya ya escrito manuales de estilo muy bueno muchos textos sobre la lengua yo también me equivoco y tengo despistes y me han corregido esto quitaba si no no no no bastaba es me han corregido bastar dos errores que que bueno que me han librado de una buena vergüenza pero esto nos pasa a todos y es natural el trabajo de corrector es fundamental yo los defiendo siempre y en todos mis libros en en los últimos cuando he podido manejar un poco al principio y entregaba los manuscritos y no sabía qué pasaba no pero luego cuando a medida que he ido controlando el proceso editorial ha permitido a agradecer el trabajo de los correctores siempre en él en alguna mención en el libro en los agradecimientos hay otras personas también hay mencionadas porque leyeron las primeras versiones y me aportaron ideas

Voz 1363 14:42 Alex diriges la Escuela de Periodismo de El País me pregunto qué relación tienen con la palabra los aspirantes a periodistas los jóvenes las jóvenes que entran por primera vez en en una redacción

Voz 0077 14:54 pues a lo largo del curso tienen una relación absoluta con la palabra ICO con la trascendencia del lenguaje y del estilo de la marca personal que deben ir construyendo dentro de unos rasgos generales que el medio se da asimismo no de unas características propias pero sí como uno puede dedicarse a tocar boleros a cantar boleros centro de los boleros pues hay un estilo Los Panchos y un estilo de Atica etcétera Un estilo Diango cada cual tiene su estilo dentro de un marco general no que puede ser el libro de estilo de el periódico la relación de los alumnos con la palabra es absoluta no tanto cuando llegan porque si vemos ahí carencias pero a lo largo del curso la inmersión es total

Voz 1363 15:36 no hay una cultura de base que nos enseña honrar la palabra a venerar la que es lo único que tenemos la palabra

Voz 0077 15:45 lamentablemente no la hay yo veo muchas carencias en no sólo en cuando llegan los alumnos de la escuela del país sino en general cuando me tropiezo con con estudiantes en foros cursos clases o conferencias y les veo muchas deficiencias yo no sé no soy experto en educación pero algo pasa porque no se transmite la necesidad de cuidar las palabras porque son eso la la herramienta fundamental de del periodista

Voz 1363 16:15 pues ésta es una novela que se le muy rápido que se disfruta mucho que se mastica en las palabras para los que la saborea vamos tenemos ese paladar palabra pero esto no sé si es muy correcto pero sí pero es algo casi físico no es una una experiencia muy bonita la de la lectura Alex que te ha traído la escritura de esta primera novela

Voz 0077 16:36 pues me ha traido diversión y además esa es la palabra que me que dice mucha gente que he leído comentarios que han se han publicado sobre la novela y el adjetivo divertida aparece por todos lados no que yo ya no era consciente de que había escrito una novela divertida porque claro como una novela es un proceso muy lentos que eres un primer borrador lo va retocando cuando hice algunos existe yo recuerdo sí que es verdad hace cuatro años cuando me reía con algunas cosas pero luego a base de revisarla se me olvidó que eran graciosas porque a mí no me hacían gracia yo ahora me he encontrado mucha gente me dice que bueno era aquello que tal que esto que le pasa aquí yo me he divertido construyendo la veo que también he conseguido transmitir diversión entretenimiento hay un poquito de reflexión sobre las palabras y sobre cómo construimos verdades que pueden ser falsas

Voz 1363 17:25 permíteme que te lo diga con una confianza que no tenemos pero que acabamos de adquirir

Voz 5 17:29 es muy tú esta novela es muy amable es verdad es divertida reflexiva

Voz 0077 17:35 gracias en el sentido de que entonces ha salido un producto honrado digamos porque sí se parece a mí es que no no no él falseado no me falseado no me ocultado y bueno al final en toda construcción artística sea musical au au pictórica lo que sea tiene que haber o él yo tiene que estar el yo del autor tiene que estar ahí no para resaltar el yo sino para transmitir lo que uno lleva dentro no pues te lo agradezco mucho y te agradezco la atenta lectura que has hecho