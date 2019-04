La Policía accederá al móvil de conductores involucrados en accidentes previa autorización judicial

Voz 1727 00:00 llega la Semana Santa quién puede se va de viaje quién puede Se va al pueblo otros se quedan aquí muchos movimientos en la carretera queremos que al estudio a Bartolomé Vargas fiscal coordinador de Seguridad Vial buenos días días esta mañana contábamos vamos que además de de las precauciones habituales las que siempre hay que tener en cuenta cuando uno se pone al volante el alcohol las drogas el cansancio cuando hay quince millones y medio de desplazamientos previstos en Semana Santa hay uno que es muy importante el teléfono la distracción al teléfono el fiscal quiere que se averigüe no cuando hay un accidente si quién conducía había tendido una ya

Voz 1 00:40 ahora sí que es verdad es que el móvil que es una herramienta excelente de comunicación de posibilidades se convierte cuando se utiliza conduciendo en un arma letal en un arma insolidaria se convierte pues en definitiva en la en la tragedia no hay mucha sexualidad debido al uso del móvil accidentes debidos al uso del móvil el móvil se convierte en un apéndice un apéndice que va con el conductor no realmente pues lo que hemos hecho o porque yo lo que hice ayer es un oficio todas las provincias del país todas las policías de tráfico para comunicarles que hay unas circular de la fiscal general del Estado que posibilita en su interpretación en la que hacerla eficaz generando el Estado fundada que se puede acudir a la autoridad judicial para pedir el acceso a los datos de tráfico no al contenido de las llamadas a los datos de tráfico a que me refiero se ha producido un accidente hay que determinar la causa puede ser la distracción puede ser el móvil en este caso pues las policías mandan un a la juez explicando la necesidad de acudir a los datos del móvil a las llamadas número de llamadas duración de llamadas con eso basta para poder hacerse a la idea de que la causa determinante ha sido el uso del móvil

Voz 1727 01:53 cuando leí la posibilidad perdón ya sí

Voz 1 01:55 termino Pepa con todas las garantías el gas Excal defienden las garantías lo pide la policía el fiscal informó a continuación porque es un garante de las garantías tenemos el chip de las garantías si se me permite la expresión de las garantías procesales con la garantía de la proporcionalidad de la necesidad de la medida etcétera etcétera

Voz 1727 02:12 bueno pero sea abierto es herramienta de investigación que es muy importante cuando leí una noticia ayer me pregunté pero las aseguradoras no se encargaron ya porque claro determinar la causa un accidente es muy importante de seguros de por medio ir determinar quién ha sido el responsable es fundamental claro para saber quién paga las aseguradoras no podían hacer este tipo de gestiones esto no lo hacía nadie

Voz 1 02:35 y vamos a otra muy distinta que siempre dice es muy importante pronto en cantidades justas a las víctimas para alguna las económicamente una resonancia esenciales la persona víctima de un accidente de tráfico con una depresión y sin trabajo pues nos podemos imaginar hasta qué punto es imprescindible la indemnización pero de lo que se trata de este investigar la escala en el accidente que es una tarea que es una tarea exclusivamente policial y que está en juego la aplicación de la norma penal que es una norma tuit iba también a los accidentes de tráfico esa es la finalidad abre como digo esta posibilidad para las policías que es muy importante porque insisto hay mucho uso del Mall vengo de la carretera de La Coruña de un accidente de tráfico en El Burgo especulaba con el taxista será uno que iba con el móvil estaba allí estaba la policía no ha estado a lo mejor ella la tragedia ojalá que no lo sean

Voz 1727 03:25 se puede determinar si quién sea iba utilizando el manos libres porque eso es perfectamente legal

Voz 1 03:30 sí es legal el manos libres que ocurre el manos libres cuando uno va va en el manos libres metido en una enorme discusión con su pareja con la feria trabajo contar pues también puede distraerse si es una conversación reiterada en la que uno se abstrae y esta visualmente viendo viendo perdón Hinault viendo ya no ve ya lo que hace estar metido en la en la en la discusión en la conversación y hay una distracción que es letal porque muy pocos segundos en muy pocos segundos se originó en la tragedia esta cultura es imprescindible es educación como hace siempre un fiscal especialista como yo aquí estado Pilar Martín también esta mañana trafica electricidad estamos en todas las estrategias educativas preventivas oratorio la educación es clave pero también lo es la investigación es también el derecho pedal es lo que hace las policías

Voz 1727 04:17 la que es legal es legal el uso del manos libres pero creo entender que el fiscal le parece que no se

Voz 2 04:24 le parece que depende que no se debe usar repartiéndose desuso depende nace porque soy un momentito se casa o se puede meter

Voz 1 04:33 bueno en una conversación en la cual ya aunque ésta no es como el móvil que que que que pierdes la la la visión clave de lo que ocurre a través del parabrisas no es eso el manos libres cuidado es distinto y además es legal porque es ilegal utilizar el móvil además pierdes puntos no que es lo que qué es lo que ocurre que si insisto te metes en una conversación el abstrae es ya realmente no estás viendo y estas riesgo tú los ocupantes y los demás porque el tráfico es interdependiente es un ejemplo de sociedad interdependiente todos dependen de todos era social que debe prevalecer ahora que está la campaña electoral ojalá que sea tolerante respetuosa hay también una sociedad tolerante en el tráfico de otra intolerante que es el que no piensa en los demás iba exclusivamente obcecado en su idea en su plan en su finaliza

Voz 1727 05:17 alguien que conduce frecuentemente es esta

Voz 2 05:20 Palomera la digo hacer esto es todo el rato fiscal es cierto es que el uso

Voz 0591 05:27 el móvil han multiplicado por N no el riesgo de accidentes de tráfico y de otros

Voz 1727 05:31 muchas problemas a los que nos enfrentamos en esta sociedad de la tecnología pero esto de que el uso de el manos libres no

Voz 0591 05:39 distrae porque podemos tener una conversación con la con el copiloto con los niños que llevábamos detrás es decir cualquier conversación discusión en el ámbito del coche nos puede distraer de la carretera que es exactamente lo mismo que el uso del manos libres esto no termino de entender lo muy bien

Voz 1 05:57 pues está muy bien dicho efectivamente la distracción es una causa de siniestralidad ya hay un deber jurídico de atención permanente a la conducción eso deberse vulnera cuando no se distrae en una discusión y mira para atrás al niño es tal o esta postrera estamos hablando de una modalidad de distracción que es esta también que que que se incrementa exponencialmente no es la única la la del móvil efectivamente porque el deber jurídico e insisto es la concentración la atención a la conducción la mala atención es buena porque uno se olvida de otras cuestiones cuando uno está concentrado en la conducción Ésta es la clave de lo que dice Esther una modalidad muy frecuente de distracción por desgracia es también con el móvil no es un error

Voz 3 06:38 mi duda es duda es una herramienta que es cierto es como dice aquí en Madrid

Voz 1 06:45 ve a vosotros lo lo veréis no cruzar con el móvil parece que el móvil se ha convertido en un apéndice que importantes sólo encuentros personales pienso yo siempre

Voz 1093 06:55 pero el móvil no en Madrid que yo creo que es la capital del mundo donde más disfruta la gente pasando su semáforo en rojo hay una especie de deporte competitivo a ver quién se pasa el semáforo en rojo con más dificultades con más problemas de movilidad para ganar treinta segundos no para ganar tres segundos pero yo creo que hay un problema que que por muy buena voluntad usted quiere a poner y por muy buena voluntad que se quiera poner desde el Gobierno desde las campañas publicitarias no tiene arreglo que es que es la gente que dice yo controlo yo controlo yo controlo para subirme al coche bebido yo controlo para hablar por el móvil yo que el coche avanza muchas yo he visto a gente que hoy vista gente leer el periódico en el coche y los atascos en Madrid cuando estás en Madrid es una fuente de información de primer nivel pero es decir yo creo que hay un tipo de gente a la que todo esta publicidad que hace le resbala absoluta

Voz 1727 07:43 ante esta es nuestra impresión pero qué dicen las cifras Mariola lo herido buenos días buenos días Pepa pues las estadísticas

Voz 0259 07:50 sí confirman lo que estabais hablando el uso del móvil el uso del teléfono móvil al volante es ya la primera causa de muerte en la carretera por delante del exceso de velocidad del consumo de alcohol según datos de la DGT uno de cada tres accidentes mortales Se debe a este tipo de distracción hablar por el móvil marcar el número was apear aumenta hasta cuatro veces el riesgo el siniestro los estudios dicen que tras un minuto y medio al teléfono el conductor ya no percibe el cuarenta por ciento de las señales pierde la capacidad de mantener la velocidad o la distancia de seguridad tarda mucho más en reaccionar incluso con el manos libres una opción que está permitida como estabais hablando pero que también el director de la DGT Pere Navarro considera que no ha sido una buena idea porque es igual de nocivo según una encuesta del RACC hasta un setenta por ciento de los conductores usa el teléfono o lo consulta en algún momento mientras está al volante hablar por el móvil es una infracción grave sancionada con una multa de doscientos euros y pérdida de tres puntos una sanción que Pere Navarro antes delante delante electoral tenía previsto endurecer e incluso propuso a las compañías de telefonía que incorporase o que incorporen el modo coche igual que el modo avión

Voz 1727 09:00 para que quede el descontado ir en vísperas del comienzo de las vacas

Voz 0259 09:04 una recordamos Pepa que son doscientas setenta

Voz 1727 09:07 es personas las personas víctimas que han perdido la vida en las carreteras en lo que llevamos de este año dos mil diecinueve gracias Mariola un abrazo sábado tengan ustedes mucho cuidado que los queremos a todos ahí al otro lado en la última semana de de campaña además que emocionante va a ser este año la vuelta de la Semana Santa a todos a todos y a cada uno doce años lleva Bartolomé Vargas al frente de la Fiscalía hace años vio cómo hemos evolucionado como conductores

Voz 1 09:34 hemos evolucionado bien hemos mejorado queda muchísima tarea todavía por hacer decía José María lo de controlar no eh controlar si quería decir que en el físico mando de los policías ayer les he dicho que me me remitan información acerca de las apps que informan de radares el control de alcohol drogas vamos a ver aquí recuerdo e Iñaki Gabilondo hablando de la complicidad de los conductores que dan un destello de luz para avisar de encuentro ahora no es eso ahora el destello será en las redes se comunica el lugar del control se perjudica el control Se permite que personas con con con con alcohol eludan el control vayan directas a la accidentalidad ir a la muerte he dado en ese sentido una indicación a los policías para que me informen exhaustiva a examinar una reforma legal al respecto Illa

Voz 1727 10:30 que las tecnologías nos ayuden a viajar más seguros no a trampear con nuestra seguridad Bartolomé Vargas gracias gracias Pepa