Manu Carreño: "No me emociona este Barça"

estábamos viendo partido en la reacción yo tengo la sensación de que hay pocos equipos que hacen que le pueden hacer sombra este Barça de que al final con permiso de Cristiano y su hambre depredadora de gol no veo de verdad a ver el City en la vuelta con el Tottenham pero veo al Barça superior a casi todos lo veo de verdad sin embargo no me emociona Estebas no me puede ser una contradicción y alguien dirá pero es que a poco que hace tiene un portero es la leche tiene a Ter Stegen que es que lo Le tiran dos veces te hace tres paradas tiene a Piqué en uno de los mejores momentos de su carrera sea Piqué esta un nivel espectacular luego es verdad que para mí hay un vacío en el centro del campo donde no destaco a nadie en esa columna vertebral porque Busquet no está bien Rakitic que cumple siempre pero no me hace un pilar y luego entre Artur muy Arturo Vidal hacen uno va entrando Coutinho dar pero arriba están Messi Suárez pisa Cabo la fiesta entonces yo creo que con esos cuatro veo al Barça a poco eso sí ha mejorado mucho y lo venimos diciendo en El Larguero y en Carrusel concediendo atrás y que once ve muy poco hoy hoy el Manchester apenas ha tirado pero no me emociona este Barça me parece incluso a veces ve partidos y digo casi me gusta menos que que me que me entiendan los oficinas del Barça hay que me entendáis casi me gusta menos que el que el Barça de Luis Enrique cuando le vio jugar