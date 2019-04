Silvia: "Mi madre padece alzheimer y no se acuerda de que fue una mujer muy avanzada a su tiempo"

Voz 1

00:00

soy si ideado historia es un homenaje a una mujer que desafió las normas de su tiempo del tiempo que les ha tocado vivir se trata de mi madre tal día como hoy cumple ochenta y seis años su padre era republicano y la llamó con un hombre republicanos P cuando mi abuela la llevó a la Iglesia no autorizarla así que decidió llamar la pilas cuando cumplió los veintiuno a la mayoría de edad de la época decidió emigrar a Suiza sola y sin conocer en Roma inicios su trayectoria en ese país y cuidando lo único que sabía hacer a una hija de un prestigioso médico del infernal fue de acá para allá de plancha adora de camarera con los años llegó a ser gobernanta de hotel a finales de los sesenta conoció a mi padre hice casi el setenta y dos Mi madre cubos hijos uno a los cuarenta y otros cuarenta años muy tarde para aquella época pero nada raro a Oramas tuvo que enviar al primero de ellos a España porque por trabajo no podían hacerse cargo de los dos Vimos a España en el ochenta después de mucho meditarlo mis padres mi madre hoy ya no se acuerda de nada no se acuerda que fue una mujer a su tiempo tomando decisiones sola no dependiendo ver ningún hombre llegando ascender laboralmente hasta lo más arriba que le permitían sus estudios Mi madre padece Alzheimer hoy en día yo ahí es su cumpleaños ella no lo recuerda mi padre eleva ayudar a recordarlo Mi abuelo mi abuelo republicano la llamó Justina