Alba Carballal: "Es interesante saber renunciar a las etiquetas y tratar de hacer algo personal con lo que te encuentres cómodo"

Voz 0530 00:00 mis quién Talia me contaste todo esto porque hubiese desarrollado en las escasas dos horas que estuvimos conversando un especial simpatía por mí sino porque hasta el detalle más nimio de su relato podría ser trascendental para llevar a cabo con éxito mi cometido en todo este embrollo que seguidamente me dispongo a exponer lo que Natalia buscada era una persona que consiguiese tragar una falsa convincente amistad con su padre sobre el que tenía ciertas sospechas para conseguir información al respecto de un asunto que le preocupa sobre manera a saber su recién estrenada intuición femenina combinada con una serie de rumores no del todo fiables hacía prever que en nombre del manido familiar él querría en algún momento modificar su testamento para que su hija no continuase siendo su heredera universal el encargo era sencillo sólo debía acercarme a su padre hacerme merecedor de su confianza y averiguar si las conjeturas de Natalia estaban fundadas si de veras pensaba excluir la es tu legado ahí se terminaría mi labor

Voz 1363 01:13 tres maneras de inducir un coma editada por seis barra es la primera novela de Alba Carvalhal una arquitecta lucense que presenta la aventura de un hombre de cuarenta años sin perspectiva de futuro que se ve obligado a convertirse en algo parecido a un espía mercenario es una sátira social y moral es una historia detectivesca que escribió en la Fundación Gala donde fue artista residente muy buenas noches Alba buenas noches Pepa gracias por tu tiempo

Voz 3 01:40 muchas gracias por invitarme tenía ganas de hablar contigo oye

Voz 1363 01:44 la Decca entre otras cosas te dio la posibilidad de escribir y convivir con catorce creadores durante un año que experiencia no que que puedes contarnos de la misma

Voz 3 01:52 bueno yo reivindico mucho la Fundación y siempre que puedo habló de ella porque la verdad es que a mí me me salvaron la vida no yo salía de de Arquitectura sabía que no me quería dedicar a a eso y de repente allí encontré el tiempo el espacio y la tranquilidad para en total libertad escribir lo que a mí me daba la gana que se fue esta novela pero sin ningún tipo de cortapisa haciendo lo que yo quería en cada en cada momento además de compañía de otros creadores que en el fondo esto es una profesión muy solitaria no oí muchas veces te encuentras solo y de repente en contacto rodeado de trece personas que no sólo son escritores también eran pintores músicos no Ike que retroalimentan un poco lo que tú estás haciendo y eso y luego también para mí una parte fundamental es que nos presentaron la gente perteneciente como a la industria y nos hicieron ver que realmente detrás del lo que nosotros

Voz 4 02:42 hacíamos pues podía haber una profesión no no sólo un una afición sino o una vocación sino pues perspectivas de futuro

Voz 1363 02:50 también en Siria o no en el momento en el que terminas de estudiar y te sientas en el mundo a mirarlo y dices bueno y ahora que a partir de ahora que en de Córdoba de esta estancia en la residencia nace esta novela iraquí Thomas una idea que me parece interesantísima también crucial a una edad que es la fecundación cruzada

Voz 3 03:09 bueno esto es una idea Antonio Gala que

Voz 3 03:14 mueve mucho en la fundación y es esta esta esta idea de de que todas las artes se puede alimentar unas de otras no Ike ese como expolio artístico intelectual puede ser o como muy fructífero para todas las disciplinas no y la verdad es que creo que en la novela hay mucho de eso también porque eh yo primero que la mezcla de géneros es evidente

Voz 3 03:40 poco muchas citas provenientes de sitios muy distintos introduzco guiones de televisión introduzco como que la novela tiene un carácter muy pastiche muy muy eso diverso en sí mismo y creo que tiene mucho que ver con eso con que yo estuve un año conviviendo con gente que hacía cada uno cosas totalmente distintas podían enseñar otros puntos de vista

Voz 1363 04:00 me pregunto claro yo te te te estoy escuchando no te estoy viendo con tu con tu pelo verde realmente leerte es como leer a una persona muchísimo más mayor

Voz 3 04:08 tú crees si total

Voz 1363 04:11 con sentido del humor pero con un sentido del humor muy maduro no muy construido vamos a hablar del humor porque es parte fundamental también de de esta novela de tres maneras de inducir un coma pero es cierto que encontrarte con gente tan diferente con diferentes lenguajes cómo estás diciendo quizá construye tu personalidad no no sé si la construye OT OT la fortalece igual dos ese espacio de creación que no encontrabas en otras partes que no contrasta en tu carrera que no encontraste en la en la primera formación intelectual llegar a un sitio como este hace que te encuentres que te sitúe es en el mundo no sé si te ha pasado de estos veintipocos XXVI no

Voz 3 04:49 sí a mí esto la la primera vez que me que me sucedió fue cuando llegué a Madrid a un colegio mayor que que es el Chani examinada que es un lugar mágico también y es un lugar de de en el que de pronto todo es posible en el que de pronto puedes a eso hacer radio o puedes dedicarte a a tener un aula de Filosofía hay hablar de filosofía y es un sitio una vida cultural muy muy rica

Voz 3 05:13 que a mí desde luego yo siempre considero que mi alma mater es el es el Xabi no es una universidad no IM pasó otra vez al alegar a la Fundación Gala así esa esa sensación de de que te sobre todo eso de que te tomen en serio de que Teconsa consideren que lo que haces tiene algún valor suficiente como para estar en el fondo manteniendo te para que hagas aquello que quieres hacer no

Voz 1363 05:37 tres maneras de inducir un coma decíamos que es una sátira social inmoral ambientada en el Madrid contemporáneo y Underground cuenta las vidas de una serie de personajes ellos por distintas circunstancias han terminado teniendo pues unas vidas que no esperaban creo que no es la figura del perdedor lo que más te interesaba creo que estarás más preocupada por la del conformista

Voz 1363 05:57 que no es una figura en la que nos hemos fijado tanto quizá al mundo contemporáneo está lleno de conformistas

Voz 3 06:03 sí totalmente una cosa que me que me gusta decir es que me interesa más cómo los no no me interesan tanto los personajes eh que buscan la felicidad como aquellos que huyen de la infelicidad no que es una cosa mucho muchísimo más eh más fácil de encontrar no más común y en el fondo eh muchas veces te encuentras con con gente que parece perdida y lo único que quiere es no estar sola y no estar excesivamente triste no hay bueno esta novela se ha dicho mucho que es una comer y lo es yo yo le concebido como una comedia pero pero sí tiene algo de comedia negra es precisamente porque en el fondo es una historia creo que bastante triste no porque los personajes están muy solos Si no sé no sé qué te parece pero bueno

Voz 1363 06:53 a mí lo que me me parece es que es un humor muy muy personal es un humor evidente pero en el fondo es muy sutil porque no a todo el mundo le puede hacer digo gracia tienen posa no sé si es de melancolía no sé si esa es la palabra adecuada

Voz 3 07:12 puede ser es verdad que yo no es verdad que yo me formado con mucho con no sólo en literatura sino en cine y en humor puro de capital me gusta mucho lo consumido mucho y supongo que eso algo queda pero yo cuando me senté a escribir y no estaba pensando voy a escribir una comedia todas no voy a escribir esta historia y a ver qué tono me pide no fue saliéndose tono que es verdad que es un poco particular que toma cosas de mucho pero al final yo creo que ese tono particular no también de de de meter las cosas que a uno le interesa en una batidora tratar de agitar la ver que sale no porque están al final está todo escrito está todo inventado y lo que tienes que hacer es es tratar de aprender de la gente que lo ha hecho bien antes que tú no lo menos eso es lo que yo hago que de otra manera no va en línea con esta que estabas comentando creo que

Voz 1363 07:59 me han dicho que este es un libro que te divierte pero que cuando acabas de leerlo piensas que igual no es tan divertido esto creo que define bastante bien y lo que estamos hablando de este tipo de humor sí sí

Voz 3 08:11 yo creo que que si no es tan divertidos porque de alguna manera aunque es han dicho también es de que es muy disparatada de que es una novela una historia pero en el fondo

Voz 3 08:24 no es tan diferente de las vidas que puede tener cualquiera porque son personajes comunes son personajes perdidos que en el fondo tienen todos ellos tienen mucho de mí todos ellos tienen mucho de muchos de mis amigos de cualquiera que esté a mi alrededor no

Voz 3 08:40 un poco de de la sociedad en la que vivimos no entonces como que la situación es disparatada pero ellos no lo son y como ellos nuevos son se adaptan a a esa situación de una forma un tanto quizás enfermiza a me interesa más que que más que los personajes eso pues perdedores aquellos que se adaptan a una sociedad enferma más que lo sino a todos los adaptado no es extremadamente adaptados no aquellos que que aunque las situaciones de locos es infernal y es inadmisible e incluso indigna e pues son capaces de adaptarse a eso no

Voz 1363 09:13 es decir que tiene mucho de Ci de gente que conoces pero es curioso pensamos que una persona de veintiséis años puede ser la voz de su generación no le va a resultar más fácil escribir sobre sobre lo que ven sus ojos pero si nos fijamos en Federico en el personaje principal es un conformista que vive con su madre no bajo la protección de la madre hasta que una llamada le cambia la vida es contratado para averiguar si un famoso industrial ha decidido de heredará Natalia Natalia que su hija iba antes

Voz 3 09:42 pues su hijo

Voz 1363 09:43 en la de sedación se produce tras la operación de reasignación de sexo no de género tú tienes veintiséis años es Federico cuarenta y pico él está de vuelta de todo no las circunstancias lo han convertido en una suerte de espía algo para lo que no está preparado me pregunto cuál ha sido tu referencia para construir un hombre maduro un hombre cínico cansado ya de todo si viene de otros personajes Si viene de pensamientos propios de gente que conoces

Voz 3 10:14 bueno yo creo que es un poco de todo no yo siempre digo que la novela es un Frankenstein y creo que algo de eso hay que está construida trozos que estaba hecha un poco a partir de todas las cosas es verdad que sería absurdo negarlo hay en Federico hay una referencia eh muy evidente a otros personajes de la literatura anteriores como pueden ser pues cánticos Riley seguramente es el más evidente pero también personajes pues David Foster Wallace por ejemplo que tiene mucho que ver con esto de de Julian Beck por supuesto el detective sin nombre de Mendoza tiene todo no de de Federico entonces hay muchos personajes hay una historia de la literatura detrás que eh que casi hecho un este este este este personaje típico no que que es una mezcla entre el bufón y el pícaro porque es un pícaro pero les sale mal es el pícaro del dieciséis pero pero pero torpe entonces claro intenta ser algo que en el fondo no es no yo creo que al final lo que pasa es que todos los personajes se topan con con lo que son en el fondo no oí eso es lo lo lo dramático a lo mejor lo triste Oslo no

Voz 1363 11:20 se estábamos hablando a lo largo de la conversación de cosas que se han dicho de esta novela de esta novela de tres maneras de inducir un coma se dice que es de lo más original que sea escrito este año

Voz 3 11:30 no muy fuerte si llevamos pocos meses pero

Voz 1363 11:33 por años y sabes que entendemos toda la temporada en este estilo literario ahora que mencionabas a este personaje que parte de la picaresca española tiene mucho esta novela de picaresca española pero hay género policiaco humor negro sátira política en que generó en cajas mejor tres maneras de inducir un coma

Voz 3 11:53 yo si tuviera que decir un género diría algo muy muy general que creo que lo enmarca y creo que es una comedia pero una comedia al estilo de como entendía la palabra comedia casi los griegos no sea una comedia casi clásica no es una cosa Media eh que que por su propia naturaleza tiene tintes de melancolía de tristeza de de de reflexión política todas esas cosas casi ya estaban bueno casinos vamos a estaban mucho más que aquí en en Aristófanes no que va tan fantástico eh al final conforman este género de la comedia que no es puro humor solo sino que es más cosas no yo creo que es con lo que me siento más cómoda tampoco tampoco creo que haya que etiquetar

Voz 1363 12:40 no son tiempos para etiquetar verdad no

Voz 3 12:42 las personas más más fluida más natural no oí al final creo que es interesante también saber a renunciar a las etiquetas y tratar de hacer algo personal no y algo con lo que tú te encuentras cómodo y no sé

Voz 1363 13:02 de Jardiel Poncela y me gusta mucho sorprende por por la generación que que representa sobre la que o la que estás en el primer plan de estudios tampoco insisten mucho no actualmente a ese tipo de comedia o

Voz 3 13:20 pues sí es verdad yo y también es verdad que yo soy muy lectora desde muy niña he leído cosas que a lo mejor dices porque eh pero pero tampoco me gusta renunciar a ello de hecho yo lo explicito Jardiel bueno la los nombres de los personajes hay una referencia muy evidente no no se me gusta también recuperar cosas que a lo mejor están más enterradas pero que a mí me parecen excelentes no sea al final yo me yo me

Voz 4 13:45 medio cuando cuando cojo referencias para para mi novela que hay muchas está está plagada

Voz 3 13:51 eh me guion más que por que tengan una unidad entre sí o porque entre sí tengan coherencia porque sino porque han sido más que a mí me hayan marcado no porque a mí me hayan dicho algo en un momento determinado de mi vida ir en ese sentido pues está Jardiel Poncela pero como te decía antes esta Julian Beck por ahí que seguramente no tenga nada que ver conmigo y sin

Voz 3 14:15 que el libro que escribió el de disparen al humo al humorista que es un ensayo gráfico me parece brutal es brillante tiene unas reflexiones sobre el humor que que yo había tardado no encontrar no hay Ivonne puedo seguir diciendo te nombres no que que que no acabaríamos hasta hasta mañana bueno está plagado de citas que tienen que ver con la música con el cine también hay un montón de citas cinematográficas y bueno creo que de esa mezcla salen las cosas nuevas no de poner juntas cosas que a lo mejor no pegan a priori o que parece que que que no tienen nada que ver entre sí sin embargo luego las pymes juntas y bueno pues resuenan

Voz 1363 14:53 Di precisamente después de los agradecimientos hay una cita del autor que tiene que ver con las con las ideologías esta novela plantea una reflexión sobre muchos temas no la importancia del dinero en el mundo actual la decadencia de ciertas ideologías y el humor hay una gran reflexión sobre el humor de esto ya hemos hablado pero que otras preguntas plantea este texto

Voz 3 15:16 me gustaría saberlo en realidad eh yo creo que se habla mucho por ejemplo de de las relaciones familiares creo que que es una cosa en la que no sea centrado mucho pues las lecturas que ha habido hasta ahora hoy para mí es importante no la reflexión sobre sobre la familia como como un ente que en el fondo puede ser muy opresor no si no es sino está dentro de de normalidad puede llegar a ser un un un una opresión para persona que sufra una familia desgraciada no también creo que se habló mucho de la soledad de los tiempos modernos decías que no parece que es verdad yo no creo que sea una novela generacional que ahora se lleva mucho esto de la voz de su generación no sé que yo no creo que lo sean o no he pretendido serlo pero si hay algo de mi generación de los tiempos que a mí me tocó vivir sí es seguramente la reflexión sobre sobre la soledad contemporánea no que es una forma de estar solos y conectados a la vez muy particular

Voz 1363 16:17 a los veintiséis años

Voz 3 16:19 sí bueno pero es que mis personajes no tienen personal no

Voz 1363 16:22 pero esta reflexión tuya me me me parece interesante que salga de una persona de tu edad

Voz 3 16:27 comer también es verdad que la gente de mirar somos los que quizás estamos más más más atados a esta cosa digital falsa Inma sumidos en ella no no no no particularmente yo porque yo vivo un poco la tengo redes y eso pero estoy bastante al margen no pero sí que es verdad que que es más fácil encontrarte personajes que realmente es tan y que están construyendo una vida paralela hay que están eh fingiendo una compañía que en realidad no no no tienen no en quizá en gente más más joven de mi edad o incluso más jóvenes no me parece preocupante la verdad es duro no quizás a esas dos preguntas además del tema del humor que es una reflexión que creo que cruza toda la novela no también hay una cuestión seguramente de género que está ahí hay aunque está tratada con mucha mala leche y con

Voz 4 17:19 mucho descaro y como mucho no sé

Voz 3 17:22 no sé al final son personajes que que a los que les he dejado hacer y o no juzgarlos de dejarles desarrollarse tal y como nacieron en ese sentido pues hecho lo que les ha dado la gana Hay yo he tratado de no juzgarles y de ida acompañarles sí ya está no Alba Carvalhal pues nada seguimos tus pasos

Voz 1363 17:44 muchísimas gracias por haber venido a los muchos libros

Voz 3 17:46 a vosotros muchas gracias