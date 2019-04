David Sánchez: "Mi mujer y mis hijas también conviven con mi enfermedad"

Voz 1

buenos días me llamó David Sánchez vivo en Murcia la semana que viene cumpliré cuarenta y cuatro años tengo retiros experimentaría que es una de esas llamadas enfermedades raras una enfermedad degenerativa de de la visión de la retina que me provoca o que me está provocando la ceguera total claro es una enfermedad que no solamente digo yo con ella viven mi mujer vive mis dos hijas bueno y Lucía todo mi entorno es una enfermedad que poco a poco que va dejando sin visión que cada día tienes que adaptarte a vivir de una manera diferente y que bueno en el horizonte pues están posibles curaciones que a día de hoy pues todavía no existen no pues a través de eso yo colaboro con diferentes federaciones una de ellas es la Federación Española de Enfermedades Federer que hoy precisamente pues cumple veinte años luchamos por por personas como yo que tenemos pues este tipo de problemas no hay problemas mucho más graves mucho más en los que la vida está en juego da aquí en lanzar un saludo a todas esas personas que cada día se levantan luchan con el colectivo de personas con enfermedades raras dar fuerza y ánimos a todos los que como yo icono enfermera era mucho más graves pues cada día en lucha y pelea también para ayudar a los demás decirle a la sociedad que que nadie está exento de poder convivir con estas enfermedades llamadas raras y que las las narran son las enfermedades y no las personas