El Cine en la SER: 'Dobles vidas', burgueses, vino y el futuro de la cultura en la era digital (12/04/2019)

Voz 3 00:23 después de siete temporadas llega al final dejó de Tronos una de las series clave ya en la historia de la televisión no exagera Amos esta ficción de HBO sobre la toma del poder ha generado

Voz 1463 00:33 muchas cosas furias políticas aquí en nuestro país también feminismo un fenómeno fan que no ha languideciendo en todos estos años y mucha Industria ya que bueno pues se ha dejado en España donde rodado varias temporadas un dinero importante a partir de este domingo de madrugada conoceremos quién llegará al tono al Trono de Hierro a la vez que sufrimos la enésima campaña electoral todo junto bueno dedicaremos la primera parte del programa Juego de Tronos y después hablaremos de los estrenos de cine cines estrena after nueva saga romántica adolescente también hay comedia española como lo dejó cuando quiera con Ernesto Sevilla Carlos Santos y David Verdaguer cine de autor como la nueva película del director francés Olivier Assayas empezamos

Voz 1463 01:31 con esta música es el indicativo de que se acerca el final de la gran serie de televisión Salvados es decir así porque estas alturas pues ya no se habla de otra cosa saludamos a Dani Garrán hola qué tal

Voz 0457 01:43 hola muy buenas cómo estáis bien y tú pues unas ganas ya que es que no no semi ni qué hacer porque vamos a la guerra de hasta que llegue de que llegue el principio del final de Juego de Tronos claro bueno pues es que

Voz 1463 01:58 este domingo se a emitir el primer capítulo de la octava temporada es el final de una serie que nos tiene a todos muy nerviosos porque no sabes por dónde te puede salir

Voz 0457 02:06 si la la madrugada del unas el unas vamos a estar todos con ojeras porque da a las tres de la mañana se marche veo el primero de los últimos seis capítulos de Juego de Tronos y no hace falta que venga yo para deciros que bueno es un auténtico fenómeno mundial que ha traspasado todas las fronteras y todos los ámbitos ha recibido hasta ahora más de doscientos premios los últimos episodios han costado de media unos diez millones de dólares dos millones cobra cada actor por episodio y un total de veintiséis millones de personas estuvo pendiente del estreno de la temporada anterior ya sólo con estas cifras pues os podéis imaginar la la magnitud de esta serie

Voz 1463 02:44 sí marea un poco todo hace las cifras ya entiendo porque no quieren que se acabe la SD normal bueno de que vamos a hablar y porque no ha podido ver

Voz 1463 02:56 casi ni los protagonistas se hubiera hecho mejor

Voz 0457 02:58 cardado de de la historia de la televisión sobre jode trono

Voz 0457 03:06 tras ser definitiva aquí a hacer madruga el lunes en los últimos meses ha dicho escrito absolutamente todo hemos leído teorías resúmenes a lo mejor mejores episodios recordatorios rumor

Voz 0544 03:21 es antes de nada eh si vamos a hacer

Voz 0457 03:25 unos cuantos spoiler si os vale es una nadie aquel que haya estado metido en un aquí

Voz 3 03:30 Eva

Voz 0457 03:33 gente que vejez escucharnos ahora hice lo apunten para descargarse cargárselo más adelante bueno cerca la gran batalla final a los postulantes al trono están situados de la siguiente manera vale recordemos que Neri sillones no junto a tirios han intentado a ser CEIP para dejar atrás su enfrentamiento para luchar contra un mal mayor que son los caminantes blancos ella no quiere apuntas a su bando tan fácilmente prepararlo marchas la marcha al norte

Voz 4 04:02 siempre supe que era la más estúpido los estar kilos estarían se han unido contra nosotros si quieres lucha junto a ellos eres un traidor o un Anticristo que combatirá digamos al amigo con diré lo que haga falta para procurar la supervivencia de la casa esperas que confíen quién mató a padre quemando nuestras tropas a luchar junto a escoria extranjera Si los dragones no pueden detenerlos si los dos raquetas los inmaculados y los norteños no pueden detenerlos que podrán hacer nuestros Ejércitos

Voz 5 04:29 no estamos hablando de casas nobles estamos hablando pero vivos y de los muertos y piensos

Voz 4 04:34 que entre los vivos que el joven Starsky su nueva reina defiendan el norte nos quedamos aquí donde siempre hemos estado

Voz 0457 04:41 Poli por su parte la casa Stark se ha reunido en el en el norte con el encuentro entre Sansa viaria las hermanas tan distintas y tan complementarias que podrían llegar muy lejos después de deshacerse del molesto e inteligente meñique

Voz 6 04:55 obras Teddy fuiste tú fui la ejecutara a tu dictase la sentencia pero es la señora de invernada eso te molesta nunca iba a ser tan buena dama como tú así que debía ser otra cosa no habría sobrevivido a lo que sobrevive viste claro que si eres la persona más fuerte te conozco creo que es lo más amable que me has dicho jamás en Utah costumbres

Voz 0457 05:18 eres muy rara molesta bueno dejémoslo ahí vale porque tampoco he venido aquí a a contar una seria que además es que no puede ser contada tiene que ser vista así que si os parece vamos ir un poco más allá vamos a intentar descubrir qué ha revolucionado el mundo de las series que ha supuesto en diferentes ámbitos

Voz 1463 05:34 sí porque Juego de Tronos ha supuesto también un acto un antes y un después en muchos campos vamos a empezar hablando de los guiones los personajes más complejos que muchas series de a los que estábamos acostumbrados

Voz 0457 05:44 pues en mayor o menor medida todos los personajes que aparecen en la serie sufren una larga transformación es difícil hablar de buenos y malos de héroes y villanos porque cada uno lucha por sus intereses y podemos llegar incluso a empatizar casi con con todos ellos sino que me decís

Voz 7 05:59 para Ilan y bueno que May desde

Voz 0457 06:02 de ser zaplanista comenzó comenzó siendo la más odiada Yola odiaba y creo que que mucha gente y ahora muchos entre los que me incluyo queremos que llegue a sentarse en el trono al final de la ACB

Voz 4 06:14 si los norteños se revela los aplastar ya tomaría invernal y nombraría Elia para ser el guardián del Norte tío que van quizá la mil norteños lucharía por Tito por su señor por mí sufre has imbatido susto indio así pedido que maten a sus hermanos

Voz 1463 06:32 el Hospital del Norte no puede ser dominado

Voz 4 06:36 no por extranjeros es muy grande y salvaje cuando llegue el invierno ni los siete dioses juntos os salvarían ya tenia tu ejército un buen Rey sabe cuándo ahorrar sus fuerzas y cuando destruir a sus enemigos

Voz 1463 06:47 sí para hablar de de bueno de estos personajes que estábamos aquí comentando de cómo ha sido toda esta evolución de la serie tenemos al teléfono al guionista David Pulido guionista con un Goya por Tarde para la ira y al actor Ricardo Gómez que son dos fans esa serie hola chicos

Voz 8 07:04 hola buenas qué tal cómo estáis muy bien muy bien estupendamente encantado de saludaron

Voz 1463 07:10 bueno Ricardo te pillamos a ella en medio de sus bueno de una gira teatral no sé si Echanove Juego de Tronos es que tenía esta duda

Voz 7 07:17 queda eso sí la Miso dos veces sería bueno me flipa la viene muy bien voy

Voz 9 07:25 no ha vuelto a ver para gano pues no me voy a aguantar amigo

Voz 10 07:27 cuando tú ganando en la final luego de trono

Voz 8 07:30 es no verla quería pero

Voz 1463 07:32 contarnos a los dos porque tenéis una historia curiosa quien obligó a quién haber Juego de Tronos vamos a verlo

Voz 11 07:39 pero a ver a aplicar obligar el término obligar a lado pero digamos que yo tuve que usar durante bastante tiempo que era una serie que no pensaba haber y que le aburría las historias de fantasía y que todo eso era

Voz 9 07:56 una cosa súper mainstream que no hay nada que venga vacía de cuenta

Voz 8 08:01 la idea ahí hemos pasado a crear fútbol la persona aquí con más

Voz 11 08:09 acción ha vivido todo ese recorrido además fuera de temporada que tiene que es que Ricardo no

Voz 1463 08:17 te has dado un atracón Ricardo por alusiones

Voz 9 08:20 sí sí sí el sello vamos a ver yo siempre he sido escindió realmente yo no me merezco estará ahí hablando de

Voz 7 08:27 el impostor

Voz 9 08:29 yo siempre he criticado a las series sin haber visto en un fotograma yo siempre he sido como las series la quitó el mundo de la serie Qué penita sanos y de pronto me encuentro en una gira de teatro con horas y horas en los hoteles y en los trenes y no sé le inhibir Amin que me llevaba en carros de todos los tiempos joder es el momento ahora o nunca encima voy en listo porque me me me faltó la espera ahí llegó cuando todo el mundo va llegar a ver el final y hacia ácido de Asia sino me he pegado un Eminem pasen dos meses

Voz 7 09:01 pero te ha gustado al menos poder que no

Voz 12 09:05 para qué vamos

Voz 9 09:08 es que si no entiendo como no lo había visto antes

Voz 11 09:12 yo he de reconocer que mesa espera que eso me ha hecho eterna a los que la veíamos al día de dos años ha sido maravilloso poder volver a verla digamos a través de los ojos de Ricardo

Voz 1463 09:22 hoy quién creéis que es el personaje más complejo y el más flojo de de esta serie a lo largo de todas las temporadas

Voz 12 09:32 venga

Voz 9 09:34 te lo mereces tuvo una buena pregunta técnica cero sería muy feo alegados ahora ignoramos Oporto

Voz 8 09:40 yo

Voz 11 09:41 claro que no para mí el personaje yo creo que lo voy a decir para mí el personaje complejo Sans pasar es decir es todavía un personaje que además vivamos comenzando que el me decía en las primeras temporadas como no te oigo que este personaje Molas como puede gustar esta napalm vistosa que no anda

Voz 8 10:06 nada

Voz 11 10:08 han inmensa conducta aquella tiene durante las primeras temporadas siempre supervivencia hay aprendizaje me parece que es la que tiene una complejidad mayor no a para me gusta hilos más lejos pues al final qué nos van quedando los que tienen el prototipo para mí más de no de que al final asumir el rol de héroe Inclán no enganchó que tienen pero que como tu personalidad

Voz 7 10:35 pues pues es más flojas no Ricardo venga Mójate

Voz 8 10:39 si no estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que hizo bici a mí me pasaba como que además es una cosa que hemos comentado mucho que más allá de Osasuna que hubo otro porque al final es una serie que está estupendamente escrita ahí desarrollaba pero estoy que me pasaba que las primeras temporadas hizo la todavía cómo lo iba siguiendo conmigo estaba de acuerdo temporada tienen que para mí no tienen las últimas las primeras temporadas yo decía es que me parecía a Shakespeare ya hace que esto ahora ya me he puesto a leer juego pero no creo que me he sido el primero que lo hábil pero pero claro que a la ciudad temporadas todos los personajes tomos tengan algo que aportar a la historia todo sirva como cociendo poco a poco es verdad que luego al final se convierte en una serie que no puedes dejar de verla porque porque bueno no te puedes despegar porque

Voz 13 11:29 no son sólo quieren ver la batalla más gorda

Voz 8 11:32 quieres ver el juicio más gordo el quieres ver pero si miras al principio hay algo pues por ejemplo a mí el personaje que pipas Mike

Voz 1463 11:39 sí sí que me parece una barbaridad

Voz 9 11:42 sí claro que corresponde a a estas

Voz 8 11:44 persona que no tiene el foco dentro de la Corte pero que todos

Voz 13 11:48 él y que luego he aquí que este es un espacio libre

Voz 8 11:51 después de aquí puedo sí

Voz 12 11:55 y que luego te

Voz 8 11:56 las cuentas mirando toda esa historia te das cuenta de que podemos ver esta serie este gran conflicto que ahí gracias a la que el hijo de puta en su momento

Voz 1463 12:05 así es como el fontanero las cloacas del Estado son menores

Voz 14 12:11 no no citará a los David recogiendo un poco lo que decía Ricardo a nivel de de guión cómo ha sido la la evolución de de la serie porque

Voz 1084 12:21 sí tenemos esa sensación de que las ultimas temporadas han sido más flojas de de guión que lo suple todo un poco con con ese espectáculo no visual

Voz 11 12:29 claro yo la verdad es que yo yo era lector de los libros de York Martín cuando todavía no había salido la serie osea yo vi con expectación esta cosa que leíamos muy pocos quisiera llevar a la gran pantalla por la que veo yo creo que voy a romper una lanza a favor de los grandes de de dejó de ser o no porque yo creo que parte del problemas el guión y de la evolución está en el propio libro es decir en el propio libro va abriendo tramas cada vez más no ha sabido cerrar salvo con grandes golpes de sexo que arroja que el apuñalamiento de Jon Snow sin saber realmente cómo ir cerrando ir ir resolviendo los conflictos que planteaba hasta llegar a un punto de bloqueo creativo total a George Martin no ha sido capaz de sacar los libros y hacerse la comida o no de alguna manera aquí es lo que está pasando no van cerrando nudos yendo hacia la aldea ejecutó

Voz 7 13:28 de a la madre de todas las batallas que dicen

Voz 1463 13:32 no os voy a hacer una pregunta súper rápido porque sino Ricardo va a perder el AVE no

Voz 7 13:37 pues voy dijo con cafetería

Voz 1463 13:43 ya lo asume como parte de todo el mundo

Voz 8 13:45 no haya Vila frente a preparan hablamos de jugadores pero no por teléfono alguien decimos demos al saldo causa hablando

Voz 1463 13:54 Davis seguro que tiene al paciente a mitad no quiero yo tampoco romper nuestra profes y entonces os pregunto cómo os gustaría que terminada sería así brevemente

Voz 8 14:04 o yo yo yo soy muy pesimista es que yo soy yo soy del equipo embalar Margulies osea es que Olmert más tarde

Voz 7 14:14 al grito pinta peor pinta feo

Voz 8 14:16 mira a ver yo yo soy a mí yo sí de yo no quiero que que ha preferido junto con a mí me encanta yo estoy esperando la Unión James Jones no es cómicos personajes preferidos y espero que hay cerca era bien parda pero me parece a mí que era cosa blancos opina se se a ver

Voz 11 14:37 David yo yo no quiero un final feliz porque creo que es irreal ahora abrieron fosas que me de sesión harían una que hiciéramos Un final pesimista sólo por porque o de Tronos decir mueren todos los no me parecería todavía más fácil final feliz y a mí me gustaría que no se liquidan a todos los grandes secundarios de esta serie

Voz 1463 14:59 bueno pues con estas reflexiones nos quedamos a ver qué pasa para el final de la temporada prometo llamaros

Voz 7 15:04 el quite y a ver quién entonces es David porque no

Voz 8 15:07 pese a las cuatro de la mañana del día veinte de mayo que estaremos de vertebración

Voz 7 15:12 puede abrir una cámara ayer en ese aquelarre puedo David Pulido Ricardo Gómez muchísimas gracias por los pues dejamos el guión

Voz 1463 15:22 Nos centramos en uno de los personajes que más bandazos ha dado en cuanto a popularidad que ha sido Jones

Voz 0544 15:28 pues sí Yanes no era el más te de la serie al principio

Voz 0457 15:33 lo que tenía manía porque es guapo bueno vamos a veníamos a tener el pobre no era muy expresivo a la verdad al príncipe no es caía bien pues porque era de de la hasta que más nos gustaba luego nos cansaba mucho luego nos dio mucha pena que muriera después justo que resucitar a bordo un poco relación amor odio con el seguro que os acordáis de cómo termino la temporada porque Pepa eso esto lo hablamos mucho esta escena herido en la cama declarando su amor eterno por su nueva reina Dani

Voz 15 16:05 vamos a destruirla Frey de la noche Quirinale vosotros tenéis que han fue el último que me tengo así sería mi hermano no era una compañía recomendable

Voz 1463 16:26 este es ITS bueno cómo olvidar estas palabras esta escena todo lo que pasó en esa temporada precisamente pues hemos querido también conocer la experiencia de la voz que dobla a Harrington el actor que hace de Jon Snow aquí en España algo que no todo el mundo puede decir es Eduardo vos actor de doblaje como decimos

Voz 7 16:44 la voz de John Snow hola qué tal Eduardo

Voz 1463 16:47 cómo estás muy bien

Voz 1642 16:49 vosotros bueno es como estar hablando con el

Voz 7 16:52 a raíz del norte

Voz 8 16:55 bueno más o menos cuando las distancias

Voz 7 16:58 bueno tú tienes mucha experiencia en doblaje

Voz 1463 17:00 se decide de películas pero que su puesto para hacer este personaje

Voz 1642 17:05 bueno para mí ha supuesto varias cosas primero adentrarme dentro de un mundo

Voz 16 17:10 yo muy curioso hilo

Voz 1642 17:13 personalmente para mí ha sido muy digamos que facilitó poco de popularidad perdona que me engancho

Voz 7 17:21 mi cabeza y mis palabras

Voz 1642 17:23 de popularidad en las redes hacia hacia el resto hacer público no porque es digamos que nuestra profesión es bastante bastante escondida no se nos conoce mucho y bueno pues gracias a este personaje tal la verdad es que he tenido hasta Fanny que conocían y que idea en la sociedad que bueno estable

Voz 1084 17:41 el como es el el el proceso completo como a ti que te dan unas líneas el guión completo de el capítulo

Voz 1642 17:48 bueno cuando Irene en este caso en concreto es muy concreto quiere decir generalmente no es así pero en este caso ahora si es así porque yo no puedo ver más que del guión solamente una se paratas solamente lo que habla mi personaje yo solamente veo mi personaje y lo que le ocurre a mi personaje y yo no sé lo que me dice

Voz 7 18:09 si no tienes la interacción de de hondo compaña

Voz 1463 18:11 el actor ninguna no no no no ningún burrito no sé

Voz 7 18:14 perdona pero belga pero tienes más mérito que keep hid

Voz 8 18:17 bueno pues ahora otro dato es que por lo menos algunos capítulos no en todos

Voz 1642 18:24 pero qué qué qué tal que no sea así porque es una es un fastidio el tengo una pantalla en negro en la que no veo absolutamente nada y que por Cascos pues escucho el diálogo Si va sea eso las indicaciones de Antonio Vicente Antonio Villar que es el director pues sacamos adelante el personaje pero es muy difícil así

Voz 1463 18:44 ya es muy difícil es como pintar un cuadro con los ojos

Voz 7 18:47 vamos Hoyas conocido aquí Harrington pues yo me hubiera gustado

Voz 1642 18:53 me ha gustado la verdad es que me hubiera encantado porque de hecho han rodado aquí pero sé que en algún momento bueno pues veo la disminuido la quién fuera hubiera decidido pues mira ya que están aquí vamos a hacer pero no se le ha ocurrido nadie no

Voz 0457 19:06 si no lo apalabrado bueno ahí nosotros Eduardo que ya hemos bueno más viene dado yo en mi opinión sobre sobre tú que llevas ya tantas temporadas detrás de él qué qué opinas que te parece tu personaje

Voz 1642 19:18 bueno mi personaje me parece que ha sido personaje que ha tenido una progresión es decir que empieza como personaje apocado personaje tímido personaje un poco blandito no además se les tacha a un poco de eso pero realmente bueno pues ser un personaje que date cuenta que era hijo bastardo que estamos poco en una confusión no sabe quién es su madre no sabe quiénes lo tiene muy claro qué es lo que les pasó en la vida empieza a encontrarse a encontrar su camino lo ha ido encontrando a lo largo de todos estos episodios de todas estas temporadas si veis en la bueno la temporada anterior pues ya el Jon Snow de esta última de la de la temporada anterior bueno ya era ya ha obtenido mucho más duro más recio más masculino más más cero coma uno por así decirlo ha tenido una progresión ha tenido una evolución

Voz 1463 20:03 pues nada que vaya muy bien ubicada volvemos a hablar para cualquier otro personaje dando tumbos actor de doblaje muchísimas gracias

Voz 1642 20:11 nada a vosotros y solamente dejarnos una recomendación es que os habréis que esas normas

Voz 7 20:18 muy bien muy bien nadie porque claro eso falta luego

Voz 1463 20:22 vamos con otra de las partes importantes de Juego de tronos que aquí en la radio ha sido uno de nuestros puntos fuertes acordaros como estábamos a Pablo Iglesias Si nos decía que él era la Khaleesi o hemos escuchado a Susana Díaz con Gemma Nierga decía que ella era la Khaleesi acordaros de todo ese momentazo que nos ha dado fuegos son unos en la política exterior

Voz 17 20:41 serán ser madero

Voz 1463 20:46 bueno pues

Voz 17 20:47 es que la sería la verdad es que ha plasmado como

Voz 1463 20:49 pocas el poder y las relaciones de poder

Voz 0457 20:51 las comparaciones como dices entre la realidad política la de poniente ha sido transversal continua sobre todo pues desde que líderes políticos como como Pablo Iglesias se confesaron seguidores de la serie comenzarán a analizar ese ese contenido más allá de las guerras y las traiciones la sería no ha dejado diálogos deliciosas acerca de del poder como esta conversación entre Lord Peter Bayliss en la tercera temporada frente al Trono de Hierro que es un inteligentísimo enfrentamiento entre los partidarios del sistema los defensores del cambio radical

Voz 18 21:24 es lo que nos queda cuando abandonamos visitarán el foso que aguardan para el mullido unos acuerdos pesqueros no es su fosa

Voz 19 21:37 es una escalera muchos intentar subir la y fracasa nunca podrás hacerlo de nuevo la carita los textos pero otros se se les deja subir se aferran o a los dioses o a la menor no sólo la escalera es real de las

Voz 1463 22:11 y comentemos que ha supuesto Juego de tronos para los politólogos que han analizado la serie desde todos los puntos de vista uno de los más expertos que además nos ha acompañado en muchos de nuestros análisis es Manu Rodríguez politólogo ICO director de cámara cívica hola Manu qué tal cómo estás

Voz 13 22:25 qué tal Pepa cuánto tiempo

Voz 1463 22:28 bueno tú que eres fan de la serie ha demostrado mucho en la SER y las usado desde el principio para escribir artículos ponencias para dar charlas que ha aportado a la política y al poder

Voz 13 22:41 bueno de entrada ha conseguido que mucha gente que no estaba acostumbrada a hablar de política este hablando de diferente manera de abordar hecho político no desde los que está más centrado en la Comunicació a los que están más centrados en el dinero y también ha influido en los propios políticos que han usado imágenes de Juego de Tronos discurso vaga va para su discurso hace unos años todo se estaban peleando por ver quién era la Khaleesi está antiguamente los líderes políticos intentaban parecerse al pasado o a personaje memorable y actualmente intenta parecerse a personajes de televisión se dice mucho de la época

Voz 7 23:20 y quién crees que es la gran pregunta no depende siempre depende

Voz 13 23:28 eso forma en la séptima temporada no escrito aseguró que de Mary se a la que va mejor para que vaya ganando

Voz 1463 23:35 bueno ir cuál es porque claro en esta octava temporada vamos a ver ya por fin la batalla final lo eso nos han dicho luego a lo mejor es un minuto de batalla

Voz 17 23:45 muy cara

Voz 1463 23:47 pero ya vamos a ver por fin quién llega el tono al trono en hierro si llega a los caminantes blancos si desaparece el trono no sé ahora mismo cuáles son las las estrategias políticas las uniones que pueden producirse en esta octava temporada que es lo que ha tu esperaría como politólogo que pasara

Voz 13 24:02 bueno si quiere sí

Voz 12 24:04 no se va va

Voz 13 24:07 bueno una cosa con la otra se a ciencia política es una carrera ya bastante friki pues a ver yo diría que da bien a la que iba ganando tenía el ejercito más grande lo mejor es aliado y bueno

Voz 7 24:21 eso no suena a viejos CIS

Voz 13 24:25 ah sí decía que que iba ganando todo bien pero bueno hay una severa acontecimiento tampoco quiero reventar le la sería que no lo haya

Voz 7 24:35 no no es un espacio libre después pero bueno

Voz 13 24:40 explayó pues llega con el arma tecnológica superior viene con la bomba atómica que son tres dragones y bueno consigue que que es de la novela enemigo con lo cual el líder paciente que era el rey de la noche que sabía que había un un recurso tecnológico que no le permitía viajar al sur no podía pasar la frontera solamente ha tenido que esperar a que los demás Baker el trabajo porque no digamos que el Rey de la noche una especie de Rajoy con Suez

Voz 0457 25:09 pero los caminantes blancos son Vox

Voz 1084 25:12 o no porque aquí lo hemos estado dijo

Voz 1463 25:14 ahora en todos los análisis que habíamos hecho pues evidentemente no metían porque ni existía bueno existía pero no tenía lucen importancia y ahora mira no no sé si claro

Voz 1084 25:24 el cordón sanitario

Voz 13 25:26 hombre yo a Vox lo hubiera comparado más en su día con con el gorrión Supremo los gorrión Fito no

Voz 8 25:32 una panda de De Juana

Voz 13 25:35 a ultraconservadores que a algunos les viene

Voz 8 25:37 bien que existan pero que al final acaban todas

Voz 13 25:40 el poder no sabe qué es lo que hace la la extrema derecha fanáticos que yo los caminantes Blanco lo lo localizó más con una especie de trasunto de de cambio climático y que lo que convierte las estrategias de todos los personajes en un verdadero juego de juguete de Tronos porque vale que te peleas por quién va a ser el Rey pero si todo vais a morir bajo la nieve te da bastante igual no si si esta interpretación fuera correcta y nieve que su objetivo principal ahora mismo es unido a todo el mundo contra los cambiante blanco sería una especie de de alcohol

Voz 8 26:17 con capa y ese mismo Juan

Voz 12 26:20 cuando

Voz 13 26:22 dado que todos los líderes políticos se unan con esta causa y bueno de de momento conlleva queda en Erice unas hoy estoy pues parece que también pero bueno de boquilla así que están no no le va mal es objetivo político luego habría que pensar que él corre

Voz 1463 26:37 claro porque fíjate que es curioso que la sería pillado decíamos antes el surgimiento de Vox pero también el surgimiento de Trump los actores las era muy raro cuando de repente un spa periodista española entrevistaba a los actores porque se le preguntaba por el análisis político y entonces ellos decían pero qué me estás contando esto es una serie de aventuras no no tenían esa conciencia y sin embargo en esta última temporada Emilia Clarke es la la actriz que hace de Khaleesi hablaba de que esta es una serie híper política Shake es curioso cómo cómo incluso no sé hasta qué punto juego The Trust ha sido una profecía del del mundo

Voz 13 27:11 eh más que una profecía del mundo actual yo creo que es una metáfora muy bien hecha muy compleja de cómo funciona la política como el poder de la manera más cruda no es Monedero decía que Juego de Tronos a la política lo que la pornografía al sexo

Voz 7 27:28 sí lo lo pone todo una mano

Voz 13 27:30 era muy muy explícita muy borde no la gente se mata hay conspiraciones pero bueno sí que sí que sabemos que si hay un proceso de desinformación y hay un proceso de generación de incertidumbre entre la población basta que aparezca un iluminado llames eh gorra de Supremo llámese ahora hace aún de ABC Donald ya sé lo que sea que que acaba haciéndose con con el poder no y eso la historia no no la Historia ficticios sino no estará real no ofrece un montón de ejemplo que creo que que esa también una de las grandezas de Juego de Tronos nueve canción y el fuego que no sólo retoma gran parte de la metodología europea sino también casos e histórico Reale no sé se habla mucho de la la guerra de la Rosa entre lo Lancaster Loyor pero también del Renacimiento italiano y también de episodio incluso que las conspiraciones en Al Andalus no la dar roja está inspirada elaborada negra entonces el hecho de que existan antecedentes Reale le quita fantasía una serie fantasías

Voz 1463 28:36 sí yo creo que eso también acercado aún mayor público bueno Manu te vamos a dejar que te dejamos que veas toda la temporada si quieres cuando acabe analizamos que además nos pilla hará una semana de las elecciones autonómicas ya sabremos qué ha pasado en las generales ya sabremos si estamos tristes alegres

Voz 7 28:55 qué pasa si gana eh

Voz 1463 28:59 así que muchas gracias como siempre muy interesantes tus análisis

Voz 13 29:03 muchas gracias a ustedes

Voz 1463 29:05 muy nerviosos de por este gran estreno estaremos muy pendientes la madrugada décimos de lunes a las tres del domingo a lunes a las tres de la madrugada en Movi Star y HBO ir pues después comentaremos el final aquí claro gracias Dani adiós

Voz 0457 29:18 las

Voz 20 29:21 en

Voz 21 29:35 todo y quién

Voz 22 29:48 no

Voz 21 29:50 sí

Voz 20 29:52 eh

Voz 3 29:56 bueno vamos a ver la trifulca de cine después del subidón de Juego de tronos con esta canción de One hizo José Manuel Romero

Voz 17 30:03 que es de Harry styles su sabrás por qué quieres que hablemos de adolescentes y millennials desapego

Voz 1463 30:10 no verdad perdóname Elio Castro hola

Voz 3 30:13 hola qué tal te voy a hacer empezar por hacer aquí empieza todo que es la adaptación de las novelas de la escritora Ana todo

Voz 1463 30:20 una millennials que dice que bueno pues se basó para hacer esta historia romántica lasciva en su obsesión a este cantante por el cantante de One Direction ha creado pues es una historia de amor muy tradicional en la que una chica indefensa inocente se enamora de un mal lote con tatuajes la joven actriz Josephine Langford Ichiro Fine sobrino de los actores británico Ralph PI Josep fans son los protagoniza

Voz 21 30:43 que el amor sorbe suele transacción el instinto del deseo es como una todos mostramos el conjunto correcto de rasgos deseables podemos entenderlo también a pagarlo

Voz 1463 30:57 bueno es tremenda

Voz 17 31:00 sí yo solamente vi que había venido la escritora un preestreno y estaba todo lleno de adolescente es el cine rodeado saque los libros que se deben vender y vender muchísimo

Voz 1463 31:11 sí yo creo que la película o los creadores de la película apuestan porque todas esas ventas se sumen en ventas de entrada de taquilla la verdad es que habían fenómeno adolescente tremendo lo que hace veros a lo interesante esta película que vuelve a repetir los mismos tópicos machistas y del amor romántico historias que ya hemos visto siempre es que las generaciones tienden a repetir los errores yo pensaba que las jóvenes hoy en día estaban un poquito más no se conscientes no un poco que gustaban unas las historias de amor que siempre son bonitas pero no no esta cosa tan

Voz 17 31:44 el repetitiva han repetitiva que es que hasta cincuenta

Voz 1463 31:46 de Grey tiene ritmo al lado de hacer así que lo siento no la vamos a recomendar y tampoco vamos a escuchar a la escritora natos mirándolo pensado mejor sino que vamos a pasarlo al siguiente estreno que bueno en realidad es otro fenómeno en signo tanto esta película sino como lo que entraña porque es que es estrechan cada semana bueno en cada mes un montón de comedias españolas que no sé si la cartelera tiene eh hueco para todo esta semana le toca lo dejó cuando quiera es una película que produce Telecinco que dirige Carlos Cerón director de Portugal no Fuga de cerebros Ike escribe el dúo de guionistas formado por Cristóbal Garrido y Adolfo valor es una comedia de humor bestia con Carlos Santos David Verdaguer y Ernesto Sevilla en el papel de tres profesores universitarios parados precarios que se dan cuenta de que el único futuro para un intelectual en España es vender droga junto a ellos están Miren Ibarguren Cristina Castaño Amaya Salamanca y Ernesto Alterio

Voz 23 32:39 el veintitrés por ciento de los profesores

Voz 24 32:41 varios cobran menos de quinientos euros amén

Voz 23 32:45 un estudio imparable este este proyecto es un complemento vitamínico potente a la concentración para el estudio como una broma

Voz 21 32:56 según ha pasado veinte Sin pegarnos una huelga

Voz 23 32:58 que no se no pasen los treinta bueno

Voz 1463 33:04 otros profesores universitarios que es formar un partido fue

Voz 17 33:07 el caso español o vender drogas drogas

Voz 0544 33:12 pues mira yo es la típica comedia que va sin ninguna expectativa esperando ver algo muy trillado estas últimas comedias que hemos visto bastante malo por así decirlo oye pues me ha hecho gracia la película yo me reí con ganas de varias veces y luego tiene ese punto de partida que realmente interesantes la conexión social de estos jóvenes que se han pasado toda su vida estudiando pensando que tienen un futuro mejor llega la crisis no tienen nada de trabajo no tiene nada porvenir se tiene que dedicar a vender esos estimulante se puede decir que la película tiene un pase yo creo que detrás está el ojo de Basile es una comedia italiana que ha tenido muchos éxitos ya ha dos o tres sexo entonces vamos yo creo que Telecinco la va a explotar muchísimo y que va a tener éxito porque ya te digo la película tiene su gracia

Voz 1463 34:00 sí a mí la verdad es que me ha gustado también eh bueno es una comedia de humor bruto digamos que no no innova en el género tampoco pero me parece que está bien interpretadas estos protagonistas me hace muchísima gracia me gusta mucho este lado tan tan más cómico David Verdaguer al que hemos visto como hipster intenso en en las películas de Marqués Marset y aquí me me gusta me gustaba bueno Ernesto Sevilla hace

Voz 7 34:23 el su papel que no está convencido

Voz 0544 34:26 otras veces incluso tiene un discurso no la película está viene este Ernesto Ernesto Alterio o también te hace una especie de Pocholo desmadrado y esos pues la película la verdad está yo creo que empieza mucho mejor que que se desarrolle y que incluso acaba de una manera bastante tópica pero eso tiene puntos de de humor y desgracia

Voz 1463 34:48 lo cierto es muy brutos yo yo creo que tiene tan

Voz 1084 34:50 tiene ese gamberrismo cañí pero no está cimentada sobre los típicos tópicos a lo mejor de la comedia española no consta turista ni nada de eso es que parte de una historia hay deriva en una especie de Breaking Bad a la española hecho comedia no de esos profesores y funciona todo relativamente bien yo creo que el guión desmontado tengo entendido bastante de la parte italiana han dejado solo los cimientos pasa un buen rato es es agradable es también todos los actores más o menos la historia entrar si te lo pasas bien es un buen rato de define para echarte una risas y algo diferente también a lo que llevamos viendo este trimestre de comedias que están como muy instaladas en lo mismo

Voz 1463 35:32 luego también un cambio en el reparto porque bueno David Verdaguer pues había en Cataluña hace mucha comedia es conocido por por la comedia el teatro pero en en el cine digamos más más español claro está quedando esto muy bien no le habíamos visto en este registro es verdad que apuesten por esta cara que no es a priori un ídolo de masas es es interesante no

Voz 0544 35:56 sí lo habíamos visto en diez mil kilómetros en tierra firme lo hemos visto en Málaga en los días que vendrán haciéndose haciendo de padre primerizo en el verano mil novecientos noventa y tres iraquíes cierto el dice que es un payaso y qué le gusta mucho hacer reír y tiene una vis cómica realmente extraordinaria y luego hay una cosa hable con él una cosa que me llamó mucho la atención dice dice todos pensáis que si soy un actor con barba dice pero mis barbas de todos mis personajes son distintas el mucho trabajo mis personajes de fuera para bien no se bueno de dentro para fuera de fuera para dentro y siempre tengo un cambio físico de tal o sea que eso es un tío la verdad es que me hace muchísima gracia me parece muy buen actor todos los registros y aquí haciendo de ese profesor desesperado separado con dos hijos que no puede llevar a sus niñas a Disneylandia pues pues la verdad es que está muy bien

Voz 1084 36:42 tiene algún escenario sabe colocó película no diremos más pero ahí en el parque de la Universidad Carlos III

Voz 1463 36:50 sí pero este es la Carlos III podría haber sido la Juan Carlos I se quedara parado de y luego me gusta como decía Elio no ese esa premisa que te es una ley sea una autocracia que no no ha terminado de funcionar en nuestro país mirarlo desde un humor tan bestias se había mirado más con una sátira más política mirarlo con este humor me parece me parece original y bueno pues la semana pasada nos decía Cobeaga que la comedia en cine no se está arriesgando mucho y que es la televisión la que está arriesgando en otros tipos de comedia bueno él estrenaba serie que decirlo los actores de esta comedia de esta película comparten un poco esa esa premisa decían que está es mucho más gamberra que está un pasito por delante de lo que se está haciendo en el cine le preguntabas José será un buen momento para el humor no

Voz 1084 37:37 sí había división de opiniones pero bueno ven el vaso medio lleno somos un momento oscuro momento gris triste en el que estamos coge de fumar

Voz 25 37:48 pero también es verdad que hay algo esperanzador en que la gente sabiendo que va

Voz 26 37:51 sido una multa hacer comedia que quiere hacer y eso es es algo positivo

Voz 23 37:55 claro promover operadora estamos voté

Voz 26 37:59 no busco una producción me busco la vida porque quiero hacer sé que me van a poner a parir y eso es muy valiente sigue siendo esperanzador

Voz 17 38:08 pues es evidente que si me encanta me encanta hija no

Voz 1463 38:16 Carlos de Theron pues eh hablaba el director que a las puertas de la campaña con ese partido

Voz 17 38:21 del que usted habla habla que aquel que dice que el cine no

Voz 1084 38:25 cultura no que sólo va a financiar cine patriótico pues explicaba porque él cree que la cultura pues sigue siendo un arma arrojadiza que no forma parte del debate político electoral en estos tiempos

Voz 27 38:35 simplemente un síntoma de inmadurez de la sociedad es decir la la sociedad española no al módulo a lo suficiente como para no utilizar el cine y la cultura como elemento

Voz 0544 38:49 no

Voz 27 38:50 eso significa que todavía queda mucho tenemos mucho que aprender tenemos que llegar al punto en el que eso que es identitario de todos Iker extras versa no debería usarse como elemento arrojaba hizo pero todavía no hemos sido capaces de llegar hasta él

Voz 1463 39:05 pues esperemos que en esta campaña electoral no veamos más bueno utilizar el cine como

Voz 7 39:11 como siempre se como moneda electoral

Voz 1463 39:14 íbamos pues seguimos con más cine español porque se estrena una película directamente en Flix exactamente llevaría a una isla cierta un drama generacional dirigido por Jota Linares con María Pedraza Jaime Lorente Paul Moneo Andrea Ros fue una obra de teatro primero y ahora se convierte en película es la historia de cuatro amigos que comparten piso en su época universitaria y que se enfrentan a la despedida

Voz 21 39:34 los me gusta verlos así tomaría hay ocho años metidos en veinte cajas de plástico esconda claro cuando en unas semanas

Voz 23 39:44 a una semana lleva esto a vivir a Londres en no me dices nada te pasa nada este es el problema que Mi vida no pasa nada tú eres una persona muy muy muy denunció yo creo que esta noche tengo condicionan Coconut por nuestras maravillosas profesiones

Voz 28 40:04 bueno yo me sentiré bastante reflejado eh creo que funciona bien y que Jota Linares red lo escribió en un momento de rabia no de

Voz 1084 40:13 cuando esa generación Un pongo que salió de las universidades entre dos mil siete dos mil diez quizá pues encontró la crisis de golpe había contado todo el mundo lo había dicho que que estudiaran que iban a tener un futuro in Ariel le contó que que venía ese golpe no esa esa bofetada que luego las siguientes generaciones pues sí que se han instalado en cierto conformismo saben que estudian pero que la cosa está muy difícil en esa es interesante ese drama generacional con lo poco con lo que lo monta que funciona bien una noche en un piso una especie de catarsis en en esa noche despedía de fiesta interesándose también el intercambio generacional porque los actores que actualmente están en la obra de teatro ya no están en la peli bueno tienen cameos y ahora estas la siguiente generación que también sabe lo que habla pero no no es lo mismo pero la película funciona porque realmente es hora y media muy destinada al público que que tienen Netflix con actores muy reconocibles y caras b la plataforma de élite la casa de papel entonces yo creo que que funciona muy bien y es una bofetada hay un golpe tremendo si yo creo que eso que va que va a funcionar bastante bastante bien

Voz 1463 41:20 sí en la obra de teatro de hecho tuvo bastante éxito funcionó bien y a mí la película me gusta me parece una historia pequeña e quizá demasiado generacional que a lo mejor a otro público un poco mayor Le puede le puede pillar un poco que no no entender muy bien por qué es esa porque esa decepción generacional y es verdad que me yo sí que me identifico mucho porque es la época justo antes de la crisis en la que para que los jóvenes que empezábamos a trabajar también sí a problemas de entrar en no estos trabajos sobre todo claro son profesiones muy cercanas a los medios de comunicación al cine no que se un poco el ámbito de de Jota Linares que estudió periodismo y entonces bueno sí sí que es verdad que es interesante sí que te te pone es un poco espejo a mí lo único el único pego es que quizás me parecen actores muy winners para hablar de algo de algo más luces no os quiero decir estas hablando una historia no de perdedores pero sí de gente que se creían servía especial y luego al final pues es como el resto de la gente claro tienes a estos actores y me choca un poco quizá por no es culpa de los actores ni ni de ni de J

Voz 1084 42:23 sí pero sin hacer como luego la película deriva en algo tan universal en un relato que es básicamente el tránsito a la madurez que ahora lo hacemos a los treinta Casino a los dieciocho a los veinte cuando ya dejas todo y tienes que enfrentarte a al al mundo laboral todos tenemos unas expectativas que luego no se cumplen entonces esos universal al final de esa época y es verdad que a lo mejor los actores son Weiner pero Andrea Ros no es una cara visible y esta estupenda en la película hay Jaime Lorente que lo acompaña una historia personal que no vamos a desvelar a mi me parece que está es un actor eh sobresaliente en en la

Voz 29 42:55 pedí que hace un papel estupendo

Voz 1463 42:57 pues recomendamos también esta película por cierto que tenemos entrevista a Jota Linares ya los protagonistas en la web de cadenaser no sea la pierden un vivió maravilloso vamos a escuchar un poco de lo que nos de lo que dicen esas entrevistas Jota Linares el director y las luchas de la generación post crisis

Voz 30 43:13 luchas yo creo que asuma las generaciones que están viniendo que contexto político que éramos no va a marcar lo que ellos puedan hacerlo no creo que eso es algo que nosotros lo estamos aprendiendo a que una generación muy conformista en ese aspecto porque no lo dieron todo hecho cesaran los unos momento que no que eso con lo que lo que no quiero no lo pueden quitar entonces estableciendo un yo creo que hace falta mucho una concienciación política de la nueva generación las que están viniendo para que sepan que el hecho de que no tener conciencia política no implica que la política no vaya a afectar en absoluto apto para todos los contextos de sonido

Voz 1463 43:53 bueno pues también los protagonistas hablan María Perazo pulmón en Jaime Lorente Andrea Ros hablaban de lo mucho que queda por avanzar en la sociedad ideal mio lo que me da un poco lo que bien

Voz 30 44:03 los granos en los en otra situación hostil sino que aunque algo reviviendo

Voz 23 44:09 sustento

Voz 30 44:11 claro es muy peligroso porque porque nos va la vida por esas líneas están necesaria esta encarnan de esa gran Chanquete GTI no porque

Voz 0457 44:21 algo renació

Voz 30 44:23 no dio más terreno en el que allí tenemos que estar alerta ya la podemos conformarnos esta gente de Huelva

Voz 23 44:29 te llamas como generación tenemos que intentar reivindicar he dicho muchas veces alucinado recién cumplida no sean de la moda la felicidad nos llenos lo escucho y es básico

Voz 1463 44:45 bueno pues no lo sé si me apetece escuchar a los candidatos a hablar del amor por lo que casi mejor que no bueno pues vamos a volver a Hollywood se estrena el día que vendrá es un dramón romántico con Keira Knightley son Claudia Alexander ska hard más bien es un trío amoroso ambientado en la Alemania de posguerra de mil novecientos cuarenta y seis esa es la historia de una mujer que aterriza en Hamburgo para reencontrarse con su marido un coronel británico encargado de reconstruir la ciudad pero que se enamora de un viudo alemán

Voz 31 45:12 con más digamos Hamburgo más que los nazis Londres en toda la asignatura

Voz 21 45:17 bien

Voz 31 45:23 la Comisión de Control requisa a esta casa para uso británico

Voz 32 45:28 quizá expresen su Hadi abiertamente pero está ahí latente Goenaga no son como nosotros

Voz 1463 45:37 bueno tiene pinta de dramón romántico muy visto pero no se lo vale

Voz 1084 45:44 ya está muy visto de hecho es una gran time movie de de la BBC podría serlo sin desprestigiar a la Arasti movie está coproducida también por por la BBC encaja en ese entorno yo creo que habrá tenido su paso por fines pero salgo destinado a la televisión británica con actores de primera que ya se está haciendo este tipo de historias de bueno está bien que sitúa un poco en ese Hamburgo que habían destrozado que no quiere un poco la película la primera hora Un poco de la historia un relato de ganadores y perdedores de vencidos y luchan un poco contra ese odio no desatado de los británicos que han quedado del bando vencedor a reconstruir un poco la ciudad sigue habiendo pues células nazis y ahí se desarrolla la historia pero luego claro de de fondo no ignota de fondo pasa a principal el trío amoroso que es lo que lleva la historia a las idas venidas Si el amor

Voz 7 46:38 bueno pues vamos a pasarlas al cine de autor

Voz 1463 46:43 empezamos por la última película de Olivier Assayas el director de Carlos y María o personal shopper se titula dobles vidas y retrata la crisis de un editor parisino y uno de los escritores de su editorial en pleno auge del libro electrónico es el retrato de una generación que tienen que adaptarse a regañadientes a un nuevo mundo que emerge Guillaume Canet Julien vinos son las son los protagonistas de esta película que pasó por el pasado Festival de Venecia

Voz 4 47:07 a la gente le encanta lo gratis buena pero en plena crisis es normal buena parte escaparate esperar la informática no a qué te refieres nadie tiene problemas para adaptarse en mil quinientos euros en un ordenador además de pagar cada mes el coste de Internet

Voz 33 47:23 crisis o no pero en cambio compran música o libros o incluso el periódico

Voz 23 47:30 sí pero los libros Se piratear mucho menos no tiene nada que ver ya por qué los jóvenes Melendi así ya está

Voz 17 47:41 te gusta ambientes burgués hablando de cosas así

Voz 1463 47:49 de qué me ha gustado hombre

Voz 17 47:51 primero se le si no está bien

Voz 0544 47:54 la tiene eso hubo tiene su gracia y además los temas que se discuten pues es verdad que que tienen su sentimiento profundidad es decir esta estos personajes hay anclados un poco en un mundo que desconocen y que se les viene encima un escritor muy peculiar que se ha inventado pues una una historia pero que basado en poco en esto

Voz 17 48:12 sí sí sí es un tipo así no me por el físico y también por la forma así un poco estrafalaria de

Voz 0544 48:20 de ese de serie de pensar no y luego todo ese conflicto con el libro electrónico y los propios intercambios amorosos qué tal bien hay la película se ve con con cierto agrado hoy ligereza a pesar de que como digo pues yo creo que tiene cargas de profundidad sobre ese mundo que que estamos viviendo todos y cómo está pues cambiando la cultura y la forma de pues en este caso de leer y de prácticamente todos

Voz 1463 48:46 sí parece como el manifiesto de Assayas hacia el modelo Netflix no

Voz 17 48:51 sí es porque estaba por aquí su pareja la

Voz 1463 48:53 la directora Mia Hansen Love decía que que él ya es ella ya sea ya sabían visto Roma en la tele claro porque Francia no se ha estrenado en salas y claro no conseguían no sabían cómo ponernos Flis porque ellos no tienen tele en su casa que claro es es es un tipo muy peculiar en ese aspecto a mi me gusta mucho como director quizá ésta que me lo he pasado bien me pareció curiosa me parecen interesantes las reflexiones los diferentes puntos de vista y luego también bueno esa generación intelectual esos parisinos intelectuales hipócritas a veces un poco sensatos otras veces Sesame me gustan los personajes me gusta Juliette Binoche es ese guiño no ella misma me parece que quizá no es de las mejores de Assayas pero pero me ha gustado