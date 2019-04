Cayetana Álvarez de Toledo: "Son niñatos totalitarios subvencionados pijos reaccionarios"

Voz 1

00:28

bueno más que próximos son estudiantes constitucionalistas que defienden la democracia y el derecho de todos a opinar libremente sobre sus ideas en la universidad que faltaba más no y lo que ha pasado es que contra hemos llegado había un grupo de unos ciento cincuenta niñatos totalitarios subvencionados unos pijos reaccionarios que pretendían digamos secuestrarla Universidad para sus propios fines ideológicos y eso no es aceptable y entonces pretendían hacerlo de manera violenta agrediendo bloqueando la entrada dijimos que ninguna manera sí vimos que íbamos a entrar como era nuestro derecho en defensa de la democracia y la libertad de todos y eso hemos hecho hace ha habido momentos profundamente desagradables debo decir hubo gente también que nos recomendó dar marcha atrás para no en fin bueno y porque estaban empujando por un lado que si podía violencia visto entré David la violencia en la ejercer esos se ve que la democracia les provoca les altera les enferma y les ponen un punto peligroso donde a la libertad básica y responde con agresiones y no puede ser