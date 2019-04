Flash Deportes SER de las 14:30 (11/04/2019)

pues la verdad es que es una mala noticia pero bueno realmente Si el Comité de Competición ha acordado que son ocho partidos pues a nuestro partido lo más normal y lo seguros que los recurriremos y que pidamos una cautelar ya a ver qué es lo que pasa pero bueno que el fútbol es así hay jugadores que son muy temperamental ex e ir dentro del campo pues realmente también hay veces que suceden estas cosas que un insulto que no se debe producir nunca pero que se produce

Voz 2

01:02

todavía estamos en Primera no hemos jugado con el Madrid en fin de semana siempre hemos jugado en entre semana y en este caso por porque coincidió en la jornada esa que se ponen medio pero esta esta vez que sí coincidió en fin de semana no lo han puesto voluble pero bueno pues es así está claro que nosotros vamos a llenar con el Madrid sea cuando sea pero bueno siempre me gusta más jugar un fin de semana está claro