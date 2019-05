Nieves Concostrina: "Soy un poco broncas en el tema de consumo"

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 en SER Consumidor sin mala uva tome los evangélica es la mano derecha y repita el juramento ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad toda la verdad y nada más que su nombre Nieves con Costa

Voz 1626 00:15 trinan y yo no quiero nada

Voz 2 00:20 yo solo prometo que te digo la verdad no vio ayer Nieves buenos días hola buenos días

Voz 0927 00:26 placer tenerte aquí compañera de La Ventana autora de pretérito imperfecto que va ya por la quinta o sexta edición no un tiro con con historias se armó la de San Quintín frotamos mucho con tu trabajo nos encanta tu trabajo porque es además algo muy fresco y Nos gusta oye por cierto tú has armado alguna vez la de San Quintín reclamando algo como consumidora

Voz 1626 00:49 como consumidora fuese armar la de San Quintín no pero sí es reclamado en reclamado muy bien

Voz 0927 00:55 pues ha servido para mucho pero bueno empezamos el test de acuerdo de acuerdo Vega cuántas veces has pedido las reclamaciones cinco seis Un huevo ya talla L pesa entre cuarenta cincuenta gramos cincuenta sesenta ó sesenta y setenta

Voz 1626 01:08 en tres sesenta y setenta

Voz 0927 01:12 que más o menos un kilo de pollo cuánto cuesta quiero deciros confronta pero bueno si el Quilón te vi el pollo entero clase

Voz 1626 01:21 cinco cinco euro no más más más

Voz 0927 01:25 a ver si hay muchas ocho euros ocho nueve euros más perfecto que mirar más a los alimentos la grasa que llevan el azúcar la sal la grasa sino han cobrado un plato en una factura de un restaurante que haces lo dices se hace la loca no no lo digo lo digo coger la fruta en la tienda con guantes sin ellos con guantes con guantes hay veces que buscarlo está imagínate que tienes un yogur caducado diez quince días en tu casa te lo comes bien el pecado gastronómico que te das de vez en cuando

Voz 1626 01:54 gastronómico plato callos yo también Colacao en Esquire Colacao gazpacho salmorejo las dos ropa de marca o locos o ambas que no uso marcas pantalón me que viene me lo pongo cuando compre ropa

Voz 0927 02:10 mira si es de tinte os y lo vas a poder lavar en casa compras productos falsificados limitaciones jamás te llevas cosas de las habitaciones en los hoteles

Voz 1626 02:20 el el limpia zapatos

Voz 0927 02:23 de quién te fijas más del Banco del seguro de la compañía eléctrica del operador de telefonía de ninguno de todo

Voz 1626 02:29 de todos es el que es mencionado de ni uno solo

Voz 0927 02:32 cuando te llama algún comercial por teléfono cuelgas directamente atiende aguantas poco mucho

Voz 1626 02:37 Quico Le ruego que no vuelva a Jamal talentoso no vale compras por Internet no

Voz 0927 02:45 porque no te sientas segura no porque no

Voz 1626 02:47 que confió en la pequeña tienda y sobre todo me gusta dar los buenos días a alguien sabes

Voz 0927 02:52 comisión que te cobra el blanco por las tarjetas que tienes en la cartera

Voz 1626 02:55 pues sí lo sé porque porque de una cuenta no me cobra ninguna comisión de la tarjeta así de otra así

Voz 0927 03:01 cuando te piden el DNI cuando pagas con tarjeta te alegras opone es mala cara no me exijo comiendo con tu pareja Whatsapp Easo dejas el móvil lejos

Voz 1626 03:09 en aguas a de único mi pareja ni con nadie estoy hablando

Voz 0927 03:12 cuánto hace que no se negocia es la tarifa de telefonía

Voz 1626 03:15 cambié al principio cuando hubo tantas cambiar muchas veces de y al final me di cuenta que volví con la misma porque eran o todas iguales y al menos me quedé con la con la que estaba llevo puede ser veinte años con la misma veinticinco años con la misma

Voz 0927 03:28 cada cuánto cambian las claves del teléfono la tarjeta de crédito el ordenador por seguridad

Voz 1626 03:34 Ellos no debería decirlo aquí porque vaya porquería de seguridad entonces no te contexto vale

Voz 0927 03:41 ha recurrido alguna vez alguna seudo terapia

Voz 1626 03:45 no no no no homeopatía o que va que va que va nada nada nada reciclar botes bolsas papel vidrio si tengo los al tengo los tres contenedores cerca de casa te dan un

Voz 0927 03:57 café frío en una cafetería un restaurante pides otro dejas que te lo calientan en el microondas

Voz 1626 04:02 hombre yo digo que me que joder que está frío luego lo que hagan la verdad es que no he vigilado soy un poquito broncas en la en la cosa del consumo muy bien lo primero que te venga a la cabeza que te parece muy caro carísimo coche somos

Voz 0927 04:17 Nieves Concostrina un placer tenerte aquí en Ser Consumidor bien este sí

Voz 2 04:21 mala uva muchas gracias seguimos adiós un beso muy fuerte decías adiós