"Por las 35 horas y... otros mil motivos"

Voz 1 00:00 que Raúl ha estado durante mucho tiempo denunciando precisamente la situación de las residencias y me gustaría saber porque sé que esta mañana han presentado varias preguntas en la Asamblea de Madrid para para conocer qué se ha hecho hasta ahora cuéntenos

Voz 2 00:14 sí efectivamente registrado varias peticiones de información y una pregunta de respuesta escrita al Gobierno para que por un lado me aclaren cuántas inspecciones se han realizado en esa residencia Los Nogales de Hortaleza en los últimos cuatro años para que me faciliten el acceso a las actas de esas inspecciones para comprobar exactamente cuáles fueron los resultados de estas de estas visitas también para que me digan cuántas plazas concertadas tiene en la Comunidad de Madrid en esta residencia y además les he preguntado al Gobierno qué qué medidas piensan tomar ante la gravedad de los acontecimientos que ayer conocimos gracias a vuestra información a la de la Cadena SER Ike por supuesto creemos que han crea una alarma social enorme y que el Gobierno tiene que tomar medidas urgentes para solucionar estas este escándalo

Voz 1 01:00 eso que sobre eso que me dice Raúl me está diciendo qué medidas va a tomar la Comunidad ya las conocemos hablado a nuestra compañera Carolina con ellos de momento dicen que no pueden ir por delante de la justicia no sé qué le parece

Voz 2 01:12 eh bueno también Gobierno tiene información de sobra sobre lo que esa residencia que tiene plazas concertadas lleva haciendo desde hace muchos años de gobierno tiene las actas de inspección de esa residencia y tiene por tanto la posibilidad de conocer cuáles eran los problemas que venían ocurriendo en ella desde hace mucho tiempo por tanto queremos que bueno simplemente añorando llenando ganar tiempo no responder a un problema que ayer saltó en en esta residencia Los Nogales fortaleza pero que nosotros ya venimos denunciando hace mucho tiempo es un problema general no es un problema únicamente de de de esta no que ahora mismo salta a la luz pública porque ha habido algunos familiares que sí han indignado ante lo que estaba pasando pero hay un problema global en las residencias de la Comunidad de Madrid como como hemos venido denunciando este tiempo aquí el Gobierno y su socia Ciudadanos no han querido atenderlo y por eso rechazaron la proposición de ley que que propusimos lo que propuso en la Asamblea hace muy pocas fechas muy recientes no en esta prosiguen por ejemplo IVA incluido que tenía que haber una persona de referencia en todas las residencias no algo está que esta especie de tutorización que sin duda hubiera evitado que hubieran hubieran pasado casos como el que como el que hemos comprobado lamentablemente ayer no

Voz 3 02:17 Carolina quería aula ahora mismo en la Comunidad de Madrid solamente hay diez residencias públicas el resto son residencias concertadas Se está mercantil izado de alguna manera el el la residencia de ancianos es decir hasta qué punto eh son suficientes diez plazas de residencias públicas

Voz 1 02:34 para una comunidad como como la madrileña

Voz 3 02:38 pues más difícil Si acaso tener un control sobre las concertadas es decir no sé si la red pública de residencias de ancianos es suficiente

Voz 2 02:46 es muy insuficiente hay hay veinticinco veinticinco residencias públicas de un total de quinientos ochenta residentes que hay en la Comunidad de Madrid es decir ni un cinco por ciento del total de residencias son públicas en esta región queramos es el porcentaje más bajo de residencias públicas todas de todo el Estado no sea ir por supuesto que hay un problema de mercantilización en las residencias las recientes son un negocio lucrativo para empresas ir para fondos de capital riesgo que ahora mismo por cierto son los que están invirtiendo de forma más clara en residencia en un proceso de exclusión de muchas de ellas gracias a la entrada de estos fondos buitre no estos fondos de capital riesgo Il aquí hay un gran negocio porque la sociedad española envejece porque la esperanza de vida cada vez es mayor y por lo tanto necesitan las las las familia necesitan de cuidados para seis personas mayores y esos cuidados sólo pueden prestar eh mediante este tipo de centros Il las grandes fondos buitre han puesto sí han puesto su punto de mira en ellos están entrando de forma masiva por eso el y el Partido Popular y Ciudadanos no quieren que haya una regulación estricta sobre estos centros porque de esta forma se se sigue beneficiando a que estos grandes fondos obtengan grandes beneficios no pero ya vemos el ya vemos el precio que hay que pagar para que esto ocurra me gustaría preguntarle muy bien

Voz 1 04:00 su mente para terminar sobre este asunto pero no es decir también esta compañera que la Consejería vencido diciendo normalmente se hace una inspección al año por residencia habíamos hecho hasta dos hacemos dos son suficientes dos inspecciones al año en una residencia de mayores no son suficientes de hecho en la mayoría de los casos las empresas saben cuándo va ir al inspector o la inspectora

Voz 2 04:21 que por tanto tienen todo dispuesto para que en ese día pues no haya ningún fallo esté todo perfectamente orquestado y programado no se puedan comprobar los grandes a las grandes carencias que tiene la residencia pero bueno más allá de las inspecciones lo lo ha dado la cifra de personal que hay para el número de residentes es claramente insuficiente con ese personal no se puede atender a residentes que en su mayoría ya son grandes dependientes cuidados a todas las horas del día sí es un asunto bueno claro desde ese punto de vista ya tenemos ahí un fallo que provoca la mala atención o que incluso provoca eh eh bueno pues estrés laboral bajas o bueno en el caso que vimos ayer no el que había detectado bueno hay gente que directamente no podría prestar servicios en ningún sitio que suponga dar a alguien desde luego desde luego yo que hemos visto debería estar bueno pues ingresada en algún tipo de de centro psiquiátrico no han antes que estar cuidando a gente porque eso sí que no se puede tolerar no

Voz 1 05:22 desde luego cuidadores no no eran eh en un aula es que voy a despedir a nuestra compañera Carolina Gómez desde luego el tema de la falta de plantilla además de las residencias de mayores eh lo hemos dicho en muchas ocasiones eh lo hemos denunciado en este programa en muchas ocasiones hemos perdido la comunicación con el diputado para las ahora lo hemos recuperado Carolina Gómez compañera muchísimas gracias de dejó que te marchas Raúl Camargo siga por ahí porque eh bueno estábamos hablando con el diputado que precisamente hoy está en una protesta en la que está nuestro compañero Javier Jiménez Bas que tiene que ver también con la sanidad con la sanidad pública en este caso una protesta de la plantilla de los trabajadores del Hospital Ramón y Cajal que bueno están quejándose ni para poder recuperar las treinta y cinco horas que perdieron este tiempo atrás con los gobiernos del Partido Popular que las incrementará una treinta y siete horas y media una convocatoria que hacía el sindicato Mats Javier Jiménez Bas hola qué tal muy buenos días

Voz 0887 06:15 hola Elena así

Voz 1 06:17 existe acaba de terminar una canción

Voz 0887 06:19 duración que ha tenido lugar aquí en el hall del Hospital Ramón y Cajal pero además es que hay un encierro desde las diez de la mañana y hasta las seis de la tarde como decías están convocados por el sindicato Mats y la Asociación Madrileña de Enfermería protestan por la decisión no revocada nunca del gobierno del Partido Popular en dos mil doce aumentó la jornada de treinta y cinco a treinta y siete horas y media semanales no entienden

Voz 2 06:42 como a día de hoy cuando según algunos

Voz 0887 06:45 partidos la crisis ha terminado ellos siguen trabajando dice dieciséis días más las plantillas siguen escasas por los recortes Javier Cordón es trabajador del hospital Ramón y Cajal delegado de Dema

Voz 4 06:58 según la banda el discurso del Partido Popular en de recortes pero nosotros los recortes de las veinticinco horas días como muy escasos a final de año debido tener humor León tras y luego por ejemplo hay que amar cerradas casi todo el año completo en verano se cierran trece por ejemplo en agosto de manera que los recursos del hospital están infrautilizados sentido la política de recortes perfectamente y es precisamente uno de nosotros no una cosa que está movilización hagamos soy pero lo hemos hecho antes hablar

Voz 0887 07:33 han aprovechado el periodo preelectoral han convocado a miembros del PSOE y de Podemos iré más Madrid de Madrid en pie para que hagan compromisos electorales al respecto Elena como puede como puedes ver no han invitado ni a PP ni a Ciudadanos Javier nos explica el por qué

Voz 4 07:50 hemos tenido que vendan los que cuando por ejemplo indicaciones las han apoyado una Asamblea de Madrid no nosotros ha aparecido un bengala aquí a decir casita dedicó a los que precisamente han votado en contra por ejemplo cuando Podemos hizo siempre

Voz 0887 08:05 donde conviven ciudadanos por eso como te decía el encierro durará hasta las seis de la tarde

Voz 1 08:11 bueno no sé si tenemos por ahí al al diputado Raúl Camacho queda tenemos es candidato por Madrid en pie en verdad Raúl no sé si lo habéis hecho alguna al alguna propuesta a estos trabajadores

Voz 2 08:24 sí yo Compromís podido explicar he podido explicar alguna de las partes del del programa que llevamos en Madrid en pie una de ellas por supuesto es la recuperación de las treinta y cinco horas The para todos los trabajadores de la Comunidad de Madrid por su puesto también para para los trabajadores del sector de la sanidad y otra es que se recuperen para la gestión pública los ocho hospitales privatizados por Esperanza Aguirre queremos que es fundamental hoy aquí también había representantes del hospital de Parla que está gestionada por la empresa Valoriza y que han sido despedidos por esta empresa no queremos que esto no puede volver a ocurrir que los hospitales tienen que ser cien por cien públicos y en nuestro programa llevábamos ese compromiso y por supuesto no apoyaremos a ningún gobierno que no lleve entre sus medidas entre sus propuestas la de recurrir mirar para el sector público todos los hospitales que fueron privatizados en su día por Esperanza

Voz 1 09:15 bueno ya por terminar levemente tenemos ya resultados de las primer de las primarias que están haciendo en Madrid en pie

Voz 2 09:21 pues creo que todavía no porque estaban ahí el control de el control de de fraude este que hay que hacer y creo que a lo largo del día de hoy se van a Se van a hacer llevaban hacer público y se van a sumar con poder

Voz 1 09:34 hemos al final

Voz 2 09:36 pues bueno nosotros si hay algún avance e Izquierda Unida ayer hizo una propuesta que también desea anticapitalistas de apoyamos en el marco del proceso del proyecto de Madrid en pie nosotros hubiéramos preferido que hubiera un proceso conjunto de primarias no no ha sido posible hacemos una oferta que creemos una propuesta que creemos que es generosa y esperemos también que podemos eh eh bueno pues sea capaz también de ceder un poquito no con respecto a la propuesta inicial que hicieron que al final podamos llegar a un acuerdo queremos que hay mucha gente que no lo está demandando el acuerdo es importante pero el acuerdo también tiene que digamos reconociera los hechos actores políticos que participamos en este en los distintos procesos en Podemos y en Madrid en pie pues queremos que lo que se está solicitando es algo bastante razonable

Voz 1 10:20 pues así le despedimos Raúl Camargo en la candidatura de Madrid en pie aunque al inicio Le presentábamos como diputado de Podemos pero bueno son las cosas que tienen ahora mismo este momento electoral todavía sigue siendo diputado de Podemos pero ahora forma parte de esa candidatura de Madrid en pie Raúl Camargo muchas gracias a nuestro compañero Javier Jiménez Bas que están esa protesta en el Ramón y Cajal también muchísimas gracias compañero

