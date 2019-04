¿Nos comemos a Caperucita?

Voz 0827

00:00

pues la polémica es la siguiente en la escuela pública de Barcelona ha decidido retirar de su biblioteca infantil doscientos libros que consideran tóxicos porque reproducen patrones sexistas entre ellos esta Caperucita Roja La Bella Durmiente e incluso la leyenda de Sant Jordi aunque también han retirado libros actuales que reflejan estereotipos que pueden llevar a los niños niñas de hasta seis años ha naturalizado actitudes machistas de momento esta escuela en esta escuela la biblioteca de primaria no ha sido sometida a drenaje seguramente se nos escapa algo en esta historia porque aunque parezca buena idea exigiera a los nuevos autores una mirada nueva e inclusiva en sus textos chirría un poco sin embargo limpiar una biblioteca de libros clásicos aun asumiendo la carga sexista de buena parte de esos textos escritos en otro tiempo entendiendo que en esas edades tempranas los más pequeños no deban beber nada de manera crítica creíamos hasta ahora que la educación consistía precisamente en eso en acompañarlos para que aprendan a desentrañar lo que de bueno y de malo tiene el mundo en el que les ha tocado vivir con toda la carga de su herencia y con esa perspectiva hombre quizás no sea necesario comerse de nuevo a Caperucita Roja y hasta es posible que un buen texto clásico de Los tres cerditos sea más pedagógico que un mal el relato de los cuatro cerditos izquierdistas