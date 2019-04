SER Consumidor: El autoconsumo eléctrico en casa (14/04/2019)

Voz 3 00:00 SER Consumidor con Jesús Soria no

no entienden que no es no quiénes cada día nos machacan con supuestas ofertas de telefonía por qué insisten si de inicio les estás diciendo que no te interesa que no te interesa en ningún caso y los del gas y los de las eléctricas los de los bancos y otros muchos colectivos a ver si nos enteramos no es uno empezamos

Voz 2 01:00 eh

Voz 0927 01:28 es verdad que han sufrido más de una vez habéis sufrido más de una vez está matraca a veces todos los días a veces varias veces todos los días bueno a ver si lo vamos corrigiendo en la producción Sonia Faura a los mandos técnicos Juan Carlos Ingelmo y como siempre nos cuenta cuéntanos adelanta ya lo que hemos preparado para hoy Julio

Voz 1554 01:49 Jorge Morales Nos aclarará todo lo del autoconsumo eléctrico y cuánto podemos gastar y ahorrar si ponemos paneles solares en casa

Voz 6 01:57 pues efectivamente ahora ya es una realidad y todo el mundo puede ponerse paneles solares en casas allá ahorrar fácilmente con veinte un treinta o incluso un cuarenta por ciento en el recibo

Voz 1554 02:07 hablaremos de alimentos procesados y de alimentación saludable con el autor de un libro Carlos Ríos

Voz 7 02:13 siempre digo que una berenjena es una berenjena

Voz 8 02:16 cinco ingredientes la propia berenjena no todos estos únicos ingredientes que son el propio alimento en la comida real

Voz 1554 02:22 aclaremos como pagar menos sacando dinero de cajeros usando la tarjeta o cambiando divisas si viajáis estos días de Semana Santa

Voz 9 02:31 Cardin de todo en el extranjero con tu tarjeta de débito puede costar T por encima del cuatro por ciento e incluso condujo mínimo de cinco

Voz 1554 02:39 también hablaremos de dulces típicos de estas fechas algunos poco conocidos

Voz 1539 02:44 los calle resalta que no es nada conocido en el resto de España porque es un dulce de más a menos típico de aquí de Albacete

Voz 1554 02:53 y sabremos cómo funciona una app que te puede ayudar mucho estas vacaciones

Voz 10 02:57 es una aplicación pensada para los viajeros de

Voz 11 02:59 me semana de Fuentes tres cuatro días

Voz 1554 03:02 y como siempre las dudas y denuncias de los oyentes

Voz 12 03:05 hace más o menos unos cinco meses una pero se presentó a mi casa diciendo que podía cambiar la facturación de energía gas homenaje confundir inicien un cambio facturación a otras presas luego lo hablamos con nuestros

Voz 0927 03:18 asesor jurídico y por supuesto el humor del mundo

Voz 12 03:20 hay nuevos bolsos de Zara

Voz 1981 03:23 se venderán llenos para que no puedas encontrar nada

Voz 0927 04:23 a través muchas gracias por cierto muchas muchas gracias porque según el último GM ya saben el estudio de las audiencia las tenemos a esta hora doscientos treinta y nueve mil oyentes casi el cuarenta por ciento de los oyentes que escuchan la radio hasta ahora están escuchando SER Consumidor es decir líderes absolutos así sigue contentos muy contentos con ustedes y por supuesto muy contento los muchas gracias de todo corazón también para nueve toros queridos colaboradores grandes colaboradores y por supuesto los habituales Sonia Juan Carlos etc etc etc bueno vamos a empezar ya y atentos a esta noticia porque no sabemos si estamos ante un nuevo fraude numismática la denuncia que antes portavoz de Facua qué ha pasado con esta empresa que denunciaba el otro día Pulpí Phil vuelven los fantasmas de los sellos la numismática

Voz 1853 05:20 bueno la verdad es que es una situación bastante curiosa porque nos han llegado casos de distintos puntos de Europa usuarios de Bélgica de Francia de aquí de España por supuesto es que cuentan que hicieron compras de monedas pagaron evidentemente no les llegaba no les llegaban reclamaron les dijeron que ya les llegaría tampoco luego al final pidieron su dinero hizo es nuestro usuarios que les han estado la todo largas meses o incluso años cuentan algunos claro el responsable de la empresa de una empresa que se presentaba como líder en el sector de la numismática en una empresa para que sólo tenía un empleado el dueño era un candidato ahora mismo de Vox a las elecciones Rubén Pulido

Voz 0927 05:59 no sabéis todavía ni la dimensión exacta de cuánta gente puede haber esto estuviera saliendo en estos próximos días no ya están saliendo datos

Voz 1853 06:06 es complicado la empresa dice que tenía miles de transacciones pero claro también decía que era Liber daba una serie de mensajes donde ostentaba tener una capacidad en el mercado enorme pero no sabemos si realmente tenía tanto movimiento o no eh no solamente han contratado con nosotros usuarios también con algún medio de comunicación y también hemos visto muchos casos en foros en foros de numismática que hemos rastreado tanto de España como de otros países de la Unión Europea así que ya veremos hasta dónde llega a esto en cualquier caso esperemos que a los que ya sabemos que han estado reclamando les devuelva el dinero como corresponde

Voz 0927 06:39 mi ahí encima coló calentita que está la campaña y además esto con el número dos de voz en el Congreso por Sevilla metido en este en este lío veremos cómo termina Rubén Sánchez portavoz de Facua muchísimas gracias por la aclaración a vosotros bueno a ver cómo termina esta historia dispuestos a viajar en Semana Santa pues ojito con nuestro dinero no es lo mismo sacar dinero en un cajero que en otro pagar con débito o crédito cambiar las divisas en un sitio que en otro puede ser un buen negocio o un mal negocio

Voz 16 07:05 cuidamos tú

Voz 3 07:07 Antonio Gallardo muy buenos días

Voz 16 07:08 muy buenos días un placer experto financiero de

Voz 0927 07:11 Ahorro punto com queríamos preguntarte sobre ahora que mucha gente va a viajar en Semana Santa y habéis dado unos datos que nos han parecido muy interesantes sobre el uso de las taras de las tarjetas de crédito de David vital cuando cuando salimos al al extranjero nos puedes a aclarar para qué de lo tenga muy muy muy clarito y que no tire el dinero cuánto me cuesta por ejemplo pagar en el extranjero con tarjeta de débito o crédito

Voz 1853 07:36 pues desde es sólo muy sencilla a primeros de extranjero dividamos muy bien vamos a pagar en la azotea uno o dos pagar pueda estamos en la zona euro a la hora de pagar comprara la mayoría de las tarjetas de estudio con la selección de Kutxabank dos pagan comisión por cambio de divisa con lo cual al final es igual de de barato

Voz 17 07:57 decir esto es que si pues

Voz 1853 08:00 año con tarjeta de crédito hablando de las compras es muy distinto porque que te dé crédito sí que si salimos fuera de nuestras fronteras a países que con otras divisas siguen nos encontramos con esta comisión de cambio Ibiza que es muy variable hay algún banco como ABANCA cuánto cobra por ella pero sí que hay bancos que pueden llegar hasta cerca del cuatro por ciento con lo cual tengan muy claro y veamos qué es lo que nos cobran pensado eso pues puedes pensar que comprara en llevar dinero en efectivo puede ser más barato bueno pues se llevar dinero en efectivo pues también tiene su su coste no

Voz 13 08:32 ajá pasaría de que nos digan que de décadas

Voz 1853 08:34 envío de que no hay comisiones pues los aplican un tipo comprador de esa divisa mucho más caro que el Real y la verdad es que también tiene un coste puede seguir el consejo muy muy resumía idealmente

Voz 0927 08:44 se para para introducirlos pues

Voz 1853 08:47 al final una relación que nosotros hemos setenta treinta pagados con setenta por ciento con las compras llevar divisas suele ser uno de comprada en España y el extranjero en nuestro propio banco que cambiarle en cualquier sitio clásica de cambio en un aeropuerto por ejemplo lejano IPv6 exista siempre con criterio económico luego quiten otros otros criterios no paran los pequeños pagos no fueran España

Voz 0927 09:12 vale oye Nos estabas hablando más de lo que cuesta pagar en el extranjero con tarjetas de crédito pero sin necesitamos en un momento estamos apurados y tenemos que que sacar dinero del cajero porque nos hemos quedado sin dinero estamos en un país donde no está en nuestros bancos tradicionales eso cómo lo debemos tener en cuenta que debemos vigilar

Voz 1853 09:30 pues es una de las opciones más cara sacar dinero fuera especialmente están sueltos de comisiones que la mayoría de los casos en los que solo superen el cuatro coma cinco por ciento que es un un tanto por ciento elevado sino que tiene mínimos muy alto se suelen rondar los cinco euros con lo cual al final necesitamos sacar es que es más rentable una cantidad moderada que sacar varias veces para quienes nos apliquen estos mínimos pero es una operación cara persona importancia llevar algo de dinero en efectivo y tenemos que hacerlo tengamos en cuenta que además de esta comisión cerdos aplica a nuestro banco español el cajero automático también puede aplicar extranjero una visión más añadir al final el coste puede ser muchísimo más elevado sí que estamos por ejemplo en la mayoría de los países sobre todo si estamos en la Unión Europea sí que nos va a informar este cajero de esos costes

Voz 0927 10:18 ya cuenta ese porcentaje alto dicho todo

Voz 1853 10:21 que muchas veces no se aplican unos mínimos muy elevados

Voz 13 10:24 me hace que al final pues bueno pues sacar

Voz 1853 10:26 cuarenta dólares cinco veces sea muchísimo más claro que sacar dos cientos

Voz 0927 10:30 todo es perfecto lo tendremos en cuenta eh yo no voy a salir pero para los que vayan a salir que ya ya lo saben y este informe que está en ni Ahorro punto com y supongo que hablar con el banco también para saber exactamente qué es lo que más les puede interesar un momento terminado eh

Voz 1853 10:44 efectivamente saber qué comisiones se aplican y que usted solo

Voz 0927 10:50 Antonio Gallardo experto financiero de Ahorro punto com muchísimas gracias fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 1853 10:54 tras vosotros

Voz 0927 10:56 el estudio SER Consumidor lo dejamos la Semana Santa porque luego volvemos con unos dulces típicos alguno bastante desconocidos incluso con una interesante para viajar en estas fechas como información muy útil pero antes otro tema de mucha actualidad la semana pasa nada ya contábamos la buena noticia de la vía libre definitiva al autoconsumo eléctrico que aquí llevamos defendiendo desde hace muchos años que podamos generar nuestra propia energía sin Amistades peligrosas que podamos incluso venderla que no sobra de nuestros paneles bueno pues vamos a hablar de todo aquello de lo que cuesta de lo que nos vamos a ahorrar con Jorge Morales

Voz 16 11:32 la ecología buenas prácticas queremos ser sostenibles Jorge Morales de Labra muy buenos días

Voz 0927 11:39 qué tal buenas ideas nuestro experto en energías del Movimiento por un nuevo modelo energético ingeniero industrial ya le conocen ustedes oye una cosa habéis conseguido un montón de colectivos tú también que ha sido muy importante tu labor habéis conseguido en pocos años que el autoconsumo sea una realidad en cuatro cinco años que no es tan fácil eh

Voz 13 11:58 bueno es lo que yo creo Jesús es que lo que había que era una aberración irá una norma que no es lo único que hemos hecho es yo creo que entre todos los que hemos peleado por ello pues restablecer una situación lógica que es que el país con mayor de sol de la Unión Europea pues aproveche ese sol para ahorrar del recibo de la luz

Voz 0927 12:14 ya y ahora de que vamos a hablar en los próximos años

Voz 18 12:18 bueno pues seguro

Voz 13 12:20 cuanto sea además Ivo y al final lo raro será espero que no tenga un panel solar en su tejado

Voz 0927 12:25 muy bien porque llevamos años también aquí hablando de este tema oye ahora ya para que la gente en el autoconsumo ya es una realidad ya no es teoría es la práctica que tenemos que hacer ahora cualquiera o que tiene que hacer cualquier consumidor que diga yo quiero tener general mi propia energía que tiene que hacer

Voz 13 12:41 vale lo primero que yo les diría exponerse profesional es decir es todo un centro comercial y comprarlos para ponérselo no es muy recomendable valen porque porque lo primero que hay que saber es cuántos el me pongo si esa respuesta no vale es siempre la misma es decir no no más que el término una familia media cuantos paneles tiene no miren depende mucho de dos cosas primero del tejado que tú tengas disponible llevara matizó que significa eso el tejado disponible porque es necesariamente es tu tejado dos cuando con más energía porque si consume a las horas de sol te va a ser mucho más rentable que si no lo haces mal así que lo que se trata es un buen momento tiene que tener en cuenta ambas cosas tú tus hábitos de consumo eléctrico y por supuesto también la superficie que tenga disponible y ahora lo del tejado que pasa porque claro

Voz 0927 13:25 eso es porque no es lo mismo tener un chalé que tiene vivir en una comunidad de vecinos no

Voz 13 13:29 claro hasta ahora esto estaba restringido a los chales para que los únicos que han dejado yo ahora con una nueva normativa que sea aprobado lo que te permiten es que el autoconsumo no sea in situ sino que sea también éxito es decir que tú puedes tener tus paneles en la casa de enfrente era vecino ya me dirán seguro algún oye te mire que te ha hecho el vecino aquí no para poner los paneles al pobrecito pero que lo que se trata es de aprovechar en las ciudades de aprovechar las mejores cubiertas las mejores cubiertas muchas veces no son las de la comunidad de propietarios a veces son de edificios públicos por ejemplo tiene pues un hospital un un un polideportivo un colegio etcétera bien esos tejados ahora se van a poder compartir para que cada uno de los vecinos colindantes a menos de quinientos metros de distancia puedan utilizarlos como si fueran suyos

Voz 0927 14:16 ya hice una cosa por ejemplo una comunidad de vecinos que le toque tiene que ponerlo en el décimo piso o en el quinto y el del quinto diga amén no quiero que me ponga paneles porque va a generar luego problemas ruidos a filtraciones de agua se puede negar la Comunidad te pueden negar o no

Voz 13 14:32 se puede negar pero basta con una mayoría de un tercio de los propietarios tienen que convocar la comunidad y entonces evidentemente esto es un uso que puede ser común o puede ser privativa de algunos de los vecinos es decir puede ser que la instalación no la tienen financiar todos pues que luego Finnan finalmente sólo se benefician en el recibo de la luz las que los pisos que hayan contribuido a la inversión inicial no pero si hace falta la aprobación de un tercio de los propietarios de la comunidad donde vaya a ubicarse el Panis tiene muchos trámites es tú burocracia pues eso es otra de las cosas que que después de muchos años se ha logrado rebajar no yo diría que las instalaciones pequeñas hasta técnicamente hasta quince kilovatios es decir todas las domésticas individuales y las de algunas de las pymes no no tienen ya absolutamente ninguna fíjate ahora el mayor problema ya no tenemos con las compañías eléctricas porque la ley lo que dice básicamente que no hay que hacer nada con ellas entre simplificando mucho sino que fíjate que el problema está en los ayuntamientos terrenos estamos encontrando ayuntamientos que todavía no sabe muy bien de qué va esto lo consideran como cualquier otra obra para darte la licencia de obras pues a veces te exigen bueno pues algunos trámites desproporcionados completamente no pero bueno pero en general hay que decir que los ayuntamientos no son así sobre todos los grandes las grandes ciudades tienen una normativa es al revés que incluso lo que están haciendo es dar bonificaciones fiscales que son muy importantes a la hora de poner los paneles eh bueno pues ahora es mucho más fácil desde luego tramitarlo pero vuelvo a decirlo de antes un profesional ya hay que dimensionar la instalación y luego hay que hacer los papeles para legalizarla

Voz 0927 15:59 precio de la instalación precio los paneles danos un precio un abanico para que todos nos enteremos

Voz 13 16:03 cuál te voy a dar lo precio de nuestro cliente nosotros estamos haciendo cosas de estas estamos realmente desbordados en en los últimos meses desde Cocteau en octubre se se derogó el impuesto al sol a mí es nuestra experiencia personal le ahora mismo está en torno a unos ocho mil euros la inversión inicial y la rentabilidad está en torno al cinco por ciento es decir esto quiere decir lo que quiero decir es que

Voz 19 16:24 que la gente que tiene ocho mil euros

Voz 13 16:27 Banco si los ponen su casa vía ahorros en el recibo de la luz va a tener mucha más rentabilidad que de aquella al Banco de un cinco por ciento de media ahora bien dicho esto dicho esto Jesús hay mucha diferencia entre los clientes y otros hay clientes que apenas tienen rentabilidad cero cinco cero seis por ciento y hay algún caso que he visto yo de más del diez por ciento o sea se rentabiliza en no mucho tiempo bueno la la rentabilidad del cinco por ciento en el coso de lo que significa es que recuperar la inversión en torno a diez quince años eh pero no te creas es un pelotazo eh ya haya lo que pasa es que los paneles tienen garantía de producción de veinticinco años es decir es una inversión a largo plazo en la que bueno insisto tú tienes los ocho mil euros el equivalente después de muchos años ahorrando es como si dejar en el banco el dinero y te diera cinco por ciento ya alguien me diera ya pero el banco me da liquidez es decir que os sacar mañana a los ocho mil euros qué pasa los puedo sacar y aquí no bueno no O'Shea eh hay muchas empresas nosotros lo que hacemos es que financiamos la inversión es decir que si tú no tiene los ocho mil euros te dejamos el dinero a través de los ahorros en el recibo de la luz lo que consigues es pagar esa extracción nuestro lema es muy sencillo si puedes pagar la factura de luz puedes pagarte los paneles ahorro

Voz 0927 17:33 Cué qué ahorro supone que te escuchábamos al principio que puede ser del veinte el treinta hasta el cuarenta por ciento en el recibo

Voz 13 17:39 sí eso es el lo típico en nosotros claro también depende mucho de lo que decía Príncipe tu dimensión amianto vale hecha si tú no tienes mucho tejado disponible y además Consumer básicamente por las noches puesto Rosa menor vale nosotros hemos visto casos de ahorros donde la factura a Jesús atención a lo que te voy a decir llega a ser negativa como le decimos al cliente tu facturada luz sólo te dará alegrías a partir de ahora es es decir cobras más por la energía de la que te sobran los excedentes que lo que de que el que el que lo que paga bastantes a la compañeros

Voz 0927 18:11 sea como tienen los paneles eléctricos y la factura negativa quiere decir que te puedes dar dinero tú mismo bolsillo a final de mes

Voz 13 18:17 no no tuvimos para la compañía eléctrica caso era broma quebró

Voz 0927 18:21 más no se saque es decir que claro ya antes

Voz 13 18:23 hay esto como se hace porque fíjate y una modalidad ahora nueva qué es esto de los excedentes esto es muy importante también sus que que se comprenda bien el ahorren el autoconsumo viene por dos vías por un lado tú estás ahorrando energía porque una parte de tu energía tener estas auto abasteciendo tú misma ajá por otro lado hay una parte que te sobra entonces daba hasta ahora te la regalamos a la compañía eléctrica ahora no ahora tienes dos opciones la opción normal te conviertes en empresario even de ese esa energía una pues lógicamente son tributa tienes luego que hacer declaraciones de IVA etcétera etcétera vale pero es una opción la otra opción si te sobra poca energía que es un buen dimensión amianto lo que te permite al Gobierno es compensarla tu fatura luz es decir lo que hace lo que te apetece es una negativa que resta con la energía que te faltan otras horas es decir puedes compensar ya puede puede es bueno pues es ajustar tu factura claro en esta segunda modalidad que pasa que está limitada pues no pueden llegar desde luego las facturas negativas hasta que te digo de número nuestros clientes es cuando sí que tienes un montón de excedentes y te conviertes el empresario parece sino si no en la vía normal lo que ocurre es que te reduce es más todavía tu recibo de la luz

Voz 0927 19:26 bueno muy interesante es otro mundo eh

Voz 13 19:28 bueno es que ahora mismo la gente eso es muy importante decirlo también ahora ya no no solamente delegados en los políticos cambiar el modelo energético del país vale ahora tenemos dos herramientas fundamentales para cambiar el modelo energético depende de nosotros mismos la primera esta poner paz de solares en nuestras casas en nuestras oficinas y demás por supuesto esto seguro esas que hablaré más centros de poco yo te aquí el Gobierno bien tengo el segundo coche les algo así que bueno ya es absolutamente convencido de que esto va a ser inminente la explosión del coche vete

Voz 0927 20:00 sin hablar que ya hemos hablado aquí que hablaremos de lo que supone desde el punto de vista medio ambiental que no es sólo un tema económico y de cómo funciona y eso que eso también es muy muy importante eh

Voz 13 20:09 su puesto ambas cosas Jorge Morales de la verdad

Voz 0927 20:11 como siempre en muchísimas gracias y nos ponemos estoy seguro que nuestros miles de oyentes muchos de ellos seguro que lo van a plantear si no se lo están planteando ya un fuerte abrazo hasta la próxima

Voz 0927 21:24 cómo cómo lo verán en este nuevo panorama los gigantes de toda la vida más cosas que nos interesan a todos hablamos ya de alimentación y salud con el autor de un libro que habla mucho de sus alimentos en los que todos los expertos tienen puestos el ojo los procesados y los Ultra procesados

Voz 23 21:42 alimentación y nutrición sin letra pequeña recuerdan la famosa película Matrix

Voz 0927 21:54 los humanos creen que lo que ven y experimentan es la realidad pero están en un mundo imaginario creado para ser engañados y sometidos a los intereses de las máquinas leo en la actualidad la mayoría de la población de nuestra llamada sociedad moderna industrializada vive engañada con respecto a su alimentación apeló la matriz nos dice no vivimos en el mundo real sino en el mundo que han puesto ante nosotros Carlos Ríos muy buenos días bueno Díaz autor de un libro que se ha presentado recientemente come comida real este es tu arranque tu arranques sobre matriz y la relación que tiene matriz con nuestra alimentación

Voz 25 22:33 sí digamos es un símil de cómo la gente vive un poco engañada o inconsciente con el tema de su alimentación que cree ser libre de sus decisiones pero en realidad esas decisiones está están perfectamente guiadas conducidas por el entorno

Voz 7 22:52 este entorno es el que crea la industria de estos ultra procesados para que coman sus productos

Voz 0927 22:58 Carlos y el libro es come comida real una guía para transformar tu alimentación y tu salud está el está editada por Paidós sin duda muy interesante porque nos quieres enseñaros quieres hacer ver cómo es hasta qué punto la industria alimentaria y nos tiene equivocados no y la percepción que podemos tener de los alimentos y sin embargo tú dices que hay que tener cuidado con muchas cosas y pones mucho el foco en los Ultra procesados

Voz 7 23:26 sí bueno sólo tienes que pasearse por cualquier supermercado a echar un poco el ojo a la cesta de la compra los carritos de la compra de lodo de ayer la gente te encuentras fiestas claro yo me susto te encuentras decena hay cientos de estos productos que se presentan como comestibles pero que guardan en su etiquetado en sus ingrediente una serie de pueso de componentes que sabemos que no son saludables y que bueno que al final pues representa un gran porcentaje de alimentación actual de los españoles y que y que eso le va a llevar a aumentar su probabilidad de una serie de enfermedades por culpa de esta alimentación insana

Voz 0927 24:08 sí aquella más tú la comida real eso que te

Voz 7 24:11 enseño la la como dices en el inicio del en el prólogo del libro pues es la comida a verdadera la que no tiene esos engaños en la etiqueta que te intentan poner como light como eco ovillos au saludable cuando son productos comestibles ultra procesado no la comida real en la comida mínimamente procesal cada los alimentos digamos que no han tenido una transformación por la industria que son tales como pues eso lo producto fresco fruta verdura hortalizas carne pescado huevos lácteos mínimamente procesado no le han añadido un ingrediente no le han retirado siempre digo que una berenjena es una berenjena el único ingrediente es la propia berenjena no todos estos únicos ingredientes que son el propio alimento es la comida real lo que me en mayor frecuencia encontramos por ejemplo

Voz 0927 25:01 mercados

Voz 7 25:02 en lo que está siendo sustituida por los Ultra procesados en en en los supermercados ya

Voz 0927 25:09 tú eres el creador del movimiento rival Fuji no en uno de los primeros capítulos primeras páginas dicen los alimentos mínimamente procesadores alimentos que están más procesados menos procesados eso es muy confuso para la gente no normalmente

Voz 7 25:23 sí yo digamos clasificó la alimentación en tres categorías que la comunidad real la que es el propio ingrediente el alimento pues eso fresco luego el buen procesado decir que ha tenido una un cierto procesamiento por ejemplo como la congelación el envasado en voz de aceite leche y te el propio yogur el propio aceite de oliva virgen extra el famoso ahora chocolate negro puro las conservas las conservas que además son procesados muy antiguos como incluso el propio pan integral no de dos mil que al al cabo no es sólo harina sino que es es más no pues eso eso buenos procesados porque ese procesamiento no han alterado de forma perjudicial es el el producto como sí lo haría si añadimos dejará de de glucosa en gran cantidad aceite de soja refinado o

Voz 26 26:19 fue una gran lista de sal aditivos Si

Voz 0927 26:23 entre los ultras procesados pones aquí refrescos bebidas energéticas zumos lácteos azucarados bollería incluso panes refinados pisa galletas cereales precocinados patatas fritas chucherías productos dietéticos salsas hay un montón que está todos los días en la mesa en todos los frigoríficos y en todas las

Voz 7 26:44 claro puede tener su su variante comida real no es decir su variante buena como un lácteo natural entero sin azúcar añadido y su variedad ultra procesada con un montón de azúcar añadido o puede tener pues eso sí tu subir el momento real que unas patatas o unas patatas normal y corriente que tú vas a cocinar pues haciendo un guiso de patatas pues lo vas a encontrar ultra procesada en esos es NAC de patatas fritas en aceites vegetales refinados con un montón de sal etcétera no entonces la industria ya y transformando estos están materias primas en ir digamos haciendo ofreciendo una gran variabilidad de estos ultra procesados con múltiples formas que incluso eh captan tendencias y ahora se pone de moda sin gluten pues van a sacar ultra procesado sin gluten si se pone de moda vegetariano van asalta producto vegetariano ultra procesal

Voz 0927 27:47 Carlos porque son tan perjudiciales

Voz 7 27:49 las harinas porque existe la simplemente por sus ingredientes primero porque cuando comen Oltra procesado dejas de comer comida real si sabemos que la fruta verdura por ejemplo o los frutos secos son muy beneficiosas para la salud si comes ultra procesado ya está dejando de comer esos alimentos beneficiosos entonces desplazan los alimentos saludables pero es que el propio alimento en este caso el ultra procesado es insano per se porque sabemos que tenemos evidencia científica que los azúcares añadidos los aceites vegetales refinados las harinas son perjudiciales por ejemplo sabemos que las harinas refinadas provocan un pico grande de glucosa en sangre que son va a tener pues una consecuencia una respuesta de la insulina una hambre posterior el al igual que esta aceites vegetales refinados que digamos trastocan un poco en nuestro sistema inmune porque generan lo que se llama inflamación en fin una sería cosa que tengo documentado en el libro de cómo poco a poco nos van en firmando ya no tenemos equivocado el tiro un poco los consumidores

Voz 0927 28:53 que no estamos fijando mucho en otras cosas como los aditivos los conservantes

Voz 7 28:58 los colorantes los

Voz 0927 28:59 pensadores de sabor mira sin embargo el pelo

Voz 7 29:02 lo está en otras cosas exacto yo por ejemplo hago mención a los aditivos dentro del libro de que son un añadido más que no ayuda obviamente a esos ultra procesado porque tú cuando le añades a unas patatas fritas le añades potenciador del San por lo añades porque quiere que sea más adictiva todavía o cuando le añade a unas chucherías colorantes lejano los lo añade porque quiere que sea más atractivas entonces eso aditivo no ayudan a nada incluso empeoran al ultra procesado sin embargo el gran problema no es ese conservante

Voz 0927 29:35 muchos ya te ponen sin colorantes conservantes

Voz 7 29:37 es el gran problema ese azúcar es harina ese aceite que muchas veces se considera como algo natural y para nada lo es

Voz 0927 29:45 hablan muy mucho decíamos del marketing y hablas de que el marketing producto promoción puntos de venta precio porque claro el marketing nos oculta lo malo de todos esos productos y nos hace ver con eso con términos por ejemplo como natural y otra hay otras palabras que son como gancho para para las personas no y en eso tenemos que tenerlo muy en cuenta

Voz 7 30:04 sí sí como cualquier negocio en el ámbito por ejemplo de la informática o la telefonía van utiliza el mejor marketing para que tú compres ese teléfono pues lo mismo con los Ultra procesado van utilizar todas las estrategias de marketing para que tú lo compres y lo van a hacer por ejemplo ocultando T esa información que yo aporta en el libro de que son perjudiciales y lo van intento dar a digamos a hacerte ver de que son saludables incluso poniendo de pues el envase verde haciendo alusión a que es Bío a que tiene vitaminas hablar hablar de la hindú

Voz 0927 30:35 Austria alimentaria pero claro es que en uno de los capítulos dices en cuanto a su estructural supermercados están confirmados de tal manera que el veinte por ciento los alimentos mínimamente procesados como frutas verduras huevos legumbres están colocados de forma estratégica separados entre sí para que así los consumidores tengan que recorrer otras muchas zonas Care donde digamos y donde compramos lo que vosotros los nutricionistas decís que que no debemos comprar o consumir tan a menudo

Voz 7 30:58 no no claro o ojalá dentro del supermercado hubiera muy claramente diferenciado la zona de alimento saludable y la zona de alimentos no saludable para que ya el que va va a tiro hecho que sin embargo tú tendrá que pasar de para ir a comprarlo huevos cerca de pues eso de de las patatas fritas para comprar la leche

Voz 26 31:19 pues cerca de los embutidos au de las bebidas energéticas hizo bueno

Voz 7 31:26 al final pues el supermercado también gana porque son estos ultra procesados los que le da más rendimiento económico

Voz 0927 31:32 las citas a a un investigador estadounidense Howard moscovita que de que que desarrolló un trabajo pionero con el descubrimiento del punto de la felicidad que hace referencia a la combinación entre azúcar grasa y sal que produce la máxima percepción placentera sensorial hay muchos productos eso sí en el mercado que tienen ese equilibrio perfecto para hacer que continuamente tengamos que comerlo

Voz 7 31:56 sí ese sobre todo si se ven las estadísticas de consumo y también de de de problemas de adicción a ellos estaríamos hablando de sobre todos los productos a base de bollería pastelería galletas y demás donde combinan tanto las harinas como estos azúcares y aceite y sal que hacen perfectamente que sean un producto muy para Table un producto dónde sea muy difícil decir oye me voy a comer una galleta o una la patata frita no es imposible que práctica

Voz 26 32:28 hay que seguir y seguir Seeger sigue sin sin ningún tipo de

Voz 7 32:31 control y conciencia hay está perfectamente diseñado sea hacen muchísimas pruebas antes de sacarlo al mercado solo sacan cuando saben que van a conseguir el máxima la máxima respuesta por el consumidor

Voz 0927 32:44 Carlos Ríos autor de come comida real una vía para transformar tu alimentación tu salud bueno pues te haremos caso eh sin duda un libro muy muy interesante para que nos abramos lo abramos los ojos de lo que estamos viendo todos los días en las en en en la compra también en nuestra casas la lamentable

Voz 7 33:03 de eh pues sí espero que ayuda a mucha gente sobre todo eso a despertar sumó su conciencia en en el lo que está comprando y lo que está consumiendo oí bueno pues muy agradecido de haber está aquí hablando sobre el

Voz 0927 33:16 ah gracias Carlos fuerte abrazo

Voz 0927 33:31 ya se lo decías tiempo de torrijas también de otros dulces algunos desconocidos ya sabemos que no conviene abusar que no está bien pasarnos pero un poquito de tradición de dulce de vez en cuando no sé si es pecado no pero nos gusta Se lo dije el otro día Antonio Rodríguez el impulsor de sin azúcar alguna cae el caso es que Sonia Faura ha preguntado en pastelerías del país sobre dulces típicos en estas fechas y aquí nos deja su bandeja de pecado el Castro

Voz 1322 34:01 cada época del año y en cada festividad se cocinan dulces diferentes ahora en Semana Santa el más típico de todos es la torrija no se sabe con exactitud desde cuando se consume con esta tradición pero sí se sabe por qué ese consume sólo en esta fecha Inés Gárate gerente de la pastelería Santo Tomé de Toledo lo cuenta

Voz 28 34:22 se comía más Paris le daba diferentes formas porque durante la Cuaresma no se comió carne no se comía en la población buscaba una forma en que se actuaba la proteína de la carne me imagino o la cancillera otro tipo pues tomaba Pal no

Voz 1322 34:37 este es el origen de donde proviene la tradición a la hora de cocinar las pero su forma de hacerlas ha cambiado un poco lo cuenta Juan Andrés Martín propietario de la pastelería Manacor de Madrid

Voz 17 34:48 tradicionalmente lo que hacía era con pan del anterior cuando el de verdad en hacerlos ya con un pan hecho a propósito para ser la torrija ya aportamos calidad sino la torrija era una comida aprovechamiento de hacer con el pan del día anterior lo de dos días antes a mojar los leche diría ella esta no cuando ya estamos elaborando van a mantequilla que lleva huevo porque tú no ya un coste más alto ya no supiéramos de Estado sin aprovechamiento y les estamos acordarme

Voz 1322 35:14 como dice el pastelero la torrija ha evolucionado tanto que en la pastelería Manacor de Madrid han querido innovar

Voz 17 35:21 bueno hemos hecho este año tampoco el formato en formato que era para llevar a su paso por la calle y este año hemos hecho una oreja innovación que ha tenido conocimiento de lo mejor torturar a Madrid que ha puesto

Voz 9 35:33 me corrijáis mañana con leche de coco inyectada con un poquito de

Voz 17 35:38 en Fitur además a reine tal y luego por encima una gelatina a destruir divisar una una torrija como muy tropical

Voz 1322 35:48 Nos alejamos del centro del país no sólo encontramos torrijas sino que también hay otros dulces como las monas en Cataluña y Comunidad Valenciana aunque para nada son iguales Juan Carlos cifra uno de los propietarios de la pastelería cifra de Valencia explica la diferencia

Voz 15 36:03 el amor se hace con harina azúcar sal huevos aceite vamos sea la Mona en Cataluña se hace pues con chocolate

Voz 1322 36:11 como dice Juan Carlos en Cataluña son formas de chocolate así pues Christian propietario de la pastelería Escribà de Barcelona explica las más comunes que se podrán encontrar este año

Voz 17 36:23 para para quién va va dirigido esto pues va dirigido a los niños es que pasa que pues hay que pensar en ellos y por esto pues hacer estas figuras digamos con con temáticas más infantiles este año por ejemplo entonces que iba a estar de moda pues Mary Poppins va a estar de moda como Bob Esponja por ejemplo la Patrulla Canina que sería para niños ya de los más pequeños el unicornio es una figura que no nos gusta animado y lo vamos a hacer

Voz 1322 36:49 además también están los buñuelos en Cataluña Jaume Beltrán propietario del for Mistral de Barcelona lo cuento

Voz 17 36:55 Semana Santa pues siempre están los duques este que son los fondo dado hay diferentes Muño los hay de viento ya

Voz 9 37:02 claro rellena de crema o

Voz 17 37:04 nata antes al se pueden rellenar desde la delata

Voz 1322 37:08 lo más dulces los cayos de zarzas son típicos en Castilla La Mancha en Albacete está la pastelería las Suiza la copropietaria Dolores Martínez cuenta cómo son

Voz 1539 37:20 los Cayos de Zarza que no es nada conocido en el resto de España porque es un dulce de más a menos típico de aquí de Albacete es un dulce de sartén que está provocado y es muy fino está hecho con huevos aceite de oliva Lecce tiene la forma de el azar Zamora siempre hacer unas armado flor como un hombre era cuando han fueran retorciéndose

Voz 1322 37:45 ahora viajamos al norte para conocer el pan de los apóstoles en Viveiro Galicia con José Pernas el propietario de la pastelería Fonte Nova

Voz 9 37:53 en Viveiro es es típico el pan de los apóstoles principalmente siempre que parece ingredientes son la mantequilla

Voz 1322 38:01 seguimos en el norte esta vez en Gijón Asturias donde Covadonga Ainhoa de Pedro propietaria de la confitería San Antonio cuenta cuál es el típico

Voz 1539 38:09 aquí la tarta de bizcocho con una figura de chocolate arrima a casa de tinte llamamos que es la casa una casa con un pollito amarillo es la tú lo de chocolate que no puede faltar porque también como muy tradicional

Voz 1322 38:21 por último nos vamos al sur a Andalucía a descubrir los palestinos con el propietario de la pastelería La Campana

Voz 29 38:28 el Pepiño es como una especie de sangre que se tiran a las formas va también frito tiene ciertos tú con la torrija porque muchas cosas son iguales pero ver la pérdida de una especie de hojaldre

Voz 1322 38:46 ya es que cada aduce tiene su tradición una forma única de consumirlo sobre todo en Valencia

Voz 17 38:52 romper el huevo duro en la frente de el que tienes delante del camión

Voz 1322 38:55 en Cataluña el padrino

Voz 17 38:57 por Semana Santa por Pascua regala una pieza de estas digamos de chocolate normalmente hasta que llega la la la comunión

Voz 1322 39:04 eso sí el dulce que está cruzando fronteras es la torrija

Voz 17 39:08 como en Semana Santa en España tenemos la suerte ejercido un mucho turismo de la zona centro de Madrid la al también pues sí que es cierto que hay muchos los turistas que que se la llevan a sus países de origen no la torrija yo creo que por eso también en otras en otros puntos de Europa dando un poco de de darlas la Alemania de Francia no postes parecido

Voz 0927 39:55 seguidores en las redes por cierto que hace mucho que no damos bimensual

Voz 1322 39:57 pues estamos en casi treinta mil seguidores estamos en diecisiete mil en Twitter y doce mil quinientos aproximadamente en Facebook malos días de Jesús Soria eh

Voz 0927 40:06 cuarenta mil eso es no vaya vaya vaya vaya equipo que tenemos de seguidores cuarenta mil malos doscientos treinta y nueve mil bueno es que esto va a ser los partidos políticos yernos están nos están llamando comentarios en las redes

Voz 1322 40:17 bueno pues encontrado comentarios muy variados como por ejemplo el el oleaje que tras desmentir las falsas creencias en alimentación dijo que estaría bien una lista de alimentos con los tiempos y temperaturas correctas para su conservación otro comentario frenando se pregunta por qué será que muchos defensores de la homeopatía bloquean cuando se quedan sin argumentos también nos han llegado sugerencias para hablar en los próximos programas a ver Jorge Samaniego nos ha dicho que podríamos comentar hasta qué punto son las Actualización de Software cómplices de la obsolescencia programada buen tengo otra sugerencia Ésta es de Jaime Montalvo le gustaría que se comentará en algún programa la intolerancia la Fructuoso dice que es un problema muy olvidado tomamos nota también

Voz 0927 40:59 a hablar con nuestros con nuestros empero en expertos que encuesta planteamos esta semana está dispuesto

Voz 1322 41:05 para poner paneles solares en casa para generar energía si no o no lo tengo claro y los resultados de la última encuesta en la última encuesta planteábamos gastaría es más en la ropa siete certificaran que sostenible los resultados han sido los siguientes el cuarenta y cinco por ciento de los votantes dicen que sí que lo harían sin embargo no la comprarían el treinta y dos por ciento

Voz 0927 41:25 o sea que casi la mitad pagarían más dinero sí es certificaran que ropa sostenible por cierto que éxito de las encuestas porque ha habido algunas de las últimas semanas que hemos tenido más de mil eh como decíamos ya

Voz 1322 41:35 sí por eso animamos que vayan votando en la encuesta que hemos dicho antes

Voz 0927 41:39 muy bien muy bien venga nos vamos a las filas web hoy muy interesante si vais a viajar estos días bueno os ibais a vejar en cualquier momento

Voz 1322 41:48 mundo mundo

Voz 0927 41:50 Carlos Martínez Fernández

Voz 1322 41:52 Nador ICIO de la aplicación Enjoy City buenos días

Voz 11 41:54 bueno hacía muy en primer lugar explícanos un poquito

Voz 1322 41:57 lo que es esta aplicación

Voz 11 41:58 bueno esta aplicación es es una cola información más importante para poder disfrutar al máximo una ciudad en tres cuatro días además puedes reservar tu tus excursiones entradas a museos etcétera una pensada para aquellos viajeros de fin de semana y cuente con el objetivo de evitarles dedicar horas y horas organizando el tener que buscar en en mil sitios aquí ya tienes todo lo que lo que necesitas

Voz 1322 42:25 por lo que he podido ver en la aplicación y un planning para cada día no

Voz 11 42:29 eso es algo que que nos pedía mucho a la gente el poder tener un planning podía Si hay gente que lo lo sigue a al completo y otra gente sí que parte el plan pero sí que es algo que la gente cuando va a una ciudad que no conoce pues le viene muy bien

Voz 1322 42:46 a qué ciudades están disponible es ahora mismo una aplicación

Voz 11 42:49 vale ahora mismo tenemos once ciudades más o menos al mes subimos dos tres ciudades y ahora mismo está Madrid Sevilla Londres París Roma Amsterdam Viena Praga Milán Lisboa y Berlín bueno tanto el según dice sí que se hagan

Voz 1322 43:06 liar a más ciudades no

Voz 17 43:08 vamos cada dos semanas tuvimos una ciudad

Voz 26 43:11 pero de España de fuera

Voz 11 43:14 el principalmente de fuera pero ya estamos empezando a subir ciudades de España al final como te he dicho antes una aplicación pensada para los viajeros de fin de semana de puentes de tres cuatro días así que cualquier ciudad que se pueda dado hasta ahora a ese plan en acabará estando la aplicación dentro de la aplicación hay una serie de categorías como son transporte planing tres días la gastronomía el sitio donde comer si tiene que tomar algo el top diez de las cosas que hay que visitan en esa ciudad trucos y consejos que esos trucos y consejos está creado por seguidores nuestros que ya han viajado a esa ciudad le han dado en una serie de recomendaciones para que todos los aprovechemos

Voz 1322 43:53 hay por último que recomendaciones de uso le darías para aquellos viajeros que van a salir en Semana Santa

Voz 11 44:00 bueno pues yo les recomendaría que lo primero que se va a descargarse en la Play Store Apple Store la descargas totalmente gratuita iban a alguna de las ciudades que está pues que entren dentro de la ciudad leche unos unos días antes para organizarse y luego ya pues una vez estén en esa ciudad vayan consultando según vayan necesitando de información transporte de horarios de ocio etcétera

Voz 1322 44:24 pues muchísimas gracias Carlos Martínez Fernández fundador y CEO de la aplicación en yo City

Voz 11 44:29 muchas gracias

Voz 1981 44:33 escuchando y que me llaman todos los días con ofertas todos AVE compré por Internet y ahora nadie sabe nada

Voz 30 44:39 meses sin teléfono a que tengo derecho con no supere online

Voz 0927 44:43 a mí nunca me ha llegado el pedido

Voz 1322 44:45 ya seguro diligencias se lavan las manos

Voz 3 44:48 sus consultas tus dudas somos el altavoz de tus denuncias y nuestros asesores jurídicos te ayudarán a eso

Voz 31 44:56 verla que deben devolver de inmediato los cargos echarle Munar reclama Mijatovic que a instar que solicite por escrito la cancelación de su sano

Voz 3 45:05 claro es que podíamos reclamar

Voz 0927 45:12 Jesús Soria gustamos a lleva muy buenos días

Voz 0751 45:16 bueno días presidente de FUCI Federación de Usuarios

Voz 0927 45:18 los y Consumidores Independientes te oíamos eso de esto es una estafa es que esta sección se voy a llamar directamente estafada

Voz 18 45:24 es verdad que hay que cuidar a su es una broma es una broma hombre exacto

Voz 0927 45:32 presuntas estafas a que ya es comercialmente ya es más venga primer caso

Voz 1554 45:36 se ofrecen cambiar de compañía de Lucy de gas a veces con trampas

Voz 12 45:41 son unos cinco meses presentó a mi casa diciendo que si podía cambiar la facturación de energía gas yo me deje confundir inicien un cambio facturación sólo que se llamaba mes llegar las facturas cobro era muy alto ya además de sentirme después estafado no quería seguir con esa empresa llamé pregunté qué costos tenía salir porque es crear volver a mis empresas que había facturado que ahí Gas Natural me dijeron que el costo era únicamente el cinco por ciento del caso de un mes cuando se hizo todo Audax cobró Humoso menos unos doscientos ochenta euros por liquidación del contrato pero absolutamente todos los tengo

Voz 0927 46:19 ver a ver Gustavo a ver qué le podemos decir a este hombre

Voz 0751 46:23 esto es tremendo que pasa que el consumidor cuando le presenten esos documentos a casa pues que que se informe y que se informe porque está firmando cosas que que al final va de cabeza estos problemas claro porque luego reclamar porque evidentemente su esto son engaños no pero hice pueden reclamar pero el problema es que lo reclamar cuesta mucho y lo hubo hasta aquí te devuelve no te devuelven lo que corresponde pues el consumidor pasa pues por un calvario que lo reclame pero yo ya les digo que si no se le el contrato seguramente en el contrato está todo perfectamente detallado que luego no ha tenido ninguna posibilidad de casi nada no pero bueno hay que reclamar hay que reclamar cuando no está satisfecho ahí ya está aclame ir

Voz 0927 47:07 a través de asociación de consumidores y eso para ver qué es lo que se pueda buscar las cosquillas a esta compañía no

Voz 0751 47:14 exactamente directamente a su Oficina Municipal de Información al Consumidor que acuda y que aisle puede informar orientar intentar resolver el problema

Voz 1554 47:25 problemas Natalia Carmona nos cuenta es diecinueve de octubre de dos mil quince notifique a Caser la baja de mi póliza que tenía fecha de diecinueve de octubre es decir con cuatro días de retraso sobre los dos meses que creo son legales para la notificación sin embargo me han seguido cargando recibos todos estos años a pesar de que ya no había contrato y ahora más de tres años después me he dado cuenta entiendo que cuando menos no implica que me sigan cargando los siguientes años debería Caser devolver los recibos desde el dos mil quince al dos mil dieciocho

Voz 0927 48:01 claro dice Natalia o por lo menos los dos años el año ese que me pasó cuatro días vale pero los otros dos años Gustavo

Voz 0751 48:07 sólo fueron cuatro días si son cuatro días ya no tiene nada que hacer contratos se ha vuelto a a poner en marcha lo que no ha hecho seguramente esta esta consumidora es avisar para el siguiente año entonces que han seguido pues renovando el contrato porque no avisado

Voz 13 48:25 ya pero Alonso pero avisó pero

Voz 0751 48:28 hay sí pero hay aviso para el primer contrato que tenía entonces que que lo verifique que si ella dijo que a partir de esa fecha ya no quería seguir con el siguiente contrato con el contrato pero para el siguiente año sí pero si no no porque lo único que esconde llamado no mire usted cómo ha llamado con cuatro días después ya no tiene nada que hacer y esto se ha renovado

Voz 0927 48:50 ese Lot lo tiene que ver ella tiene que verlo con un profesional para que le diga hasta qué punto puede solucionarlo no solucionarlo no

Voz 0751 48:56 según lo que ya haya hecho pero yo entiendo que no ha hecho nada más que decir que se daba de baja pero con el plazo ya vencido

Voz 1554 49:04 no es el único caso de contrataciones extrañas atentos a esta otra oyente